¡Ú±þÊç¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¼Ò²ñ¹×¸¥¡ª¡Û～¾Ð´é¤ÎÎØ¤ò¹¤²¤è¤¦¡ª #¤¤¤¤¾Ð´é¤ÎÆü ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó～ ¹ë²Ú¤¹¤®¤ëÄ²³è¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÃã1Ç¯Ê¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª¡ª
±þÊç¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¼Ò²ñ¹×¸¥¡ª¤¤¤¤¾Ð´é¤ÎÆü¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥¨¥ë¥Í¥¹¡¦¥é¥Ü¡Ê¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥¥ì¥¤¥Ç¥é¥Ü¤Ï¡¢11·î25Æü¡Ê·î¡Ë～12·î9Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¥¥ì¥¤¥Ç¥Ç¥é¥Ü¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ÊX¡Ë¤Ë¤Æ¡¢¥¥ì¥¤¥Ç¥¹¥ê¥à¥Æ¥£ー¡ÊÄ²³è¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÃã¡Ë¤¬¡Ö1Ç¯Ê¬Åö¤¿¤ë ～¾Ð´é¤ÎÎØ¤ò¹¤²¤è¤¦¡ª#¤¤¤¤¾Ð´é¤ÎÆü¥¥ã¥ó¥Úー¥ó ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
´ü´ÖÃæ¡¢¥¥ì¥¤¥Ç¥é¥Ü¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ÊX¡Ë¤ò¥Õ¥©¥íー¡õ¤¤¤¤¤Í¡¢°úÍÑ¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢1Ì¾ÍÍ¤Ë¥¥ì¥¤¥Ç¥¹¥ê¥à¥Æ¥£ー¡Ê¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÃã¡Ë1Ç¯Ê¬¤¬ÃêÁª¤ÇÅö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤´±þÊç¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª
¡Ú¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×¡Û
¡ü´ü´Ö
11·î25Æü¡Ê·î¡Ë～12·î9Æü¡Ê·î¡Ë
¡ü±þÊç¾ò·ï
¡¦¥¥ì¥¤¥Ç¥é¥Ü¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Êhttps://x.com/kireidelab¡Ë¡§¥Õ¥©¥íー¡õ¥¥ã¥ó¥Úー¥óÅê¹Æ¤Ë¤¤¤¤¤Í
°úÍÑ¥ê¥Ý¥¹¥È¤Ë¡Ö¾Ð´é¥¨¥Ô¥½ー¥É¡×+¡Ö#¥¥ì¥¤¥Ç¥é¥Ü¡×¡Ö#¤¤¤¤¾Ð´é¤ÎÆü¡×¤òÉÕ¤±¤ÆÅê¹Æ
¥¥ã¥ó¥Úー¥óÅê¹Æ¤Ï¤³¤Á¤é
https://twitter.com/kireidelab/status/1860888643100905900
Îã
¡Ö²ÈÂ²¤äÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¡×
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ì¤¿½Ö´Ö¡×
¡Öº£Ç¯ºÇ¹â¤Î¾Ð´é¥¨¥Ô¥½ー¥É¡×
¡ü¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¥¥ì¥¤¥Ç¥¹¥ê¥à¥Æ¥£ー¡ÊÄ²³è¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÃã¡Ë1Ç¯Ê¬
¡üÅöÁª¿Í¿ô
1Ì¾ÍÍ
¡Ú¼Ò²ñ¹×¸¥¤Ë·Ò¤¬¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Û
¥¥ì¥¤¥Ç¥é¥Ü¤Ï¼Ò²ñ¹×¸¥¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÏ¶È°ÊÍè¡¢»Ù±ç¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö¤¿¤Ã¤¿1·ï¤Î¥ì¥Ó¥åー¤¬1ËÜ¤Î¥ï¥¯¥Á¥ó¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤ë¡£¡×¥ì¥Ó¥åー¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È(https://www.rakuten.ne.jp/gold/kireidelab/social_contribution.html)¡£
¾¦ÉÊ¥ì¥Ó¥åー1·ï¤Ë¤Ä¤1ËÜ¤Î¥ï¥¯¥Á¥ó¤ò¡¢ Ç§ÄêNPOË¡¿Í À¤³¦¤Î»Ò¤É¤â¤Ë¥ï¥¯¥Á¥ó¤ò ÆüËÜ°Ñ°÷²ñ¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¤³¦¤ÎÅÓ¾å¹ñ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¸µ¤ØÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤Ø¤Î»×¤¤¤«¤é¡¢¡Ö¥¥ì¥¤¡¦¥Ç¡¦¥Üー¥Æ¡×¥·¥êー¥º¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿Àö´é¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥½ー¥×¤â´Ä¶ÌäÂê¤ËÇÛÎ¸¤·¤Æ¡¢³¤¤ËÎ®¤µ¤ì¤Æ¤âÈùÀ¸Êª¤Ë¤è¤êÊ¬²ò¤µ¤ì¤ë¹çÀ®³¦ÌÌ³èÀºÞ¤¬ÉÔ»ÈÍÑ¡£½¾Íè¤Î³°È¢¤âÌµ¤¯¤·¡¢¥¨¥³ÇÛÁ÷¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¡¢±þÊç¼Ô¡Ê°úÍÑ¥ê¥Ý¥¹¥È¡Ë¤¬10¿Í¡Ê²ó¡ËÄ¶¤¨¤ëËè¤Ë¡¢¥ï¥¯¥Á¥ó1ËÜ¤ò´óÉÕ¤·¡¢±þÊç¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¾Ð´é¤ÎÎØ¤¬¹¤¬¤ë¼Ò²ñ¹×¸¥¤Ë·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾ÞÉÊ¤ÎÆÃÄ§¡Û
¥¥ì¥¤¥Ç¥¹¥ê¥à¥Æ¥£ー
Ä²Æâ´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¡¢Î¯¤á¤Ê¤¤½¬´·¤Ø¡¡¥¥ã¥ó¥É¥ë¥Ö¥Ã¥·¥åÇÛ¹ç¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÃã
¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¥¼¥í¤ÇÌ£¤ÏÍ¥¤·¤¤¤Î¤ËÍâÄ«¤â¤ä¤â¤ä²ò¾Ã¡£¤½¤ÎÈëÌ©¤Ï¡Ö¥¥ã¥ó¥É¥ë¥Ö¥Ã¥·¥å¡×
¥¥ã¥ó¥É¥ë¥Ö¥Ã¥·¥å¤È¤Ï1,300Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤é¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿¢Êª¤Ç¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¤¬ËÉÙ¤Ç¤ä¤µ¤·¤¯¥¹¥Ã¥¥ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤âÍÌ¾¤ÊÀ®Ê¬¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Îー¥ë¤ä¥Õ¥é¥Ü¥Î¥¤¥É¡¢¹ÚÁÇ¡¢¥¿¥ó¥Ë¥ó¡¢¥Ó¥¿¥ß¥ó¡¢¥ß¥Í¥é¥ë¤ò´Þ¤àÍ¥ÎÉ¿¢ÊªÀ®Ê¬¤ÇÈþÍÆ¤ä·ò¹¯¤Ë¤âÎÉ¤¤¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ ¥¥ã¥ó¥É¥ë¥Ö¥Ã¥·¥å¤Ë¤ÏÌó20ÇÜ¤â¤Î¿©ÊªÁ¡°Ý¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¼«Á³¤ÎÎÏ¤Ç¡Ö¤ä¤µ¤·¤¯¡¢¤¹¤ë¤ó¡×¤ò½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¸·Áª¼«Á³ÁÇºà¤¬¥¹¥Ã¥¥ê¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÈþÍÆÌÌ¤â¥µ¥Ýー¥È¡ª
¥¥ì¥¤¥Ç¥¹¥ê¥à¥Æ¥£ー¤ÏÄ²Æâ´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Îー¥ë¤ä¥ß¥Í¥é¥ë¡¢¹ÚÁÇ¡¢¥Ó¥¿¥ß¥ó¤Ê¤É¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î±ÉÍÜÁÇ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¤¿¤á·ò¹¯¡¦ÈþÍÆ¶¦¤Ë´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ø¤¹¤ë¤ó¡ÜÀ°¤¨¤ë¡Ù¤ò´ð½à¤Ë²«¶âÈæÎ¨¤ÇÇÛ¹ç¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¥¥ã¥ó¥É¥ë¥Ö¥Ã¥·¥å¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥×ー¥¢¥ëÃã¤ä¥ë¥¤¥Ü¥¹¤Ê¤É¿©ÊªÁ¡°ÝËÉÙ¤ÊÁÇºà¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹ÎÉ¤¯ÇÛ¹ç¡£
¥Ç¥ê¥±ー¥È¤À¤«¤é¤³¤½Í¥¤·¤¤¥¼¥í»ÅÍÍ¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¥Ç¥ê¥±ー¥È¤ÊÉôÊ¬¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¥¹¥È¥ì¥¹¤ä»É·ã¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ï¼è¤ê½ü¤¤¿¤¤¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤Ë¤ª°û¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤ä¤µ¤·¤µ¤ò½ä¤ë¤è¤¦¤ËÉÔÍ×¤Ê¤â¤Î¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥«¥Ã¥È¡ª ¡Ø¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¥¼¥í¡Ù¡ØÃå¿§ÎÁ¥¼¥í¡Ù¡Ø¹áÎÁ¥¼¥í¡Ù¡£
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Ê¥Ö¥é¥ó¥É/±¿±Ä²ñ¼Ò¡Ë¡Û
¡Ö¥Ö¥é¥ó¥É¡×
½÷À¤¬¥¤¥¥¤¥¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ÏÈþ¤·¤¤¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¾Ð´é¤Î¤¿¤á¤Ë¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡Ö¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¾Ð´é¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ç´ë¶È³èÆ°¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾Ð´é¤Ï¿´¤ÈÂÎ¤ò·ò¹¯¤Ë¤·¡¢¿Í¤ò¹¬¤»¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
½÷À¤¬¾Ð´é¤Ç¤¤¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¼ã¡¹¤·¤¯Èþ¤·¤¯¡¢¤½¤·¤Æ·ò¹¯¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÆâ³°ÈþÍÆ¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¡¢ÆâÂ¦¤«¤é¤â³°Â¦¤«¤é¤â¥µ¥Ýー¥È¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°HP¡§https://kireidelab.com
¸ø¼°instagram¡§https://www.instagram.com/kireidelab/?hl=ja
¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§https://twitter.com/kireidelab
¡Ö±¿±Ä²ñ¼Ò¡×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥¨¥ë¥Í¥¹¡¦¥é¥Ü
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò Ç½Âå°Ý±Ñ
½êºßÃÏ¡§¢©231-0015
²£ÉÍ»ÔÃæ¶èÈø¾åÄ®1-4-1 ´ØÆâST¥Ó¥ë 3F
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§1. ¥³¥Þー¥¹»ö¶È ²½¾ÑÉÊ¡¦·ò¹¯¿©ÉÊÅù¤ÎÈÎÇä
2. ¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È Æ°²è¾ðÊó¥µ¥¤¥È¤ÎÀ©ºî¡¦±¿±Ä
3. ³¤³°»ö¶È ²½¾ÑÉÊ¡¦·ò¹¯¿©ÉÊÅù¡¢³¤³°¤Ç¤ÎÈÎÇä
4. OEM»ö¶È ²½¾ÑÉÊ¡¦·ò¹¯¿©ÉÊÅù¡¢OEM¤Î¼õÂ÷
5. ¸¶ÎÁÈÎÇä»ö¶È ²½¾ÑÉÊ¡Ê¥¢¥ó¥»¥à¡¦¥Ð¥¤¥ª¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¼ÒÁíÂåÍý
Å¹¡Ë¡¦·ò¹¯¿©ÉÊ¸¶ÎÁ¤ÎÈÎÇä¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥Û¥ë¥¹Àµµ¬ÂåÍýÅ¹¡Ë
6¡¥¥¨¥¹¥Æ¥µ¥í¥óÅù¤Î´ë²è±¿±Ä
ÀßÎ©¡§2011Ç¯7·î
»ñËÜ¶â¡§1,000Ëü±ß
MAIL¡§r-yamatoji@wellnesslab.co.jp
TEL¡§045-222-3838
FAX¡§045-222-3839
URL¡§https://wellnesslab.co.jp/(https://wellnesslab.co.jp/)