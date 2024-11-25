¹ñºÝ¼Ò²ñ·ÐºÑ¸¦µæ½ê¤Î¥½ー¥È¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー¥Üー¥É¤ËYazawa Ventures ÂåÉ½¥Ñー¥È¥ÊーÌðß·¤¬½¢Ç¤
¥·ー¥ÉÆÃ²½¤Î¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤Ç¤¢¤ëYazawa Ventures¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ìðß· ËãÎ¤»Ò °Ê²¼¡§Åö¼Ò¡Ë¤ÏNEC¥°¥ëー¥×¤ÎÆÈÎ©¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¹ñºÝ¼Ò²ñ·ÐºÑ¸¦µæ½ê¡ÊIISE¡Ë¤¬ÀßÃÖ¤·¤¿¥½ー¥È¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー¥Üー¥É¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ËÜ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー¡¦¥Üー¥É³µÍ×
¥½ー¥È¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×³èÆ°¤ò²ÃÂ®¤·¡¢NEC¥°¥ëー¥×¤Î»ö¶È³ÈÂç¤Î¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤È¾Íè¤Î¼Ò²ñÁü¤òÉÁ¤¡¢¤½¤Î¼Â¸½¤Î¤¿¤á¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡¡
°Ê²¼¥á¥ó¥Ðー¡Ê·É¾ÎÎ¬¡¢2024Ç¯11·î18Æü¸½ºß¡Ë
°ì¶¶Âç³Ø·ÐºÑ¸¦µæ½ê ÆÃÇ¤¶µ¼ø ¾®±ö Î´»Î
¹çÆ±²ñ¼Òµ¡³£·Ð±Ä CEO °ÂÌî µ®Çî
Â»³²ÊÝ¸±¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò ¼¹¹ÔÌò°÷CDaO Â¼¾å ÌÀ»Ò
µþÅÔÂç³ØÂç³Ø±¡Ë¡³Ø¸¦µæ²Ê ÆÃÇ¤¶µ¼ø ±©¿¼ ¹¨¼ù
³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥íー¥Ö¥¨¥¤¥È CEO Âí¸ý Í§Î¤Æà
¹ñºÝ¼Ò²ñ·ÐºÑ¸¦µæ½ê ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¾¾ÌÚ ½ÓºÈ
¹ñºÝ¼Ò²ñ·ÐºÑ¸¦µæ½ê Íý»öÄ¹ Æ£Âô µ×Èþ
¹ñºÝ¼Ò²ñ·ÐºÑ¸¦µæ½ê Íý»ö·óCTO Ìî¸ý Áï°ì
¹ñºÝ¼Ò²ñ·ÐºÑ¸¦µæ½ê Íý»ö Ã«Àî ¹ÀÌé
³ô¼°²ñ¼ÒYazawa Ventures CEO Ìðß· ËãÎ¤»Ò
¢£Yazawa Ventures¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åö¼Ò¤Ï¡ÖÆ¯¤¯¡×¤ÎÊÑ³×¤Ë¤«¤«¤ï¤ëÎÎ°è¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ø½Ð»ñ¤ò¤¹¤ëÆÈÎ©·Ï¥·ー¥ÉÆÃ²½¤Î¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ç¤¹¡£Åê»ñÎÎ°è¤Ï¡¢¼ç¤Ë£±.´ë¶È¤äÁÈ¿¥¤Ë¤ª¤±¤ëDX(¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó)¤ä¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ò´Þ¤á¤¿Æ¯¤¯´Ä¶¤ò¹½Â¤¤«¤éÊÑ³×¤¹¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¢¤ª¤è¤Ó£².¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò¼´¤Ë¤·¤¿¡Ö¸Ä¡×¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê³èÌö¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ä¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤¬¤è¤êÎÉ¤¯Æ¯¤¯¤¿¤á¤Î´ðÁÃ¤È¤Ê¤ë¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤ä¶µ°é¡¢µÚ¤Ó½÷À¤Î¼Ò²ñ³èÌö¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂê¤Î²ò·è¤ËÄ©¤à¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Ç¯Îð¤äÀÊÌ¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡¢Ã¯¤â¤¬¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¤Ë¸þ¤±¤Æ·ÐºÑ³èÆ°¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£À¤Î¹â¤¤¼Ò²ñ¤òÁÏ¤ë´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËÅê»ñµÚ¤Ó»Ù±ç¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂåÉ½¼Ô¡Û¡¡ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡Ìðß·ËãÎ¤»Ò
¡ÚÀß¡¡Î©¡Û¡¡ 2020Ç¯11·î14Æü
¡Ú½êºßÃÏ¡Û¡¡ ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¾å¸¶1-3-9
¡ÚURL¡Û¡¡ http://www.yazawa.vc
¡ÚÌä¹ç¤»Àè¡Û info@yazawaventures.com
¡Ú»ö¶ÈÆâÍÆ¡Û Yazawa Ventures£±¹æÅê»ñ»ö¶ÈÍ¸ÂÀÕÇ¤ÁÈ¹ç¤Î±¿±Ä¡¢µÚ¤Ó¥·ー¥É¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ø¤Î½Ð»ñµÚ¤Ó·Ð±Ä¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦±Ä¶È¡¦¿Í»ö¡¦ºâÌ³¡¦CIÀïÎ¬»Ù±ç
¡ÚËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¹ç¤»¡Û
s.matsumae@yazawaventures.com¡ÊÃ´Åö¡§¾¾Á°¡Ë