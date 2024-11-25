¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Àîºê»Ô¤¬È¯¹Ô¤¹¤ë¡Ö¥°¥êー¥ó¥Ü¥ó¥É¡×¤Ø¤ÎÅê»ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥ª¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥°¥êー¥ó¥Ü¥ó¥É¤Ï¡¢´ë¶È¤äÃÏÊý¸ø¶¦ÃÄÂÎÅù¤¬¡¢´Ä¶²þÁ±¸ú²Ì¤Î¤¢¤ë»ö¶È¤ä´Ä¶ÊÝÁ´¤Î¤¿¤á¤Î»ö¶ÈÅù¡Ê¤¤¤ï¤æ¤ë¥°¥êー¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ë¤ËÍ×¤¹¤ë»ñ¶â¤òÄ´Ã£¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÈ¯¹Ô¤¹¤ëºÄ·ô¤Ç¤¹¡£Àîºê»Ô¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¥°¥êー¥ó/¥Ö¥ëー¥Ü¥ó¥É¡¦¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¡Ê°Ê²¼¡¢ËÜ¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¡Ë¤òºöÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¤Ï¡¢¡Ö¥°¥êー¥ó¥Ü¥ó¥É¸¶Â§2021¡ÊICMA¡Ë¡×¡¢¡Ö¥°¥êー¥ó¥Ü¥ó¥É¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¡Ê2022Ç¯ÈÇ¡Ë¡Ê´Ä¶¾Ê¡Ë¡×¡¢¡ÖA Practitioner's Guide for Bonds to Finance the Sustainable Blue Economy¡ÊICMA/IFC/UNEP FI/UN Global Compact/ADB¡Ë¡×¡Ê°Ê²¼¡¢SBE¥¬¥¤¥É¡Ë¤È¤ÎÅ¬¹çÀ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥ª¥Ô¥Ë¥ª¥ó¤ò³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜ³ÊÉÕ¸¦µæ½ê¤è¤ê¼èÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜºÄ·ô¤ÎÈ¯¹Ô¤Ë¤è¤ëÄ´Ã£»ñ¶â¤Ï¡¢2050Ç¯¤ÎÆó»À²½ÃºÁÇ¡ÊCO2¡ËÇÓ½ÐÎÌ¼Â¼Á¥¼¥í¤ÎÃ£À®¡Ê´ËÏÂ¡Ë¤Èµ¤¸õÊÑÆ°¤Ëµ¯°ø¤·¤¿¼«Á³ºÒ³²¤Ë¤è¤ëÈï³²¤Î²óÈò¡¦·Ú¸º¡ÊÅ¬±þ¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Àîºê»Ô¤¬¼è¤êÁÈ¤à¤¿¤á¤Î²¼É½¤Î´Ä¶»Üºö¤Ë½¼Åö¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/56870/table/165_1_a8335e2f19940e2cfd388cbd1cf99f96.jpg ][É½2: https://prtimes.jp/data/corp/56870/table/165_2_6a8855ce76a80015f2396bbf2c1b1bc9.jpg ]Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤â»ö¶È³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ESG¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£<ËÜºÄ·ô¤Î³µÍ×>[É½3: https://prtimes.jp/data/corp/56870/table/165_3_771c810a4cc30d0b3a52d43e84a12d8a.jpg ]¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥ª¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û¥Í¥ª¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢1992Ç¯¤ÎÁÏ¶È¤«¤é30Ç¯°Ê¾å¡¢¥°¥ëー¥×¥¦¥§¥¢¤òÂåÉ½¤È¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥Äー¥ë¤Î³«È¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÊÀ¼Ò¤Î¼çÎÏÀ½ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¥°¥ëー¥×¥¦¥§¥¢¡Ödesknet's NEO¡×¤ÎÈÎÇä¼ÂÀÓ¤Ï520Ëü¥æー¥¶ー¢¨¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢²ñ¼Ò¡¦ÃÄÂÎ¤Îµ¬ÌÏ¤ä¶È¼ï¤òÌä¤ï¤º¡¢À½Â¤¶È¡¢°åÎÅ¡¦Ê¡»ã¡¢·úÀß¶È¡¢¥µー¥Ó¥¹¶È¡¢³Ø¹»¡¢¤Þ¤¿ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤ä´±¸øÄ£¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢¨ ¥¯¥é¥¦¥ÉÈÇ·ÀÌó¥æー¥¶ー¿ô¤È¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ÈÇÈÎÇäÎß·×¥æー¥¶ー¿ô¤Î¹ç·×¡Ê2024Ç¯9·î¸½ºß¡Ë¥°¥ëー¥×¥¦¥§¥¢ desknet's NEO¡§https://www.desknets.com/¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥ª¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ê¥³ー¥É¡§3921¡¢Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¡ËÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ã·Æ£ ¾½µÄ½êºßÃÏ¡¡¡§ ¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤2-2-1 ²£ÉÍ¥é¥ó¥É¥Þー¥¯¥¿¥ïー10F±Ä¶È½ê¡¡¡§ Âçºå¡¢Ì¾¸Å²°¡¢Ê¡²¬ÀßÎ©¡¡¡¡¡§ 1992Ç¯2·îURL¡¡ ¡§ https://www.neo.co.jp/