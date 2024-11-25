¡Ò¥¤¥Ù¥ó¥È¥ì¥Ýー¥È¡ÓUNLICS¡Ê¥¢¥ó¥ê¥¯¥¹¡Ë¡ß¤«¤¬¤ï±ï·ë¤Ó»Ù±ç¥»¥ó¥¿ーÂè°ì°õ¾Ý¤òËá¤¯¡È¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¿È¤À¤·¤Ê¤ßÈþÍÆ¤Î¥³¥Ä¡È¤òÅÁ¼ø¡ªº§³èÃËÀ¸þ¤±¼ÂÁ©·¿¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ
¡¡²Ö²¦¤Î²½¾ÑÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖUNLICS¡Ê¥¢¥ó¥ê¥¯¥¹¡Ë¡×¤Ï¡¢¹áÀî¸©¤¬ÀßÃÖ¤¹¤ë¡Ö¤«¤¬¤ï±ï·ë¤Ó»Ù±ç¥»¥ó¥¿ー¡ÊEN-MUSU¤«¤¬¤ï¡Ë¡×¤È¶¦¤Ë¡¢ÃËÀ¸þ¤±¤ÎÈþÍÆ¥»¥ß¥Êー¤ò2024Ç¯11·î2Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¹áÀî¸©¼Ò²ñÊ¡»ãÁí¹ç¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢ÆÈ¿È¼Ô¤Î½Ð²ñ¤¤¤È·ëº§¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¡Ö¤«¤¬¤ï±ï·ë¤Ó»Ù±ç¥»¥ó¥¿ー¡ÊEN¡¾MUSU¤«¤¬¤ï¡Ë¡×¤ËÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ëº§³èÃæ¤ÎÆÈ¿ÈÃËÀ17Ì¾¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Âè°ì°õ¾Ý¤òËá¤¯¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¿È¤À¤·¤Ê¤ßÈþÍÆ¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥»¥ß¥Êー¤ò¼Â»Ü¡£²Ö²¦¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¹Ö»Õ¤È¤Ê¤ê¡¢¼Â±é¤È¼ÂÁ©¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢Áê¼ê¤Ë¹¥°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¥¹¥¥ó¥±¥¢¡¦¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¤òÅÁ¼ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡UNLICS¤Ï¡¢¡ÖHUNGRY FOR BEAUTY.¡×¤ò¥Ö¥é¥ó¥É¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ë¡¢ÃËÀ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÈ©Çº¤ß¤äÈ©ÆÃÄ§¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀß·×¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¹¥´ñ¿´¤ÎÉë¤¯¤Þ¤Þ¤ËÈþ¤òÄÉµá¤¹¤ëÃËÀ¤òº£¸å¤â±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
UNLICS¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È¡¦¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡¡https://unlics.jp(https://unlics.jp)
¼Â»ÜÇØ·Ê¤ÈÁÛ¤¤
¡¡¡Ö¤Ê¤¼ÃË»Ò¤Ï¡¢Æ²¡¹¤È²½¾ÑÄ¾¤·¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¡×¤È¤¤¤¦1¿Í¤Î¿·Æþ¼Ò°÷¤ÎÁÛ¤¤¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿UNLICS¤Ï¡¢ÃËÀ¤ÎÈ©Çº¤ß¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼«Á³¤ÈÍ¯¤½Ð¤ë¡ÈÈþÅª¹¥´ñ¿´¡É¤ò»É·ã¤¹¤ëÉý¹¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÄó°Æ¡£ºòÇ¯¤è¤ê¡¢ÈþÍÆ¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤¤ÃËÀ¤¬»²²Ã¤¹¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¡¢ÈþÍÆ·ÏÀìÌç³Ø¹»¤Ç¤Î¥á¥ó¥º¥á¥¤¥¯ÂÎ¸³²ñ¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥á¥ó¥º¥á¥¤¥¯ÂÎ¸³²ñ¤ÎÍÍ»Ò¡ä
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000122.000072864.html
¡¡º£²ó¤Ï¡¢ÈþÍÆ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÂè°ì°õ¾Ý¤ò¡¢¹¥°õ¾Ý¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ËÊÑ¤¨¤ë¡×¤¤Ã¤«¤±¤òÄó¶¡¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢ÆÈ¿È¼Ô¤Î½Ð²ñ¤¤¤È·ëº§¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¡Ö¤«¤¬¤ï±ï·ë¤Ó»Ù±ç¥»¥ó¥¿ー¡ÊEN¡¾MUSU¤«¤¬¤ï¡Ë¡×¤È¶¦¤Ë¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£º§³èÃæ¤ÎÃËÀ¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡ÖÁê¼ê¤Ë¹¥°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤¿¤¤¡×¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢²¿¤«¤é¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤«Çº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ä¥á¥¤¥¯¤òÄÌ¤¸¤Æ³°¸«¤òËá¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï°ìÂÎ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡©À¶·é´¶¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¡¢¹¥°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¡©¤½¤â¤½¤âÀ¶·é´¶¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡©¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤òÉ³²ò¤¤¤Æ¤¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¸½¾õ¤ò¤·¤Ã¤«¤êÇÄ°®¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢Ç¼ÆÀ´¶¤Î¤¢¤ë¥ì¥¯¥Á¥ãー¤Î¹½À®¤ò¸¡Æ¤¤·¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤âUNLICS¤Ï¡¢°õ¾Ý¤òÎÉ¤¯¤·¤¿¤¤¡¢Èþ¤·¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦Á´¤Æ¤ÎÃËÀ¤¬¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ä¥á¥¤¥¯¤ò³Ú¤·¤á¤ëÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¤¡¢³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¤ÎÍÍ»Ò
¡Ú¹¥°õ¾Ý¤ò³ð¤¨¤ë¡ÈÀ¶·é´¶¡É¤È¤Ï¡©¥¹¥¥ó¥±¥¢¡¦¥á¥¤¥¯¤ÇËá¤¯´é°õ¾Ý¡Û
¡¡²Ö²¦³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥åー¥Æ¥£¥ê¥µー¥Á¡õ¥¯¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ー¤Î¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¦»°¹ñ²°ÍÛ²ð¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢½÷À¤¬ÃËÀ¤ËÂÐ¤·¤Æµá¤á¤ë¡ÈÀ¶·é´¶¡É¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡¢¤Ê¤¼¡ÈÀ¶·é´¶¡É¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£»°¹ñ²°¤«¤é¡ÖÀ¶·é´¶¡á¹¥°õ¾Ý¡×¤ÈÄêµÁ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖÈ±·¿¤äÉþÁõ¤Ê¤É¡¢À¶·é´¶¤ò¹½À®¤¹¤ëÍ×ÁÇ¤ÏÍÍ¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢½éÂÐÌÌ¤ÎÁê¼ê¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤ËºÇ½é¤Ë¸«¤ë¤Î¤Ï´é¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£Áê¼ê¤Ë¹¥°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ä¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¤òÄÌ¤¸¤Æ´é¤ÎÈ©¤ÎåºÎï¤µ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Èó¾ï¤ËÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼ÂºÝ¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡ªÁê¼ê¤Ë¹¥°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¥¹¥¥ó¥±¥¢¡¦¥á¥¤¥¯¡Û
¡¡¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ä¥á¥¤¥¯¤Î¼ÂÁ©Á°¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«¿È¤Î´é¤äÈ©¤Î¾õÂÖ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë»þ´Ö¤òÀß¤±¡¢²þÁ±¤¹¤Ù¤È©Çº¤ß¤ä¥«¥Ðー¤·¤¿¤¤²Õ½ê¤ò¥ì¥¯¥Á¥ãー¡£¼¡¤Ë¡Ö¥¢¥¯¥¢¥Ï¥°¥¦¥©ー¥¿ー¡×¡Ê²½¾Ñ¿å¡Ë¤È¡Ö¥»¥é¥àme¡×¡ÊÆý±Õ¾õÈþÍÆ±Õ¡Ë¤ò»È¤Ã¤Æ¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ö»Å¾å¤¬¤ê¤Ë±Æ¶Á¤¬¤Ç¤ë¤¿¤á¡¢¥á¥¤¥¯¤ÎÁ°¤Ë¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ÇÈ©¤Î¾õÂÖ¤òÀ°¤¨¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¡×¤È»°¹ñ²°¤è¤êÀâÌÀ¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¡Ö¥¤¥ó¥×¥ì¥¹¥«¥éー¥¦¥§¥¢ ¥Ðー¥µ¥È¥ë¥Ùー¥¸¥å¡×¡Ê²½¾Ñ²¼ÃÏ¡Ë¤ò»È¤Ã¤Æ¥Ùー¥¹¥á¥¤¥¯¤ËÄ©Àï¡£»ÈÍÑ¤¹¤ëÎÌ¤äÅÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¯½çÈÖ¤Ê¤É¡¢²¡¤µ¤¨¤ë¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃúÇ«¤Ë²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Û¤È¤ó¤É¤Î»²²Ã¼Ô¤¬¥á¥¤¥¯¤ÏÌ¤·Ð¸³¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¹Ö»Õ¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¶²¤ë¶²¤ëÈ©¤ËÅÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢¥Ùー¥¹¥á¥¤¥¯¤Ë¤è¤ë¼«¿È¤Î¸«¤¿ÌÜ¤ÎÊÑ²½¤Ë¶Ã¤¡¢ËþÂ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£¥Ùー¥¹¥á¥¤¥¯¤¬»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¤é¡¢ºÇ¸å¤Ë¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Þ¥¹¥«¥é¤ò»È¤Ã¤ÆÈý¤ÎÌÓÎ®¤ì¤òÀ°¤¨¤Æ¡ÈÀ¶·é´¶¥¢¥Ã¥×¥á¥¤¥¯¡É¤Î´°À®¡£Á´ÂÎ¤ÎÎ®¤ì¤¬½ªÎ»¤·¤¿¸å¤Ë¤â¡¢¡Ö¥¯¥Þ¤ò¥«¥Ðー¤·¤¿¤¤¡×¡ÖÈýÌÓ¤òÉÁ¤Â¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÄÊÌ¤ÎÇº¤ß¤Ë¤ª±þ¤¨¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡UNLICS¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ã´Åö¤ÎÍû¤Ï¡Öº£²ó¤Ï½é¤á¤Æ¤ÎÂÎ¸³¤¬Â¿¤¯Æñ¤·¤¯´¶¤¸¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤Þ¤º¤ÏÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤ÆÊÑ²½¤òÂÎ´¶¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡£º£Æü¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÈþÍÆ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¤¼¤Òº£¸å¤ÎÎÉ¤¤½Ð²ñ¤¤¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¥»¥ß¥Êー¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÅöÆü¤ÎÍÍ»Ò¡ä
¾¦ÉÊ¾ÜºÙ
¥¢¥¯¥¢¥Ï¥°¥¦¥©ー¥¿ー
180ml¡¡3,080±ß¡¡¡¿¡¡¥ì¥Õ¥£¥ë¡¡160ml¡¡2,640±ß
¤Þ¤ë¤ÇÈ©¤È¤¦¤ë¤ª¤¤¤¬¥Ï¥°¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¯Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë¤ä¤ï¤é¤«¤ÊÈ©¤ØÆ³¤¯²½¾Ñ¿å¡£
¥»¥é¥àme
5¼ï¡¡40ml¡¡³Æ3,850±ß
¡Ê01¡¦02¡¦03²½¾ÑÉÊ¡¿04¡¦05 °åÌôÉô³°ÉÊ¡Ë
04 (ÈÎÇäÌ¾¡§UL ¥ß¥ë¥¯¥»¥é¥à a) È©¤¢¤ì¡¦¤¢¤ìÀ¡£¥Ë¥¥Ó¤òËÉ¤°¡£¡¡
05 (ÈÎÇäÌ¾¡§UL ¥ß¥ë¥¯¥»¥é¥à b) ¥á¥é¥Ë¥ó¤ÎÀ¸À®¤òÍÞ¤¨¡¢¥·¥ß¡¦¥½¥Ð¥«¥¹¤òËÉ¤°
È©Çº¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë5¼ï¤ÎÈþÍÆ±Õ¡£ÌýÀÀ®Ê¬¤È¿åÍÏÀÀ®Ê¬¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯ÇÛ¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Ù¤¿¤Ä¤´¶¤äÊÄºÉ´¶¤Ê¤¯¡¢¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤ÆÈ©¤ò¤Ê¤á¤é¤«¤ËÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥×¥ì¥¹¥«¥éー¥¦¥§¥¢
4¼ï¡¡22g¡¡³Æ3,080±ß
4¿§¤Î¥«¥éー¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¡¢È©¤Ë¿§¤ä¼Á´¶¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡ÖÁ¡ÎäÈ©¢¨¡×¤ò±é½Ð¤·¡¢¤Ê¤ê¤¿¤¤È©°õ¾Ý¤ò³ð¤¨¤ë¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥Ùー¥¹¡£¤¯¤¹¤ß¤òÈô¤Ð¤·¤ÆÁ¡ºÙ¤Ê¥Ä¥ä¤ÈÆ©ÌÀ´¶¤ò±é½Ð¤¹¤ë¥Ö¥ëー¡¢ÌÓ·ê¤ä¿§¥à¥é¤ò¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ë¿§¤ÇÊäÀ°¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ùー¥¸¥å¡¢ÀÖ¤ß¤ä¥Ë¥¥ÓÀ×¤ò¥Þ¥Ã¥È¤Ë¤Ü¤«¤»¤ë¥°¥êー¥ó¡¢É¦¤ä¥¯¥Þ¤ÎÀÄ¤µ¤òÃæÏÂ¤¹¤ë¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î4¿§Å¸³«¡£¡¡
¢¨¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¸ú²Ì¤Ë¤è¤ë
Ã´Åö¼Ô¡¦»²²Ã¼Ô¤ÎÀ¼
¢£»²²Ã¼Ô
¡¦ÉáÃÊ¤ÏÀö´é¡¢²½¾Ñ¿å¡¢Æý±Õ¤·¤«»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢²½¾Ñ²¼ÃÏ¤ò²Ã¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¼«Ê¬¤Î°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ÂÎ´¶¤Ç¤¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¼«Ê¬Ëá¤¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¡Ê20Âå¡Ë
¡¦¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ä¥Ùー¥¹¥á¥¤¥¯¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢¤À¤±¤Ç¤â°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¸«¤¿ÌÜ¤Ëº¹¤¬½Ð¤ë¤È´¶¤¸¤¿¡£Âç»ö¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¥á¥¤¥¯¤â¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£¡Ê30Âå¡Ë
¡¦¥×¥í¤«¤é¼ÂÁ©·Á¼°¤Ç¶µ¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢²æÎ®¤Î¥±¥¢¤Î¸«Ä¾¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¡Ê30Âå¡Ë
¡¦º£¤Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯BB¥¯¥êー¥à¤Ê¤É¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÎÌ¤ÎÄ´À°Åù¤È¤Æ¤â»²¹Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¼«Á³¤Ë´¶¤¸¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÆü¡¹¥±¥¢¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¡Ê20Âå¡Ë
¢£¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È »°¹ñ²°ÍÛ²ð
º£²ó¡¢¡ÖÀ¶·é´¶¡á¹¥°õ¾Ý¡×¤òÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥¤¥¯¤¬À¤´ÖÅª¤Ë¥Üー¥À¥ì¥¹¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Â¿¤¯¤ÎÃËÀ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ÇÈ©¤ÎÀ¶·é´¶¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Æ¤â¡¢¥á¥¤¥¯¤Ç¥×¥é¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¥Ïー¥É¥ë¤¬¹â¤¯Ä©Àï¤·¤Ë¤¯¤¤¸½¾õ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢º£²ó¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§ÍÍ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Èó¾ï¤Ë´ÊÃ±¤Ê¹©Äø¤Ç¡¢Âç¤¤¯°õ¾Ý¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¡¢¥á¥¤¥¯¤ò»Ï¤á¤é¤ì¤ëÊý¤âÂ¿¤¯¡¢À¶·é´¶¤ò¥×¥é¥¹¤¹¤ë¥á¥¤¥¯¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯Åª¤Ê¥Ïー¥É¥ë¤ÏÄã¤¤Êý¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¥¤¥¯¤Ï¼þ°Ï¤«¤é¥Ð¥ì¤Ë¤¯¤¤¤¿¤á¡¢Àº¿ÀÅª¤Ê¥Ïー¥É¥ë¤âÄã¤¤¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¥á¥¤¥¯¤Ë¤´¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢¡ÈÀ¶·é´¶¥á¥¤¥¯¡É¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢£UNLICS¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ã´Åö Íû ¸À¤
UNLICS¤Ç¤Ï¡ÖÃ¯¤â¤¬¡¢¹¥´ñ¿´¤ÎÉë¤¯¤Þ¤Þ¤Ë¡¢Èþ¤òµá¤á¡¢Èþ¤ò¸ì¤ê¹ç¤¨¤ë¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¡×¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¥Õ¥£¥í¥½¥Õ¥£ー¤Î¤â¤È¡¢ÈþÍÆ¤òÄÌ¤¸¤ÆÃËÀ¤ò¸å²¡¤·¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò´ë²è¡¦¼Â»Ü¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡Öº§³èÃæ¤ÎÃËÀ¡×¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢¡È°ÛÀ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¡É¤È¤¤¤¦Èó¾ï¤ËÂçÀÚ¤Ê¾ìÌÌ¤«¤Ä»²²Ã¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼«Ê¬»ö²½¤·¤ä¤¹¤¤¥Æー¥Þ¤òÀßÄê¤·¡¢¥ì¥¯¥Á¥ãー¤¹¤ëÆâÍÆ¤ò¹Í°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ä¥á¥¤¥¯¤ÏÌ¤·Ð¸³¤È¤¤¤¦»²²Ã¼Ô¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥á¥â¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤éÇ®¿´¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤äÀÑ¶ËÅª¤Ë¼ÁÌä¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ê¡¢ÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¦¤È¤È¤â¤Ë»²²Ã¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍ°ÕµÁ¤Ê»þ´Ö¤ò¤´Äó¶¡¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤âº£²ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤äSNS¤Ç¤ÎÈ¯¿®¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃËÀ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿È¶á¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¿®Íê´¶¤Î¤¢¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦³èÆ°¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤«¤¬¤ï±ï·ë¤Ó»Ù±ç¥»¥ó¥¿ー¡ÊEN-MUSU¤«¤¬¤ï¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¹áÀî¸©¤¬2016Ç¯10·î¤è¤êÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤«¤¬¤ï±ï·ë¤Ó»Ù±ç¥»¥ó¥¿ー¡ÊEN¡¾MUSU¤«¤¬¤ï¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢·ëº§¤ò´õË¾¤¹¤ëÆÈ¿È¼Ô¤Î½Ð²ñ¤¤¤È·ëº§¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¥»¥ß¥Êー¤Ê¤É¤Î·ëº§»Ù±ç¤ò³èÈ¯¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë2,683ÁÈ¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤¬ÃÂÀ¸¤·¡¢220ÁÈ¤ÎÊý¤«¤éÀ®º§Êó¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(2024Ç¯10·îËö¸½ºß)
¡¦±ï·ë¤Ó¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°²ñ°÷¿ô¡¡928Ì¾¡ÊÃËÀ¡¡559Ì¾¡¡½÷À 369Ì¾¡Ë
¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¥æー¥¶ーÅÐÏ¿¿ô¡¡2,810Ì¾¡ÊÃËÀ1,304Ì¾¡¡½÷À1,506Ì¾¡Ë
¡¦¥«¥Ã¥×¥ë¿ô¡¡¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¡¡2,277ÁÈ¡¡¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¡¡406ÁÈ
¡¦À®º§Êó¹ð¿ô¡¡ ¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¡¡203ÁÈ¡¡¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¡¡17ÁÈ
EN-MUSU¤«¤¬¤ïWEB¥µ¥¤¥È¡§https://www.ems-kagawa.jp/
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§k-enmusubi@kagawa-swc.or.jp
½êºßÃÏ¡§¹â¾¾»ÔÈÖÄ®°ìÃúÌÜ10ÈÖ35¹æ ¡¡¹áÀî¸©¼Ò²ñÊ¡»ãÁí¹ç¥»¥ó¥¿ー1F
ÅÅ¡¡ÏÃ¡§087-862-1711¡¡ÊÄ½êÆü¡§Ëè½µ¶âÍË¡¦½ËÆü¡¦Ç¯ËöÇ¯»Ï
¡Ú²Ö²¦ ¥Ó¥åー¥Æ¥£¥ê¥µー¥Á&¥¯¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
²Ö²¦ ²½¾ÑÉÊ»ö¶ÈÉôÌç¤ÎÃæ¤Ç¡¢²Ê³ØÅª¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤äÀ¸³è¼Ô¥ê¥µー¥Á¡¢ÈþÍÆ¥È¥ì¥ó¥É¤Ë´ð¤Å¤¡¢Kao Beauty Brands¤ÎÁ´¥Ö¥é¥ó¥É¤Î´ðÁÃ¤È¤Ê¤ëÈþÍÆ¾ðÊó¤äµ»½Ñ¤ò³«È¯¡£Kao Beauty Brands ¤Î¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢ÈþÍÆ¤Î¾ðÊó¤âÈ¯¿®¡¦´Æ½¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÈþÍÆ¤Î¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
Kao Beauty Brands¤Î³Æ¼ï¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢¥á¥¤¥¯¤ä¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ëÈþÍÆ¾ðÊó¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤ì¤¤¤Î¥ì¥·¥Ô | Kao Beauty Brands - Play Park (kao-kirei.com)
https://www.kaobeautybrands.com/jp/beauty-station/advice/
¢¡¤³¤Î·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
²Ö²¦³ô¼°²ñ¼Ò¡¡²½¾ÑÉÊ»ö¶ÈÉôÌç¡¡UNLICS¡¡PRÃ´Åö
kaobeautybrands@cosmestation.jp