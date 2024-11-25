¡Ö¹âÍüº»Íå¡ßJICA¡¡¥Ñ¥é¥ª¤Îµ¤¸õÊÑÆ°¡¦´Ä¶­ÂÐºöºÇÁ°Àþ¡×Æ°²è¥·¥êー¥º Âè3ÃÆ¡Ö¹âÍüº»Íå¤µ¤ó¤È³Ø¤Ö ¥Ñ¥é¥ª¤¬Ä©Àï¤¹¤ë½Û´Ä·¿¼Ò²ñ¤È¤Ï¡©¡×¤ò11·î25Æü(·î)¤Ë¸ø³«

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»²¹Í¥ê¥ó¥¯¡§https://www.jica.go.jp/domestic/chubu/information/topics/2024/1538367_52346.html
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https://www.jica.go.jp/Resource/kansai/story/20230508_01.html
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