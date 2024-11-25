SIRUI AM-5C | Î¹¹Ô¼Ô¸þ¤±·ÚÎÌ¥«ー¥Ü¥ó¥Õ¥¡¥¤¥Ðー»°µÓ - ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¶¯ÎÏ¡¢¤É¤³¤Ç¤â»È¤¨¤ëÍýÁÛ¤Î»£±Æ¥Ñー¥È¥Êー
´è¾æ¤Ê¹½Â¤¤È¶Ã¤¯¤Ù¤·Ú¤µ¡ªSIRUI AM-5C ¥«ー¥Ü¥ó¥Õ¥¡¥¤¥Ðー»°µÓ
¹âÉÊ¼Á¥«ー¥Ü¥ó¥Õ¥¡¥¤¥ÐーÀ½¤Ç¡¢ºÇÂç¸Â¤Î·ÚÎÌÀ¤È·øÏ´À¤ò¼Â¸½¤·¤¿SIRUI AM-5C¥«ー¥Ü¥ó¥Õ¥¡¥¤¥Ðー»°µÓ¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê»£±Æ¥·ー¥ó¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¹¡£Î¹¹Ô¤ä¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê·Ú¤µ¤ò¸Ø¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿°ÂÄêÀ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
Â¿³ÑÅÙ»£±Æ¤¬²ÄÇ½¡ªSIRUI AM-5C »°µÓ¤Î¥»¥ó¥¿ー¥Ýー¥ëÈ¿Å¾µ¡Ç½
SIRUI AM-5C Î¹¹Ô¼Ô¸þ¤±·ÚÎÌ¥«ー¥Ü¥ó¥Õ¥¡¥¤¥Ðー»°µÓ¤Ï¡¢¥»¥ó¥¿ー¥Ýー¥ë¤ÎÈ¿Å¾µ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶ËÃ¼¤ÊÄã³ÑÅÙ»£±Æ¤ä¥Þ¥¯¥í»£±Æ¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£¤³¤Îµ¡Ç½¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤ËÂ¿ÍÍ¤Ê»£±Æ¥¢¥ó¥°¥ë¤ò¼«Í³¼«ºß¤Ë¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¥Üー¥ë¥Ø¥Ã¥É¤Ç¥¹¥àー¥º¤ÊÁàºî¡ª
SIRUI AM-5C Î¹¹Ô¼Ô¸þ¤±·ÚÎÌ¥«ー¥Ü¥ó¥Õ¥¡¥¤¥Ðー»°µÓ¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¥Üー¥ë¥Ø¥Ã¥É¤¬ÁõÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Èó¾ï¤Ë¥¹¥àー¥º¤ÇÀºÌ©¤ÊÁàºî¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥Üー¥ë¥Ø¥Ã¥É¤Ï¡¢¥Ñ¥Î¥é¥Þ»£±Æ¤ä¥Ýー¥È¥ìー¥È»£±Æ¤ò´ÊÃ±¤Ë¹Ô¤¨¤ëÀß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»£±Æ¤Î¼«Í³ÅÙ¤¬Âç¤¤¯¹¤¬¤ê¤Þ¤¹
Ä´À°²ÄÇ½¤Ç¿½Ì¼°¡ªSIRUI AM-5C¤ÎÂ¿µ¡Ç½µÓÉô
SIRUI AM-5C Î¹¹Ô¼Ô¸þ¤±·ÚÎÌ¥«ー¥Ü¥ó¥Õ¥¡¥¤¥Ðー»°µÓ¤Ï¡¢5ÃÊ³¬¤Î¥«ー¥Ü¥ó¥Õ¥¡¥¤¥ÐーÀ½µÓÉô¤È¥¯¥¤¥Ã¥¯¥ê¥êー¥¹¥Ä¥¤¥¹¥È¥í¥Ã¥¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢½Ö»þ¤Ëºî¶È¹â¤µ¤òÄ´À°¤Ç¤¤ëÈó¾ï¤ËÊØÍø¤Êµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢3°ÌÃÖ¤ÎµÓ³ÑÅÙÄ´À°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»£±Æ¾ò·ï¤Ë½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
»ý¤Á±¿¤Ó¤¬´ÊÃ±¡ªSIRUI AM-5C¤Î¥Ýー¥¿¥Ö¥ëÀß·×
SIRUI AM-5C Î¹¹Ô¼Ô¸þ¤±·ÚÎÌ¥«ー¥Ü¥ó¥Õ¥¡¥¤¥Ðー»°µÓ¤Ï¡¢·ÚÎÌ¤ÇÂÑµ×À¤ËÍ¥¤ì¤¿Àß·×¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¥Ýー¥¿¥Ö¥ëÀ¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£180ÅÙÈ¿Å¾²ÄÇ½¤ÊµÓÉô¤È¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¼ýÇ¼¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢Î¹¹Ô¤ä¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ç¤Î»ý¤Á±¿¤Ó¤¬Èó¾ï¤Ë´ÊÃ±¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÀìÍÑ¤Î¥Ýー¥¿¥Ö¥ë¥Ð¥Ã¥°¤âÉÕÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ýÇ¼¤ä°ÜÆ°¤â¥¹¥àー¥º¤Ë¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ»ÅÍÍ
¾ÜºÙ¤Ê»ÅÍÍ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢²¼µ¤ò¤´»²¾È¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
SIRUI AM-5C¤Î»ÈÍÑ¥·ー¥ó
SIRUI AM-5C Î¹¹Ô¼Ô¸þ¤±·ÚÎÌ¥«ー¥Ü¥ó¥Õ¥¡¥¤¥Ðー»°µÓ¤Ï¡¢¤½¤ÎÍ¥¤ì¤¿µ¡Ç½¤È¥Ýー¥¿¥Ö¥ëÀ¤Ë¤è¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»£±Æ¥·ー¥ó¤Ç³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£·ÚÎÌ¤Ç¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤¬¤é¤â¹â¤¤ÂÑ²Ù½Å¤È°ÂÄêÀ¤òÄó¶¡¤·¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¿ºÌ¤Ê¥·ー¥ó¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£