Êä½õ¶â³èÍÑ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¶¯²½¤òÌÜ»Ø¤·¥°¥ëー¥×Æâ¹çÊ»¤ò¼Â»Ü
³ô¼°²ñ¼ÒÁ¥°æÁí¸¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¥°¥ëー¥×CEO¡§ÃæÃ«µ®Ç·¡Ë¤Ï¡¢Åö¼Ò¤ÎÏ¢·ë»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼ÒÁ¥°æÁí¹ç¸¦µæ½ê¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿¿³Âç²ð¡¢°Ê²¼Á¥°æÁí¹ç¸¦µæ½ê¡Ë¤ÈÅö¼Ò¤ÎÂ¹²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ê¡¢Á¥°æÁí¹ç¸¦µæ½ê¤ÎÏ¢·ë»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëÀ®Ä¹ÀïÎ¬³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿û¸¶¾Í¸ø¡¢°Ê²¼À®Ä¹ÀïÎ¬¡Ë¤ò¹çÊ»¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò·èµÄ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡þ¹çÊ»¤ÎÌÜÅª
Á¥°æÁí¸¦¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢Ãæ·ø¡¦Ãæ¾®´ë¶È¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¡×¡ß¡ÖÁí¹ç¡×·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥°¥ëー¥×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢À®Ä¹ÀïÎ¬¤¬»ý¤ÄÊä½õ¶â¿½ÀÁ»Ù±ç¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤È¡¢Á¥°æÁí¹ç¸¦µæ½ê¤¬»ý¤ÄÉý¹¤¤¶È³¦¡¦¥Æー¥Þ¤Ë¤ª¤±¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤¥µー¥Ó¥¹¤ò¸ÜµÒ¤ËÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À®Ä¹ÀïÎ¬¤Ï¡¢Á¥°æÁí¸¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¿·µ¬»ö¶ÈÎÎ°è¤Ç¤¢¤ëÊä½õ¶â³èÍÑ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤äÊä½õ¶â¿½ÀÁ¤ÎÀìÌç²È¤È¤·¤Æ80%°Ê¾å¤Î¹â¤¤ºÎÂòÎ¨¤ò¸Ø¤ê¡¢Æñ°×ÅÙ¤¬¹â¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë°Æ·ï¤ä¹â³Û¤ÊÊä½õ¶â¤ÎºÎÂò¼ÂÀÓ¤âÂ¿¿ô¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Á¥°æÁí¹ç¸¦µæ½ê¤Ï¡¢900Ì¾°Ê¾å¤Î³Æ¶È¼ï¡¦¥Æー¥Þ¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤¬ºßÀÒ¤·¡¢Ç¯´Ö6,000¼ÒÄ¶¤ÎÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¤Î¹çÊ»¤Ë¤è¤ë¥·¥Ê¥¸ー¸ú²Ì¤Ë¤è¤ê¡¢¸ÜµÒ´ë¶È¤Î¤è¤ê°ìÁØ¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡þ¹çÊ»¤Ë¤è¤ë¸ú²Ì
¡¦¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÄó¶¡
¸ÜµÒ´ë¶È¤Ï¡¢»ö¶È·×²èºöÄê¤«¤é»ñ¶âÄ´Ã£¡¢»ö¶È¼Â¹Ô¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤Î¸å¤ÎÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ë·Ð±Ä²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤ÆÁ¥°æÁí¸¦¥°¥ëー¥×¤«¤é¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ÀìÌçÀ¤Î¸þ¾å
Î¾¼Ò¤ÎÀìÌçÀ¤òÍ»¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¹âÅÙ¤ÇÀìÌçÅª¤Ê¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸ÜµÒ´ë¶È¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦»ö¶È¸úÎ¨¤Î¸þ¾å
·Ð±Ä»ñ¸»¤òÅý¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¶ÈÌ³¸úÎ¨¤ò¸þ¾å¤µ¤»¡¢¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¤Î¶¥ÁèÎÏ¶¯²½¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
Á¥°æÁí¸¦¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢Êä½õ¶â³èÍÑ¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¶¯²½¤·¡¢Ãæ·ø¡¦Ãæ¾®´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¤Î´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡þ¹çÊ»¤ÎÆüÄø
¹çÊ»Êý¿Ë·èÄê¼èÄùÌò²ñ¡ÊÅö¼Ò¡Ë 2024Ç¯11·î25Æü¡ÊËÜÆü¡Ë
¹çÊ»·ÀÌó¾µÇ§¼èÄùÌò²ñ¡ÊÅö¼Ò¡Ë 2024 Ç¯11·î25Æü¡ÊËÜÆü¡Ë
¹çÊ»·ÀÌóÄù·ë¡ÊÅö»ö²ñ¼Ò¡Ë 2024Ç¯11·î25Æü¡ÊËÜÆü¡Ë
¹çÊ»Í½ÄêÆü¡Ê¸úÎÏÈ¯À¸Æü¡Ë 2025Ç¯£´·î£±Æü¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡þ¹çÊ»¤ÎÊý¼°
³ô¼°²ñ¼ÒÁ¥°æÁí¹ç¸¦µæ½ê¤òÂ¸Â³²ñ¼Ò¤È¤¹¤ëµÛ¼ý¹çÊ»Êý¼°
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò Á¥°æÁí¸¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥¹¥È¥é¥Æ¥¸ーÉô¡¡IR¡¦¹Êó¥Áー¥à¡¡¹ÊóÃ´Åö¡¡
E-mail¡§pub@funaisoken.co.jp