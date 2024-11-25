Amazfit¡¢¡ÖAmazon¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Çー¡×¤ÇºÇÂç44%¥ª¥Õ¡ªAmazfit Balance¡¢Amazfit T-Rex 3¡¢Amazfit Helio Ring¤Ê¤É¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÀ½ÉÊ¤¬ÆÃ²Á¡ª
¥¹¥Þー¥È¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë»Ô¾ì¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë´ë¶È¤Ç¤¢¤ëZepp Health Corporation¤Ï¡¢Amazon¤Ç2024Ç¯11·î29Æü¡Ê¶â¡Ë0:00¤«¤é12·î6Æü¡Ê¶â¡Ë23:59¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖAmazon¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Çー¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Amazfit¤Î¿Íµ¤¤Î¹ç·×14À½ÉÊ¤ò½ÐÉÊ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Çー¤ËÀè¶î¤±¤Æ11·î27Æü¡Ê¿å¡Ë0:00～28Æü¡ÊÌÚ¡Ë23:59¤Î2Æü´Ö¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÀè¹Ô¥»ー¥ë¡×¤Ç¤âÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¹âµ¡Ç½¤È¹â¤¤É¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡¢OpenAI¼Ò¡ÖGPT4.o¡×ÅëºÜ¡ÖAmazfit Balance¡×µÚ¤Ó¡ÖAmazfit¡¡Active¡×¡¢¤½¤·¤Æº£²ó½é¤á¤Æ¥»ー¥ë¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¿Íµ¤¤ÎÅÐ»³¥¢¥¦¥È¥É¥¢¸þ¤±¥¹¥Þー¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤Î¡ÖAmazfit T-Rex 3¡×¡¢¤µ¤é¤Ë¥µ¥Ö¥¹¥¯ÉÔÍ×¤Î¹â¥³¥¹¥Ñ¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¥¹¥Þー¥È¥ê¥ó¥°¡ÖAmazfit Helio Ring¡×¤Ê¤É¤ò½ÐÉÊ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢ºÇÂç44%¥ª¥Õ¤ÎÀ½ÉÊ¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë1Ëü±ß°Ê²¼¤Ç¹ØÆþ²ÄÇ½¤Ê¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¹â¥³¥¹¥Ñ¡¦¥¹¥Þー¥È¥¦¥©¥Ã¥Á/¥¹¥Þー¥È¥Ð¥ó¥É¤âÂ¿¿ô¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥Þー¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¥Ç¥Ó¥åー¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¢¨Amazon ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥ÇーÀè¹Ô¥»ー¥ë¤ÎÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ï¡¢Àè¹Ô¥»ー¥ë<11·î27Æü¡Ê¿å¡Ë0:00~11·î28Æü¡ÊÌÚ¡Ë23:59>¤È¡¢Amazon ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Çー<11·î29Æü¡Ê¶â¡Ë0:00~12·î06Æü¡Ê¶â¡Ë23:59>¤ÎÎ¾Êý¤Î´ü´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥»ー¥ë²Á³Ê¤Ç¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ºß¸Ë¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖAmazon¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Çー¡×¡¡Amazfit½ÐÉÊ³µÍ×
¡¡¡ü¼Â»Ü´ü´Ö ¡§¹ç·×10Æü´Ö
¡¡¡ÚÀè¹Ô¥»ー¥ë¡Û 2024Ç¯11·î27Æü¡Ê¿å¡Ë0:00 ～ 11·î28Æü¡ÊÌÚ¡Ë23:59¡¡ 2Æü´Ö
¡¡¡ÚËÜ¥»ー¥ë¡Û ¡¡ 2024Ç¯11·î29Æü¡Ê¶â¡Ë0:00 ～ 12·î 6Æü ¡Ê¶â¡Ë23:59¡¡ 8Æü´Ö
¡¡¡üAmazfitÅ¹ÊÞURL : https://www.amazon.co.jp/stores/AmazfitJP/page/D403F580-730C-49D5-B6A9-FEA440122F58
¢£¡ÖAmazon¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Çー¡× Amazfit¥»ー¥ëÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ
¡¡¡üAmazfit Balance / Amazfit Active / Amazfit T-Rex 3/Amazfit Helio Ring¤Ê¤É¡¡·×14À½ÉÊ
¡¡¢¨¡ÖÄÌ¾ï²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡×¤Ï¡¢2024Ç¯11·î13Æü～26Æü¤Ë¤ª¤±¤ëÈÎÇä²Á³Ê
¢£¡ÖAmazon¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Çー¡×¡¡ÃíÌÜ¤ÎÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ
¡üAmazfit T-Rex 3¡Ê¥¢¥Þ¥º¥Õ¥£¥Ã¥È¡¡¥Æ¥£ー¥ì¥Ã¥¯¥¹¥¹¥êー¡Ë
ÄÌ¾ï²Á³Ê \39,900¡¡¥»ー¥ë²Á³Ê \33,915¡¡³ä°úÎ¨15%¡¡¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿Î¨¡¡1¡ó
¡¡¡ü¥ª¥Ë¥¥¹ : https://www.amazon.co.jp/dp/B0DGQ9S3GQ
ÅÐ»³/¥¢¥¦¥È¥É¥¢°¦¹¥²È¸þ¤±¤Î¹âµ¡Ç½¥¿¥Õ¥Í¥¹¥¹¥Þー¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤Ç¤¹¡£1.5¥¤¥ó¥Á¤Î¹âµ±ÅÙAMOLED¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡¢¥Ç¥å¥¢¥ë¥Ð¥ó¥É6±ÒÀ±Â¬°Ì¥·¥¹¥Æ¥à¡¢3¼ïÎà¤Î¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¥Þ¥Ã¥×µ¡Ç½¤òÅëºÜ¡£YAMAP¤ä¥ä¥Þ¥ì¥³¤ÎGPX¥Çー¥¿¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¥ëー¥È¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£MILµ¬³Ê½àµò¤ÎÂÑµ×À¤È10ATMËÉ¿åÀÇ½¤ò¸Ø¤ê¡¢ºÇÄ¹27Æü´Ö¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¶îÆ°¤ò¼Â¸½¡£¤µ¤é¤Ë¡¢GPT-4o¤ò³èÍÑ¤·¤¿AI²»À¼Áàºîµ¡Ç½Zepp Flow¤âÅëºÜ¤·¤¿¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ËºÇÅ¬¤ÊÂ¿µ¡Ç½¥¹¥Þー¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÍ¥¤ì¤¿ÀÇ½¤Èµ¡Ç½À¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢¸¢°Ò¤¢¤ëVGP 2025¤Î¥¢¥¦¥È¥É¥¢Âç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡¢¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¥¹¥Þー¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤Ç¤¹¡£
¡üAmazfit Balance¡Ê¥¢¥Þ¥º¥Õ¥£¥Ã¥È ¥Ð¥é¥ó¥¹¡Ë
ÄÌ¾ï²Á³Ê \34,900¡¡¥»ー¥ë²Á³Ê \26,900¡¡³ä°úÎ¨22.9%¡¡¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿Î¨1¡ó
¡¡¡ü¥µ¥ó¥»¥Ã¥È¥°¥ìー : https://www.amazon.co.jp/dp/B0CLC5JRV8
¡¡¡ü¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¡¡¡¡ : https://www.amazon.co.jp/dp/B0CLC3QNV6
ÊÆOpenAI¼Ò¡ÖGPT-4o¡×ÅëºÜ¤·¤¿À¤³¦½é*¤ÎAI²»À¼¥µー¥Ó¥¹¡ÊZepp Flow¡ËÂÐ±þ¥â¥Ç¥ë¡£¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤¬¶á¤¯¤Ë¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿µ¿Ìä¤Ï¤³¤ÎAmazfit Balance¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ç¥µ¥Ã¤È²ò·è¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ºÇÂç14Æü´ÖÂ³¤¯¿´¶¯¤¤¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤Ë²Ã¤¨¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ËºÇÅ¬¤Ê¥ëー¥È¼è¤ê¹þ¤ß¤È¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥óµ¡Ç½¡¢GPSµ¡Ç½¡¢ËèÄ«ÆÏ¤¯¿´¿È¤Î²óÉü¤ò¥¹¥³¥¢²½¤·¤¿¡Ö¥ì¥Ç¥£¥Í¥¹¥¹¥³¥¢¡×¡¢AI¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥¬¥¤¥ÉZeppCoachTM¤Ë¤è¤ê¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥é¥¤¥Õ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥Þー¥È¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
*2024Ç¯7·î»þÅÀ:¼«¼ÒÄ´¤Ù
¡üAmazfit Active¡Ê¥¢¥Þ¥º¥Õ¥£¥Ã¥È ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¡Ë
ÄÌ¾ï²Á³Ê \19,900~\21,900¡¡¥»ー¥ë²Á³Ê \14,900~\16,500¡¡
³ä°úÎ¨24.7～25.1%¡¡¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿Î¨¡¡1¡ó
¡¡¡ü¥Ú¥¿¥ë¥Ô¥ó¥¯¡¡¡¡¡¡¡¡ : https://www.amazon.co.jp/dp/B0CTMKH56X
¡¡¡ü¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯ : https://www.amazon.co.jp/dp/B0CTMDZCX6
¡¡¡ü¥é¥Ù¥ó¥Àー¥Ñー¥×¥ë ¡¡: https://www.amazon.co.jp/dp/B0CTMG8XGQ
ÊÆOpenAI¼Ò¡ÖGPT-4o¡×ÅëºÜ¤·¤¿À¤³¦½é*¤ÎAI²»À¼¥µー¥Ó¥¹¡ÊZepp Flow¡ËÂÐ±þ¥â¥Ç¥ë¡£¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤¬¶á¤¯¤Ë¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿µ¿Ìä¤Ï¤³¤ÎActive¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ç¥µ¥Ã¤È²ò·è¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¼êº¢²Á³Ê¤Ê¤Î¤Ë¡¢Ä¶·ÚÎÌ¤«¤ÄÈþ¤·¤¤¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡¢²÷Å¬¤ÊÁàºîÀ¡¢ºÇ¿·¤Î¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢µ»½Ñ¤¬½¸Ìó¤µ¤ì¤¿¥³¥¹¥ÑºÇ¹â¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£ËèÄ«ÆÏ¤¯¿´¿È¤Î²óÉü¤Ï¥¹¥³¥¢²½¤·¤¿¡Ö¥ì¥Ç¥£¥Í¥¹¥¹¥³¥¢¡×¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
*2024Ç¯7·î»þÅÀ:¼«¼ÒÄ´¤Ù
¡üAmazfit Helio Ring¡Ê¥¢¥Þ¥º¥Õ¥£¥Ã¥È¡¡¥Ø¥ê¥ª¥ê¥ó¥°¡Ë
ÄÌ¾ï²Á³Ê \49,800¡¡¥»ー¥ë²Á³Ê \42,415¡¡³ä°úÎ¨15%¡¡¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿Î¨¡¡10¡ó
¡¡¡üUS¥µ¥¤¥º8¹æ¡¡ : https://www.amazon.co.jp/dp/B0DJNV7GDD
¡¡¡üUS¥µ¥¤¥º10¹æ : https://www.amazon.co.jp/dp/B0DJNVNVP2
¡¡¡üUS¥µ¥¤¥º12¹æ ¡§https://www.amazon.co.jp/dp/B0DJNWSJWL(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DJNWSJWL?th=1)
ºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤òÅëºÜ¤·¤¿³×¿·Åª¤Ê¥¹¥Þー¥È¥ê¥ó¥°¤Ç¤¹¡£¥Á¥¿¥ó¹ç¶âÀ½¤Î·ÚÎÌÂÑµ×¥Ü¥Ç¥£¤Ë10ATMËÉ¿åÀÇ½¤òÈ÷¤¨¡¢¾ÜºÙ¤Ê¿çÌ²¥È¥é¥Ã¥¥ó¥°¡¢¥ì¥Ç¥£¥Í¥¹¥¹¥³¥¢¡¢¥¹¥È¥ì¥¹´ÉÍý¡¢¥ïー¥¯¥¢¥¦¥ÈÉ¾²Á¤Ê¤É¡¢Êñ³çÅª¤Ê·ò¹¯´ÉÍýµ¡Ç½¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£Â¾¥â¥Ç¥ë¤È°Û¤Ê¤ê¡¢ÄÉ²Ã¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó·ÀÌó¤Ê¤·¤ÇÁ´µ¡Ç½¤¬ÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¡¢Ä¹´üÅª¤Ê¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Amazfit¥¹¥Þー¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤È¤ÎÏ¢·È¤Ç¤µ¤é¤ËÀºÌ©¤Ê¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¤¬²ÄÇ½¤Ê¡¢¹âÀÇ½¤«¤Ä·ÐºÑÅª¤Ê¥¹¥Þー¥È¥ê¥ó¥°¤Ç¤¹¡£VGP2025¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë´ØÏ¢¡ËÉôÌç¤Ë¤ª¤¤¤ÆÉôÌç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡¢¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¥¹¥Þー¥È¥ê¥ó¥°¤Ç¤¹¡£
¡üAmazfit T-Rex Ultra¡Ê¥¢¥Þ¥º¥Õ¥£¥Ã¥È ¥Æ¥£ー¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¡¥¦¥ë¥È¥é¡Ë
ÄÌ¾ï²Á³Ê \49,900¡¡¥»ー¥ë²Á³Ê \39,900¡¡³ä°úÎ¨20%¡¡¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿Î¨¡¡1¡ó
¡¡¡ü¥µ¥Ï¥é¡¡¡¡¡¡¡¡ : https://www.amazon.co.jp/dp/B0CH2PNXXV
¡¡¡ü¥¢¥Ô¥¹¥Ö¥é¥Ã¥¯ : https://www.amazon.co.jp/dp/B0CH2RV6SQ
¥Þ¥Ã¥×É½¼¨¡õ¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó¡¢¥À¥¤¥Ó¥ó¥°ÍÑ¥¢¥¯¥»¥µ¥êーµ¬³ÊÇ§¾Ú¼èÆÀ¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êーºÇÂç20Æü¡õÂ¿ÍÍ¤Ê¥âー¥ÉÁªÂò¤¬²ÄÇ½¡£Âç¼«Á³¤Ø¤Î²á¹ó¤ÊÄ©Àï¤äµÙÆü¤Î¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤ËË×Æ¬¤¹¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò»Ù¤¨¤ëºÇ¹â¤Î¥Ñー¥È¥Êー¡£¤½¤ì¤¬µæ¶Ë¤Î¥¢¥¦¥È¥É¥¢GPS¥¹¥Þー¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¡ÖAmazfit T-Rex Ultra¡×¤Ç¤¹¡£
¡üAmazfit Cheetah¡Ê¥¢¥Þ¥º¥Õ¥£¥Ã¥È ¥Áー¥¿ー¡Ë
ÄÌ¾ï²Á³Ê \24,900¡¡¥»ー¥ë²Á³Ê \19,900¡¡³ä°úÎ¨20%¡¡¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿Î¨¡¡1¡ó
¡¡¡ü¥¹¥Ôー¥É¥¹¥¿ー¥°¥ìー : https://www.amazon.co.jp/dp/B0CBTGY45G
¸ÄÊÌ¤Î¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¤ä¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥ì¥Ù¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤òÄó°Æ¤¹¤ëAI¡ÖZepp Coach(TM)¡×¤ò³èÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤Ç¤â¸úÎ¨Åª¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¶È³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ëGPS¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡ÖMaxTrack(TM)¡×¤òÅëºÜ¤·¡¢Àµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¾ðÊó¤òÄó¶¡¡£ËÉÙ¤Ê¼ý½¸¥Çー¥¿¤Ç¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ä·ò¹¯¾õÂÖ¤ò¾ÜºÙ¤ËÊ¬ÀÏ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£·ÚÎÌ¤ÇÄÌµ¤À¤ÎÍ¥¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Ç¤â²÷Å¬¡£¿·À½ÉÊ¤ÎAmazfit Cheetah¤ÇËèÆü¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡üAmazfit Cheetah Pro¡Ê¥¢¥Þ¥º¥Õ¥£¥Ã¥È ¥Áー¥¿ー ¥×¥í¡Ë
ÄÌ¾ï²Á³Ê \29,900¡¡¥»ー¥ë²Á³Ê \23,920¡¡³ä°úÎ¨20%¡¡¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿Î¨¡¡1¡ó
¡¡¡ü¥é¥ó¥È¥é¥Ã¥¯¥Ö¥é¥Ã¥¯ : https://www.amazon.co.jp/dp/B0CF1WK9CS
¸ÄÊÌ¤Î¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¤ä¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥ì¥Ù¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤òÄó°Æ¤¹¤ëAI¡ÖZepp Coach(TM)¡×¤ò³èÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢¥é¥ó¥Êー¤È¤·¤Æ¸úÎ¨Åª¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Amazfit Cheetah Pro¤Ï¡¢¥Á¥¿¥ó¹ç¶â¥Ù¥¼¥ë¤ÈCorning Gorilla Glass 3¤Î¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É»ÅÍÍ¤Ç¡¢·ÚÎÌ¥Ü¥Ç¥£¤Ê¤¬¤éÍ¥¤ì¤¿ÂÑµ×À¤È¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê³°´Ñ¤ò¼Â¸½¡£¶È³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ëGPS¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡ÖMaxTrack(TM)¡×¤òÅëºÜ¤·¡¢Àµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£Amazfit Cheetah Pro¤Ç¡¢¥é¥ó¥Êー¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®Ä¹¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡üAmazfit GTR mini¡Ê¥¢¥Þ¥º¥Õ¥£¥Ã¥È¡¡¥¸ー¥Æ¥£ー¥¢ー¥ë ¥ß¥Ë¡Ë
ÄÌ¾ï²Á³Ê \19,800¡¡¥»ー¥ë²Á³Ê \14,850¡¡³ä°úÎ¨25%¡¡¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿Î¨¡¡1¡ó
¡¡¡ü¥ªー¥·¥ã¥ó¥Ö¥ëー¡¡¡¡ : https://www.amazon.co.jp/dp/B0BYDCMHTZ
¡¡¡ü¥ß¥¹¥Æ¥£¥Ô¥ó¥¯ ¡¡¡¡¡¡: https://www.amazon.co.jp/dp/B0BYD8D7LW
¡¡¡ü¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯ : https://www.amazon.co.jp/dp/B0BYD7D5MD
¼ê¸µ¤Ç¥¥é¥ê¤È¸÷¤ë¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Áー¥ëÀ½¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥µ¥¤¥º¤Ë½¼Ê¬¤Êµ¡Ç½¤¬µÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥¹¥Þー¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤Ç¤¹¡£¼ê¼ó¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤È¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë24.6g¡Ê¥Ð¥ó¥É½ü¤¯¡Ë¤È·ÚÎÌ¥¹¥ê¥à¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤Ë²Ã¤¨¡¢ÆÃµö¼èÆÀ¤Î±ßÊÐÇÈGPS¥¢¥ó¥Æ¥Êµ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢Àµ³Î¤Ê¥ëー¥È¤Èµ÷Î¥¤ÎÄÉÀ×¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£1.28¥¤¥ó¥ÁHD AMOLED¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ï¹â²òÁüÅÙ¤Ç¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥µ¥¤¥º¤Ç¤â¡¢É¬Í×¤Ê¥Çー¥¿¤òÁ¯ÌÀ¤Ê²è¼Á¤ÇÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£ºÇÂç14Æü´Ö¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥êー»ýÂ³¤Ë¤è¤ê¡¢Î¹¹Ô¤ä½ÐÄ¥¤ÎºÝ¤â¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯²á¤´¤»¤Þ¤¹¡£
¢£1Ëü±ß°Ê²¼¤Ç¹ØÆþ²ÄÇ½¤Ê¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¹â¥³¥¹¥Ñ¡¦¥¹¥Þー¥È¥¦¥©¥Ã¥Á/¥¹¥Þー¥È¥Ð¥ó¥É
º£²ó¤Î¡ÖAmazon¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Çー¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Amazfit¤Ï¥Ùー¥·¥Ã¥¯¤Ê·ò¹¯´ÉÍýµ¡Ç½¤È¹â¤¤ÍøÊØÀ¤ò»ý¤Ä¥¹¥Þー¥È¥¦¥©¥Ã¥Á/¥¹¥Þー¥È¥Ð¥ó¥É¤ò1Ëü±ß°Ê²¼¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æü¾ïÅª¤Ê³èÆ°ÎÌ¤ÎµÏ¿¤äÄÌÃÎ¤Î³ÎÇ§¤Ê¤É¤Îµ¡Ç½¤ò¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤ÇÂÎ¸³¤·¤¿¤¤Êý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£Amazfit¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¥¹¥Þー¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¥Ç¥Ó¥åー¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡üAmazfit Bip 3 Pro¡Ê¥¢¥Þ¥º¥Õ¥£¥Ã¥È ¥Ó¥Ã¥×¥¹¥êー¥×¥í¡Ë
ÄÌ¾ï²Á³Ê \12,375¡¡¥»ー¥ë²Á³Ê \6,930¡¡¡¡³ä°úÎ¨44%¡¡¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿Î¨¡¡1¡ó
¡¡¡ü¥¯¥êー¥à : https://www.amazon.co.jp/dp/B0B6B95G1F
¡¡¡ü¥Ô¥ó¥¯ ¡¡: https://www.amazon.co.jp/dp/B0B6B9VX48
GPSÅëºÜ¤Ç¤³¤Î²Á³Ê¡ªÂç¤¤Ê²èÌÌ¤ÈÄ¹»þ´Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤òÈ÷¤¨¤¿ºÇ¿·¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ð¥ê¥åー¡¦¥¹¥Þー¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¡£¡Ö¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ä·ò¹¯¤Î¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤¬Íß¤·¤¤¤±¤É¡¢¹â¤¤¥¹¥Þー¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¡¢60°Ê¾å¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¥âー¥É¤òÈ÷¤¨¤ë¡ÖAmazfit Bip 3 Pro¡×¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡üAmazfit Band7¡Ê¥¢¥Þ¥º¥Õ¥£¥Ã¥È¡¡¥Ð¥ó¥É¥»¥Ö¥ó¡Ë
ÄÌ¾ï²Á³Ê \7,980¡¡¥»ー¥ë²Á³Ê \5,980¡¡³ä°úÎ¨25.1% ¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿Î¨¡¡1¡ó
¡¡¡ü¥Ö¥é¥Ã¥¯ : https://www.amazon.co.jp/dp/B0BDLJL9LW
¡¡¡ü¥Ùー¥¸¥å¡§https://www.amazon.co.jp/dp/B0BDLJSYBP
¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ËÍ¥¤ì¤¿¥¹¥Þー¥È¥Ð¥ó¥É¤Ç¤¹¡£1.47¥¤¥ó¥Á¤ÎAMOLED¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÅëºÜ¤·¡¢120¼ïÎà°Ê¾å¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¥âー¥É¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿´Çï¿ô¡¢·ìÃæ»ÀÁÇË°ÏÂÅÙ¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¥ì¥Ù¥ë¤Ê¤É¤Î·ò¹¯»ØÉ¸¤ò24»þ´Ö¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ºÇÂç18Æü´Ö¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥êー»ýÂ³»þ´Ö¤ò¸Ø¤ê¡¢Æü¾ïÅª¤Ê»ÈÍÑ¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£ËÉ¿åÀÇ½¤â5ATM¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¿å±Ë»þ¤Î»ÈÍÑ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢£Amazfit¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Amazfit ¡ÊÆüËÜ¸ìÆÉ¤ß¡§¥¢¥Þ¥º¥Õ¥£¥Ã¥È¡Ë¤Ï¡¢ Zepp Health¡¡Corporation ¡ÊÆüËÜ¸ìÆÉ¤ß¡§ ¥¼¥Ã¥× ¥Ø¥ë¥¹ ¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¡Ë ¤¬¡¢2015Ç¯9·î¤«¤éÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¹¥Þー¥È¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎÆÈ¼«¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¾ðÇ®¤ò»ý¤Ã¤Æ¼«Í³¤ËÀ¸¤¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤ÊÀº¿À¤òÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£Æü¾ï¤«¤é¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥¹¥Ýー¥Ä¤Þ¤Ç»È¤¨¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥·¥êー¥º¤Î¥¹¥Þー¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤ä¥Ð¥ó¥É¤Î¤Û¤«¡¢´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¡¢¥¹¥Þー¥È¥È¥ì¥Ã¥É¥ß¥ë¡¢¥¹¥Þー¥ÈÂÎÁÈÀ®·×¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥®¥¢¤Ê¤É¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤ä·ò¹¯¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¥¹¥Þー¥È¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Amazfit¤Ï¡¢ËÉÙ¤ÊÀ½ÉÊ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥æー¥¶ー¤ËÂÐ¤·¤ÆÍÍ¡¹¤ÊÍÑÅÓ¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤È»ÈÍÑÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢Amazfit¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¢³ÆEC¥µ¥¤¥È¡ÊAmazon¡¢³ÚÅ·¡¢Yahoo!¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°Åù¡Ë¡¢Âç¼ê²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹µÚ¤Ó»þ·×ÀìÌçÅ¹ÅùÁ´¹ñÂ¿¿ô¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¹ØÆþ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢ https://www.amazfit.jp/
¡¡Amazfit¼è¤ê°·¤¤Å¹ÊÞ https://www.amazfit.jp/pages/shoplist
¡¡¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë https://twitter.com/AmazfitJapan
¡¡¸ø¼°instagram¡§ https://www.instagram.com/amazfitjp
¡¡¸ø¼°Facebook https://www.facebook.com/AmazfitJP
¡¡¸ø¼°YouTube¡¡ ¡¡ https://www.youtube.com/AmazfitJapan
¡¡¡ÖZepp ¥¢¥×¥ê¡×¥µ¥¤¥È https://www.amazfit.jp/pages/zepp
¡¡¡¡
¡¡¡ÚAmazfit¥¢¥Õ¥¿ー¥µー¥Ó¥¹¡Û
¡¡¡üÁë¸ý¡§Amazfit¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥Ýー¥È
¡¡¡üÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§03-5809-1570
¡¡¡ü¥áー¥ë¡§info@amazfit.jp
¢£Zepp Health Corporation¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Zepp Health Corporation¤Ï¡¢ 2013 Ç¯12·î¤ËÃæ¹ñ¤ÇAnhui Huami Information Technology¤È¤·¤ÆÁÏ¶È¤µ¤ì¤¿¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡¦¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£ AI ¥Á¥Ã¥×¡¢À¸ÂÎÇ§¾Ú¥»¥ó¥µー¡¢¥Çー¥¿¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ê¤É¤ÎÆÈ¼«µ»½Ñ¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò³«È¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢Ê¬Ìî¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤ª¤ê¾ÃÈñ¼Ô¸þ¤±¤Î¥¹¥Þー¥È¥Ø¥ë¥¹À½ÉÊ¤ä»º¶È¸þ¤±¤ÎÊ¬ÀÏ¥µー¥Ó¥¹¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÈ¼«¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆAMAZFIT¤ÈZEPP¤ÎÆó¤Ä¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ 2018Ç¯£²·î¤Ë¥Ë¥åー¥èー¥¯¾Ú·ô¼è°ú½ê¡ÊNYSE: ZEPP¡Ë¤Ø³ô¼°¾å¾ì¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2021Ç¯2·î25Æü¤ËHuami Corporation¤«¤é¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯Ä´ºº²ñ¼ÒCanalys¼Ò¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖAmazfit¡×¤Ï¡¢2024Ç¯ÄÌÇ¯¤ÎÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡Ê¥¹¥Þー¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¡õ¥Ð¥ó¥É¡Ë½Ð²ÙÂæ¿ô¤Ç¡¢Âè5°Ì¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£2014Ç¯°Ê¹ß¡¢Á´À¤³¦¤Ç2²¯Âæ°Ê¾å¤Î¥¹¥Þー¥È¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò½Ð²Ù¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£