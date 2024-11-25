¿·ºî¥â¥Ð¥¤¥ë¸þ¤±¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥²ー¥à¡Ø¥Ñ¥ó¥É¥é¥ó¥É¡ÙTV¥¢¥Ë¥á¡ÖÇúÁö·»Äï¥ì¥Ã¥Ä¡õ¥´ー!!¡×¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò11·î29Æü¤è¤ê³«ºÅ¡ª
¡¡¡Ø¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿ー¡Ù¥·¥êー¥º³«È¯¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥²ー¥à¥Õ¥êー¥¯¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ÅÄ¿¬ÃÒ¡Ë¤È¡Ø¥¸¥ã¥ó¥×¥Á ¥Òー¥íー¥º¡Ù³«È¯¤Î¥ï¥ó¥Àー¥×¥é¥Í¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡§¾ïÀîÍ§¼ù¡¢Åì¾Ú¥°¥íー¥¹¡§¾Ú·ô¥³ー¥É4199¡Ë¤Ï¡¢¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¥â¥Ð¥¤¥ë¸þ¤±¥«¥¸¥å¥¢¥ë³¤ÍÎËÁ¸±ëýRPG¡Ø¥Ñ¥ó¥É¥é¥ó¥É¡Ù¤Ë¤Æ¡¢2024Ç¯11·î29Æü(¶â)¤è¤ê TV¥¢¥Ë¥á¡ÖÇúÁö·»Äï¥ì¥Ã¥Ä¡õ¥´ー!!¡×¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ø¥Ñ¥ó¥É¥é¥ó¥É¡Ù¤È¤Ï
Ì¤³«¤ÎÃÏ¤¬¹¤¬¤ë¡Ö¥Ñ¥ó¥É¥é¥ó¥É¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Ãµ¸¡Ââ¤ÎÂâÄ¹¤È¤Ê¤Ã¤ÆÅÁÀâ¤Î¤ªÊõ¤òÃµ¤¹Î¹¤Ë½Ð¤ë¥«¥¸¥å¥¢¥ë³¤ÍÎËÁ¸±ëýRPG¡ª
¥×¥ì¥¤¥äー¤Ï¡¢¹Âç¤ÊÀ¤³¦¤òËÁ¸±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤ÀÃ¯¤â¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤ªÊõ¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¡£Æþ¼ê¤·¤¿¤ªÊõ¤ÎÃÏ¿Þ¤òÍ§Ã£¤È¥·¥§¥¢¤·¤Ê¤¬¤éÀ¤³¦¤ò¥ï¥¤¥ï¥¤ËÁ¸±¤·¤è¤¦¡£
▶¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://pando-land.com
¥¹¥È¥¢¡§https://app.adjust.com/1dszjdut
¢¨¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤«¤é¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¤È³Æ¥¹¥È¥¢¤Ë·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¥³¥é¥Ü´ü´ÖÃæ¤Ï¡ÖÀ±ÇÏ Îõ¡×¡ÖÀ±ÇÏ ¹ë¡×¤Ê¤ÉTV¥¢¥Ë¥á¡ÖÇúÁö·»Äï¥ì¥Ã¥Ä¡õ¥´ー!!¡×¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¤ä
¡Ö¥µ¥¤¥¯¥í¥ó¥Þ¥°¥Ê¥à¡×¡Ö¥Ï¥ê¥±ー¥ó¥½¥Ë¥Ã¥¯¡×¤Ê¤É¤Î¥ß¥Ë»Í¶î¤âÅÐ¾ì¡ª
¡ÖÀ±ÇÏ Îõ¡×¡ÖÀ±ÇÏ ¹ë¡×¤¿¤Á¤È¡Ö¥µー¥¥Ã¥ÈÅç¡×¤òÄ´ºº¤·¤è¤¦¡ª
<³«ºÅ´ü´Ö>
2024/11/29(¶â) 12:00 - 2024/12/13(¶â) 11:59
¢£¥³¥é¥Ü³«ºÅ¤òµÇ°¤·¤¿¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«»Ï¡ª
¥í¥°¥¤¥ó¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ºÇÂç10Ï¢Ê¬¤Î¥¬¥Á¥ã¥Á¥±¥Ã¥È¤òËèÆü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö¡§2024/11/25(·î) 12:00 - 2024/11/29(¶â) 11:59
¢¨¥í¥°¥¤¥ó¥Üー¥Ê¥¹¤Ï¡¢ËèÆü¸áÁ°4:00¤Ë¥ê¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨¥í¥°¥¤¥ó¥Üー¥Ê¥¹¤Ï¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤«¤é¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/5880/table/429_1_06aa3c94bb4290411d4a847463a676a7.jpg ]
¢¨ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Î¾ðÊó¤Ï¡¢ÇÛ¿®Æü¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Í½¹ðÌµ¤¯ÆâÍÆ¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¡Ö¥ß¥Ë»Í¶î¡×¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥ß¥ä¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨iPhone¡¢iTunes¤ª¤è¤ÓApp Store¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ñ¡¹¤ÇÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿Apple Inc.¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨Android¡¢Google Play¤Ï¡¢Google Inc.¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜ¥µ¥¤¥È¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤Þ¤¿¤Ï¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¤ÎÌ¾¾Î¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢£¥²ー¥à¥Õ¥êー¥¯²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥²ー¥à¥Õ¥êー¥¯
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ¶ÓÄ®2-2-1 KANDA SQUARE
ÀßÎ©Æü¡§1989Ç¯4·î26Æü
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÅÄ¿¬ ÃÒ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥²ー¥à¥½¥Õ¥È¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦ÈÎÇä
¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¡§https://www.gamefreak.co.jp
¢£¥ï¥ó¥Àー¥×¥é¥Í¥Ã¥È²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§¥ï¥ó¥Àー¥×¥é¥Í¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊWonderPlanet Inc.¡Ë
ËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è¶Ó3-23-18 ¥Ë¥åー¥µ¥«¥¨¥Ó¥ë5F
ÀßÎ©Æü¡§2012Ç¯9·î3Æü
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡¡¾ïÀî Í§¼ù
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥â¥Ð¥¤¥ë¥²ー¥à»ö¶È
¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¡§https://wonderpla.net
¡ãËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
¥ï¥ó¥Àー¥×¥é¥Í¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼Ò
Email: hello@wonderpla.net