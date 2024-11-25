ÇÛ¿®¼Ô¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ーÉ¬¸«¡ª¡ÛAmazon ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Çー¡¢¿Íµ¤¤Î¥Þ¥¤¥¯¤ä¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°À½ÉÊ¤¬ÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÇÅÐ¾ì
Amazon¤Ç11·î29Æü¡Ê¶â¡Ë0:00¤«¤é12·î6Æü¡Ê¶â¡Ë23:59¤Ë¤«¤±¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖAmazon ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Çー¡×¤ËShure¡Ê¥·¥å¥¢¡Ë¤Î¿Íµ¤¥¤¥ä¥Û¥ó¤ä¥Þ¥¤¥¯¤Ê¤É22À½ÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¡£¤Þ¤¿¡¢11·î27Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÀè¹Ô¥»ー¥ë¤Ç¤â°ìÉôÀ½ÉÊ¤¬¥»ー¥ë²Á³Ê¤Ë¡£º£²ó¥»ー¥ë½éÅÐ¾ì¤ÎÀ½ÉÊ¤â¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£ºÇ¹â¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ëShure¤ÎÃíÌÜÀ½ÉÊ¤ò¤ªÆÀ¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤É¤¦¤¾¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¡ã¥»ー¥ë³µÍ×¡ä
◼︎¡ÖAmazon ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥ÇーÀè¹Ô¥»ー¥ë¡×ÂÐ¾Ý´ü´Ö¡§11·î27Æü¡Ê¿å¡Ë0:00 ～28 Æü¡ÊÌÚ¡Ë23:59
◼︎¡ÖAmazon ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Çー¡×ÂÐ¾Ý´ü´Ö¡§11·î29Æü¡Ê¶â¡Ë0:00 ～ 12·î6Æü¡Ê¶â¡Ë23:59
◼︎¥»ー¥ë²ñ¾ì¡§
https://www.amazon.co.jp/stores/page/01E0D35D-871A-4C16-AA6E-F591DBCC8242?channel=pr
¢¨Amazon ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥ÇーÀè¹Ô¥»ー¥ë¤ÎÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ï¡¢Àè¹Ô¥»ー¥ë<11·î27Æü¡Ê¿å¡Ë0:00 ～11·î28Æü¡ÊÌÚ¡Ë23:59>¤È¡¢Amazon ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Çー<11·î29Æü¡Ê¶â¡Ë0:00～12·î6Æü¡Ê¶â¡Ë23:59>¤ÎÎ¾Êý¤Î´ü´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥»ー¥ë²Á³Ê¤Ç¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ºß¸Ë¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤¼¤Ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤ÃíÌÜ¤ÎÀ½ÉÊ¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
◼︎¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¡¦¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó
¡ã¥»ー¥ë½éÅÐ¾ì¡äAONIC 50¡ÊÂè2À¤Âå¡Ë
https://www.amazon.co.jp/dp/B0CGKVDRNW/?ref=pr
·¿ÈÖ¡§SBH50G2-BK-J
¡Ú¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡Û
¡¦AONIC 50 Gen2 ËÜÂÎx 1
¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¸¥Ã¥ÑーÉÕ¤¥¥ã¥ê¥ó¥°¥±ー¥¹x 1
¡¦½¼ÅÅ / ºÆÀ¸/ ÄÌ¿®ÍÑ USB-C - USB-A ¥±ー¥Ö¥ëx 1
¡¦¥¢¥Ê¥í¥°¥ªー¥Ç¥£¥ª¥±ー¥Ö¥ëx 1¡Ê3.5mm¡Ë
±Ç²è¤â¥é¥¤¥Ö¤â¡¢VIPÀÊ¡£¿´¤Ç´¶¤¸¤ë¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¡£
AONIC 50¡ÊÂè2À¤Âå¡Ë¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ä¥¹¥Æー¥¸¤Î²»¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿¥×¥í¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î·Ð¸³¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Õ¥¡¥ó¡¢±Ç²è¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò»ëÄ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤ÊÊý¡¢¤½¤·¤Æ²»³Ú¤òÊÒ»þ¤â¼êÊü¤»¤Ê¤¤¥ê¥¹¥Êー¤Î¤¿¤á¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°µ»½Ñ¤òÈ÷¤¨¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¥ªー¥Ç¥£¥ª¤ò¼Â¸½¡£¶õ´Ö¥ªー¥Ç¥£¥ª¥âー¥É¤Ç¤ÏÆÈ¼«³«È¯¤Î¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼«Á³¤Ç¹¤¬¤ê´¶¤Î¤¢¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¥¹¥Æー¥¸¤òºÆ¸½¤·¡¢¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°ÂÎ¸³¤ò¿·¤¿¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤Ø¤È°ú¤¾å¤²¤Þ¤¹¡£
◼︎¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¥Þ¥¤¥¯¥í¥Û¥ó
¡ã¥»ー¥ë½éÅÐ¾ì¡äMV7+
https://www.amazon.co.jp/dp/B0CYYZ78NJ/?ref=pr
·¿ÈÖ¡§MV7+-K-J¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ë
¡Ú¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡Û
¡¦MV7+ ËÜÂÎx 1
¡¦USB-C - USB-C¥±ー¥Ö¥ë¡Ê3m¡Ëx 1
¡¦5/8¥¤¥ó¥Á - 3/8¥¤¥ó¥ÁÊÑ´¹¤Í¤¸x 1
Æú¿§¤Ëµ±¤¯²»¤ÎÀ¤³¦¤ò³Ú¤·¤â¤¦¡£
MV7+¤Ï¥«¥éー¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¬¤Ç¤¤ëLED¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë¡¢¶¯ÎÏ¤ÊDSPµ¡Ç½¡¢¤è¤ê¾å¼Á¤Ê²»À¼¤òÈ÷¤¨À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡¢²»¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¥¹¥È¥êー¥Þー¡¢¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥¿ー¡¢¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤Î¤¿¤á¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥Þ¥¤¥¯¥í¥Û¥ó¤Ç¤¹¡£USB-C¤ÈXLR¤ÎÎ¾½ÐÎÏ¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¶¯²½¤µ¤ì¤¿¥ªー¥È¥ì¥Ù¥ë¥âー¥É¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ý¥Ã¥×¥Õ¥£¥ë¥¿ー¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¡¦¥Ç¥Î¥¤¥¶ー¤ª¤è¤Ó¥ê¥Ðー¥Ö¸ú²Ì¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£LED¥Ñ¥Í¥ë¤ÏÂ¿ºÌ¤Ê¥«¥éー¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤È´°àú¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥ªー¥Ç¥£¥ª¤âLED¥Ñ¥Í¥ë¤â¸ÄÀÅª¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
◼︎USB ¥²ー¥ß¥ó¥°¥Þ¥¤¥¯¥í¥Û¥ó
¡ã¥»ー¥ë½éÅÐ¾ì¡äMV6
https://www.amazon.co.jp/dp/B0DDP2HT3F/?ref=pr
·¿ÈÖ¡§MV6-J
¡Ú¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡Û
¡¦MV6 USB¥²ー¥ß¥ó¥°¥Þ¥¤¥¯¥í¥Û¥óËÜÂÎ x 1
¡¦USB-C - USB-C¥±ー¥Ö¥ë¡Ê1m¡Ëx 1
¡¦¥é¥¦¥ó¥É¥Ùー¥¹¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¥ó¥É¡Ê12cm¡Ëx 1
ÇÛ¿®¤Ëº¹¤ò¤Ä¤±¤ë¥²ー¥à¥Á¥§¥ó¥¸¥ãー
MV6 USB¥²ー¥ß¥ó¥°¥Þ¥¤¥¯¥í¥Û¥ó¤Ç¡¢¥²ー¥à¤òÊÑ¤¨¤ë¥ªー¥Ç¥£¥ª¤òÂÎ¸³¡£MV6¤Ï¥²ー¥Þー¤ä¥¹¥È¥êー¥Þー¤¬¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥ªー¥Ç¥£¥ª¤ò´ÊÃ±¤Ë¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ü¥¤¥¹¥¢¥¤¥½¥ìー¥·¥ç¥ó¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡¢¥ªー¥È¥ì¥Ù¥ë¥âー¥É¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ý¥Ã¥×¥Õ¥£¥ë¥¿ー¡ÊDigital Popper Stopper(TM)¡Ë¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¡¦¥Ç¥Î¥¤¥¶ー¡ÊReal-time Denoiser¡Ë¤Ê¤É¤Îµ¡Ç½¤òÅëºÜ¡£¤¢¤é¤æ¤ëPC¤Þ¤¿¤ÏMac¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¤ëUSB-CÀÜÂ³¤È¥µ¥¦¥ó¥É¤òÀßÄê¤Ç¤¤ëÌµÎÁ¤ÎMOTIV Mix(TM)¥¢¥×¥ê¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¯´ÊÃ±¤Ë¥¯¥ê¥¢¤Ê²»À¼¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
◼︎¼õ¿®µ¡ÉÕ¤2¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î¥¯¥ê¥Ã¥×¥ª¥ó¡¦¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥Þ¥¤¥¯¥í¥Û¥ó
¡ã¥»ー¥ë½éÅÐ¾ì¡äMoveMic Two ¼õ¿®µ¡¥¥Ã¥È
https://www.amazon.co.jp/dp/B0CVKZ71LB/?ref=pr
·¿ÈÖ¡§MV-TWO-KIT-J-Z6
¡Ú¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡Û
¡¦MoveMic¥¯¥ê¥Ã¥×¥ª¥ó¡¦¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥Þ¥¤¥¯¥í¥Û¥ó x 2
¡¦MoveMic¼õ¿®µ¡ x 1
¡¦½¼ÅÅ¥±ー¥¹ x 1
¡¦USB-C - USB-C ½¼ÅÅ¥±ー¥Ö¥ë x 2
¡¦3.5mm¥±ー¥Ö¥ë x 1
¡¦¥íー¥ë¥¢¥Ã¥×¼°¥Äー¥ë¥Ð¥Ã¥° x 1
Æ°¤¤ò¼«Í³¤Ë¡¢À¼¤Ï³Î¼Â¤Ë¡£8g¤ËµÍ¤á¹þ¤ó¤À¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¡£
MoveMic¡Ê¥àー¥Ö¥Þ¥¤¥¯¡Ë¤Ï¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ä¥Ó¥Ç¥ª¥°¥é¥Õ¥¡ー¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¸þ¤±¤Î¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥Þ¥¤¥¯¥í¥Û¥ó¤Ç¤¹¡£ºÇÂç2¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î¥¯¥ê¥Ã¥×¥ª¥ó¡¦¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥Þ¥¤¥¯¥í¥Û¥ó¤Ç¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ËÄ¾ÀÜÏ¿²»¤ä¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¼õ¿®µ¡¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¥«¥á¥é¤äPC¡¢¥µー¥É¥Ñー¥Æ¥£À½¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥¢¥×¥ê¤ËÀÜÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
◼︎ USB ¥²ー¥ß¥ó¥°¥Þ¥¤¥¯¥í¥Û¥ó+¹â¼×²»À¥¤¥ä¥Û¥ó¤Î¥»¥Ã¥È
MV6 + SE215 Special Edition
https://www.amazon.co.jp/dp/B0DLB452PP/?ref=pr
·¿ÈÖ¡§MV6-J & SE215SPE-A
¡Ú¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡Û
¡¦MV6 USB¥²ー¥ß¥ó¥°¥Þ¥¤¥¯¥í¥Û¥óËÜÂÎ x 1
¡¦MV6 USB¥²ー¥ß¥ó¥°¥Þ¥¤¥¯¥í¥Û¥ó³Æ¼ïÉÕÂ°ÉÊ
¡¦SE215SPE-A ¹â¼×²»À¥¤¥ä¥Û¥óËÜÂÎ x 1
¡¦SE215SPE-A ¹â¼×²»À¥¤¥ä¥Û¥ó³Æ¼ïÉÕÂ°ÉÊ
ÏÃÂê¤Î¥²ー¥ß¥ó¥°¥Þ¥¤¥¯¤È¿Íµ¤¥¤¥ä¥Û¥ó¤Î¥»¥Ã¥È¤ÇÇÛ¿®½àÈ÷¤ÏËüÁ´¤Ë¡£
VGP2025¥¢¥ïー¥É¤Ç¡Ö¥²ー¥àÇÛ¿®ÍÑÉôÌç¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶â¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÏÃÂê¤Î¥²ー¥ß¥ó¥°¥Þ¥¤¥¯¥í¥Û¥óMV6¤¬¡¢Shure¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤â¸À¤¨¤ë¿Íµ¤¤Î¹â¼×²»À¥¤¥ä¥Û¥óSE215¤È¤ªÆÀ¤Ê¥»¥Ã¥È¤ÇÅÐ¾ì¡£¥²ー¥à¤ËÇ®Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤â¡¢¥Õ¥©¥í¥ïー¤ÈÀÅ¤«¤Ë¥Á¥ã¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤â¡¢¤³¤Î¥»¥Ã¥È¤¬¤¢¤ì¤Ð²÷Å¬¤Ë¡£
¡ã¤½¤ÎÂ¾¥»ー¥ëÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤Ï¤³¤Á¤é¡ä
https://www.amazon.co.jp/stores/page/01E0D35D-871A-4C16-AA6E-F591DBCC8242?channel=pr
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/54194/table/22_1_7484c80214492b2748e94074697c669d.jpg ]
¢¨¥»ー¥ëÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤Ïºß¸Ë¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥»ー¥ëÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Amazon¤ª¤è¤ÓAmazon.co.jp¤Ï¡¢Amazon.com, Inc.¤Þ¤¿¤Ï¤½¤Î´ØÏ¢²ñ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡ÚShure ¡Ê¥·¥å¥¢¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
Shure¡Êwww.shure.com¡Ë¤Ï¡¢¤ª¤è¤½1À¤µª¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¿Í¡¹¤¬¶Ã¤¯¤Û¤Éºã¤¨¤ï¤¿¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤òÀ¤³¦¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£1925Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÉÊ¼Á¡¢ÀÇ½¡¢ÂÑµ×À¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ªー¥Ç¥£¥ªµ¡´ï¤ÎÀ¤³¦Åª¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£¥Þ¥¤¥¯¥í¥Û¥ó¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥Þ¥¤¥¯¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¥¤¥ó¥¤¥äー¥â¥Ë¥¿ー¡¢¥¤¥ä¥Û¥ó¡¿¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¡¢²ñµÄ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê²»¶Áµ¡´ï¤ò¥æー¥¶ー¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¤Ç¡¢¤³¤³°ìÈÖ¤ÎÂç»ö¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤Ç¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¡¢¤½¤·¤Æ¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¥ëー¥à¤Ç¤â¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤âShure¤¬¤¢¤Ê¤¿¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£
Shure Incorporated¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¥¤¥ê¥Î¥¤½£¥Ê¥¤¥ë¥º¡ÊNiles¡Ë¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¡¢ÊÆ¹ñ¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¡¦ÃæÅì¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«¡¢¥¢¥¸¥¢¤Ë30°Ê¾å¤ÎÀ½Â¤»ÜÀß¤ÈÈÎÇäµòÅÀ¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥å¥¢¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¸ø¼° HP : https://www.shure.com/ja-JP
¥·¥å¥¢¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¸ø¼° Facebook : https://www.facebook.com/shure.jp
¥·¥å¥¢¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¸ø¼° X : https://x.com/ShureJapan
¥·¥å¥¢¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¸ø¼° YouTube : https://www.youtube.com/shurejapan
¥·¥å¥¢¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊShure Japan Limited¡¿www.shure.com/ja-JP) ¤Ï¡¢Shure Incorporated¤ÎÆüËÜË¡¿Í¤Ç¤¹¡£
¢¨Shure¤ÏÊÆ¹ñShure Incorporated¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¢À½ÉÊÌ¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸µÚ¤ÓÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨ ¤½¤ÎÂ¾¤Î¾¦É¸¤ª¤è¤Ó¥È¥ìー¥É¥Íー¥à¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î½êÍ¼Ô¤Ëµ¢Â°¤·¤Þ¤¹¡£