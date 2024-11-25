¥Ð¥ó¥³¥Þ¥¤¥·¥óÂÑÀÄ²µå¶Ý¡Ê£Ö£Ò£Å¡Ë´¶À÷¾É¤Î¼£ÎÅ¤ËÆ»-¥Ê¥È¥ê¥¦¥à¥Ý¥ó¥×ÁË³²ºÞ¤ÎÈ¯¸«¤È¤½¤ÎÁË³²µ¡¹½¤ò²òÌÀ-
¡¡ÀéÍÕÂç³ØÂç³Ø±¡Íý³Ø¸¦µæ±¡(Ëì¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー·óÇ¤)¤ÎÂ¼ÅÄÉð»Î¶µ¼ø¡¢ÎëÌÚ²ÖÌîÆÃÇ¤½õ¶µ¡¢¿¿¶Ý°å³Ø¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¤Î¸åÆ£µÁ¹¬½Ú¶µ¼ø¤é¤Ï¡¢¹â¥¨¥Í¥ë¥®ー²ÃÂ®´ï¸¦µæµ¡¹½(KEK)Êª¼Á¹½Â¤²Ê³Ø¸¦µæ½ê¡¢¼«Á³²Ê³Ø¸¦µæµ¡¹½Ê¬»Ò²Ê³Ø¸¦µæ½ê¡¢µþÅÔÂç³ØÂç³Ø±¡°å³Ø¸¦µæ²Ê¡¢·²ÇÏÂç³ØÂç³Ø±¡°å³Ø·Ï¸¦µæ²Ê¡¢²£ÉÍ»ÔÎ©Âç³ØÂç³Ø±¡À¸Ì¿°å²Ê³Ø¸¦µæ²Ê¤È¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ð¥ó¥³¥Þ¥¤¥·¥ó¤ò´Þ¤àÂ¿¤¯¤Î¹³À¸Êª¼Á¤ËÂÑÀ¤ò»ý¤Ä¥Ð¥ó¥³¥Þ¥¤¥·¥óÂÑÀÄ²µå¶Ý¡ÊVancomycin-resistant Enterococcus faecium ¡§VRE¡ÊÃí£±¡Ë¡Ë´¶À÷¾É¤ËÂÐ¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¼£ÎÅË¡¤Î²ÄÇ½À¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸¦µæ¥Áー¥à¤Ï¡¢VRE¤Î¥¢¥ë¥«¥ê´Ä¶¤Ç¤ÎÀ¸°é¤ËÉ¬¿Ü¤È¤Ê¤ë¥Ê¥È¥ê¥¦¥à¥Ý¥ó¥×¡ÊNa+Í¢Á÷ÀVoV1-ATPase¡Ë¡ÊÃí£²¡Ë¤ÎÁË³²ºÞ¡ÖV-161¡×¤òÆ±Äê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢V-161¤ÎÅêÍ¿¤Ë¤è¤ê¥Þ¥¦¥¹¾®Ä²¤Ç¤ÎVRE¤ÎÄêÃå¤¬ÍÞÀ©¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ê¥È¥ê¥¦¥à¥Ý¥ó¥×¤ÈV-161¤Î·ë¹çÉô°Ì¤Î¾ÜºÙ¤ÊÎ©ÂÎ¹½Â¤¤ò²òÌÀ¤·¡¢¥Ê¥È¥ê¥¦¥àÍ¢Á÷¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ÈV-161¤Ë¤è¤ëÁË³²¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¸¦µæÀ®²Ì¤Ï¡¢VRE¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÌôºÞÂÑÀ¶Ý¤Ë¤è¤ëÂ¿¤¯¤Î´¶À÷¾É¤ËÂÐ¤¹¤ë¸ú²ÌÅª¤Ê¹³¶ÝÌô¤Î³«È¯¤Ë¤â¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¸¦µæ¤Ï2024Ç¯11·î21Æü¤Ë±Ñ¹ñ²Ê³Ø»ïNature Structural & Molecular Biology¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥óÂ®ÊóÈÇ¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¸¦µæ¤ÎÇØ·Ê¤È·Ð°Þ
¡¡ÌôºÞÂÑÀ¶Ý¤ÎÁý²Ã¤Ï¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Î»ýÂ³Åª¤Ê·üÇ°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÂÐ½è¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹µÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦ÊÝ·òµ¡´Ø¡ÊWHO¡Ë¤¬¸øÉ½¤·¤¿Í¥Àè¤·¤Æ¸¦µæ³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤12¼ïÎà¤ÎÌôºÞÂÑÀ¶Ý¤Î¥ê¥¹¥È¤Ë¤ÏVRE¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·VRE¤Ë¸ú²Ì¤ò¼¨¤¹¹³¶ÝÌô¤Ï¸Ï³é¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤¿¤á¡¢VRE¤ËÂÐ¤¹¤ë¹³¶ÝÌô¤Î³«È¯¤ÏµÞÌ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸¦µæ¥Áー¥à¤Ï¡¢Na+Í¢Á÷ÀVoV1-ATPase¤¬VRE¤ÎÀ¸Â¸¤Ë½ÅÍ×¤Ê¹ÚÁÇ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¹ÚÁÇ¤Ï¡¢Ä²Æâ¤Î¥¢¥ë¥«¥êÀ´Ä¶¤Ë¤ª¤¤¤ÆNa+¤òºÙË¦³°¤ËÇÓ½Ð¤¹¤ë¥Ê¥È¥ê¥¦¥à¥Ý¥ó¥×¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¡¢ºÙ¶Ý¤Î¹±¾ïÀ¤ò°Ý»ý¤·¤ÆÀ¸°é¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¿Þ£±a¡Ë¡£¤³¤Î¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Ï¡¢¥¢¥ë¥«¥ê´Ä¶¤ÇÀ¸°é¤Ç¤¤ëÂ¿¤¯¤ÎÉÂ¸¶¶Ý¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Æ°¿¢Êª¤äÆý»À¶Ý¡¦¥Ó¥Õ¥£¥º¥¹¶Ý¤Ê¤É¤ÎÁ±¶Ì¶Ý¤Ë¤ÏÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤òÁË³²¤¹¤ë²½¹çÊª¤Ï¿·¤¿¤Ê¹³¶ÝÌô¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤³¤ÎNa+Í¢Á÷ÀVoV1-ATPase¤Îµ¡Ç½¤òÁË³²¤¹¤ë²½¹çÊª¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢VRE¤ÎÁý¿£¤òÍÞÀ©¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¡¢¹ÈÏ¤Ê²½¹çÊª¥é¥¤¥Ö¥é¥êー¤«¤éÁË³²ºÞ¤òÃµº÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¸¦µæÀ®²Ì
¡¡ÅìµþÂç³Ø¤¬ÊÝÍ¤¹¤ëÌó7Ëü¼ïÎà¤Î²½¹çÊª¥é¥¤¥Ö¥é¥êー¤«¤é¡¢Ä²µå¶ÝNa+Í¢Á÷ÀVoV1-ATPase³èÀ¤òÍÞÀ©¤¹¤ë²½¹çÊª¤ò¥¹¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°¤·¡¢VREÁý¿£ÍÞÀ©³èÀ¤¬Í¥¤ì¤¿V-161¤òÆÃÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ£±b¡Ë¡£¤³¤Î²½¹çÊª¤Ï¡¢»î¸³´É¼Â¸³¤Ç¤Ï¥¢¥ë¥«¥êÀ´Ä¶²¼¡ÊpH 8°Ê¾å¡Ë¤Ç¤ÎVRE¤ÎÁý¿£¤ò¶¯ÎÏ¤ËÍÞÀ©¤¹¤ëÈ¿ÌÌ¡¢»ÀÀ¤äÃæÀ¤Î´Ä¶²¼¤Ç¤Ï±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢V-161¤Ï¡¢Na+Í¢Á÷ÀVoV1-ATPase¤Î°äÅÁ»Ò¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¿Í´Ö¤ÎºÙË¦¤äÁ±¶Ì¶Ý¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÆý»À¶Ý¡¢¥Ó¥Õ¥£¥º¥¹¶Ý¤ÎÀ¸°é¤Ë¤Ï±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Þ¥¦¥¹¤òÍÑ¤¤¤¿Æ°Êª¼Â¸³¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ë¥«¥ê´Ä¶¤Î¾®Ä²¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢V-161¤Î·Ð¸ýÅêÍ¿¤Ë¤è¤êVRE¤ÎÄêÃå¤òÂçÉý¤ËÍÞÀ©¤¹¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ£±c¡Ë¡£¤³¤ì¤é¤Î¼Â¸³¤Ë¤è¤ê¡¢V-161¤¬Ä²Æâ´Ä¶¤Ë¤ª¤±¤ëVRE¤ÎÁý¿£¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¼£ÎÅÌô¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼¡¤Ë¡¢¸¦µæ¥Áー¥à¤Ï¥¯¥é¥¤¥ªÅÅ»Ò¸²Èù¶À¡ÊÃí£³¡Ë¤òÍÑ¤¤¤¿Ã±Î³»Ò²òÀÏ¡ÊÃí£´¡Ë¤Ë¤è¤ê¡¢V-161Â¸ºß²¼¤ÇNa+Í¢Á÷ÀVoV1-ATPase¤ÎVoÉôÊ¬¤Î¹½Â¤¤ò¹â²òÁüÅÙ¤Ë¤Æ²òÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ2a¡Ë¡£V-161¤Ï¡¢Na+Í¢Á÷·ÐÏ©¤Ë´Ø¤ï¤ë½ÅÍ×¤ÊÉô°Ì¤Ç¤¢¤ëc¥ê¥ó¥°¤Èa¥µ¥Ö¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Î³¦ÌÌ¤Ë·ë¹ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ2b¡Ë¡£¤³¤Î·ë¹ç¤Ë¤è¤êc¥ê¥ó¥°¤Î²óÅ¾±¿Æ°¤¬ÁË³²¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë1Ê¬»Ò²óÅ¾¼Â¸³Ãí5¡Ë¤Ç¤âV-161¤ÎÅº²Ã¤Ë¤è¤ê¹ÚÁÇ¤Î²óÅ¾±¿Æ°¤ò´°Á´¤ËÄä»ß¤¹¤ë¤³¤È¤¬´Ñ»¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Na+Í¢Á÷·ÐÏ©¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¾ÜºÙ¤Ê¹½Â¤¤¬ÉÔÌÀ¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ËÜ¸¦µæ¤ÇNa+¤¬¤¤¤«¤Ëc¥ê¥ó¥°Æâ¤Ç·ë¹ç¡Ê¿Þ3 b¡Ë¡¦²òÎ¥¤·¡Ê¿Þ3 c¡Ë¡¢a¥µ¥Ö¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ò²ð¤·¤ÆºÙË¦³°¤ËÍ¢Á÷(¿Þ3 a-c)¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¥á¥«¥Ë¥º¥à¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½¾Íè¤Î¹³¶ÝºÞ¤Ï¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¹çÀ®ÁË³²¤äºÙË¦ÊÉ¹çÀ®ÁË³²¤Ê¤É¤ÎºîÍÑ¤Ç¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢V-161¤Ï½¾Íè¤Î¹³¶ÝºÞ¤Î¹³¶Ý¥á¥«¥Ë¥º¥à¤È¤ÏÁ´¤¯°Û¤Ê¤ê¡¢Ä¾ÀÜÅª¤ËNa+Í¢Á÷ÀVoV1-ATPase¤Î²óÅ¾±¿Æ°¤òÀ©¸æ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤è¤ê¸ú²ÌÅª¤«¤ÄÁªÂòÅª¤Ê¹³¶ÝºÞ¤ò³«È¯¤¹¤ëÃ¼½ï¤È¤Ê¤ë»ö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£º£¸å¤ÎÅ¸³«
¡¡º£²ó¤Î¸¦µæÀ®²Ì¤Ï¡¢VRE¼£ÎÅ¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ²è´üÅª¤Ê¿ÊÅ¸¤ò¤â¤¿¤é¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¡¢V-161¤Î¸ú²Ì¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Î¹½Â¤Ãµº÷¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Na+Í¢Á÷ÀVoV1-ATPase¤òÉ¸Åª¤È¤·¤¿Â¾¤ÎºÙ¶Ý¤ËÂÐ¤¹¤ë±þÍÑ¸¦µæ¤â¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢V-161¤ÈÎ©ÂÎ¹½Â¤¾ðÊó¤ò´ð¤Ë¤·¤¿¼£ÎÅÌô¤ÎÎ×¾²»î¸³¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¡¢ÌôºÞÂÑÀ¶Ý¤È¤ÎÀï¤¤¤Ë¿·¤¿¤ÊÉð´ï¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Î¹½Â¤²òÀÏ¤Ë¤è¤êÆÀ¤é¤ì¤¿ÃÎ¸«¤Ï¡¢Â¾¤ÎÆñ¼£ÀºÙ¶Ý¤ËÂÐ¤¹¤ë¼£ÎÅË¡¤Î³«È¯¤Ë¤â±þÍÑ¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢º£¸å¤Î¼£ÎÅÌô³«È¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤Ê»Ø¿Ë¤È¤Ê¤ëÂç¤¤Ê°ìÊâ¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£VRE¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¹ÈÏ¤ÊÌôºÞÂÑÀ¶Ý¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë²è´üÅª¤Ê¼£ÎÅË¡¤ò³«È¯¤·¡¢°åÎÅ¸½¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÌôºÞÂÑÀ¶Ý´¶À÷¾É¤Î¼£ÎÅË¡¤¬Âç¤¤¯Á°¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¸¦µæ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡ËÜ¸¦µæ¤Ï¡¢JSTÀïÎ¬ÅªÁÏÂ¤¸¦µæ¿ä¿Ê»ö¶È¡Ö¤µ¤¤¬¤±¡×¤ä¡¢AMEDÁÏÌôÅùÀèÃ¼µ»½Ñ»Ù±ç´ðÈ×¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÊBINDS¡Ë¡¢¿·¶½¡¦ºÆ¶½´¶À÷¾É¤ËÂÐ¤¹¤ë³×¿·Åª°åÌôÉÊÅù³«È¯¿ä¿Ê¸¦µæ»ö¶È¡¢²Ê¸¦ÈñÅù¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÍÑ¸ì²òÀâ
Ãí£±¡Ë¥Ð¥ó¥³¥Þ¥¤¥·¥óÂÑÀÄ²µå¶Ý¡ÊVRE¡Ë¡§±¡Æâ´¶À÷¤Î¸¶°ø¶Ý¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÌôºÞÂÑÀ¶Ý¤Î°ì¼ï¤Ç¡¢¿´ÆâËì±ê¤äÇÔ·ì¾É¤Ê¤É¤ÎÆüÏÂ¸«´¶À÷¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¡¢¿¼¹ï¤ÊÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãí£²¡Ë¥Ê¥È¥ê¥¦¥à¥Ý¥ó¥×¡ÊNa+Í¢Á÷ÀVoV1-ATPase¡Ë¡§°ìÉô¤ÎºÙ¶Ý¤ÎºÙË¦Ëì¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Ç¤¢¤ê¡¢ATP¡Ê¥¢¥Ç¥Î¥·¥ó»°¥ê¥ó»À¡Ë¤ò¥¨¥Í¥ë¥®ー¸»¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤·¤ÆºÙË¦Æâ¤Î¥Ê¥È¥ê¥¦¥à¥¤¥ª¥ó¡ÊNa+¡Ë¤òÇÓ½Ð¤¹¤ë¥Ê¥È¥ê¥¦¥à¥Ý¥ó¥×¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ºÙ¶Ý¤ÏÀµ¾ï¤Êµ¡Ç½¤ò°Ý»ý¤·¡¢ÆÃ¤Ë¥¢¥ë¥«¥ê´Ä¶¤ÇÁý¿£¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãí£³¡Ë¥¯¥é¥¤¥ªÅÅ»Ò¸²Èù¶À¡§¶ËÄã²¹¤ÇµÞÂ®¤ËÅà¤é¤»¤¿¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á»îÎÁ¤ò¶ËÄã²¹¾õÂÖ¤ËÊÝ¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÅÅ»ÒÀþ¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ëÆ©²á·¿¸²Èù¶À¡£
Ãí£´¡ËÃ±Î³»Ò²òÀÏ¡§¥¯¥é¥¤¥ªÅÅ»Ò¸²Èù¶À¤Ç¼èÆÀ¤·¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÅê±ÆÊý¸þ¤ò»ý¤ÄÎ³»Ò¤Î2¼¡¸µ¤ÎÅê±ÆÁü¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢Î³»Ò¤Î3¼¡¸µ¹½Â¤¤òºÆ¹½À®¤¹¤ë¼êË¡¡£¤Þ¤º¡¢ÍÍ¡¹¤Ê2¼¡¸µ¤ÎÅê±Æ²èÁü¤Î°ÌÃÖ¤ä¸þ¤¤òÄ´À°¤·¡¢Î³»Ò¤ÎÅê±ÆÊý¸þ¤ò¿äÂ¬¤¹¤ë¡£¼¡¤Ë¤³¤ì¤é¤Î¾ðÊó¤òÍÑ¤¤¤ÆµÕÅê±Æ¤ò¹Ô¤¤¡¢3¼¡¸µ¹½Â¤¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë¡£¤³¤ÎÊýË¡¤Ë¤è¤ê¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼ÁÊ¬»Ò¤Î¹½Â¤¤ò´Ñ»¡¤Ç¤¤ë¡£
Ãí£µ¡Ë£±Ê¬»Ò²óÅ¾¼Â¸³¡§²óÅ¾Ê¬»Ò¥âー¥¿ー¤Î²óÅ¾±¿Æ°¤ò£±Ê¬»Ò¥ì¥Ù¥ë¤Ç²òÀÏ¤¹¤ë¼Â¸³¡£Na+Í¢Á÷ÀVoV1-ATPase¤Î²óÅ¾»Ò¡ÊVo-c¥ê¥ó¥°¡Ë¤ò¸ÇÄê¤·¡¢¸ÇÄê»Ò¡ÊV1-A¥µ¥Ö¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ë¤Ë¶â¥Ê¥ÎÎ³»Ò¤ò¼è¤êÉÕ¤±¡¢¥ìー¥¶ー¸²Èù¶À¤òÍÑ¤¤¤ÆATPÅº²Ã¤Ë¤è¤ë£±Ê¬»Ò¤Î²óÅ¾±¿Æ°¤òÄ¾ÀÜ´Ñ»¡¤Ç¤¤ë¡£¤³¤Î²óÅ¾±¿Æ°¤ÏV-161Åº²Ã¤Ë¤è¤ê´°Á´¤ËÄä»ß¤·¤¿¡£
¢£ÏÀÊ¸¾ðÊó
ÏÀÊ¸¥¿¥¤¥È¥ë¡§Na+-V-ATPase inhibitor curbs VRE growth and unveils Na+ pathway structure
Ãø¼Ô¾ðÊó¡§Kano Suzuki¢÷, Yoshiyuki Goto¢÷, Akihiro Otomo, Kouki Shimizu, Shohei Abe, Katsuhiko Moriyama, Satoshi Yasuda, Yusuke Hashimoto, Jun Kurushima, Sho Mikuriya, Fabiana L. Imai, Naruhiko Adachi, Masato Kawasaki, Yumi Sato, Satoshi Ogasawara, So Iwata, Toshiya Senda, Mitsunori Ikeguchi, Haruyoshi Tomita, Ryota Iino, Toshio Moriya and Takeshi Murata* (¢÷É®Æ¬Ãø¼Ô¡¢*ÀÕÇ¤Ãø¼Ô)
·ÇºÜ»ï¡§Nature Structural & Molecular Biology
DOI¡§10.1038/s41594-024-01419-y