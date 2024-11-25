¡ÚBelkin¡Û¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Çー¥»ー¥ë Belkin 260À½ÉÊ¤¬ºÇÂç72¡ó¥ª¥Õ
ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢È¯¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È²÷Å¬¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ëÂÎ¸³¤òÄó°Æ¤·¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÇÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤È»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ò¸Ø¤ë¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡¦PC´ØÏ¢À½ÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖBelkin¡×¤ÎÆüËÜË¡¿Í¡¢¥Ù¥ë¥¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼Belkin¡¢½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èµþ¶¶¡Ë¤Ï¡¢11·î29Æü¡Ê¶â¡Ë～12·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ëAmazon ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Çー¤Ë¤Æ¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ´ï¡¢iPhone 16ÂÐ±þÊÝ¸î¥Õ¥£¥ë¥à¡¢¥É¥Ã¥¥ó¥°¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤ÎºÇ¿·À½ÉÊ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Á´260°Ê¾å¤ÎÀ½ÉÊ¤òºÇÂç72¡ó¥ª¥Õ¤Î¥»ー¥ë²Á³Ê¤Ë¤ÆÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Àè¹Ô¥»ー¥ë´ü´Ö¡§11·î27Æü¡Ê¿å¡Ë00:00 ～ 12·î6Æü¡Ê¶â¡Ë23:59
ËÜ¥»ー¥ë´ü´Ö¡§11·î29Æü¡Ê¶â¡Ë00:00 ～ 12·î6Æü¡Ê¶â¡Ë23:59
¥»ー¥ë²ñ¾ì¡§https://www.amazon.co.jp/stores/page/67D69AD3-9A64-4C73-A0A7-7840BA43C85E
¡ýiPhone 16¥·¥êー¥ºÂÐ±þ¤ÎÀ½ÉÊ¤¬Â¿¿ô¥»ー¥ë¤ËÅÐ¾ì
iPhone 16¥·¥êー¥ºÂÐ±þ¤Î¥¹¥¯¥êー¥ó¥×¥í¥Æ¥¯¥¿ー¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÍÆÎÌ¤ÎÁý¤¨¤¿¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤ËºÇÅ¬¤Ê½¼ÅÅ´ï¤Ê¤É¤¬Éý¹¤¯¥»ー¥ë²Á³Ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡ÖBoostCharge Pro Qi2 3-in-1¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¼°¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¥¹¥¿¥ó¥É¡Ê15W¡Ë¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÀ½ÉÊ¤ò¤ªµá¤á¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Belkin Cubic Charger 45W
¡¦PPS/PD3.1Ç§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¡¢iPad¤äMacBook Air¤ËºÇÅ¬¤Ê½¼ÅÅÀÇ½¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦Ä¶¾®·¿µÞÂ®½¼ÅÅ´ï
¡¦45W¤ÇiPhine16¥·¥êー¥º¤ËºÇÅ¬
¡¦½¼ÅÅÃæ¤âÈ¯Ç®¤òÍÞÀ©¤¹¤ë°Â¿´Àß·×
²Á³Ê(ÀÇ¹þ)¡§2,018±ß¡Ê16%¥ª¥Õ¡Ë
ÈÎÇä¥µ¥¤¥È¡§https://www.amazon.co.jp/dp/B0DHTT13KN
¢£Belkin BoostCharge Pro Qi2 3-in-1½¼ÅÅ¥¹¥¿¥ó¥É¡Ê15W¡Ë
¡¦Qi2¤ÇºÇÂç15W¤Î¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹µÞÂ®½¼ÅÅ
¡¦ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¹âµé´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó
¡¦Qi2¥â¥¸¥åー¥ë¤Î³ÑÅÙÄ´À°²ÄÇ½¤Ç¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¥âー¥É¤ËºÇÅ¬
¡¦Apple Watch¤ò45Ê¬¤Ç0%¤«¤é80%¤Þ¤Ç½¼ÅÅ
¡¦iPhone¡¢Apple Wach¡¢QiÂÐ±þ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î3ÂæÆ±»þ½¼ÅÅ
²Á³Ê(ÀÇ¹þ)¡§17,877±ß¡Ê29%¥ª¥Õ¡Ë
ÈÎÇä¥µ¥¤¥È¡§ https://www.amazon.co.jp/dp/B0D5D4HLWW
¢£Belkin BoostCharge Qi2 3-in-1 ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß½¼ÅÅ¥Ñ¥Ã¥É¡Ê15W¡Ë
¡¦ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤á¤Æ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¡¢Î¹¹Ô¤ä½ÐÄ¥¤Ë¤â
¡¦iPhone¤ÈApple Watch¤Î¥â¥¸¥åー¥ë¤Ï³ÑÅÙÄ´À°²ÄÇ½
¡¦Í¥¤ì¤¿¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹
¡¦Qi2 15W½¼ÅÅ¡¢Apple Watch¤òµÞÂ®½¼ÅÅ
²Á³Ê(ÀÇ¹þ)¡§9,526±ß¡Ê29%¥ª¥Õ¡Ë
ÈÎÇä¥µ¥¤¥È¡§https://www.amazon.co.jp/dp/B0D5CY74MJ
¢£Belkin MagSafe 2-in-1 ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¥É¥Ã¥¯
¡¦MagSafe¤Ç¥Ô¥¿¥Ã¤ÈÃÖ¤¯¤À¤±¡¢15W¤Ç¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹µÞÂ®½¼ÅÅ
¡¦Apple Watch¤Ë5WµÞÂ®½¼ÅÅ¤ËÂÐ±þ
¡¦iPhone¤Î½¼ÅÅ¥Ñ¥Ã¥É¤Ï³ÑÅÙ¤ò0~70ÅÙ¤ÇÄ´À°¡¢¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¥âー¥É¤ËºÇÅ¬
¡¦Apple¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ËÆëÀ÷¤à¾å¼Á¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó
²Á³Ê(ÀÇ¹þ)¡§12,765±ß¡Ê29%¥ª¥Õ¡Ë
ÈÎÇä¥µ¥¤¥È¡§https://www.amazon.co.jp/dp/B0CNBMKTNT
¢£Belkin Qi2 ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¼° ½¼ÅÅ¥¹¥¿¥ó¥É
¡¦Qi2¤ÇºÇÂç15W¤Î¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¡¢¥Ô¥¿¥Ã¤ÈÃÖ¤¯¤À¤±
¡¦¥¹¥¿¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ó¤Ç¥Ñ¥Ã¥É¤È¤·¤Æ¤â½¼ÅÅ²ÄÇ½
¡¦³ÑÅÙÄ´À°²ÄÇ½¤Ç¡¢¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¥âー¥É¤äÆ°²è»ëÄ°¤Ë¤âºÇÅ¬
¡¦¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥ÉÂç¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó
²Á³Ê(ÀÇ¹þ)¡§4,493±ß¡Ê36%¥ª¥Õ¡Ë
ÈÎÇä¥µ¥¤¥È¡§https://www.amazon.co.jp/dp/B0CRXSZ143
¢£Belkin Qi2 15W ¥Ð¥Ã¥Æ¥êー10000mAh
¡¦Qi2¤Ç15W¤Ç¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹µÞÂ®½¼ÅÅ
¡¦¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥ÉÂç¤Ç¥«¥á¥é¤Ë´³¾Ä¤·¤Ê¤¤¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤µ
¡¦10000mAhÂçÍÆÎÌ
¡¦¥Þ¥°¥Í¥Ã¥ÈÅëºÜ¤Ç¥Ô¥¿¥Ã¤ÈÃÖ¤¯¤À¤±¤Ç½¼ÅÅ²ÄÇ½
¡¦¹â¶¯ÅÙ¤ÎÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¥¹¥¿¥ó¥É¤ÇÄÌÏÃ¤äÆ°²è»ëÄ°¤â³Ú¤·¤á¤ë
¡¦¥Ñ¥¹¥¹¥ëー½¼ÅÅ¤ÈUSB-C¥Ýー¥ÈÊ»ÍÑ¤Î2ÂæÆ±»þ½¼ÅÅ¤ËÂÐ±þ²ÄÇ½
²Á³Ê(ÀÇ¹þ)¡§7,056±ß¡Ê29%¥ª¥Õ¡Ë
ÈÎÇä¥µ¥¤¥È¡§https://www.amazon.co.jp/dp/B0CTJCHX2F
¡ý¥®¥Õ¥È¤ËºÇÅ¬¤Ê¥Ç¥£¥º¥Ëー¤È¤Î¥³¥é¥ÜÀ½ÉÊ¤â¤ªÆÀ¤Ë¥²¥Ã¥È¡ª
¥Ç¥£¥º¥Ëー¥³¥é¥ÜÀ½ÉÊ¥»ー¥ë²ñ¾ì
https://www.amazon.co.jp/stores/page/4EF5616E-6D48-4D67-A3BA-91240D2EEBB1
¢£Belkin BoostCharge Magnetic Wireless Battery 5000
¡¦¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡¢¥¹¥¿ー¥ß¥Ã¥ー¡¢¥É¥Ê¥ë¥É¥À¥Ã¥¯¡¢±Ç²è¡Ö¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¡¦¥Ø¥Ã¥É2¡×¡¢¥Ç¥Ã¥É¥×ー¥ë¤Ê¤É¡¢·×£¹¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó
¡¦MagSafeÂÐ±þ¤Ç´ÊÃ±¤Ë¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ
¡¦¹âµé´¶°î¤ì¤ë¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¡¢£´Êý¸þ»ÈÍÑ²ÄÇ½
¡¦5,000mAhÂçÍÆÎÌ¤Ç£²ÂæÆ±»þ½¼ÅÅ²ÄÇ½¡¢¥Ñ¥¹¥¹¥ëー½¼ÅÅ¤Ë¤âÂÐ±þ
²Á³Ê(ÀÇ¹þ)¡§4,155±ß¡Ê51%¥ª¥Õ¡Ë
ÈÎÇä¥µ¥¤¥È¡§https://www.amazon.co.jp/stores/page/EF790467-B498-4262-B73B-02081A6180AE
¢£Belkin SheerForce(TM) ¼§µ¤¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÊÝ¸î¥±ー¥¹
¡¦¡Ö¥È¥¤¡¦¥¹¥Èー¥êー¡×¥í¥Ã¥Ä¥©¡¢¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡¢¥É¥Ê¥ë¥É¥À¥Ã¥¯¤Ê¤É·×10¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó
¡¦»ç³°Àþ¤Ë¶¯¤¤ÁÇºà¤¬¡¢ÊÑ¿§¤äÎô²½¤òËÉ¤°
¡¦¤ï¤º¤«¤ËÎ´µ¯¤¿±ï¤¬¥«¥á¥é¤ä²èÌÌ¤òÊÝ¸î
¡¦MagSafe ÂÐ±þ¤Ç¡¢MagSafe ¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤ò»ÈÍÑ²ÄÇ½
²Á³Ê(ÀÇ¹þ)¡§1,774±ß¡Ê70%¥ª¥Õ¡Ë
ÈÎÇä¥µ¥¤¥È¡§https://www.amazon.co.jp/stores/page/9BBC28CC-C6E3-4659-81B5-80D7CCB9ED0C
¢£Belkin¥¹¥Þ¥Û¥·¥ç¥ë¥Àー ¥¹¥È¥é¥Ã¥×
¡¦¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥×¥ìー¥È¤Ï¸ò´¹²ÄÇ½¤Ê»ÅÍÍ¤Ç¡¢¥³ー¥Ç¤äµ¤Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º
¡¦360ÅÙ²óÅ¾²ÄÇ½¤Ê¥Ñ¥Ã¥¯¥ë¤Ç¡¢¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤«¤é´ÊÃ±¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¡¦¼è¤ê³°¤·¤¬²ÄÇ½
¡¦´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¥Ê¥¤¥í¥óÁÇºà¤ò»ÈÍÑ
¡¦¥á¥¿¥ë¥Õ¥Ã¥¯ÉÕ¤¤Ç¡¢ÄÉ²Ã¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤òÁõÃå²ÄÇ½
²Á³Ê(ÀÇ¹þ)¡§2,122±ß¡Ê50%¥ª¥Õ¡Ë
ÈÎÇä¥µ¥¤¥È¡§https://www.amazon.co.jp/stores/page/B831BCBB-48BA-4C3A-AEE4-89756CF180E2
¡ýPC¤ËºÇÅ¬¤ÊUSB-C¥Ï¥Ö¡¢¥±ー¥Ö¥ë¤âÂ¿¿ôÅÐ¾ì
Belkin¤ÎËÉÙ¤ÊUSB-C¥Ï¥Ö¤ä¥±ー¥Ö¥ë¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤¬¡¢¥Ç¥¹¥¯´Ä¶¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Belkin Connect Thunderbolt 4 5-in-1 USB-C ¥É¥Ã¥¥ó¥° ¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó
¡¦Thunderbolt 4ÂÐ±þ¤ÎUSB-C¥Ýー¥Èx 4¸ý¡¢USB-A 3.2 Gen2¥Ýー¥Èx 1¸ý¤òÅëºÜ
¡¦40Gbps¤ÎÄ¶¹âÂ®¥Çー¥¿Å¾Á÷¡¢4K¡ß2Âæ¤Þ¤¿¤Ï8K¡ß1Âæ¤Ø¤Î²èÌÌ³ÈÄ¥
¡¦ºÇÂç96W¤Ç¥Îー¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò½¼ÅÅ
¡¦M1µÚ¤ÓM2¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¤ò´Þ¤àMacBook Pro/Air/Mini¥·¥êー¥ºÂÐ±þ
¥»ー¥ë²Á³Ê(ÀÇ¹þ)¡§16,941±ß¡Ê42%¥ª¥Õ¡Ë
ÈÎÇä¥µ¥¤¥È¡§https://www.amazon.co.jp/dp/B0C6LRNCWM
¢£Belkin Connect(TM) USB-C to 4¥Ýー¥ÈUSB-C¥Ï¥Ö
¡¦4¤Ä¤ÎUSB-C 3.2 Gen2¥Ýー¥È
¡¦ºÇÂç100W¤ÎUSB Power Delivery¥Ñ¥¹¥¹¥ëー½¼ÅÅ¤ËÂÐ±þ¡Ê100WÆþÎÏ/85W½ÐÎÏ¡Ë
¡¦ºÇÂç10Gbps¤Î¹âÂ®¥Çー¥¿Å¾Á÷
¡¦Á´¤Æ¤Î¥Ýー¥È¤Ç¥¿¥¤¥×C¤Î¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤¬»ÈÍÑ²ÄÇ½
²Á³Ê(ÀÇ¹þ)¡§3,496±ß¡Ê40%¥ª¥Õ¡Ë
ÈÎÇä¥µ¥¤¥È¡§https://www.amazon.co.jp/dp/B0BY27XSJ3
¢£Belkin Connect 8-in-1 Dual 4K Display USB-C ¥³¥¢ ¥Ï¥Ö
¡¦USB-C¥Ýー¥È¡¢USB-A¥Ýー¥È¡¢4K 30,60Hz¤ÎHDMI¥Ýー¥È¡¢1GbE¥Ýー¥È¤òÅëºÜ
¡¦M1/M2/M3 Mac¤Ç¤â4K2²èÌÌ¤ËÆ±»þ½ÐÎÏ
¡¦¥¿¥¤¥×C¤ÎÅÅ¸»¥Ýー¥È¤Ï10Gbps¤Î¤Û¤«¡¢ºÇÂç100W¤Î¥Ñ¥¹¥¹¥ëー½¼ÅÅ¤ËÂÐ±þ
¡¦USB-A¤¬¥Çー¥¿Å¾Á÷¤ÈµëÅÅ¤ò¥µ¥Ýー¥È
¡¦1Gbps¥¤ー¥µ¥Í¥Ã¥ÈÍÀþÀÜÂ³
¡¦»ý¤Á±¿¤Ó¤Ë¤â¥É¥Ã¥¯Âå¤ï¤ê¤Ë¤â¤Ê¤ë¥µ¥¤¥º´¶
²Á³Ê(ÀÇ¹þ)¡§11,053±ß¡Ê44%¥ª¥Õ¡Ë
ÈÎÇä¥µ¥¤¥È¡§https://www.amazon.co.jp/dp/B0CZKXXK9V
¢ã¥»ー¥ë³µÍ×¢ä
¡Ú¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Çー¡ÛÀè¹Ô¥»ー¥ë
iPhone 16¥·¥êー¥ºÂÐ±þÀ½ÉÊ¤ò¤Ï¤¸¤á260ÅÀ°Ê¾å¤ÎÀ½ÉÊ¤òÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥»ー¥ë´ü´Ö¡§11·î27Æü¡Ê¶â¡Ë00:00 ～ 12·î6Æü¡Ê¶â¡Ë23:59
¥»ー¥ë²ñ¾ì¡§https://www.amazon.co.jp/stores/page/67D69AD3-9A64-4C73-A0A7-7840BA43C85E
¡ãBelkin¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
Belkin¤Ï¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¥áー¥«ー¤Ë¤ª¤±¤ë¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¢¤ê¡¢Éý¹¤¤²ÈÅÅÀ½ÉÊ¤ä¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º´Ä¶¸þ¤±¤Ë¡¢½¼ÅÅ¡¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò¼é¤ëÀ½ÉÊ¡¢À¸»ºÀ¡¢ÀÜÂ³À¡¢¥ªー¥Ç¥£¥ª¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¢¥Ûー¥à¥ªー¥È¥áー¥·¥ç¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Belkin¤ÎÀ½ÉÊ¤Ï¡¢ÊÆ¹ñÆî¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤ÇÀß·×¤µ¤ì¡¢À¤³¦50¤«¹ñ°Ê¾å¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Belkin¤Ï¡¢¼«Âð¤ä¿¦¾ì¡¢¿·¤¿¤ÊËÁ¸±¤ÎÃæ¤Ç¡¢ËèÆü¤ò¤è¤êÀ¸¤À¸¤¤È²á¤´¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¿Í¡¹¤ËÌòÎ©¤ÄÀ½ÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Belkin International¤Ï2018Ç¯¡¢Foxconn Interconnect Technology¤È¹çÊ»¤·¡¢À¤³¦Åª¤Ë±Æ¶ÁÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Belkin¤Ïº£¸å¤â¡¢»ä¤¿¤Á¤¬Êë¤é¤¹ÃÏµå¤È¿Í¡¹¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÆÀÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
Belkin Japan¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§http://www.belkin.com/jp/ ¡¡¡¡
Facebook¡§https://www.facebook.com/belkin.japan
Instagram¡§https://www.instagram.com/belkin_jpofficial/¡¡
Twitter¡§https://twitter.com/BelkinJP