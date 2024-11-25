Lemino¤Ç¡Ö£²£°£²£´£Ê£³¡¦£Ê£Æ£ÌÆþ¤ìÂØ¤¨Àï¡×¤òÌµÎÁ¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡ªÆ±ÆüÌµÎÁ¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡Ö£²£°£²£´£Ê£²¾º³Ê¥×¥ìー¥ª¥Õ¡×¤ÎÂÐÀï¥«ー¥É¤â·èÄê¡ª
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥É¥³¥â (°Ê²¼¡¢¥É¥³¥â)¤Ï¡¢±ÇÁüÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖLemino(R)¡×¤Ë¤Æ2024Ç¯12·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¡¢£Ù¡¥£Ó¡¥£Ã¡¥£Ã¡¥²£ÉÍ¤È¹âÃÎ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É£Ó£Ã¤Ë¤è¤ë¡Ö£²£°£²£´£Ê£³¡¦£Ê£Æ£ÌÆþ¤ìÂØ¤¨Àï¡×¤òÌµÎÁ¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥«¥¿ー¥ìÉÙ»³¡¢¾¾ËÜ»³²í£Æ£Ã¡¢Ê¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É£Æ£Ã¡¢£Æ£ÃÂçºå¤Ë¤è¤ë¡Ö£²£°£²£´£Ê£²¾º³Ê¥×¥ìー¥ª¥Õ¡×¤âÌµÎÁ¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö£²£°£²£´£Ê£³¡¦£Ê£Æ£ÌÆþ¤ìÂØ¤¨Àï¡×¤Ï¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê£³¥êー¥°Ç¯´Ö½ç°Ì19°Ì¤Î£Ù¡¥£Ó¡¥£Ã¡¥£Ã¡¥²£ÉÍ¤È¡¢£Ê¥êー¥°¤Ë¼¡¤°¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢ºÇ¹âÊö¤Î¥êー¥°¤Ç¤¢¤ë£Ê£Æ£Ì¡ÊÆüËÜ¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ë¥êー¥°¡Ë¤Î¥êー¥°ÀïÇ¯´Ö½ç°Ì2°Ì¤«¤Ä£Ê¥êー¥°Æþ²ñÍ×·ï¤òËþ¤¿¤·¤¿¹âÃÎ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É£Ó£Ã¤Ë¤è¤ê¡¢2024Ç¯12·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¥Ûー¥à¡õ¥¢¥¦¥§¥¤Êý¼°¤Î2»î¹ç¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£YS²£ÉÍ¤¬¾¡Íø¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï£Ê£³»ÄÎ±¡¢¹âÃÎ¤¬¾¡Íø¤·¤¿¾ì¹ç¤ÏYS²£ÉÍ¤ÈÆþ¤ìÂØ¤¨¤Ç£Ê¥êー¥°¤ËÆþ²ñ¤·¤Æ£Ê£³¥¯¥é¥Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö£²£°£²£´£Ê£²¾º³Ê¥×¥ìー¥ª¥Õ¡×¤Ï¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê£³¥êー¥°Ç¯´Ö½ç°Ì3°Ì¤Î¥«¥¿ー¥ìÉÙ»³¡¢4°Ì¤Î¾¾ËÜ»³²í£Æ£Ã¡¢5°Ì¤ÎÊ¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É£Æ£Ã¡¢6°Ì¤Î£Æ£ÃÂçºå¤Ë¤è¤ê¡¢¥êー¥°Àï¾å°Ì¥¯¥é¥Ö¤Î¥Ûー¥à¤Ç¤Î³Æ1»î¹ç¥Èー¥Ê¥á¥ó¥ÈÊý¼°¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£2024Ç¯12·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÉÙ»³vs£Æ£ÃÂçºå¡¢¾¾ËÜvsÊ¡Åç¤Î½à·è¾¡¡¢7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¾¡Íø¥¯¥é¥ÖÆ±»Î¤Î·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Í¥¾¡¥Áー¥à¤Ï¡¢2025¥·ー¥º¥ó¤è¤ê£Ê£²¥êー¥°¤Ë¾º³Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡À¸¤»Ä¤ê¡¢¾º³Ê¤ò¤«¤±¤¿ÃíÌÜ¤ÎÆ®¤¤¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¡¡¤Ê¤ª¡¢¡Ö£²£°£²£µÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê£³¥êー¥°¡×¤ÏÁ´20¥¯¥é¥Ö¤Î380»î¹ç¤ª¤è¤Ó¡Ö£²£°£²£µ£Ê£²¾º³Ê¥×¥ìー¥ª¥Õ¡×3»î¹çÁ´¤Æ¤òLemino¤ÇÌµÎÁ¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£2025¥·ー¥º¥ó¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë£Ê£³¥¯¥é¥Ö¤Î¥Ûー¥à¡¢¥¢¥¦¥§¥¤´Þ¤á¤¿Á´¤Æ¤ÎÇ®¤¤»î¹ç¤ò¡¢Lemino¤Ç¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÇÛ¿®³µÍ×¡Û¢¨1¢¨2
¡ã£²£°£²£´£Ê£³¡¦£Ê£Æ£ÌÆþ¤ìÂØ¤¨Àï¡ä
¢£ÇÛ¿®Æü
2024Ç¯12·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢12·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë
£Ù¡¥£Ó¡¥£Ã¡¥£Ã¡¥²£ÉÍvs¹âÃÎ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É£Ó£Ã
¢£Äó¶¡·ÁÂÖ¡§ÌµÎÁ¥é¥¤¥Ö¡õ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®
¡¡¤´»ëÄ°¤Ë¤Ï¡Öd¥¢¥«¥¦¥ó¥È(R)¡×¡ÊÌµÎÁ¡Ë¤Î¥í¥°¥¤¥ó¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³Æ»î¹çÆü¤«¤é1¤«·î¸å°Ê¹ß¤ÏLemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¡·î³Û990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨3¤Ç¤ÎÇÛ¿®¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã£²£°£²£´£Ê£²¾º³Ê¥×¥ìー¥ª¥Õ¡ä
¢£ÇÛ¿®Æü
¡¦½à·è¾¡¡§2024Ç¯12·î1Æü¡ÊÆü¡Ë
£±. ¥«¥¿ー¥ìÉÙ»³vs£Æ£ÃÂçºå
£². ¾¾ËÜ»³²í£Æ£ÃvsÊ¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É£Æ£Ã
¡¦·è¾¡¡§2024Ç¯12·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë
£±.¤Î¾¡Íø¥¯¥é¥Övs£².¤Î¾¡Íø¥¯¥é¥Ö
¢£Äó¶¡·ÁÂÖ¡§ÌµÎÁ¥é¥¤¥Ö¡õ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®
¡¡¤´»ëÄ°¤Ë¤Ï¡Öd¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡×¡ÊÌµÎÁ¡Ë¤Î¥í¥°¥¤¥ó¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³Æ»î¹çÆü¤«¤é1¤«·î¸å°Ê¹ß¤ÏLemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¡·î³Û990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨3¤Ç¤ÎÇÛ¿®¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã£²£°£²£µÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê£³¥êー¥°¡¡Á´380»î¹ç¡ä
¡ã£²£°£²£µ£Ê£²¾º³Ê¥×¥ìー¥ª¥Õ3»î¹ç¡ä
¢£Äó¶¡·ÁÂÖ¡§ÌµÎÁ¥é¥¤¥Ö¡õ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®
¡¡¤´»ëÄ°¤Ë¤Ï¡Öd¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡×¡ÊÌµÎÁ¡Ë¤Î¥í¥°¥¤¥ó¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³Æ»î¹çÆü¤«¤é2½µ´Ö¸å°Ê¹ß¤ÏLemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¡·î³Û990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨3¤Ç¤ÎÇÛ¿®¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È :
https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000043/?utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202411_nr-j3-1125
¡¡£Ê¥êー¥°¤Î¥È¥Ã¥×¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¢¤ë¥É¥³¥â¤Ï¡¢£Ê¥êー¥°¡¦¥¯¥é¥Ö¤È¤È¤â¤Ëº£¸å¤âÃÏ°è·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¡¦Ë¤«¤Ê¥¹¥Ýー¥ÄÊ¸²½¤Î¿¶¶½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚLemino³µÍ×¡Û
¢£¥É¥³¥â¤Î±ÇÁüÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡£
´¶¾ð¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ëLemino¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Îµ¡Ç½¤Ç¡¢¿Íµ¤¤Î±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÆÈÀêÇÛ¿®¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¢´ÚÎ®ºîÉÊ¤ä¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¡¢²»³Ú¥é¥¤¥Ö¤Þ¤ÇËÉÙ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë±ÇÁüÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£ÌµÎÁ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ê¹¹ðÉÕ¤¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢·î³Û990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨3¤Î¡ÖLemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤Ç¤Ï¤µ¤é¤Ë½¼¼Â¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¡ÖLemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤ò½é¤á¤Æ¤´·ÀÌó¤¤¤¿¤À¤¯¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ï¡¢½é²ó½é·îÌµÎÁ¢¨4¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖLemino¡×¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È ¡§ https://lemino.docomo.ne.jp/
¢¨1 ÆâÍÆ¤ÏÈ¯É½Æü¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÄó¶¡·ÁÂÖ¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡¢ÈÖÁÈÆâÍÆ¤Ê¤É¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤·¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨2 ¤ª¿½¹þ¤ß¤ÎÊýË¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¸¢Íø¼Ô¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢°ìÉô¤´»ëÄ°¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨3¡ÖLemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡ÊApp Store¤Ç¤Î¹ØÆþ¡Ë¡×¡ÖLemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡ÊGoogle Play¤Ç¤Î¹ØÆþ¡Ë¡×¤Î·î³Û»ÈÍÑÎÁ¤Ï1,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤¹¡£
¢¨4 ¡ã½é²ó½é·îÌµÎÁ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡ä
¡¦Lemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ë½é²ó¤ª¿½¹þ¤ß¤Î¾ì¹ç¤Ë¸Â¤ê¡¢·î³Û»ÈÍÑÎÁ¤¬31Æü´ÖÌµÎÁ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦²áµî¤ËdTV¤Ç½é²ó½é·îÌµÎÁ¤ÎÅ¬ÍÑ¤ò¼õ¤±¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ç¡¢ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÎÅ¬ÍÑ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÏÅ¬ÍÑÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ ¡ÖLemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡ÊApp Store¤Ç¤Î¹ØÆþ¡Ë¡×¡ÖLemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡ÊGoogle Play¤Ç¤Î¹ØÆþ¡Ë¡×¡ÖLemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥×¥ê¥Ú¥¤¥É¥«ー¥É¡×¡ÖLemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à»ëÄ°ÍÑ¥·¥ê¥¢¥ë¥³ー¥É¡×¤ò¤´ÍøÍÑ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ï¡¢Å¬ÍÑÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£
¡¦Â¾¤ÎÌµÎÁ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤È½ÅÊ£¤¹¤ë¤ÈËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò½ªÎ»¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢¡Ö¥É¥³¥â¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡×¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÏÍ½¹ðÌµ¤¯ÆâÍÆ¤òÊÑ¹¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¡ÖLemino¡×¡Öd¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡×¤Ï³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥É¥³¥â¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£