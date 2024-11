JAL¡¢GLAY30¼þÇ¯¥¢¥êー¥Ê¥Ä¥¢ー¤ÎÈ¡´Û¸ø±é¤ò±þ±ç

日本航空株式会社

2024年11月25日

1.GLAY ファンクラブ会員向け 函館公演チケット付きツアーをジャルパックで抽選販売します。

2.GLAY とJAL 記念公演オリジナルグッズが当たる北海道搭乗キャンペーン「GLAYGLAY+JAL HOKKAIDO 」を実施します。

JALは、函館出身の人気ロックバンド「GLAY」のデビュー30周年を記念して、聖地函館で開催される30周年アリーナツアー(GLAY 30th Anniversary ARENA TOUR 2024-2025“Back To The Pops” Presented by GLAY EXPO at HAKODATE Sponsored by JAL)に協賛し、ファンクラブ会員向け公演チケット付きツアーの抽選販売、また北海道発着搭乗キャンペーンを実施します。

JALは1999年に東京(羽田)=函館線就航10周年を記念して、「GLAY EXPO '99 SURVIVAL」に協力するオフィシャルエアラインとなり、「GLAY」を機体にあしらった特別塗装機『GLAY JUMBO』を就航しました。また、2002年に開催された「日中国交正常化三十周年特別記念コンサート GLAY ONE LOVE in 北京」への協賛も行いました。このたびGLAY30周年の記念公演に改めて協賛することで、より多くの方にGLAYの魅力を知っていただくとともに、函館をはじめ北海道を訪れ、地域との関係・つながりを築くきっかけをご提供できるよう取り組んでまいります。

1999年に就航した『GLAY JUMBO』(当時)

JALグループは中期経営計画のローリングプランにおいてESG戦略を最上位の戦略として位置付け、「移動を通じた関係・つながり」を創造することで、社会的価値と経済的価値の双方を創出し、企業価値を向上させるという価値創造ストーリーを示しています。今後も地域社会との関係・つながりを創造することで、地域活性化に貢献してまいります。

1.GLAYファンクラブ会員向け、函館公演チケット付きツアーをジャルパックにて抽選販売

対象出発日:2025年1月23日(木)~1月25日(土) 1泊2日・2泊3日

出発地:羽田・伊丹

募集人員:400名限定

応募期間:2024年11月25日(月)10:00~12月1日(日)23:59

ツアーポイント:

1.函館公演の「S席チケット」付き

2.当ツアー限定!開演前には「リハーサル観覧」にご招待!また特設会場では、

“TAKURO プロデュース!ハズレなしの「大クイズ大会」”などの企画をご用意

3.「GLAY×JAL 函館公演オリジナルタオル(非売品)」、TERUデザインラベル

「ビハインド・ザ・カスク “オッド・アイ”ラベルウォーター」プレゼント!

詳細はオフィシャルファンクラブHAPPY SWINGサイト内「INFORMATION」をご覧ください。

2.北海道搭乗キャンペーン「GLAY+JAL HOKKAIDO」の実施

■キャンペーン概要

対象期間 2024年11月25日(月)~2025年1月8日(水)(ご搭乗日)

対象旅客 JALマイレージバンク(JMB)日本地区会員の方で、

期間中対象路線で2回ご搭乗されたお客さま

対象路線 JALグループ北海道発着路線全線(HAC道内発着路線含)

対象運賃 JALグループ国内線フライトマイル積算対象全運賃

※修学旅行運賃、マイレージプログラムの特典航空券(マイル交換の航空券)、

および幼児券(3歳未満)でのご搭乗は対象外となります。

応募期間 2024年11月29日(金)~2025年1月13日(月)

賞 品 A賞:2025年1月24日 函館公演チケット S席 20名様

B賞:2025年1月25日 函館公演チケット S席 20名様

C賞:GLAY×JAL チタン製オリジナルネームプレート(当選者のお名前入り) 10名様

D賞:GLAY×JAL 函館公演 オリジナルタオル(非売品) 30名様

専用ページURL https://www.jal.co.jp/jp/ja/dom/campaign/glay/

※応募方法、注意事項などの詳細はこちらで確認ください



以上