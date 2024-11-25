¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥ªー¥Ç¥£¥ª&¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¢¥ïー¥É¡ÖVGP2025¡×¤Ë¤ÆXREAL Air 2 Ultra¤¬¶â¾Þ¤ò¼õ¾Þ
AR¡Ê³ÈÄ¥¸½¼Â¡Ë¥°¥é¥¹¤ò³«È¯¡¦ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ëXREAL¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò²»¸µ½ÐÈÇ¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥ªー¥Ç¥£¥ª¡õ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¢¥ïー¥É¡ÖVGP2025¡×¤Ë¤Æ¡¢¡ÖXREAL Air 2 Ultra¡×¤¬¡¢¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë´ØÏ¢¡ËÉôÌç¤Ë¤Æ¶â¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢XREAL¤ÎAir 2¥·¥êー¥º¤«¤é2À½ÉÊ¤ÈXREAL Beam Pro¤¬³ÆÉôÌç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼õ¾ÞÆâÍÆ¾ÜºÙ¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢²¼µ¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢ã¤½¤ÎÂ¾¼õ¾ÞÀ½ÉÊ°ìÍ÷¢ä
¡¦XREAL Air 2 Pro
ÉôÌç¾Þ¡¡¡Ö¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë´ØÏ¢¡Ë¡×¡¡¼õ¾Þ
¡¦XREAL Air 2
ÉôÌç¾Þ¡¡¡Ö¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë´ØÏ¢¡Ë¡×¡¡¼õ¾Þ
¡¦XREAL Beam Pro
ÉôÌç¾Þ¡Ö¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡¦PC´ØÏ¢¥¢¥¯¥»¥µ¥êー(¤½¤Î¤Û¤«)¡×¡¡¼õ¾Þ
¢ãÀ½ÉÊ³µÍ×¢ä
¢£XREAL Air 2 Ultra
XREAL Air 2 Ultra¤ÏAR ³«È¯¼Ô¸þ¤±¤ËÆÃÊÌ¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿À½ÉÊ¤Ç¤¹¡£Í¥¤ì¤¿¥Á¥¿¥ó¥á¥¬¥Í¥Õ¥ìー¥à¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¤·¤¿¹âµé¤«¤Ä´è¾æ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤ï¤º¤« 80 ¥°¥é¥à¤È·ÚÎÌ¤Ç¡¢ºÇÅ¬¤Ê½ÅÎÌÇÛÊ¬¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£3ÃÊ³¬¤ËÄ´À°²ÄÇ½¤Ê¥Æ¥ó¥×¥ë¤È3¤Ä¤Î¥µ¥¤¥º¤Î¥Îー¥º¥Ñ¥Ã¥É¤Ë¤è¤êºÇ¹â¤Î²èÁüÄ´À°¤ÈÀäÂÐÅª¤Ê²÷Å¬¤µ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¥Á¥¿¥óÀ½¥Õ¥ìー¥à¤ÏAR¥°¥é¥¹¶È³¦½é¤Ç¤¢¤ê¡¢´û¤Ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥Ê¥Ö¥ë¤ÊXREAL¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¹¹¤Ê¤ë²Ú¤òÅº¤¨¤Þ¤¹¡£Ä¹»þ´Ö¤Î»ÈÍÑ¤Ë¤ª¤±¤ëÌÜ¤ÎÉéÃ´¤ò¹ÍÎ¸¤·¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤¿ XREAL Air 2 Ultra¤Ï¿§ÀºÅÙ¡¢ÌÜ¤Î²÷Å¬¤µ¡¢Äã¥Ö¥ëー¥é¥¤¥È¡¢¥Õ¥ê¥Ã¥«ー¥Õ¥êー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Æ¥å¥Õ ¥é¥¤¥ó¥é¥ó¥É¤ÎÇ§¾Ú¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢²è¼Á¤È²÷Å¬¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏISOµ¬³Ê¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£VGP¤È¤Ï
¡ÖVGP¡×¤Ï¡¢1987Ç¯¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¹ñÆâºÇÂçµé¤ò¸Ø¤ë¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëµ¡´ï¤ÎÁí¹ç¥¢¥ïー¥É¤Ç¤¹¡£ÀìÌç»ï¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç³èÌö¤¹¤ëÉ¾ÏÀ²È10Ì¾¤«¤é¤Ê¤ëVGP¿³ºº°÷¡¢ËèÆüÀ½ÉÊ¤ÎÉÊÄê¤á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÁ´¹ñ¤ÎÍÎÏÈÎÇäÅ¹Ìó30¼Ò¤¬ÅêÉ¼¤Ë»²²Ã¡£4KÍµ¡EL/±Õ¾½¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥Ö¥ëー¥ì¥¤¥ì¥³ー¥Àー¤Ê¤É¤Î¡Ö±ÇÁü²»¶ÁÀ½ÉÊ¡×¡¢¥¹¥Ôー¥«ー¥·¥¹¥Æ¥à¤ä¥ªー¥Ç¥£¥ª¥×¥ìー¥äー¤Ê¤É¤Î¡Ö¥Ô¥å¥¢¥ªー¥Ç¥£¥ªÀ½ÉÊ¡×¡¢¥¤¥ä¥Û¥ó/¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤ä¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¹¥Ôー¥«ー¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¥Ðー¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤äPC¡¢¥²ー¥ß¥ó¥°¥¢¥¤¥Æ¥à¡¢¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ëÀ½ÉÊ¡×¤Þ¤Ç¡¢À½ÉÊ¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÏÂ¿´ô¤ËÅÏ¤ê²£ÃÇÅª¤Ë¿³ºº¤µ¤ì¡¢¥×¥í¤¬Áª¤ó¤À¥Ù¥¹¥È¥»¥éー´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¤±¤¬¡¢¼õ¾Þ¤Î±ÉÍÀ¤ò¾¡¤Á³Í¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
VGP2025 ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://vgp.phileweb.com/vgp2025
¢£XREAL¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
XREAL¤Ï¡¢µÞÀ®Ä¹Ãæ¤ÎAR¡Ê³ÈÄ¥¸½¼Â¡Ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£ÊªÍýÅª¤ÊÀ¤³¦¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÎÀ¤³¦¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¤È¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥æー¥¶ー¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÅþÍè¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
XREAL¤Ï¡¢AR¥°¥é¥¹À½ÉÊ¡ÖXREAL Air¡×¡ÖXREAL Light¡×¡¢¼«¼Ò³«È¯¤Î3D¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¡ÖNebula¡× ¤È¶¦¤Ë³ÈÄ¥¸½¼ÂÂÎ¸³¤ò³×¿·¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£XREAL¤Ï¡¢AR¤òÃ¯¤·¤â¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¡¢¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Æü¡¹³«È¯¤äÉáµÚ³èÆ°¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¶¦´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëÂ¿¤¯¤ÎÅê»ñ²È¤ÈÀ¤³¦Í¿ô¤Î5G´ë¶È¤È¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢º£ÆüXREAL¤ÎAR¥°¥é¥¹¤Ï¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÈÎÇä¸µ¡Ê¹ñÆâ¡Ë
ÆüËÜ Xreal ³ô¼°²ñ¼Ò
½»½ê¡§¢©107-0052 ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä£µÃúÌÜ£´－£±£µ ARA¥×¥ì¥¤¥¹ÀÖºä£·³¬
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§japan@xreal.com
¢£¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://www.xreal.com/jp
¢£AmazonÈÎÇäÀè
https://amzn.to/45afN4l
¢£SNS¡Ê¹ñÆâ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ë
X¡Êµìtwitter¡Ë https://twitter.com/xrealjapan
Instagram ¡¡¡¡¡¡ https://instagram.com/xreal_japan
YouTube https://youtube.com/@XREALJapan