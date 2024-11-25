¡ÖAmazon ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥ÇーÀè¹Ô¥»ー¥ë¡×¡ÖAmazon ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Çー¡×¤ÇGalaxy¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ä¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ëÀ½ÉÊ¤¬¤ª¥È¥¯¤Ë¡ª

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https://www.samsung.com/jp/audio-sound/?product1=sm-r630nzaaxjp&product2=sm-r530nzaaxjp&product3=sm-r400nzwaxjp(https://www.samsung.com/jp/audio-sound/?product1=sm-r630nzaaxjp&product2=sm-r530nzaaxjp&product3=sm-r400nzwaxjp)
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