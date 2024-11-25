¡Úº£Ç¯¤â¤ä¤ê¤Þ¤¹¡ª¶ú¥«¥ÄÅÄÃæ ÁÏ¶Èº×¡ª¡Û12·î1Æü(Æü)～7Æü(ÅÚ)¤Þ¤Ç¿Íµ¤¤Î¶ú¥«¥Ä¤«¤éÄÌ¤Î¶ú¥«¥Ä¤Þ¤ÇÁ´33¼ï¤¬110±ß¤Ë¡ª¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¶ú¥«¥ÄÅÄÃæ¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÅì¸ÞÈ¿ÅÄ¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ºäËÜ¡¡ÔèÃË)¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡Ö¶ú¥«¥ÄÅÄÃæ¡×¤Ï¡¢2008Ç¯12·î7Æü¤ËÂè1¹æÅ¹¤Ç¤¢¤ëÀ¤ÅÄÃ«Å¹¤ò³«Å¹¤·¤Æ¤«¤é¡¢º£Ç¯¤Ç16¼þÇ¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤Þ¤Ø´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢2024Ç¯12·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤«¤é7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Þ¤Ç¤Î7Æü´Ö¤Ç¡¢ËèÇ¯¹±Îã¤ÎÁÏ¶Èº×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î´ü´Ö¤Ï130±ß～260±ß°Ê²¼¤Î¶ú¥«¥Ä33¼ïÎà¤ò110±ß¤ÇÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢£º£Ç¯¤â¤ä¤ê¤Þ¤¹¡ª16¼þÇ¯¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤¿¡¢¶ú¥«¥ÄÅÄÃæ ÁÏ¶Èº×¡ª¡ª
¶ú¥«¥ÄÅÄÃæÉÔÆ°¤Î¿Íµ¤No.1¡Ö¶ú¥«¥ÄÆÚ¡×¡õ¿Íµ¤No.2¤Î¡Ö¶ú¥«¥Äµí¡×¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÂçºåÌ¾Êª¤Î¡Ö¹È¤·¤ç¤¦¤¬¡×¡¢¤ª»ÒÍÍ¤Ë¿Íµ¤¤Î¡Ö¥Áー¥º¡×¤ä¡Ö¥¨¥Ó¡×¤Ê¤É¤ÎÄêÈÖ¶ú¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¥á¥Ë¥åー¤Î¡Ö¥«¥Ë¥¯¥êー¥à¥³¥í¥Ã¥±¡×¤äÂç¹¥É¾¤Î¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー¡Ö¥¥Ã¥È¶ú¥«¥Ä¡Ê¥¥Ã¥È¥«¥Ä¡Ë～Made with KITKAT(R)～¡×¤Ê¤É¡¢33¼ïÎà¤Î¶ú¥«¥Ä¤ò110±ß¤Ç¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤ÎÁÏ¶Èº×¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë½é¤á¤Æ¤´ÍèÅ¹¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ªµÒÍÍ¤â¡¢¶ú¥«¥ÄÅÄÃæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢Àº°ìÇÕ¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¤´ÍèÅ¹¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ªµÒÍÍ¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ16Ç¯¡£¤³¤ì¤«¤é¤â´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º¡¢¶ú¥«¥ÄÅÄÃæ¤Î¶ú¥«¥Ä¤Ç°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¾Ð´é¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ëÅ¹ÊÞ¡¦´ë¶È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¶ú¥«¥ÄÆÚ¤ä¡¢¶ú¥«¥Äµí¡¢¥ì¥ó¥³¥ó¤Ê¤É¿Íµ¤¤Î¶ú¥«¥Ä¤«¤é¡¢¤¿¤é¤³¤äÆÚ¤·¤½¤Ê¤ÉÄÌ¤Î¶ú¥«¥Ä¤Þ¤Ç¡¢Á´33¼ï¤¬1ËÜ110±ß¤Ë¡ª
Âç¹¥É¾¤Î¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー¤â1ËÜ110±ß¤Ë¡ª
2024Ç¯¡¡¶ú¥«¥ÄÅÄÃæÁÏ¶Èº× ¾ÜºÙ
¢£ÆâÍÆ
260±ß°Ê²¼¤Î¶ú¥«¥Ä¤ò110±ß¤ÇÄó¶¡
¢¨¡Ö¥¿¥³¥¦¥£¥ó¥Êー¡×¤ÏÄÌ¾ï¤ÎÃÍÃÊ¤É¤ª¤ê¤ÎÃÍÃÊ(80±ß)¤ÇÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
110±ßÂÐ¾Ý¤Î¶ú¥«¥Ä¤Ï¤³¤Á¤é :
https://kushi-tanaka.com/news/entry/2695
¢£´ü´Ö
2024Ç¯12·î1Æü(Æü)～7Æü(ÅÚ)
¢£ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ
°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡¢¶ú¥«¥ÄÅÄÃæÁ´Å¹ÊÞ
¢¨ÂÐ¾Ý³°Å¹ÊÞ¤Ï°Ê²¼
Åìµþ¥Éー¥àÅ¹¡¢¿åÂôÅ¹¡¢¾¡ÅÄÂæÅ¹¡¢¾åÂç²¬±ØÁ°Å¹¡¢µÙ¶ÈÅ¹ÊÞ
¢£Ãí°Õ»ö¹à
¡¦²Á³Ê¤ÏÁ´¤ÆÀÇ¹þÉ½µ¤Ç¤¹¡£
¡¦Å¹Æâ¤´ÍøÍÑ¤Î¤ªµÒÍÍ¸ÂÄê¤Ç¤¹¡£
¡¦ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÆâÍÆ¤òÊÑ¹¹¡¢½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¡Ö¥¢¥¹¥Ñ¥é¡×¡Ö¥¢¥¹¥Ñ¥éÆÚ´¬¤¡×¡Ö¾å¥¨¥Ó¡×¡Ö¤Î¤É¤°¤í¡×¡ÖÅòÍÕ¥«¥Ë～¥«¥ËÌ£Á¹Æþ¤ê～¡×¤ÏÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£
¡¦¹ç·×¶â³Û1,000±ß(ÀÇ¹þ)°Ê¾å¤Î¤ª²ñ·×¤ÇÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¡¦Â¾³ä°ú¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡¢¥¯ー¥Ý¥ó¤È¤ÎÊ»ÍÑÉÔ²Ä¤Ç¤¹¡£
¡¦°ìÉôÅ¹ÊÞ¡¢¥Æ¥¤¥¯¡¦¥Ç¥ê¥Ð¥êーÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£
¡¦Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤êÄó¶¡¾¦ÉÊ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÁÏ¶Èº×¸å¤â¤ªÆÀ¤Ê¶ú¥«¥ÄÅÄÃæ¡ª¡ªPayPayºÇÂç5%¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
12·î9Æü(·î)～22Æü(Æü)¤Î´ü´Ö¤ÏPayPay·èºÑ¤ÇºÇÂç5%¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡ª
ÁÏ¶Èº×¸å¤â¤ªÆÀ¤Ê¶ú¥«¥ÄÅÄÃæ¡ª¤¼¤Ò¤´ÍèÅ¹¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ÚÆâÍÆ¡Û
PayPay¥¯ー¥Ý¥ó¼èÆÀ¡¢5000±ß°Ê¾å¤ÎPayPay·èºÑ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢ºÇÂç5¡ó¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿
¡Ú´ü´Ö¡Û
2024Ç¯12·î9Æü(·î)0:00～22Æü(Æü)23:59¤Þ¤Ç
¡ÚÃí°Õ»ö¹à¡Û
¡¦ÉÕÍ¿¸¢¸Â¡§500pt¡¿´ü´Ö
¡¦ºÇ¾®Ã±²Á¡§5,000±ß°Ê¾å
¡¦ÍøÍÑ¾å¸Â¡§1²ó¡¿´ü´Ö
¡¦»ÙÊ§ÊýË¡¡§PayPay·èºÑ
¡Ú¥¯ー¥Ý¥ó¼èÆÀ¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì¡Û
¶ú¥«¥ÄÅÄÃæ SNS¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È
X¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È :
https://twitter.com/kushitanaka
Instagram¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È :
https://www.instagram.com/kushikatsu_tanaka/
TikTok¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È :
https://www.tiktok.com/@kushikatsu_tanaka
KT¥êー¥° X¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È :
https://twitter.com/kt_league
³ô¼°²ñ¼Ò¶ú¥«¥ÄÅÄÃæ¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÀßÎ©¡§2002Ç¯3·î20Æü¡¡»ñËÜ¶â¡§3²¯±ß¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ºäËÜ¡¡ÔèÃË
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÅì¸ÞÈ¿ÅÄ1-7-6¡¡Æ£ÏÂÅì¸ÞÈ¿ÅÄ¥Ó¥ë5³¬
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§°û¿©Å¹¤Î·Ð±Ä¡¢FC³«È¯
URL¡§https://kushi-tanaka.co.jp/
¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¡§³ô¼°²ñ¼Ò¶ú¥«¥ÄÅÄÃæ¡¿³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥«¥ó¥É¥¢¥íー¡¿TANAKA INTERNATIONAL INC.¡¿³ô¼°²ñ¼Ò¥¸ー¥Æ¥£ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¿³ô¼°²ñ¼ÒUKYE