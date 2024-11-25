¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ï¥¤¥¥åー!!¡×¤è¤ê¡¢Æü¸þ¤ä±Æ»³¤¿¤ÁÁíÀª10¿Í¤ÎÉÁ¤µ¯¤³¤·¥ß¥Ë¥¥ã¥é¥¤¥é¥¹¥È¤Î¿·ºî¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¡Ö¥¸¥ã¥ó¥×¥Õ¥§¥¹¥¿2025¡×¤ÇÅÐ¾ì¡ªÃæ³°¹Û¶È¥Öー¥¹¤Ë¤ÆÈÎÇä·èÄê¡ª
Ãæ³°¹Û¶È³ô¼°²ñ¼Ò[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/59072/579/resize/d59072-579-38f2ccecd914dee8f11e-0.jpg ]¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ï¥¤¥¥åー!!¡×¤è¤ê¡¢¿·µ¬ÉÁ¤µ¯¤³¤·¥ß¥Ë¥¥ã¥é¥¤¥é¥¹¥È¤Î¿·ºî¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¡Ö¥¸¥ã¥ó¥×¥Õ¥§¥¹¥¿2025¡×¤ÇÈÎÇä·èÄê¡ªÆü¸þ¤ä±Æ»³¤¿¤ÁÁíÀª10¿Í¤ÎÉÁ¤µ¯¤³¤·¥ß¥Ë¥¥ã¥é¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡×¤ä¡Ö¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥°¥ê¥Ã¥¿ー´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡×¡¢¡Ö¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¥»¥Ã¥È¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡ª¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ìÈÎÇä¤Î¤Û¤«¡¢Ãæ³°¹Û¶È¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÉôEC¥µ¥¤¥È¡ÖChugaionline¡×¤Ë¤ÆÍ½ÌóÈÎÇä¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤ÒÃæ³°¹Û¶È¥Öー¥¹¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª[²èÁü2: https://prtimes.jp/i/59072/579/resize/d59072-579-73c3324da35439fb21da-5.jpg ]¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¡Ö¥¸¥ã¥ó¥×¥Õ¥§¥¹¥¿2025¡×¡¦³«ºÅÆü»þ¡¡2024Ç¯12·î21Æü(ÅÚ)～12·î22Æü(Æü) 9:00～17:00(16:30ºÇ½ªÆþ¾ì)¡¦³«ºÅ¾ì½ê¡¡ËëÄ¥¥á¥Ã¥» ¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì Å¸¼¨¥Ûー¥ë1～9¡¦½ÐÅ¸¥áー¥«ーÌ¾¡¡Ãæ³°¹Û¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅ¸¼¨¥Ûー¥ë9¡Ë¡¦¥¸¥ã¥ó¥×¥Õ¥§¥¹¥¿¸ø¼°WEB¥µ¥¤¥È¡¡https://www.jumpfesta.com/¡¦Ãæ³°¹Û¶È ½ÐÅ¸¾ðÊó¥Úー¥¸¡¡https://www.chugai-contents.jp/blog/event/jf2025/¢¨ÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´ÍÆ¼Ï¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£¢¨¤´Æþ¾ì¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¾åµHP¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÆÃÅµ¾ðÊó[²èÁü3: https://prtimes.jp/i/59072/579/resize/d59072-579-63d3448c1c33e4d1cadb-6.jpg ]Ãæ³°¹Û¶È¥Öー¥¹¤Ë¤Æ¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ï¥¤¥¥åー!!¡×JF2025´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤ò£±²ñ·×2,000±ß(ÀÇ¹þ)¤´¹ØÆþËè¤Ë¡¢ÆÃÅµ¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É(Á´10¼ï)¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£¢¨ÄÌÈÎ¤Ç¤´¹ØÆþ¤ÎÊý¤â¡¢ÆÃÅµ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¢¨ÆÃÅµ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤ÏÃæ³°¹Û¶È ½ÐÅ¸¾ðÊó¥Úー¥¸¡Êhttps://www.chugai-contents.jp/blog/event/jf2025/¡Ë¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤WebÈÎÇäChugaionline¡ÊÃæ³°¹Û¶È¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÉôEC¥µ¥¤¥È¡Ëhttps://www.chugai-contents.jp/blog/event/jf2025/Í½Ìó´ü´Ö¡§2024Ç¯12·î18Æü(¿å)12:00～12·î22Æü(Æü)17:00È¯Á÷Æü¡§2025Ç¯2·î°Ê¹ß½ç¼¡È¯Á÷Í½Äê¢¨°ìÉô¾¦ÉÊ¤Ï¡¢´ü´ÖÃæ¤Ë½àÈ÷¿ô¤ËÃ£¤·¼¡Âè¼õÉÕ¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢¨¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯Çä¡¦»ÅÍÍ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÑ¹¹¡¦±ä´ü¡¦Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£²ñ¾ìÈÎÇä¾¦ÉÊ[²èÁü4: https://prtimes.jp/i/59072/579/resize/d59072-579-a1314b810dbbe408e616-2.jpg ]¢£¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡¡JF2025ver.¡ÊÁ´10¼ï¡ËÈÎÇä²Á³Ê¡§1,430±ß(ÀÇ¹þ)¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡§Æü¸þæÆÍÛ¡¢±Æ»³ÈôÍº¡¢µÚÀî Å°¡¢´äÀô °ì¡¢¸ÉÄÞ¸¦Ëá¡¢¹õÈøÅ´Ï¯¡¢ÌÚÅÆ¸÷ÂÀÏº¡¢ÀÖ°±µþ¼£¡¢µÜ ÐÒ¡¢µÜ ¼£¡ÊÁ´10¼ï¡Ë[²èÁü5: https://prtimes.jp/i/59072/579/resize/d59072-579-359ef0589a5a57732f19-3.jpg ]¢£¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥°¥ê¥Ã¥¿ー´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡¡JF2025ver.¡ÊÁ´10¼ï¡ËÈÎÇä²Á³Ê¡§1¸Ä 550±ß(ÀÇ¹þ)¡¿1SET[10¸ÄÆþ] 5,500±ß(ÀÇ¹þ)¢¨¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤Î¤Ç¼ïÎà¤ÏÁª¤Ù¤Þ¤»¤ó¡£[²èÁü6: https://prtimes.jp/i/59072/579/resize/d59072-579-110167584f3a9b0435e0-4.jpg ]¢£¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¥»¥Ã¥È¡¡JF2025ver.¡ÊÁ´5¼ï¡ËÈÎÇä²Á³Ê¡§1¸Ä 1,100±ß(ÀÇ¹þ)¡¿1SET[5¸ÄÆþ] 5,500±ß(ÀÇ¹þ)¢¨¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤Î¤Ç¼ïÎà¤ÏÁª¤Ù¤Þ¤»¤ó¡£¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¢¨¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯Çä¡¦»ÅÍÍ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÑ¹¹¡¦±ä´ü¡¦Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¢¨À½ÉÊ¤ÎÀ¼Á¾å¡¢µ©¤ËBOX¡¦SET¤ÇÁ´¼ïÎàÂ·¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¸¢ÍøÉ½µ¡¦´ØÏ¢¥µ¥¤¥È¡Ú¸¢ÍøÉ½µ¡Û(C)¸Å´Ü½Õ°ì¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¡Ö¥Ï¥¤¥¥åー!!¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ¡Ú´ØÏ¢¥µ¥¤¥È¡Û¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ï¥¤¥¥åー!!¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥Èhttps://haikyu.jp/¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ï¥¤¥¥åー!!¡×¸ø¼°£Øhttps://x.com/animehaikyu_comChugaionline¡ÊÃæ³°¹Û¶È³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÉô±¿±ÄEC¥µ¥¤¥È¡Ëhttps://www.chugai-contents.jp/Ãæ³°¹Û¶È¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÉô ¸ø¼°X(µìTwitter)https://twitter.com/chugaionline