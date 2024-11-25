¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÂçºåÉÜ¶µ°éÄ£¤È¤Î¸øÌ±Ï¢·È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¥À¥¹¥¥ó¤¬»Ù±ç³Ø¹»¤Ç¡Ö¤ª¤½¤¦¤¸¤Î½ÐÁ°¼ø¶È¡×¤ò¼Â»Ü
³ô¼°²ñ¼Ò¥À¥¹¥¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¥À¥¹¥¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜ¿áÅÄ»Ô¡¢¼ÒÄ¹¡§Âçµ×ÊÝ Íµ¹Ô¡Ë¤Ï¡¢ÂçºåÉÜ¤È¤ÎÊñ³çÏ¢·È¶¨Äê¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢2024Ç¯11·î15Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÂçºåÉÜÎ©ÅìÍäÀî»Ù±ç³Ø¹»¡Ê°Ê²¼¡¢ÅìÍäÀî»Ù±ç³Ø¹»¡Ë¤Ç¡Ö¤ª¤½¤¦¤¸¤Î½ÐÁ°¼ø¶È¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂçºåÉÜ¶µ°éÄ£¤È¤Î¸øÌ±Ï¢·È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢»Ù±ç³Ø¹»¤Ø¤Î½ÐÁ°¼ø¶È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥À¥¹¥¥ó¤È¤·¤Æ½é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï2000Ç¯¤è¤ê¡¢‶ÁÝ½ü¤òÄÌ¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÎÏ¤ò¿¤Ð¤¹¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¼ç¤Ë¾®³Ø¹»¤ÇÁÝ½ü¤ÎÂçÀÚ¤µ¤äÁÝ½üÍÑ¶ñ¤ÎÀµ¤·¤¤»È¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î½ÐÁ°¼ø¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¼Â»Ü¤·¤¿ÅìÍäÀî»Ù±ç³Ø¹»¤Î½ÐÁ°¼ø¶È¤Ç¤Ï¡¢Ãæ³ØÉô2Ç¯À¸¤ÎÀ¸ÅÌ29¿Í¤¬»²²Ã¤·¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬ÉáÃÊ»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤¦¤¤ä¤¾¤¦¤¤ó¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢Àµ¤·¤¤ÁÝ½üÍÑ¶ñ¤Î»È¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥À¥¹¥¥ó¤ªÁÝ½ü¶µ°é¸¦µæ½ê¢¨¤ÎÃ´Åö¼Ô¤«¤é³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ï¼ÂºÝ¤ËÁÝ½üÍÑ¶ñ¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÁÝ½ü¤Î´ðËÜ¤ò³Ú¤·¤¯³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£½ÐÁ°¼ø¶È¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢ÁÝ½ü¤ò¤¹¤ë°ÕµÁ¤ÈÁÝ½üÍÑ¶ñ¤Î»È¤¤Êý¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥¯¥êー¥ó¤Á¤ç¤¦¤µÂâ ¥á¥ó¥Ðー¼ê¤Á¤ç¤¦¡Ù¤ò¼êÅÏ¤µ¤ì¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤«¤é¤Ï´î¤Ó¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢º£¸å¤âÃÏ°è¼Ò²ñ¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¿¼¤á¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨¥À¥¹¥¥ó¤ªÁÝ½ü¶µ°é¸¦µæ½ê¡§³Ø¹»¶µ°é»Ù±ç³èÆ°¤òÄÌ¤·¤ÆÌ¤Íè¤òÃ´¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤ò¤ª¼êÅÁ¤¤¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÁÝ½ü¤Î°ÕµÁ¤äÁÝ½üÍÑ¶ñ¤ÎÀµ¤·¤¤»È¤¤Êý¤Ê¤É¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë½ÐÁ°¼ø¶È¤ä¡¢ÁÝ½ü¶µ°é¤Ë´Ø¤¹¤ë¥»¥ß¥Êー¤ò¶µ°÷¸þ¤±¤Ë³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ëÁÈ¿¥¡£[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/5720/964/resize/d5720-964-bd7b45f11847a8cc64fc-0.jpg ][²èÁü2: https://prtimes.jp/i/5720/964/resize/d5720-964-37ecb9469ac5bd49821c-1.jpg ][²èÁü3: https://prtimes.jp/i/5720/964/resize/d5720-964-a380fa3857ff23f92e5e-2.jpg ]¡¦ÅìÍäÀî»Ù±ç³Ø¹» Ã´ÅöÀèÀ¸¥³¥á¥ó¥ÈÉáÃÊ¤Î¼ø¶È¤Ç¤Ï¸«¤»¤Ê¤¤À¸ÅÌ¤ÎÉ½¾ð¤ä¹ÔÆ°¤Ê¤É¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¿·Á¯¤Ê¼ø¶È¤Ç¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¡Ø¥¯¥êー¥ó¤Á¤ç¤¦¤µÂâ ¥á¥ó¥Ðー¼ê¤Á¤ç¤¦¡Ù¤ò¼ê¤Ë»ý¤Ã¤¿À¸ÅÌ¤Î´é¤¬¥Ñ¥Ã¤ÈÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¡¢³Æ¡¹¼«¿®¤¬¤Ä¤¤¤¿¤È´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÁÝ½ü¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¤è¤ê³Ú¤·¤¯¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡¦¥À¥¹¥¥óÃ´Åö¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Û¤¦¤¤ä¤¾¤¦¤¤ó¤ò»È¤Ã¤¿¼Â½¬¤â³§¤µ¤ó¤¬°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤â³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤Þ¤·¤¿¡£ÁÝ½ü¤ÏÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤ÇÀÚ¤êÎ¥¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼ÁÝ½ü¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¾å¼ê¤¯¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢¤Þ¤º¤Ï´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ó¿È¤ËÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡ã»²¹Í¡ä¢£¡Ö³Ø¹»¶µ°é»Ù±ç³èÆ°¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥À¥¹¥¥ó¤Ç¤Ï¡¢2000Ç¯¤è¤êÁÝ½ü¶µ°é¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¶µ°÷¸þ¤±¥»¥ß¥Êー¤ä½ÐÁ°¼ø¶È¡¢¶µ°é»Ù±ç¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤ÎÄó¶¡¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢³Ø¹»¤½¤¦¤¸¤Ë¤ª¤±¤ë¶µ°é¤ò»Ù±ç¤¹¤ë³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢£¡Ö¥À¥¹¥¥ó½ÐÁ°¼ø¶È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾®³ØÀ¸¤ËÂÐ¤·¡Ö¤Ê¤¼ÁÝ½ü¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÁÝ½ü¤Î°ÕµÁ¤òÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÁÝ½üÍÑ¶ñ¤ÎÀµ¤·¤¤»È¤¤Êý¤òÃÎ¤ê¡¢³Ø¹»¤ä²ÈÄí¤Ç¤ÎÁÝ½ü¤Ë³è¤«¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê½ÐÁ°¼ø¶È¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ã¼ÂÀÓ¡ä¼Â»Ü¹»¿ô¡Ê±ä¤Ù¿ô¡Ë¡§4,345¹»¼õ¹Ö»ùÆ¸¿ô¡Ê±ä¤Ù¿ô¡Ë¡§378,071¿Í¡¡¡¡¢¨2012Ç¯4·î～2024Ç¯3·îËö»þÅÀ¢£¡ÖÂçºåÉÜÊñ³çÏ¢·È¶¨Äê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄù·ëÆü¡§2021Ç¯7·î16ÆüÆâÍÆ¡§ÂçºåÉÜ¤È¥À¥¹¥¥ó¤¬Å¸³«¤¹¤ë±ÒÀ¸¡¦À¶ÁÝ´ØÏ¢¥µー¥Ó¥¹¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ëË¬ÈÎ¥°¥ëー¥×¡¢¥ß¥¹¥¿ー¥Éー¥Ê¥Ä¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë¥Õー¥É¥°¥ëー¥×¤Î³Æ»ö¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢£·¤Ä¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤ÎÏ¢·È¡¦¶¨Æ¯¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢ÃÏ°è¤Î³èÀ²½µÚ¤ÓÃÏ°è¤ËÌ©Ãå¤·¤¿½»¤ß¤ä¤¹¤¤³¹¤Å¤¯¤ê¤Î¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡££±.·ò¹¯¡¦¡¦¡¦´¶À÷¾É¤ÎÍ½ËÉ¡¦·¼È¯»ö¶È¤Ø¤Î¶¨ÎÏ£².»Ò¤É¤â¡¦Ê¡»ã¡¦¡¦¡¦ÂçºåÈÇ»Ù±ç³Ø¹»µ»Ç½¸¡Äê¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¡¢ÂÎ¸³µ¡²ñÁÏ½Ð»Ù±ç£³.ÃÏ°è³èÀ²½¡¦¡¦¡¦Âçºå»º¡Ê¤â¤ó¡Ë¤ÎÉáµÚÂ¥¿Ê¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¡¢2025Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî³«ºÅ¤Ë¸þ¤±¤¿¶¨ÎÏ£´.¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¡¦¸ÛÍÑÂ¥¿Ê¡¦¡¦¡¦½÷À¡¦¥·¥Ë¥¢¤Î½¢¶È»Ù±ç¤Ë¸þ¤±¤¿Ï¢·È£µ.°ÂÁ´¡¦°Â¿´¡¦¡¦¡¦ºÒ³²»þ»Ù±ç¶¨ÎÏ¡¢ÆÃ¼ìº¾µ½Èï³²³ÈÂçËÉ»ß¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß£¶.´Ä¶¡¦¡¦¡¦¿©ÉÊ¥í¥¹ºï¸º¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¡Ö¤ª¤ª¤µ¤«¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤´¤ß¥¼¥íÀë¸À¡×¤Ø¤Î»¿Æ±£·.ÉÜÀ¯¤Î£Ð£Ò¡¦¡¦¡¦ÉÜÀ¯¤Î£Ð£Ò¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨ÎÏ