¥²¥Ã¥È¥ïー¥¯¥¹¡¢¡ÖNVIDIA GPU H200¡×ÅëºÜ¥µー¥Ðー¤Î±¿ÍÑ¤ò³«»Ï¡£

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¡¡CPU¡§AMD EPYC 9654 96Core/192Threds, 2.4GHz¡ß2
¡¡Memory¡§96GB DDR5 4800MHz¡ß24¡ÊTotal 2.3TB¡Ë
¡¡Storage(OS)¡§1.92TB SSD¡ß2
¡¡Storage(DATA)¡§3.84TB SSD¡ß8
¡¡NIC¡§Dual port 10GbE RJ45¡ß1
¡¡InfiniBand HCA ¡§Single port NDR400 OSFP ¡ß8
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