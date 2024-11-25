¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥ÇーÆÃÊÌ¥»ー¥ë¡ªJAMJAKE iPadÍÑ¥Ú¥ó¥·¥ë¤¬¤ªÇã¤¤ÆÀ¡ª

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ÂÐ±þµ¡¼ï
- iPad Pro 12.9¥¤¥ó¥Á (Âè3/4/5/6À¤Âå)
- iPad Pro 11¥¤¥ó¥Á
- iPad mini (Âè6À¤Âå)
- iPad Air (Âè4/5À¤Âå)
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ÂÐ±þ¥½¥Õ¥È
- SketchBook
- Procreate
- Paper
- Noteshelf
4. USB-C½¼ÅÅ¼°&Ä¹»þ´Ö»ÈÍÑ
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