¡Ú¾ÆÆù±ã²ñ3,500±ß～¡ÛËºÇ¯²ñ¤ä¤´²ÈÂ²¤Ç¤Î¤ª¿©»ö¤Ê¤É¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡ªÍ½Ìó¸ÂÄê¤Î¾ÆÆù¿©¤ÙÊüÂê¡Ö±ã¥×¥é¥ó¡×¤òÈÎÇä
³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥Þ¥È¥¢¥ó¥É¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥Ä¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¼¸Ë¸©À¾µÜ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®ÎÓ ÂçÆó¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë ¾ÆÆù¿©¤ÙÊüÂê¡Ö¤¸¤å¤¦¤¸¤å¤¦¥«¥ë¥Ó¡×¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯12·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤êÍ½Ìó¸ÂÄê¡Ö±ã¥×¥é¥ó¡×¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤´Í½Ìó¤Ï12·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ê¼õÉÕ³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÆÆù¿©¤ÙÊüÂê¤Î¡Ö±ã¥×¥é¥ó¡×¤Ï3,500±ß¤«¤é¡¢Áª¤Ù¤ë3¥×¥é¥ó¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£À¸¥Óー¥ë¡¢ÉÓ¥Óー¥ë¤ò´Þ¤à¥¢¥ë¥³ー¥ë°û¤ßÊüÂê¤Ï¡Ü1,200±ß¤Ç¤ªÉÕ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£²ñ¼Ò¤ÎËºÇ¯²ñ¡¢¤´²ÈÂ²¤Ç¤Î½¸¤Þ¤ê¤Ê¤ÉÉý¹¤¯¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
https://www.tomato-a.co.jp/jyujyukarubi/campaign/utage.html
Í½Ìó¸ÂÄê¡Ö±ã¥×¥é¥ó¡×¾ÜºÙ
¡ãÈÎÇä´ü´Ö¡ä
2024Ç¯12·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë～ 12·î27Æü¡Ê¶â¡Ë
¡ãÍ½Ìó¼õÉÕ´ü´Ö¡ä
2024Ç¯12·î1Æü¡ÊÆü¡Ë～ 12·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¡ãÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡ä
¤¸¤å¤¦¤¸¤å¤¦¥«¥ë¥ÓÁ´Å¹
¡ã¤´Í½Ìó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
¡¦¤´ÍøÍÑÆü¤ÎÁ°Æü¤Þ¤Ç¤Ë¤´Í½Ìó¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÅöÆüÍ½Ìó¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¤¸¤å¤¦¤¸¤å¤¦¥«¥ë¥Ó¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ä³ÚÅ·¤°¤ë¤Ê¤Ó¡¢¤ªÅÅÏÃ¡¢Å¹Æ¬¤Ç¤Î¤´Í½Ìó¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¨°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¤ªÅÅÏÃ¡¢Å¹Æ¬¤Î¤ß¤Ç¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Áª¤Ù¤ë3¤Ä¤Î±ã¥×¥é¥ó
¡Ú70ÉÊÌÜ°Ê¾å¡Û±ã¥×¥é¥ó¡ã¥«¥¸¥å¥¢¥ë¡ä
¡ãÆâÍÆ¡ä
¡Ú70ÉÊÌÜ°Ê¾å¿©¤ÙÊüÂê¡Û¤ªµ¤·Ú¥³ー¥¹¡Ü¥É¥ê¥ó¥¯¥Ðー
¡ã²Á³Ê¡ä
3,500±ß¡ÊÀÇÈ´ 3,182±ß¡Ë
¡úßÕ¤ê¾Æ¤¥«¥ë¥Ó¤äÆÚ·Ü¾ÆÆù¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ーË¤«¤Ê¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥åー¡£¼ê·Ú¤Ë¾ÆÆù¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤Êý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡ª
¡Ú130ÉÊÌÜ°Ê¾å¡Û±ã¥×¥é¥ó¡ã¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡ä
¡ãÆâÍÆ¡ä
¡Ú130ÉÊÌÜ°Ê¾å¿©¤ÙÊüÂê¡Û¤¸¤å¤¦¥«¥ë¥³ー¥¹¡Ü¥É¥ê¥ó¥¯¥Ðー
¡ã²Á³Ê¡ä
4,300±ß¡ÊÀÇÈ´ 3,909±ß¡Ë
¡ú¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥×¥é¥ó¤Ë¥×¥é¥¹¤Ç¡¢ÅöÅ¹Ì¾Êª¾ÆÆù¡Ö¤¸¤å¤¦¤¸¤å¤¦¥«¥ë¥Ó¡×¤ä¡¢¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÈþÌ£¤·¤µ¡Ö¤È¤í¥È¥ó¥¿¥ó¡×¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡ª¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥åー¤ä¥Ç¥¶ー¥È¤Î¼ïÎà¤âÁý¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¿§¡¹³Ú¤·¤ß¤¿¤¤Êý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡ª
¡ÚÁ´ÉÊ¿©¤ÙÊüÂê¡Û±ã²ñ¥×¥é¥ó¡ã¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡ä
¡ãÆâÍÆ¡ä
¡ÚÁ´ÉÊ¿©¤ÙÊüÂê¡Ûµí¥¿¥ó¡õ¹õÌÓÏÂµí¥³ー¥¹¡Ü¥É¥ê¥ó¥¯¥Ðー
¡ã²Á³Ê¡ä
5,300±ß¡ÊÀÇÈ´ 4,818±ß¡Ë
¡ú¤¸¤å¤¦¤¸¤å¤¦¥«¥ë¥Ó¤ÎÁ´¥á¥Ë¥åー¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤ë»ê¹â¤Î¥×¥é¥ó¡ªÅö¥×¥é¥ó¤Ç¤Ïµí¥¿¥ó¤ä¹ñ»ºµí¡¢¤µ¤é¤Ë¹õÌÓÏÂµí¤â´®Ç½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÍÄ»ù¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤¹¡£¾®³ØÀ¸¤ÏÈ¾³Û¡¢¥·¥Ë¥¢¡Ê60ºÐ°Ê¾å¡Ë¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï³Æ¥×¥é¥óÀÇÈ´²Á³Ê¤è¤ê500±ß°ú¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥°¥ëー¥×¤Î³§¤µ¤ÞÆ±°ì¥×¥é¥ó¤Ç¤Î¤´ÃíÊ¸¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¯ー¥Ý¥ó¤ä³Æ¼ï³ä°ú·ô¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨±ã¥×¥é¥ó¤´ÃíÊ¸¤Î¤ªµÒÍÍ¸ÂÄê¤Ç¡¢¡Ü1,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤ÇÀ¸¥Óー¥ë¤äÉÓ¥Óー¥ë¤ò´Þ¤à¥¢¥ë¥³ー¥ë¥á¥Ë¥åー¤¬Á´ÉÊ°û¤ßÊüÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£20ºÐÌ¤Ëþ¡¢¤ª¼Ö¤ä¼«Å¾¼Ö¤Ê¤É±¿Å¾¤ò¤µ¤ì¤ëÊý¤Ë¤Ï¥¢¥ë¥³ー¥ë¤ÎÄó¶¡¤Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¥×¥é¥ó¾ÜºÙ¥Úー¥¸ :
https://www.tomato-a.co.jp/jyujyukarubi/campaign/utage.html
¤´ÍøÍÑ»þ´Ö¤ÏÄÌ¾ï120Ê¬¡£Ê¿Æü¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤Ê¤é¡¢¤Ê¤ó¤È¡¦¡¦¡¦¡ª
¡Ö±ã¥×¥é¥ó¡×¤Î¤´ÍøÍÑ»þ´Ö¤Ï120Ê¬¡Ê¥é¥¹¥È¥ªー¥Àー30Ê¬Á°¡Ë¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Ê¿Æü¤Î¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¸ÂÄê¤Ç¤Ê¤ó¤È»þ´ÖÌµÀ©¸Â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¡Ê¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤Î¤´ÍøÍÑ¤Ï16»þ30Ê¬¤Þ¤Ç¡ËºÇÂç5»þ´ÖÈ¾¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¾å¿ÛË¬Å¹¤ÏÊ¿Æü¥é¥ó¥Á±Ä¶È¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨ÆÁÅçÍõ½»Å¹¡¢ÅìÇßÅÄÅ¹¤Ï¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤Î±Ä¶È»þ´Ö¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï°Ê²¼¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Å¹ÊÞ¸¡º÷¥Úー¥¸ :
https://www.tomato-a.co.jp/jyujyukarubi/store/
¥Ï¥¤¥«¥í¥êー¤ÏÈþÌ£¤·¤¤¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡ÖÇØÆÁ¥°¥ë¥á¥Õ¥§¥¢¡×³«ºÅÃæ
¡Ö±ã¥×¥é¥ó¡×¤Î¡ã¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡ä¡ã¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡ä¤ò¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¥Õ¥§¥¢¥á¥Ë¥åー¡ÖÇØÆÁ¥°¥ë¥á¥Õ¥§¥¢¡×¤â¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡õ¥Ð¥¿ー¥½ー¥¹¤È¤ªÆù¤ÎÁêÀÈ´·²¡Ö¡È¤Ë¤ó¤Ë¤¯¥Ð¥¿～¡ÉÄ¶¥É¥é¥´¥ó¥«¥ë¥Ó¡×¡¢¤´ÈÓÉôÌç¿Íµ¤¥Ê¥ó¥Ðー¥ï¥ó¡ª¥´¥í¤Ã¤È¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤È¥Ð¥¿ー¡¢¤½¤·¤ÆµíÆù¤È¤´¤Ï¤ó¤òÇ®¡¹¤Î´ï¤Ç¡ÖÀÐ¾Æ¥¬ー¥ê¥Ã¥¯¥é¥¤¥¹¡×¡¢´Ú¹ñ¤Ç¿Íµ¤¤Î»Ý¿É¥°¥ë¥á¤ò¤¸¤å¤¦¤¸¤å¤¦¥«¥ë¥ÓÉ÷¤ËÀÐ¾Æ¤Ç¥¢¥ì¥ó¥¸¡ÖÀÐ¾Æ¥Áー¥º¥é¥Ã¥Ý¥Ã¥¡×¤ÎÂ¾¡¢¥¢¥ë¥³ー¥ë¤Î¤ª¶¡¤Ë¤â¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Î°ïÉÊ¤Ê¤É10¼ïÎà°Ê¾å¤Î¥á¥Ë¥åー¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ÇØÆÁ¥°¥ë¥á¥Õ¥§¥¢¾ÜºÙ :
https://www.tomato-a.co.jp/jyujyukarubi/fair/
¾ÆÆù¿©¤ÙÊüÂê¡Ö¤¸¤å¤¦¤¸¤å¤¦¥«¥ë¥Ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤¸¤å¤¦¤¸¤å¤¦¥«¥ë¥Ó¤Ï¡¢¤ªÃÍÂÇ¤Á²Á³Ê¤Ç¼Á¤ÎÎÉ¤¤¤ªÆù¤òÄó¶¡¤¹¤ë¾ÆÆù¥Ð¥¤¥¥ó¥°¤Î¤ªÅ¹¤Ç¤¹¡£¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë¤Ç¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤ªÎÁÍý¤ò¤ª»ý¤Á¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤¸¤å¤¦¤¸¤å¤¦¥«¥ë¥Ó¤Ï¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¤ª¿©»ö¤ò°Â¿´¤·¤Æ¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤ë´Ä¶¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¤ªÃÍÂÇ¤Á´¶¡×¤Î¤¢¤ë¾¦ÉÊ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È ¡§ https://www.tomato-a.co.jp/jyujyukarubi/
¸ø¼°¥¢¥×¥ê ¡§ https://www.tomato-a.co.jp/jyujyukarubi/campaign/app/
¸ø¼°Twitter¡§ https://twitter.com/JyujyuOfficial
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/jyu_jyu_karubi_official/
¸ø¼°TikTok¡§https://www.tiktok.com/@jyu_jyu_karubi_official
³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥Þ¥È¥¢¥ó¥É¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥Ä
¡ü²ñ¼Ò³µÍ×
¾¦¹æ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥Þ¥È¥¢¥ó¥É¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥Ä
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¾®ÎÓ ÂçÆó
½êºßÃÏ¡§¢©651-1431¡¡Ê¼¸Ë¸©À¾µÜ»Ô»³¸ýÄ®ºå¿ÀÎ®ÄÌ¥»¥ó¥¿ー1ÃúÌÜ2 ÈÖÃÏ3F
ÁÏ¶È¡§1973Ç¯(¾¼ÏÂ48Ç¯)3·î
¶ÈÌ³ÆâÍÆ¡§¤¹¤«¤¤¤éー¤¯¥°¥ëー¥×¤Î¥È¥Þ¥È¥¢¥ó¥É¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥Ä¤Ï¡¢¾ÆÆù¥Ð¥¤¥¥ó¥°¤ª¤è¤Ó´ØÀ¾·÷¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥Õ¥¡¥ß¥êー¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÎÄ¾±Ä¤ª¤è¤ÓFC»ö¶È¤ÎÅ¸³«¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
URL¡§ https://www.tomato-a.co.jp/
¡üËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¡Ö¥È¥Þ¥È¥¢¥ó¥É¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥Ä¡×¤ªµÒÍÍ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Áë¸ý
ÆþÎÏ¥Õ¥©ー¥à¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¡¡https://www.tomato-a.co.jp/contact/index.html
¤ªÅÅÏÃ¤Ë¤è¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¡¡¥Õ¥êー¥À¥¤¥ä¥ë0120-777-327¢¨Ê¿Æü 9»þ～12»þµÚ¤Ó13»þ～17»þ¡ÊÅÚÆü½ËÆü¤Ï½ü¤¯¡Ë