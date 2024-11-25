Shokz OpenRun Pro 2¤¬VGP 2025´ë²è¾Þ¡ÊÆÃÊÌ¾Þ¡Ë¤ò¼õ¾Þ¡£¹üÅÁÆ³¥¤¥ä¥Û¥ó¤È¥ªー¥×¥ó¥¤¥äー¥¤¥ä¥Û¥óÅù¡¢4À½ÉÊ¤¬¶â¾Þ¡¢Â¿¿ôÉôÌç¾Þ¤ò¼õ¾Þ

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Shokz OpenRun Pro 2
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Shokz OpenRun / Shokz OpenRun¡ÊUSB-C¡Ë
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Shokz OpenFit Air
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Shokz OpenComm2 UC / Shokz OpenComm2
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Shokz OpenSwim Pro
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Shokz OpenRun Pro
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Shokz OpenRun Pro Mini
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Shokz OpenRun Mini
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