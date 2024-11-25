¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó£°£±(¥¼¥í¥ï¥ó)Ê¸²½ÀïÎ¬²ñµÄ¡¡¥ªー¥×¥ó¥«¥ì¥Ã¥¸in²Ã²ì¡×¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²Ã²ì»Ô¤ÏÍèÇ¯¡¢»ÔÀ©»Ü¹Ô20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¤µ¤é¤Ë»³Âå²¹Àô¤Î³«Åò1300Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ëÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó£°£±Ê¸²½ÀïÎ¬²ñµÄ¡Ê¢¨£±¡Ë¤ÈÏ¢·È¤·¤¿³Ø¤Ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó£°£±Ê¸²½ÀïÎ¬²ñµÄ¡¡¥ªー¥×¥ó¥«¥ì¥Ã¥¸ in ²Ã²ì¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢Ê¸²½¡¢·Ý½Ñ¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤ä·ÐºÑ¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë³ÆÊ¬Ìî¤ÎÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ëÉ½¸½¼Ô¡¦»×¹Í¼Ô¤¿¤Á¤¬²Ã²ì»Ô¤Ë½¸·ë¤·¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Æー¥Þ¤Ë±è¤Ã¤¿¹ÖºÂ¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò£³Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£³µÍ×
1.³«ºÅ´ü´Ö¡¡¡¡¡¡ÎáÏÂ7Ç¯9·î5Æü(¶â¡Ë～7Æü(Æü)
2.¼ç²ñ¾ì¡¡¡¡¡¡¡¡¤ß¤ä¤Ó¤Î½É ²Ã²ìÉ´ËüÀÐ¡ÊÀÐÀî¸©²Ã²ì»Ô»³Âå²¹Àô11-2-1¡Ë
3.¼Â»ÜÆâÍÆ¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡¡9·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¡¡¡¡¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È
¡¡9·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡¡¡°ìÈÌ¹ÖºÂ¡Ê¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Î¹Ö»Õ¤¬½¸¤¤¡¢Â¿ºÌ¤Ê¹ÖºÂ¤ò³«ºÅ¡Ë
¡¡9·î7Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡¡¡¥¯¥íー¥¸¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È
4.³«ºÅ¼çÂÎ
¼çºÅ¡§¥¨¥ó¥¸¥ó£°£±Ê¸²½ÀïÎ¬²ñµÄ¡Êhttps://www.enjin01.org/¡Ë
º£¸å¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó£°£± in ²Ã²ì¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤òÀßÎ©¤·³«ºÅ¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£
¢¨£±¡¡¥¨¥ó¥¸¥ó£°£±(¥¼¥í¥ï¥ó)Ê¸²½ÀïÎ¬²ñµÄ¤È¤Ï
ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë³ÆÊ¬Ìî¤ÎÉ½¸½¼Ô¡¦»×¹Í¼Ô¤¿¤Á¤¬ÆüËÜÊ¸²½¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¿¼¤Þ¤ê¤È¹¤¬¤ê¤òÌÜÅª¤Ë»²½¸¤·¤¿¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢½¸ÃÄ¤Ç¤¹¡£¥ªー¥×¥ó¥«¥ì¥Ã¥¸¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó£°£±¤Î²ñ°÷¤òÃæ¿´¤ËÍ¼±¼Ô¤¿¤Á¤¬½¸·ë¤·¡¢¤½¤ÎÃÏ°è¤ÎÊý¡¹¤È¡ÖÃÎ¤Î¸òÎ®¡×¤ò¹Ô¤¦Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£