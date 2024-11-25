¤ß¤ó½¢¡¢¥Ë¥È¥ê¤È¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¥é¥¦¥ó¥É¥Æー¥Ö¥ë¤ò³«ºÅ
¥Ýー¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¡¢½¢³èÀ¸Æ±»Î¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥µ¥¤¥È¡Ö¤ß¤ó½¢¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¤ß¤ó½¢³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡§ÀÖ±ö Í¦ÂÀ¡¢½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢°Ê²¼¡Ö¤ß¤ó½¢¡×¡Ë¤Ï¡¢2024Ç¯10·î22Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¢¤ß¤ó½¢¤¬È¯É½¤·¤¿¡Ö2026Ç¯Â´¥¤¥ó¥¿ー¥ó¿Íµ¤´ë¶È¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê¢¨£±¡Ë¡×¤Ç£¶Ç¯Ï¢Â³£±°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥È¥ê¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ê°Ê²¼¡Ö¥Ë¥È¥ê¡×¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥ó¥·¥Ã¥×¤Î¸½¾õ¤Èº£¸å¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿ÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¸þ¤±¥é¥¦¥ó¥É¥Æー¥Ö¥ë¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥é¥¦¥ó¥É¥Æー¥Ö¥ë¤Ë¤Ï¡¢ÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤â¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¡¢³èÈ¯¤Ê°Õ¸«¸ò´¹¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
£±¡¥³«ºÅÇØ·Ê
¸½ºß¡¢½¢¿¦³èÆ°¤Ë¤ª¤±¤ë¥¤¥ó¥¿ー¥ó¥·¥Ã¥×¤Ï¡¢´ë¶È¤È³ØÀ¸ÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥ó¥·¥Ã¥×¤òÄÌ¤¸¤Æ³ØÀ¸¤Ï´ë¶È¤òÍý²ò¤·¡¢´ë¶ÈÂ¦¤ÏÍ¥½¨¤Ê¿Íºà¤È½Ð²ñ¤¦µ¡²ñ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤äÆ¯¤Êý¤ÎÊÑ²½¡¢¤½¤·¤ÆºÎÍÑÄ¾·ë·¿¥¤¥ó¥¿ー¥ó¥·¥Ã¥×¤Î²ò¶Ø¤Ë¤è¤ê¥¤¥ó¥¿ー¥ó¥·¥Ã¥×¤Î·Á¼°¤äÆâÍÆ¤âÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ß¤ó½¢¤Ç¤Ï¡¢2018Ç¯¤«¤éËèÇ¯¡¢½¢³èÀ¸¤òÄ´ººÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¥¤¥ó¥¿ー¥ó¿Íµ¤´ë¶È¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥é¥¦¥ó¥É¥Æー¥Ö¥ë¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯£¹·î27Æü¤Ë¤ß¤ó½¢¤¬È¯É½¤·¤¿¡Ö2026Ç¯Â´¥¤¥ó¥¿ー¥ó¿Íµ¤´ë¶È¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê¢¨£±¡Ë¡×¤Ç£¶Ç¯Ï¢Â³£±°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡¢¥Ë¥È¥ê¤Î¿·Â´ºÎÍÑÉô¥·¥Ë¥¢¥Þ¥Í¥¸¥ãー¤Ç¤¢¤ëÅ·ÌîÎ´ÂÀ»á¤ò¤ª¾·¤¤·¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥ó¥·¥Ã¥×¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨£±¡§2024Ç¯£¹·î27ÆüÉÕ¸øÉ½ ¤ß¤ó½¢¡Ö2026Ç¯Â´¥¤¥ó¥¿ー¥ó¿Íµ¤´ë¶È¥é¥ó¥¥ó¥°¡×
https://www.nikki.ne.jp/event/20240930/
¡ÚÅÐÃÅ¼Ô¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥È¥ê¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹
¿·Â´ºÎÍÑÉô ¥·¥Ë¥¢¥Þ¥Í¥¸¥ãー
Å·Ìî Î´ÂÀ¡Ê¤¢¤Þ¤Î ¤ê¤å¤¦¤¿¡ËÍÍ
ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£2004Ç¯³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥È¥êÆþ¼Ò¡£Ê£¿ôÅ¹ÊÞ¤ò·Ð¤Æ¡¢3Å¹ÊÞ¤ÎÅ¹Ä¹¤ò·Ð¸³¡£2017Ç¯¤è¤ê¥¨¥ê¥¢¥Þ¥Í¥¸¥ãー¤È¤·¤ÆÊ£¿ô¤Î¥¨¥ê¥¢¤òÎòÇ¤¤·¤¿¸å¤ËÅ¹ÊÞ±¿±ÄÉô¤Î¶µ°é¤ò»Ê¤ë¥Áー¥à¤Î¥Þ¥Í¥¸¥ãー¤òÌ³¤á¤ë¡£2022Ç¯¤è¤ê¿·Â´ºÎÍÑÉô¥·¥Ë¥¢¥Þ¥Í¥¸¥ãー¤Ë½¢Ç¤¡£
¤ß¤ó½¢³ô¼°²ñ¼Ò
¾¦ÉÊ´ë²èÉô ¥Þ¥Íー¥¸¥ãー
óîÆ£ Âö¿¿ (¤µ¤¤¤È¤¦ ¤¿¤¯¤Þ)
Ê¡°æ¸©½Ð¿È¡£2018Ç¯ ³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥¯¥ëー¥ÈÆþ¼Ò¡£ÃæÅÓ¿Íºà¾Ò²ð»ö¶È¤ÎË¡¿Í±Ä¶È¤òÃ´Åö¡£2023Ç¯¥Ýー¥È³ô¼°²ñ¼ÒÆþ¼Ò¡£¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°»ö¶È¡¦¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹»ö¶È¤Ë¤Æ±Ä¶È¡¦´ë²è¿¦¤ò·Ð¸³¡£¸½ºß¤Ï¡¢¤ß¤ó½¢³ô¼°²ñ¼Ò ¾¦ÉÊ´ë²èÉô ¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤È¤·¤Æ¡¢¾¦ÉÊ´ë²è¤ä¥µー¥Ó¥¹¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤òÃ´Åö¡£
£²¡¥ÅöÆü¤ÎÍÍ»Ò
¥Ë¥È¥ê¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥ó¥·¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ë¥È¥ê¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥ó¥·¥Ã¥×¤Ï¡¢ËèÇ¯£³Ëü¿Í°Ê¾å¤Î³ØÀ¸¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«¿È¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë³è¤¤ë¹Í¤¨Êý¤ò³Ø¤Ù¤ë¥³ー¥¹¤Î¤Û¤«¡¢¼«¤éÎ©°Æ¤·¤¿´ë²è¤ò·Ð±Ä¿Ø¤ËÄ¾ÀÜ¥×¥ì¥¼¥ó¤Ç¤¤ë¥³ー¥¹¤Ê¤É¡¢¹ç·×£µ¤Ä¤Î¥³ー¥¹¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½¢³èÀ¸¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¡Ö¤ß¤ó½¢ ¥¤¥ó¥¿ー¥óÂÎ¸³µ¡×¤ÎÅê¹Æ¤«¤é¤Ï¡¢¥Ë¥È¥ê¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥ó¥·¥Ã¥×¤Ø¤Î»²²Ã¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤ä¡¢³Æ¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÉÊ¼Á¤Î¹â¤µ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Âç³Ø£±¡¦£²Ç¯À¸¤ò»²²ÃÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¥³ー¥¹¤Ç¤Ï¡¢Áª¹Í¤òÄÌ²á¤·¤¿³ØÀ¸¤ËÂÐ¤·¡¢ºÇÂç£³Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆºÇ½ªÌÌÀÜ¤«¤éÁª¹Í¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¸¢Íø¤òÉÕÍ¿¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÆÈ¼«¤Î¥Õ¥íー¤òÆ³Æþ¤·¤¿ÅÀ¤â³ØÀ¸¤«¤é¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë°ì°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Å·Ìî»á¤ËÊ¹¤¯¡¢¥Ë¥È¥ê¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥ó¥·¥Ã¥×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëºÎÍÑ³èÆ°¤Ë¤ª¤±¤ë¹Í¤¨Êý
¤Ê¤¼¥Ë¥È¥ê¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥ó¥·¥Ã¥×¤¬³ØÀ¸¤«¤é¹â¤¤»Ù»ý¤òÆÀ¤ë¤Î¤«¡¢¥Ë¥È¥ê¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤ä¼èÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ë¥È¥ê¿·Â´ºÎÍÑÉô¤Î¥Õ¥£¥í¥½¥Õ¥£ー¡Ö·¯¤ÎÌ´¤Ï¡¢·¯¤òÁÏ¤ë¡£¡×
¥Ë¥È¥ê¤Î¿·Â´ºÎÍÑÉô¤Ç¤Ï¡¢¡Ö·¯¤ÎÌ´¤Ï¡¢·¯¤òÁÏ¤ë¡£¡×¤Î¥Õ¥£¥í¥½¥Õ¥£ー¤Ë´ð¤Å¤¡¢¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¡Ö¤Ê¤ê¤¿¤¤»Ñ¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¡¢¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Õ¥£¥í¥½¥Õ¥£ー¤Ï¥Ë¥È¥ê¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿³ØÀ¸Á´°÷¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¡£³ØÀ¸¤ÎÌ´¤Î¼Â¸½¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ºÇ¹â¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥¤¥ó¥¿ー¥ó¥·¥Ã¥×¥×¥í¥°¥é¥à¤¬ºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Ë¥È¥ê¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥ó¥·¥Ã¥×¤ÎÆÃÄ§¡Û
- ³ØÀ¸¤Î¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®»Ù±ç¤ò½Å»ë
¥Ë¥È¥ê¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥ó¥·¥Ã¥×¤ÏÃ±¤Ê¤ë½¢¶ÈÂÎ¸³¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢³ØÀ¸¤¬¼«¸ÊÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¡Ö¼«Ê¬È¯¸«¹ÖºÂ¡×¤Ê¤É¤Î¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢³ØÀ¸¤Ï¼«¿È¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥ó¥·¥Ã¥×¤òÄÌ¤¸¤Æ¼«¸ÊÀ®Ä¹¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¾ì¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¥¤¥ó¥¿ー¥ó¥·¥Ã¥×¤Ç¤Î¼ÂÌ³ÂÎ¸³¤È¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯
¥¤¥ó¥¿ー¥ó¥·¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î¼Ò°÷¤Î¶ÈÌ³¤òµ¿»÷ÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤òÀß·×¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»²²Ã¤¹¤ë³ØÀ¸¤¬¼ÂÁ©Åª¤Ê¥¹¥¥ë¤ò³Ø¤Ö´Ä¶¤È¤·¤Æ¤âÀ°¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢À®Ä¹¼Â´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢³ØÀ¸¤Ë¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Î¾ì¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤â½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ³ØÀ¸»ëÅÀ¤Ç¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥ó¥·¥Ã¥×¤Î¥×¥í¥°¥é¥àÀß·×
¥Ë¥È¥ê¤Ç¤Ï¡¢¾ï¤Ë³ØÀ¸¤Î»ëÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤Æ³ØÀ¸¤Î¡Ö³Ø¤Ó¤¿¤¤¡×¡ÖÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¸¤¿¥¤¥ó¥¿ー¥ó¥·¥Ã¥×¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤òËèÇ¯»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÀß·×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿½ÀÆð³î¤Ä³ØÀ¸»ëÅÀ¤ÎÀß·×¤Ë¤è¤ê¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥ó¥·¥Ã¥×¤Î¼Á¤¬¸þ¾å¤·¡¢Ä¹´üÅª¤Ê¿Íµ¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
- ÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤ÇºÎÍÑ³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤à´ë¶ÈÊ¸²½
¥Ë¥È¥ê¤Ç¤Ï¡¢³ØÀ¸¤ÎÀ®Ä¹¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥ê¥¯¥ëー¥¿ーÀìÇ¤¥Áー¥à¤òÊÔÀ®¤·¡¢Áª¹Í¤«¤éÆþ¼Ò¤Þ¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥Ë¥È¥ê¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ë»÷Ä»²ñÄ¹¤¬¿Í°ìÇÜ¡Ö¿Í¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥ó¥·¥Ã¥×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥Ë¥È¥ê¤ÎºÎÍÑ³èÆ°¤ä¼Ò°÷¶µ°é¤â¤³¤Î¹Í¤¨¤¬º¬ÉÕ¤¡¢ÍÍ¡¹¤Ê³èÆ°¤Î´ðÈ×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼ã¼Ô¤ä¼Ò°÷¤Î¡ÖÌ´¡×¤ò±þ±ç¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤¬º¬Äì¤Ë¤¢¤ë´ë¶ÈÊ¸²½¤ä¡¢»Ù±çÂÎÀ©¡¢¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¼Á¤¬¡¢¥Ë¥È¥ê¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥ó¥·¥Ã¥×¤Î¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¿ä»¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¤ß¤ó½¢¤Ç¤Ï¡¢´ë¶È¤È³ØÀ¸¤Î²Í¤±¶¶¤È¤Ê¤ê¡¢½¢³èÀ¸¤Î½¢¿¦³èÆ°¤ËÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤ä¿·Â´ºÎÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢²¼µ¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£³¡¥²ñ¼Ò³µÍ×
¢£¥Ýー¥È³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶èËÌ¿·½É2-21-1 ¿·½É¥Õ¥í¥ó¥È¥¿¥ïー5F
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡¡½ÕÆüÇîÊ¸
Àß¡¡Î©¡§2011Ç¯4·î
»ñËÜ¶â¡§2,405É´Ëü±ß¡Ê2024Ç¯£¹·îËö»þÅÀ¡Ë
URL¡§https://www.theport.jp/
¢£¤ß¤ó½¢³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶èËÌ¿·½É2-21-1 ¿·½É¥Õ¥í¥ó¥È¥¿¥ïー5F
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡¡ÀÖ±ö Í¦ÂÀ
Âç³ô¼ç¹½À®µÚ¤Ó½êÍÎ¨¡§¥Ýー¥È³ô¼°²ñ¼Ò100¡ó
URL¡¡¡§https://www.minshu.co.jp/
¢£¼ç¤Ê±¿±Ä¥µー¥Ó¥¹
¢ã¿ÍºàÎÎ°è¢ä
¥¥ã¥ê¥¢¥Ñー¥¯
https://careerpark.jp/
¥¥ã¥ê¥¢¥Ñー¥¯½¢¿¦¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È
https://careerpark-agent.jp/
½¢³è²ñµÄ
https://syukatsu-kaigi.jp/
½¢³è¤ÎÌ¤Íè
https://shukatsu-mirai.com/
¤ß¤ó½¢
https://www.nikki.ne.jp/
¥¤¥Ù¥«¥Ä
https://evekatsu.com/
¢ã¥¨¥Í¥ë¥®ーÎÎ°è¢ä
¥¨¥Í¥Á¥ç¥¤¥¹
https://enechoice.jp/
¢ã¿·µ¬ÎÎ°è¢ä
¥Þ¥Í¥Ã¥È¥«ー¥É¥íー¥ó
https://ma-net.jp/card-loan
¢£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»´Ø·¸¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¥Ýー¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¹ÊóÃ´Åö¡¡ÃÝÅÄ
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://www.theport.jp/
E-mail¡§ pr@theport.jp
TEL¡§03-5937-4701