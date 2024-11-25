¡Ò12/11(¿å)³«ºÅ¡Ó ¥¸¥§¥¤¥Ã¥¯¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹2024¡ØÁÈ¿¥³«È¯¤Î¸ú²Ì¤òºÇÂç²½¤¹¤ë12¤Î»ëÅÀ¡Ù
´ë¶È¸þ¤±¤Î¶µ°é¸¦½¤»ö¶È¤È¼ãÇ¯ÁØ¸þ¤±¤Î½¢¿¦»Ù±ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥§¥¤¥Ã¥¯¤Ï¡¢12·î11Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¤Æ¡¢¥¸¥§¥¤¥Ã¥¯¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹2024¡ÖÁÈ¿¥³«È¯¤Î¸ú²Ì¤òºÇÂç²½¤¹¤ë12¤Î»ëÅÀ¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
▶¤ª¿½¤·¹þ¤ß
¿½¤·¹þ¤ßURL¡§
https://www.hr-doctor.com/lp/edu/seminar/241211/?&pid=701IR000000v58CYAQ(https://www.hr-doctor.com/lp/edu/seminar/241211/?&pid=701IR000000v58CYAQ)
▶³«ºÅÇØ·Ê
¼Ò²ñ¾ðÀª¤ÎÊÑ²½¤äÏ«Æ¯ÎÏ¤ÎÎ®Æ°¤¬²ÃÂ®¤¹¤ëÃæ¡¢´ë¶È¤¬Ä¹´üÅª¤Ê¶ÈÀÓ¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¼Ò°÷¤Î°éÀ®¤ä¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°»Ù±ç¡×¡Ö¥¿¥ì¥ó¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡×¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¼«Î§»Ù±ç¡×¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¸»ºÀ¤Î¸þ¾å¤È¼Ò°÷¤Î¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¸þ¾å¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ëÁÈ¿¥³«È¯¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÁÈ¿¥³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë²¿¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿Ê¤á¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤«¡¢ÌÀ³Î¤Ê²ò·èºö¤ò¸«¤¤¤À¤»¤º¤Ë¤¤¤ë´ë¶È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ËÜ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢ÁÈ¿¥³«È¯¤ËÀºÄÌ¤·¤¿12Ì¾¤ÎÀìÌç²È¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢¡Öº£¡¢¸æ¼Ò¤¬¼è¤ë¤Ù¤¼¡¤Î°ì¼ê¡×¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¥Ò¥ó¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ê»öÎã¤ä¼ÂÁ©Åª¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÌÀÆü¤«¤é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ËÀ¸¤«¤»¤ëÃÎ¸«¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
▶³«ºÅ³µÍ×
Æü»þ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§2024Ç¯12·î11Æü(¿å)¡¡10:30～16:45
²ñ¾ì¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³«ºÅ¡Ê¿½¹þ¸å¡¢Zoom¤Î»²²ÃURL¤ò¥áー¥ë¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡Ë
»²²ÃÈñ¡¡¡¡¡¡¡§ÌµÎÁ
¤ª¿½¤·¹þ¤ß ¡§°Ê²¼¥µ¥¤¥È¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.hr-doctor.com/lp/edu/seminar/241211/?&pid=701IR000000v58CYAQ(https://www.hr-doctor.com/lp/edu/seminar/241211/?&pid=701IR000000v58CYAQ)
¼çºÅ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥§¥¤¥Ã¥¯
▶¥×¥í¥°¥é¥à
¢¨ÅÐÃÅ¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ëÅù¡¢¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.hr-doctor.com/lp/edu/seminar/241211/?&pid=701IR000000v58CYAQ(https://www.hr-doctor.com/lp/edu/seminar/241211/?&pid=701IR000000v58CYAQ)
¡ü10¡§40～11¡§05
²ÁÃÍ´Ñ¤ä»ëÅÀ¤ÎÊÑ²½¤Ï¤¤¤«¤Ë¤·¤ÆÀ¸¤¸¤ë¤Î¤«¡© ¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥È¤¬¾úÀ®¤µ¤ì¤ë¾ì¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó
¡Ò¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¸¥§¥ó¥À¡Ó
¡¦¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥È¤Î²òÁüÅÙ¤ò¾å¤²¤ë
¡¦¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥È¤Î¾úÀ®¥á¥«¥Ë¥º¥à¤òÃµ¤ë
¡¦¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥È¤¬¾úÀ®¤µ¤ì¤ë¾ì¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë
¡ÒÅÐÃÅ¼Ô¡Ó³Þ¸¶ ²íÌé»á(¥¢¥Áー¥Ö¥á¥ó¥ÈHR¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò ¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È)
¡ü11¡§05～11¡§30
¿Í¤¬¼¤á¤Ê¤¤ÁÈ¿¥¤ÎÈë·í
¡Ò¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¸¥§¥ó¥À¡Ó
¡¦´Ù¤ê¤¬¤Á¤Ê¿ÍºàÄêÃå»Üºö¤ÎÍî¤È¤··ê
¡¦¿ÍºàÄêÃå¤Ë¤Ï²¿¤¬½ÅÍ×¤«¡©
¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬ÁÈ¿¥¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á
¡¦Ê¸²½¾úÀ®¡ÜÍýÇ°¿»Æ©¤¬½ÅÍ×
¡¦¤³¤ì¤é¤ò´ÊÃ±¤«¤ÄÆü¾ï¤ËÍî¤È¤·¹þ¤á¤ë¤Î¤¬¡¢¡¢¡¢
¡ÒÅÐÃÅ¼Ô¡Ó²ÃÆ£ Âçµ®»á(³ô¼°²ñ¼ÒTakeActio ÀìÌ³¼èÄùÌò)
¡ü11¡§35～12¡§00
Í¥½¨¤Ê¿Íºà¤ò°ú¤Î±¤áÂ³¤±¤ë´ÉÍý¿¦¤ò°éÀ®¤¹¤ëÊýË¡
¡Ò¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¸¥§¥ó¥À¡Ó
¡¦´ÉÍý¿¦°éÀ®¤ÎÌÜÅª¡á¡Ö¶ÈÀÓ¤ò¿¤Ð¤¹¡×
¡¦¡Ö¶ÈÀÓ¤ò¿¤Ð¤¹¡×¤Ë¤Ï¡ÖÍ¥½¨¤Ê¿Íºà¡×¤ÎÎ¥¿¦¤òËÉ¤°É¬Í×¤¬¤¢¤ë
¡¦Î¥¿¦¡á¶ÈÀÓ¤Ë¥À¥áー¥¸¡Ü°éÀ®¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿´ü´Ö¤¬ÌµÂÌ¤Ë¤Ê¤ë
¡¦¡ÖÇØÃæ¤ò¸«¤Æ³Ð¤¨¤í¡×¤È¤¤¤¦´ÉÍý¿¦¡¢°é¤Ã¤¿¤é¼¤á¤Æ¤¤¤¯¥¨ー¥¹¼Ò°÷
¡¦¼ÒÄ¹¤Î´íµ¡´¶¡ÖÎ¥¿¦Î¨¤¬¹â¤¹¤®¤ë¡ª¤³¤ì¤Ç¤Ï¿¤Ó¤ë¶ÈÀÓ¤â¿¤Ó¤Ê¤¤¡ª¡×
¡¦¡Ö¤³¤Î¿Í¤È»Å»ö¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦´ÉÍý¿¦¤ò°é¤Æ¤ëÉ¬Í×À
¡¦´ÉÍý¿¦¤Î¿Í´ÖÎÏ¤ò¤¢¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸½¾ì¼Ò°÷¤ÎËþÂÅÙ»ØÉ¸¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡ª
¡¦ËþÂÅÙ¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢ÂÔ¶ø²þÁ±¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¡¦ÎÙ¤Î¼ÇÀ¸¤¬ÀÄ¤¯¸«¤¨¤Ê¤¤ÁÈ¿¥¤Ø¤ÎÆ»
¡ÒÅÐÃÅ¼Ô¡Ó
¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æー¥¿ー¡§¶áÆ£ ¹À½¼ (³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥§¥¤¥Ã¥¯¼èÄùÌò ·ó ¾ïÌ³¼¹¹ÔÌò°÷)
¥²¥¹¥ÈːÂ¼ÅÄ Í¥µª»á(¥Ó¥Ã¥°Â¬ÎÌÀß·×³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò)
¡ü12¡§00～12¡§25
ÊÑ³×¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¡¢ÁÈ¿¥³«È¯¤È¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°ÀïÎ¬
¡Ò¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¸¥§¥ó¥À¡Ó
¡¦µÞÊÑ¤¹¤ë»Ô¾ì´Ä¶¤Ø¤ÎÂÐºö
¡¦DX¤È¿¦¼ïÅ¾´¹¡¢ÁÈ¿¥¤Î½ÀÆðÀ¤ò¹â¤á¤ë¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°¤Î½ÅÍ×À
¡¦¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°ÀïÎ¬¤òÎ©¤Æ¤ë¡¢ºÇ½é¤Î°ì¼ê
¡ÒÅÐÃÅ¼Ô¡Ó³ÁÆâ ½¨¸»á(¥Ñー¥½¥ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò Reskilling Camp CompanyÂåÉ½)
¡ü13¡§00～13¡§25
¿Í¤¬°é¤Ä´ë¶È¤Î¡ÖµëÍ¿¤Î·è¤áÊý¡×
～¹â¤¹¤®¡¦Äã¤¹¤®¤¬6³ä±Û¤¨¡ª¡©¿Í¼êÉÔÂ»þÂå¤ò¹¶Î¬¤¹¤ë3¥¹¥Æ¥Ã¥×～
¡Ò¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¸¥§¥ó¥À¡Ó
¡¦µëÍ¿¥®¥ã¥Ã¥×¤Î¼ÂÂÖ¤È¸¶°ø
- µëÍ¿¤È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬¸«¹ç¤ï¤Ê¤¤¼Ò°÷¤¬¤¤¤ë¡¦¡¦¡¦6³ä¡£
- JTC¡Ê¥¸¥ã¥Ñ¥Ëー¥º¡¦¥È¥é¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡Ë¤¬²ÃÂ®¤µ¤»¤ë°½Û´Ä
¡¦µëÍ¿¥®¥ã¥Ã¥×²ò¾Ã¤Ø¤Î2¤Ä¤Î¥¢¥×¥íー¥Á
¡¦¡Ú¼ÂÁ©¹ÖºÂ¡Û¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¿Í»öÀ©ÅÙ3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
Point1¡¥Åùµé¡¦¡¦¡¦¿Í´ð½à¤Ç¤Ï¤Ê¤¯»Å»ö´ð½à
Point2¡¥É¾²Á¡¦¡¦¡¦¹×¸¥ÅÙ¤¬É¾²Á¤Î»Ø¿Ë
Point3¡¥ÄÂ¶â¡¦¡¦¡¦¥Þ¥¤¥Ê¥¹ººÄê¤ÎÆ³Æþ
¡ÒÅÐÃÅ¼Ô¡ÓÀÖ±© Çî¹Ô»á(³ô¼°²ñ¼Ò¤¢¤·¤¿¤Î¥Áー¥àÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO)
¡ü13¡§25～13¡§50
¼«Î§·¿¿Íºà¤¬°é¤Ä¼ÒÆâ¸¦½¤¤È¤Ï
¡Ò¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¸¥§¥ó¥À¡Ó
¡¦¼«¼çÅª¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ë¿Íºà¤¬°é¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤ÏÁÈ¿¥¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë
¡¦¼«¼çÅª¤Ë¹ÔÆ°¤ò¤¹¤ë¿Íºà¤ò°é¤Æ¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï´ë¶È¤È¤·¤Æ°Ê²¼¤Î´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×
¡¦£±.·Ð±Ä¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¶¦´¶¡¢¿»Æ©
£².´ë¶ÈÆÈ¼«¤ÎÃÎ¼±¤äµ»½Ñ¤òÄì¾å¤²¤¹¤ë¶µ°é
£³.¼«¸Ê·¼È¯¤Î»Ù±ç
¡¦´ë¶È»öÎã
¡¦¤Þ¤È¤á
¡ÒÅÐÃÅ¼Ô¡ÓÆü¹â ¹¯Íµ»á (³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥í¥¯¥é¥Ö ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥»ー¥ë¥¹Âè2¥æ¥Ë¥Ã¥È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥»ー¥ë¥¹Âè1¥°¥ëー¥×)
¡ü13¡§55～14¡§20
´Ö°ã¤¤¤À¤é¤±¤Î¸¦½¤¸ú²ÌºöÄê
¡Ò¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¸¥§¥ó¥À¡Ó
¡¦¡Ö¸¦½¤¤ä¤Ã¤Æ¸ú²Ì¤¢¤Ã¤¿¤Î¡©¡×
¡¦¤Ê¤¼¸¦½¤¤Î"¸ú²Ì¡É¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤«
¡¦¿ôÃÍ²½¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È
¡¦¿ôÃÍ²½¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¸ú²Ì¤ò¼¨¤¹ÊýË¡
¡¦¼Ò°÷¤ÎÊÑ²½¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë"1on1¡É¤Î¥¹¥¹¥á
¡¦AI²òÀÏ¥Çー¥¿¤¬ÁÈ¿¥³«È¯¤Ë¥Ò¥ó¥È¤ò¤â¤¿¤é¤¹
¡¦ÁÈ¿¥³«È¯¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß»öÎã
¡¦¤½¤â¤½¤â1on1¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡Ä
¡ÒÅÐÃÅ¼Ô¡ÓÅìµÜ Èþ¼ù(³ô¼°²ñ¼ÒKakedas¼èÄùÌò ·ó ³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥§¥¤¥Ã¥¯ ¼¹¹ÔÌò°÷)
¡ü14¡§20～14¡§45
¥¥ã¥ê¥¢¼«Î§¤¹¤ë¤È¼¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¡©
µÕ¤ËÅ¾¿¦¤òÂ¥¿Ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡Ä
¡Ò¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¸¥§¥ó¥À¡Ó
¡¦c¥¥ã¥ê¥¢¼«Î§¤ÎËÜ¼Á¤È½¾¶È°÷ÄêÃå¤Î´Ø·¸¤È¤Ï
¡¦¥¥ã¥ê¥¢¼«Î§¤¬¤â¤¿¤é¤¹ÁÈ¿¥ÊÑ³×¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È
¡¦¥Çー¥¿¤ÇÉ³²ò¤¯¡ª°ì¶Ú¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¥¥ã¥ê¥¢¼«Î§¤Î¹¶Î¬Ë¡
¡ÒÅÐÃÅ¼Ô¡Ó¾®Ìî»û ¿µÊ¿»á(³ô¼°²ñ¼ÒNEWONE¼¹¹ÔÌò°÷ ·ó ÁÈ¿¥¡¦¿Íºà³«È¯»ö¶ÈÉôÄ¹)
¡ü14¡§50～15¡§15
Àè¿Ê»öÎã¤òÍÑ¤¤¤¿¿Íºà¥Çー¥¿³èÍÑ¤Ë¤è¤ëÁÈ¿¥ÎÏ¸þ¾å
¡Ò¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¸¥§¥ó¥À¡Ó
¡¦¥Çー¥¿³èÍÑ¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä
¡¦²Ê³ØÅª¥¿¥ì¥ó¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ë¤è¤ëºÇÅ¬ÇÛÃÖ¤È°éÀ®¡¢ºÎÍÑ
¡¦ÁÈ¿¥ÎÏ¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¥Çー¥¿¼çÆ³¤Î¥¥ã¥ê¥¢³«È¯
¡ÒÅÐÃÅ¼Ô¡Ó¿¹Àî æÆÍ§»á
(³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
¥¿¥ì¥ó¥È¥Ñ¥ì¥Ã¥È¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¦¥»ー¥ë¥¹¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°G ¥°¥ëー¥×¥Þ¥Íー¥¸¥ãー)
¡ü15¡§15～15¡§40
¡ÚDX¿ä¿Ê¡ÛLMS¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¸ú²ÌÅª¤Ê¿Íºà°éÀ®½Ñ
¡Ò¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¸¥§¥ó¥À¡Ó
¡¦¿·Æþ¼Ò°÷¤ÎÁá´üÀïÎÏ²½¤Î¤¿¤á¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤¸¦½¤¤È¤Ï¡£
¡¦¾ì½ê¤ä»þ´Ö¤òÁª¤Ð¤º¡¢Äã¥³¥¹¥È¤Ç¸úÎ¨Åª¤Ê¿Íºà°éÀ®¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÊýË¡¤È¤Ï
¡¦¸ÄÊÌ³Ø½¬¤Ç¼åÅÀ¹îÉþ¡ª¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÀ®Ä¹¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×
¡¦´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¡¢LMSÆ³Æþ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤Ï¡©
¡¦À®¸ù»öÎã¤«¤é³Ø¤Ö¡¢LMSÆ³Æþ¤ÎÈë·í¤òÂç¸ø³«¡ª
¡ÒÅÐÃÅ¼Ô¡Ó»³Ãæ Í¡»á
(³ô¼°²ñ¼ÒHajimari ¼¹¹ÔÌò°÷CHRO HR University »ö¶ÈÀÕÇ¤¼Ô
³ô¼°²ñ¼ÒFCRP ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹
¤½¤ÎÂ¾¡¢¼Ò³°¼èÄùÌò¤òÊ£¿ô¼Ò)
¡ü15¡§45～16¡§10
ÁÈ¿¥ÎÏ¸þ¾å¤Î¤¿¤á¤Ë²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡¢ZÀ¤Âå¤Î·¹¸þ¤È¿·Â´ºÎÍÑÀïÎ¬Àß·×
¡Ò¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¸¥§¥ó¥À¡Ó
¡¦Âç³ØÆþ»î¤ÎÊÑ²½¤«¤é¸«¤ë¡¢ZÀ¤Âå¤Î·¹¸þ
¡¦¿·Â´ºÎÍÑ»Ô¾ì¤ÎÊÑ²½
¡¦º£¸å¿·Â´ºÎÍÑ¤ò¹Ô¤¦¾å¤Ç²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È"
¡ÒÅÐÃÅ¼Ô¡ÓÌðÃÝ ½¨¹Ô»á(³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥Í¥Ã¥»i-¥¥ã¥ê¥¢ DR±Ä¶ÈÉô ÉôÄ¹)
¡ü16¡§10～16¡§35
¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥ïー¥¯»þÂå¤Î¿·ÁÈ¿¥¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È½Ñ
¡Ò¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¸¥§¥ó¥À¡Ó
¡¦º®ºß¤·¤¿¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Ê½¢Ï«´Ä¶
¡¦Ï«Æ¯´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤ËÈ¼¤¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È´Ä¶¤Î¸½¾õ¤È²ÝÂê
¡¦¡Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡×¤Î³µÇ°¤È¶ñÂÎ½Ñ
¡¦Çä¤ê¾å¤²¤¬¿¤Ó¤ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î¿·¾ï¼±¤È¤Ï
¡¦À¸»ºÀ¤Î¹â¤¤¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÁÈ¿¥¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï
¡ÒÅÐÃÅ¼Ô¡ÓµÜÂå È»Ìï»á(oVice³ô¼°²ñ¼Ò Workplace Evangelist)
¢£ ¶µ°é»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡Ê¶µ°é»ö¶ÈÉô¡Ë¤Î³µÍ×
Åö¼Ò¤Ë¤Æ20Ç¯°Ê¾åÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë»ö¶È¤Ç¡¢¼õ¹Ö¼Ô¤Î¡È¥Þ¥¤¥ó¥ÉÌÌ¡É¤ò½Å»ë¤·¤Æ¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤òÂ¥¤¹¸¦½¤¤òÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ç¤Ê¸¦½¤¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢À¤³¦Åª¥Ù¥¹¥È¥»¥éー½ñÀÒ¤ò´ð¤Ë¤·¤¿¸¦½¤¡Ö£·¤Ä¤Î½¬´·(R)¡×¸¦½¤¤ä¡¢ÌÜÉ¸Ã£À®¥á¥½¥Ã¥É¤È¤·¤ÆÃøÌ¾¤Ê¡Ö¸¶ÅÄ¥á¥½¥Ã¥É(R)¡×¤Î¸¦½¤¡¢¡Ø¿Í¤òÆ°¤«¤¹¡ÙÅù¤ÇÍÌ¾¤Ê¡Ö¥Çー¥ë¡¦¥«ー¥Í¥®ー¡¦¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¶µ°é¸¦½¤¡×¡¢¤½¤ÎÂ¾¸ÜµÒ´ë¶È¤Î¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿³Æ¼ï¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¸¦½¤¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
▶¥µ¥¤¥ÈURL¡§https://www.jaic-g.com/service/education/
¢£ ²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥§¥¤¥Ã¥¯
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§º´Æ£¡¡¹ä»Ö
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡§1991Ç¯3·î
»ñËÜ¶â¡¡¡¡¡§2²¯6,205Ëü±ß¡Ê2024Ç¯7·îËö¸½ºß¡Ë
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ¿ÀÊÝÄ®1-101¡¡¿ÀÊÝÄ®101¥Ó¥ë7F¡Ê¼õÉÕ6F¡Ë
»ö¶È½ê¡¡¡¡¡§Ì¾¸Å²°¡¢Âçºå¡¢Ê¡²¬¥ª¥Õ¥£¥¹¡¢·§ËÜ¥ª¥Õ¥£¥¹¡¢¾å³¤¥¸¥§¥¤¥Ã¥¯¥Þ¥¤¥Ä
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡§¥Õ¥êー¥¿ー¡¦´ûÂ´¡¦ÂèÆó¿·Â´¼Ô¸þ¤±¤Î½¢¿¦¡¦ºÎÍÑ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥¸¥§¥¤¥Ã¥¯ ½¢¿¦¥«¥ì¥Ã¥¸(R)¡×¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÃæÂà¼Ô¤Î½¢¿¦¡¦ºÎÍÑ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥¸¥§¥¤¥Ã¥¯ ÃæÂà½¢¿¦¥«¥ì¥Ã¥¸(R)¡×¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿·Â´³ØÀ¸¤Î½¢¿¦¡¦ºÎÍÑ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡Ö¿·Â´¥«¥ì¥Ã¥¸(R)¡×
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿·Â´¥¹¥«¥¦¥È¥µ¥¤¥È¡ÖFuture Finder(R)¡×
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡´ë¶È¸þ¤±¶µ°é¸¦½¤»ö¶È
URL¡¡¡¡¡¡ ¡§https://www.jaic-g.com/
´ûÂ´¸þ¤±½¢¿¦»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡§https://www.jaic-college.jp/
¿·Â´¸þ¤±½¢¿¦»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡§https://shinsotsu.jaic-college.jp/lp/2023/
´ë¶È¸þ¤±ºÎÍÑ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡§https://www.jaic-g.com/service/adoption/
´ë¶È¸þ¤±¶µ°é¸¦½¤¥µー¥Ó¥¹¡§https://www.jaic-g.com/service/education/
ºÎÍÑ¡ß¶µ°é¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë ¡Ö£È£Ò¥É¥¯¥¿ー¡×¡§https://www.hr-doctor.com/
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥§¥¤¥Ã¥¯ ¡¡Ã´Åö¡§¾¾Èø
E-mail¡§ info@jaic-g.com¡¡TEL 03-5282-7600¡¡ FAX 03-5282-7607