¥Þー¥¯¥é¥¤¥ó¥º¡¡ÅÅµ¤¼«Æ°¼ÖÈÎÇä·îÊó¡¡2024Ç¯10·î
¥Þー¥¯¥é¥¤¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¼ò°æ À¿¡¢http://www.marklines.com/(http://www.marklines.com/)¡Ë ¤Ï¡¢ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤ÎÀ¤³¦ÈÎÇä¤ÎÌó90%¤ò¥«¥Ðー¤¹¤ë¼çÍ×15¥«¹ñ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤ÎÂæ¿ô¾ðÊóµÚ¤ÓÈÎÇäÆ°¸þ¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿2024Ç¯10·î¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊBEV/PHV/FCV¡ËÈÎÇä·îÊó¡Ê¾¦ÍÑ¼Ö¤ò½ü¤¯¡¢¿ä·×ÃÍ¤ò´Þ¤à¡Ë¤ò·ÇºÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÐ¾Ý¹ñ¡¨Ãæ¹ñ¡¢ÊÆ¹ñ¡¢ÆüËÜ¡¢¥¤¥ó¥É¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢±Ñ¹ñ¡¢´Ú¹ñ¡¢¥«¥Ê¥À¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥¿¥¤¡¢¥Î¥ë¥¦¥§ー¡¢¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É
Ãí¡Ë²áµî¤ÎÂæ¿ô¥Çー¥¿¤Î°ìÉô¤Ë½¤Àµ¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡¡°ìÉô¤Î¥Çー¥¿¤Ë¤Ï¿ä·×ÃÍ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡Ãæ¹ñ¤ÎÈÎÇäÂæ¿ô¡Ê½Ð²ÙÂæ¿ô¡Ë¤ÏÍ¢½ÐÂæ¿ô¤ò½ü¤¯½¸·×ÃÍ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊBEV/PHV/FCV¡Ë¤Î¥·¥§¥¢
¡¡¼çÍ×12¥«¹ñ¤È¥Î¥ë¥¦¥§ー¡¢¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤ÎËÌ²¤3¥«¹ñ¡Ê·×15¥«¹ñ¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ë10·î¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼ÖÈÎÇäÂæ¿ô¤Ï160.6ËüÂæ¤À¤Ã¤¿¡£Á°Ç¯Æ±·îÈæ¤Ç43.1%Áý¤ÈÂç¤¤¯¿¤Ó¡¢Á°·îÈæ¤Ç¤â6.2%Áý²Ã¤·²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£10·î¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¥·¥§¥¢¤Ï28.0%¤Ç¡¢Á°Ç¯Æ±·îÈæ¤Ç¤Ï7.2¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý¡¢Á°·î¤«¤é0.3¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý²Ã¤·¤¿¡£Âæ¿ô¤Ï2¥«·î¡¢¥·¥§¥¢¤Ï3¥«·îÏ¢Â³¤Ç²áµîºÇ¹â¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£1～10·î¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼ÖÎß·×ÈÎÇäÂæ¿ô¤Ï¡¢Á°Ç¯Æ±´üÈæ25.6%Áý¤Î1,171.5ËüÂæ¤Ç¡¢¼«Æ°¼ÖÈÎÇäÂæ¿ôÁ´ÂÎ¤ËÀê¤á¤ë¥·¥§¥¢¤Ï23.0%¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡HV¤Î10·î¤ÎÈÎÇäÂæ¿ô¤Ï40.3ËüÂæ¤ÇÁ°·îÈæ¤Ç¤Ï10.4%¸º¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Á°Ç¯Æ±·îÈæ¤Ç¤Ï6.3%Áý²Ã¤·¤¿¡£¥·¥§¥¢¤Ï7.0%¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£1～10·î¤ÎHVÎß·×ÈÎÇäÂæ¿ô¤Ï394.1ËüÂæ¡¢Á°Ç¯Æ±´üÈæ¤Ç14.5%Áý²Ã¤·¡¢¼«Æ°¼ÖÈÎÇäÂæ¿ôÁ´ÂÎ¤ËÀê¤á¤ë¥·¥§¥¢¤Ï7.7%¤À¤Ã¤¿¡£
¼çÍ×¥áー¥«ー¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼ÖÈÎÇäÂæ¿ô¿ä°Ü
¡¡¥áー¥«ーÊÌ¡ÊÂç¼ê¼çÍ×¥áー¥«ー¡¢Tesla¡¢Ãæ¹ñ·ÏÂç¼êÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¥áー¥«ー¡Ë¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼ÖÈÎÇäÂæ¿ô¿ä°Ü¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¼ó°Ì¤ÏBYD¤ÇÁ°·î¤«¤é8.6ËüÂæÁý¤Î48.1ËüÂæ¤À¤Ã¤¿¡£Geely¤¬Á°·î¤«¤é1.7ËüÂæÁý¤Î13.8ËüÂæ¤Ç½é¤Î2°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£3°Ì¤ÏGM¥°¥ëー¥×¤ÇÁ°·îÈæ1.5ËüÂæÁý¤Î11.3ËüÂæ¡£Tesla¤ÏÁ°·î¤«¤é4.8ËüÂæ¸º¤Î11.1ËüÂæ¤Ç4°Ì¡£VW¥°¥ëー¥×¤ÏÁ°·î¤«¤é0.1ËüÂæÁý¤Î7.7ËüÂæ¤Ç5°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡BYD¤¬Á°·îÈæ21.4%Áý¡¢Á°Ç¯Æ±·îÈæ72.7%Áý¤È±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤Ë¿¤Ó¡¢²áµîºÇ¹â¤ò¤µ¤é¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Geely¤¬Á°·îÈæ13.6%Áý¡¢Á°Ç¯Æ±·îÈæ76.1%Áý¡¢GM¤¬Á°·îÈæ15.8%Áý¡¢Á°Ç¯Æ±·îÈæ¤Ç82.6%Áý¤È¤Ê¤ê¡¢¥È¥Ã¥×3¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÁ°Ç¯Æ±´üÈæ¤Ç70%°Ê¾å¤ÎÁý²Ã¤È¶Ã°ÛÅª¤Ê¿¤Ó¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤ÇTesla¤ÏÃæ¹ñ»Ô¾ì¤Ç¤ÎModel 3¤ÎÈÎÇäÉÔ¿¶¤¬Âç¤¤¯±Æ¶Á¤·¡¢½é¤á¤Æ¥È¥Ã¥×3¤«¤é³°¤ì¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤Ç¼«Æ°¼Ö¤ÎÇã¤¤ÂØ¤¨»Ù±çºö¤¬12·î¤Ë½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Ç¯Ëö¤Ë¸þ¤±¤Æ¶î¤±¹þ¤ß¼ûÍ×¤Ë¤è¤ë¹¹¤Ê¤ëÂæ¿ôÁý¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£Ãæ¹ñ¥áー¥«ー¤¬Àª¤¤¤òÁý¤·Â³¤±¤ëÃæ¤Ç¡¢Tesla¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÈÔ²ó¤ò¿Þ¤ë¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢¹ñÊÌ/¥áー¥«ーÊÌ/¥Ñ¥ïー¥È¥ì¥¤¥óÊÌ¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¥·¥§¥¢¤äÈÎÇäÂæ¿ô¿ä°Ü¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦³Æ¹ñ¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¥·¥§¥¢¤È¿ä°Ü
¡¦BYD¡¢Geely¡¢GM¡¢Tesla¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼ÖÈÎÇäÆ°¸þ
¡¦¼çÍ×¥áー¥«ー¤Î¥Ñ¥ïー¥È¥ì¥¤¥óÊÌÈÎÇä¹½À®Èæ
¡Ê»²¹Í¡Ë¼çÍ×12¥«¹ñ¤Î¼«Æ°¼ÖÈÎÇäÆ°¸þ(Á´¥Ñ¥ïー¥È¥ì¥¤¥ó¤ò´Þ¤à)
¾Ü¤·¤¯¤Ï²¼µ¥ê¥ó¥¯Àè¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.marklines.com/ja/report/statistics_evsales_202410?rf=prtimes
¥Þー¥¯¥é¥¤¥ó¥º¤Î¾ðÊó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ï¡¢EV¡¦ÅÅÆ°²½¤Ë´Ø¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£²¼µ¥ê¥ó¥¯¤è¤ê¥µー¥Ó¥¹¾Ò²ð¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.marklines.com/ja/lp/vehicle-electric.html?rf=prtimes
¡¦ÅÅÆ°¼Ö(HV/EV/PHV/FCV)ÈÎÇäÂæ¿ô
¡¦5Ç¯¸å¤Þ¤Ç¤Î¿··¿EV¤äxEV¤Î¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¾ðÊó
¡¦ÅÅÆ°¼Ö600¥â¥Ç¥ëÄ¶¤Î¥Çー¥¿¥Ùー¥¹
¡¦´Ä¶µ¬À© ¡ÊÇÓ¥¬¥¹¡¦Ç³Èñ/CO2 Åù¡Ë
¡¦EV´ØÏ¢ÉôÉÊ¡Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¡¢e-Axle¤Û¤«¡Ë¤Î¥·¥§¥¢¡¦¶¡µë¾ðÊó¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥äー¸¡º÷
¡¦EV¤ÎÊ¬²òÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¡¢ÅÅÆ°¥Ñ¥ïー¥È¥ì¥¤¥ó¤ÎÅ¸¼¨²ñ¼èºà¾ðÊó
¡¦³Æ¹ñ¡¦ÃÏ°è¤ÎÅÅÆ°²½À¯ºö¡¢¿·¶½EV¥áー¥«ー¤äÅÅÃÓ¥áー¥«ー¤ÎÆ°¸þ¤Ê¤ÉºÇ¿·¥Ë¥åー¥¹