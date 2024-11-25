ÈùÀ¸Êª¤¬ÆñÊ¬²òÀ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥¹¥È¥íー¤òÊ¬²ò¡ªÀ¾³ùÁÒ¾®³Ø¹»¤ÎÅÚ¾í¤è¤êP-Life¤òÅº²Ã¤·¤¿¥Ý¥ê¥×¥í¥Ô¥ì¥ó¤ÎÊ¬²ò¶Ý¤òÈ¯¸«
¥Ôー¥é¥¤¥Õ¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥¤¥ó¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¼ÒÄ¹¡§ÉÚ»³ ÀÓ ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¡Ë¤È·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¡Ê½ÎÄ¹¡§°ËÆ£¸øÊ¿ ½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò°ËÆ£±à¡Ê¼ÒÄ¹¡§ËÜ¾±Âç²ð ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¡¢SI¼ù»é»º¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¼ÒÄ¹¡§ºä²¼¿®¹Ô ËÜ¼Ò¡§ÀÅ²¬¸©ËÒÇ·¸¶»Ô¡Ë¡¢·ÄØæµÁ½ÎÀèÃ¼²Ê³Øµ»½Ñ¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¡Ê½êÄ¹¡§ÄÅÅÄÍµÇ· ½êºßÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡Ë¤Î¸¦µæ¥Áー¥à¤Ï¡¢¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤ËÀ¸Ê¬²òÀ¤òÉÕÍ¿¤¹¤ëÅº²ÃºÞ¡ÖP-Life¡×¡ÊÍÑ¸ì£±¡Ë¤òÅº²Ã¤·¤¿¥Ý¥ê¥×¥í¥Ô¥ì¥ó(°Ê²¼PP¡ÊÍÑ¸ì£²¡Ë)¤ÎÊ¬²ò¶Ý¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÀ®²Ì¤Ï¡¢ÆñÊ¬²òÀ¥Ý¥ê¥ª¥ì¥Õ¥£¥ó·Ï¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¡ÊÍÑ¸ì£³¡Ë¤ÎÈùÀ¸Êª¤Ë¤è¤ëÊ¬²ò½èÍý¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¾å¤Ç½ÅÍ×¤Ê°ìÊâ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¹¹¤Ë¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÊ¬²ò¶Ý¤Ï¡¢¥Ý¥ê¥ª¥ì¥Õ¥£¥ó·Ï¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤«¤éÀ¸À®¤µ¤ì¤ë¥Þ¥¤¥¯¥í¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤òÊ¬²ò¡¦½üµî¤·¡¢ÃÏµå´Ä¶¤Ø¤ÎÃßÀÑ²ò¾Ã¤ËÍ¸ú¤Ç¤¢¤ë¤È´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÀ®²Ì¤Ï¡¢2024Ç¯11·î28Æü¤ÎÆüËÜÊ¬»ÒÀ¸Êª³Ø²ñ¤ÇÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
¼çÍ×¸¦µæ¼Ô¡§·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÍý¹©³ØÉô À¸Ì¿¾ðÊó³Ø²Ê ÆóÌÚºÌ¹á¡¢·ÄØæµÁ½ÎÀèÃ¼²Ê³Øµ»½Ñ¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¸¦µæ°÷ ²« ±Ï¡¢·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÍý¹©³ØÉô¡¡À¸Ì¿¾ðÊó³Ø²Ê¶µ¼ø¡¡µÜËÜ·ûÆó¡¢¥Ôー¥é¥¤¥Õ¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥¤¥ó¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÉÚ»³¡¡ÀÓ¡¢SI¼ù»é»º¶È³ô¼°²ñ¼Ò °ÂÇÜµÁ¿Í¡¢³ô¼°²ñ¼Ò°ËÆ£±à Æâ»³½¤Æó
ËÜ¸¦µæ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡§
1. ³ùÁÒ»ÔÎ©À¾³ùÁÒ¾®³Ø¹»¤ÎÅÚ¾í¤è¤êP-Life¤òÅº²Ã¤·¤¿PP¤ÎÊ¬²ò¶Ý¤òÊ£¿ôÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2. ¤³¤ì¤é¤ÎÊ¬²ò¶Ý¤òP-Life¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¥Ý¥ê¥ª¥ì¥Õ¥£¥ó·ÏÁÇºà¤Î¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥¹¥È¥íー¤ËºîÍÑ¤µ¤»¤¿¤È¤³¤í¡¢ÌÀ³Î¤ÊÊ¬²òº¯¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
3. ¤³¤ì¤éÊ¬²ò¶Ý¤Ï¡¢PP¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯P-Life´ÞÍPE¤âÊ¬²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸¦µæ¤ÎÇØ·Ê¡§
¶áÇ¯¡¢´Ä¶¤Ø¤Î¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤ÎÎ®½Ð¤ÈÃßÀÑ¤¬Âç¤¤Ê¼Ò²ñÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢PP¤äPE¤Ê¤É¤Î¥Ý¥ê¥ª¥ì¥Õ¥£¥ó·Ï¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤ÏÆñÊ¬²òÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆÃ¤ËPP¤Ï¼«Á³³¦¤Ç¤ÎÈùÀ¸ÊªÊ¬²ò¤¬Èó¾ï¤Ëº¤Æñ¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÍÍ¤Ê¾õ¶·¤ÎÃæ¡¢¥Ôー¥é¥¤¥Õ¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥¤¥ó¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ý¥ê¥ª¥ì¥Õ¥£¥ó·Ï¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤ËÀ¸Ê¬²òÀ¤òÉÕÍ¿¤¹¤ë²è´üÅª¤ÊÅº²ÃºÞ¡ÖP-Life¡×¤¬2003Ç¯¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
P-Life¤Ï¡¢PP¤ò½ù¡¹¤Ë´±Ç½´ð¤ò»ý¤ÄÄãÊ¬»Ò²½¹çÊª¤Ø¤ÈÊÑ²½¤µ¤»¤Þ¤¹¡£À¸À®¤·¤¿ÄãÊ¬»Ò²½¹çÊª¤Ï¡¢¼«Á³´Ä¶¤ËÀ¸Â©¤¹¤ëÈùÀ¸Êª¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÂå¼ÕÊ¬²ò¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬´û¤ËÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ÇËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢2019Ç¯¤è¤êP-LifeÅº²ÃPP¥¹¥È¥íー¤ÎÈùÀ¸Êª¤Ë¤è¤ëÂå¼ÕÊ¬²òÅÙ¤ÎÂ¬Äê¤òJIS K6955Ë¡¡È¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤ÎÅÚ¾íÃæ¤Ç¤ÎÆó»À²½ÃºÎÌÂ¬Äê¤Ë¤è¤ë¹¥µ¤Åªµæ¶ËÀ¸Ê¬²òÅÙ¤Îµá¤áÊý¡É¤Ë´ð¤Å¤¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ÅÚÃæ¤Ç¤ÎÊ¬²òÂ®ÅÙ¤¬Èæ³ÓÅª´Ë¤ä¤«¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÄÌ¾ï¤Î¼êË¡¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÊ¬²ò¶Ý¤Î¼èÆÀ¤Ë¤Ï»ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤ÇËÜ¸¦µæ¥Áー¥à¤Ç¤Ï¡¢Ãµº÷¸»¤äÊ¬Î¥¾ò·ï¤ò¹©É×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓÊ¬²ò¶Ý¤Î¼èÆÀ¡ÊÃ±Î¥¡Ë¤Ë¤Ï¤¸¤á¤ÆÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸¦µæ¤ÎÆâÍÆ¡¦À®²Ì¡§
ËÜ¸¦µæ¥Áー¥à¤Ï¡¢2022Ç¯ÅÙ¤Ë³ùÁÒ»ÔÎ©À¾³ùÁÒ¾®³Ø¹»¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢JST¶¦ÁÏ¤Î¾ì·ÁÀ®»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à(COI-NEXT)¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡Ö¶¦À¸¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¼Ò²ñ¡×¶¦ÁÏµòÅÀ¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÃÏµå¤Ë´Ô¤ë¥¹¥È¥íー¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¡Ê¢¨£±¡Ë¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢µë¿©¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥¹¥È¥íー¤òP-Life¤òÇÛ¹ç¤·¤¿PP¥¹¥È¥íー¡ÊP-LifeÅº²ÃPP¥¹¥È¥íー¡Ë¤ËÃÖ¤´¹¤¨¡¢À¾³ùÁÒ¾®³Ø¹»¤Î¹»Äí¤ÎÅÚ¾í¤òºÎ¼è¤·¡¢Æ±¾®³Ø¹»¤Î¶µ°÷¡¢À¸ÅÌ¤Î³§ÍÍ¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤ÈÊ¬²ò¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê½Û´Ä·¿¼Ò²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ó¤ò¿¼¤á¤ë¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¢¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÆñÊ¬²ò¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤´¤ß¤òÅÚ¤Ë´Ô¤¹¸¦µæ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÊ¬²ò¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ë¤ª¤¤¤Æ»ÈÍÑ¤·¤¿ÅÚ¾í¤Ë¤Ï¡¢Í¥½¨¤ÊÊ¬²ò¶Ý¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¡¢¤³¤ÎÅÚ¾í¤«¤é¤ÎÈùÀ¸ÊªÃµº÷¤ò»î¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ªËÜ¸¦µæ¥Áー¥à¤Ï¡¢Ê¬²ò¶Ý¤ÎÈ¯¸«¤Î³ÎÎ¨¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¡¢Í½¤áP-LifeÅº²ÃPP¥¹¥È¥íー¤ò²ÃÇ®¤·¤ÆÇ®Ê¬²ò½èÍý¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤®¤Ë¡¢¤½¤ÎÇ®Ê¬²ò½èÍýÊª¤ò¡¢ÈùÀ¸Êª¤¬¿©¤Ù°×¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¥¢¥»¥È¥ó¤Ë²ÄÍÏ¤ÊÄãÊ¬»Ò²½¹çÊª·²¤È¡¢¿©¤ÙÆñ¤¤ÉÔÍÏ¤Î¹âÊ¬»Ò²½¹çÊª·²¤ËÊ¬¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢À¾³ùÁÒ¾®³Ø¹»¤Ç¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿ÅÚ¾í¤«¤é¡¢¤³¤ì¤é£²¤Ä¤Î²½¹çÊª·²¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¬²ò¶Ý¤òÃµº÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÄãÊ¬»Ò²½¹çÊª·²¤«¤é£²¼ïÎà¡¢¹âÊ¬»Ò²½¹çÊª·²¤«¤é3¼ïÎà¤ÎÊ¬²ò¶Ý¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÃ±Î¥¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤Ë¡¢¤³¤ì¤éÊ¬²ò¶Ý¤òÍÑ¤¤¤ÆÇ®½èÍý¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤P-LifeÅº²ÃPP¥¹¥È¥íー¤ÎÊ¬²òÇ½¤òÉ¾²Á¤·¤¿·ë²Ì¡¢¥¹¥È¥íーÉ½ÌÌ¤ËÌÀ³Î¤ÊÊ¬²òº¯¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ£±¤Î±¦¤Î¼Ì¿¿¡Ë¡£
¿Þ1¡¡P-Life´ÞÍPP¥¹¥È¥íー¤ÎÉ½ÌÌ¤ÎÅÅ»Ò¸²Èù¶À¼Ì¿¿¡£Ìµ½èÍý¤Î¥¹¥È¥íー¡Êº¸¡Ë¤ÈÈùÀ¸Êª½èÍý¤·¤¿¥¹¥È¥íー¡Ê±¦¡Ë
¤Þ¤¿¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¾ì½ê¤«¤éºÎ½¸¤·¤¿ÅÚ¾í¤Ë¡¢P-LifeÅº²ÃPP¥¹¥È¥íー¤ò²Ã¤¨¤Æ1¥ö·î¸å¤Î¶ÝÁÑ¤ò¡¢¥¹¥È¥íー¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤ÈÈæ³Ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÁ´¤Æ¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤Ë±÷¤¤¤Æ¡¢P-LifeÅº²ÃPP¥¹¥È¥íー¤ò²Ã¤¨¤¿»þ¤ÎÊ¬²ò¶Ý¤ÎÂ¸ºß³ä¹ç¤¬Âç¤¤¯Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ£²¡Ë¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÊ¬²ò¶Ý¤¬¥á¥¸¥ãー¥×¥ìー¥äー¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¶¯¤¯¼¨º¶¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿Þ2¡¡Ê¬²ò¶Ý¤ÎÌÖÍåÅª¶ÝÁÑ²òÀÏ¤Î·ë²Ì
º£¸å¤ÎÅ¸³«¡§
P-LifeÅº²ÃPP¤ÎÊ¬²ò¶Ý¤òÈ¯¸«¤·¡¢¹â¤¤Ê¬²òÇ½¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜÀ®²Ì¤Ë¤è¤ê¸«¤¤¤À¤µ¤ì¤¿Ê¬²ò¶Ý¤ÈP-Life¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ý¥ê¥ª¥ì¥Õ¥£¥ó·ÏÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿À½ÉÊ¤ÎÈùÀ¸Êª¤Ë¤è¤ëÊ¬²ò¸úÎ¨¤ÎÂçÉý¤Ê¸þ¾å¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤áËÜ¸¦µæ¥Áー¥à¤Ï¡¢º£¸å¡¢P-LifeÅº²Ã¥Ý¥ê¥ª¥ì¥Õ¥£¥ó·ÏÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÀ½ÉÊ¡Ê¥¥ã¥Ã¥×¡¢¥Ü¥È¥ë¡¢¥é¥Ù¥ë¤Ê¤É¡Ë¤ä¥Ý¥ê¥ª¥ì¥Õ¥£¥ó·Ï°Ê³°¤ÎÁÇºà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢Ê¬²ò¶Ý¤ÈP-Life¤Ë¤è¤ëÈùÀ¸ÊªÊ¬²ò¤Î¸ú²Ì¤ò¸¡¾Ú¤·¡¢ÆñÊ¬²òÀ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Î¼«Á³´Ä¶¤Ç¤Î½Û´Ä¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨£±¡Ë·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¤¬ÂåÉ½µ¡´Ø¤È¤Ê¤ê¡¢»²²è´ë¶È¤È»²²èÂç³Ø¡¢³ùÁÒ»Ô¤Î¶¦ÁÏ¤Ë¤è¤ë¹ñÎ©¸¦µæ³«È¯Ë¡¿Í²Ê³Øµ»½Ñ¿¶¶½µ¡¹½(JST)¤Î¡Ö¶¦ÁÏ¤Î¾ì·ÁÀ®»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à(COI-NEXT)ÃÏ°è¶¦ÁÏÊ¬Ìî°éÀ®·¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¶îÆ°Ä¶»ñ¸»½Û´Ä»²²Ã·¿¼Ò²ñ¶¦ÁÏµòÅÀ¡×¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£Åö¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢ÃÏ°èÂç³ØÅù¤òÃæ¿´¤È¤·¡¢ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¡¢´ë¶ÈÅù¤È¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ë¤è¤ë¡¢ÃÏ°è¤Î¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤äÃÏ°è·ÐºÑ¤ÎÈ¯Å¸¤Î¤¿¤á¤Î¼«Î©Åª¡¦»ýÂ³Åª¤ÊÃÏ°è»º³Ø´±¶¦ÁÏµòÅÀ¤Î·ÁÀ®¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
-³Ø²ñÈ¯É½¾ðÊó-
Âè47²óÆüËÜÊ¬»ÒÀ¸Êª³Ø²ñ¡¢11·î28Æü(ÌÚ)¡¢Ê¡²¬¹ñºÝ²ñµÄ¾ì¡¡¥Þ¥ê¥ó¥á¥Ã¥»Ê¡²¬
±éÂê¡§P-Life´ÞÍ¥Ý¥ê¥×¥í¥Ô¥ì¥ó¤ÎÈùÀ¸ÊªÊ¬²ò¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Î²òÌÀ
±é¼Ô¡§ÆóÌÚ ºÌ¹á¡¢²« ±Ï¡¢ÉÚ»³ ÀÓ¡¢°ÂÇÜ µÁ¿Í¡¢Æâ»³ ½¤Æó¡¢µÜËÜ ·ûÆó
-ÍÑ¸ì¤ÎÀâÌÀ-
¡ÊÍÑ¸ì£±¡ËP-Life
ÈùÀ¸ÊªÊ¬²ò¤¬º¤Æñ¤È¤µ¤ì¤ëÆñÊ¬²òÀ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤ò¡¢ÈùÀ¸ÊªÊ¬²ò¤Ø¤ÈÆ³¤¯²è´üÅª¤ÊÅº²ÃºÞ¤Ç¤¹¡£ÆñÊ¬²òÀ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Ï¡¢P-Life¤Ë¤è¤ê´±Ç½´ð¤ò»ý¤ÄÄãÊ¬»Ò²½¹çÊª¤Ø¤ÈÊÑ²½¤·¡¢ÈùÀ¸Êª¤Ë¤è¤êÊ¬²ò¤µ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËP-Life¤Ï, ¿¢ÊªÌý¤«¤éÀ½Â¤¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÂÁ´À¤Î¹â¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢P-Life¤Ï¡¢PP¤ÎÊªÀ¤ä²Ã¹©À¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Þ¤»¤ó
¡ÊÍÑ¸ì£²¡Ë¥Ý¥ê¥×¥í¥Ô¥ì¥ó¡ÊPP¡Ë
¿åÁÇ¤ÈÃºÁÇ¤«¤é¹½À®¤µ¤ì¤ë¹çÀ®¼ù»é¤Ç¡¢Æü¾ï¤ÇºÇ¤âÌÜ¤Ë¤¹¤ë¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯ÁÇºà¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£¥Ý¥ê¥¨¥Á¥ì¥ó¡ÊPE¡Ë¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¹Å¤¯¡¢ÂÑÇ®²¹ÅÙ¤â¹â¤¤ÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡ÊÍÑ¸ì£³¡Ë¥Ý¥ê¥ª¥ì¥Õ¥£¥ó·Ï¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯
Ã±½ã¤Ê¥ª¥ì¥Õ¥£¥ó¤ò¥â¥Î¥Þー¤È¤·¤Æ¹çÀ®¤µ¤ì¤¿¹âÊ¬»Ò²½¹çÊª¤ÎÁí¾Î¤Ç¤¹¡£ÂåÉ½Åª¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡¢¥Ý¥ê¥×¥í¥Ô¥ì¥ó¡ÊPP¡Ë¤ä¥Ý¥ê¥¨¥Á¥ì¥ó¡ÊPE¡Ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ë¡¢ÈùÀ¸Êª¤Ë¤è¤ëÊ¬²ò¡Ê¼«Á³³¦¤ËÂ¸ºß¤¹¤ëÈùÀ¸Êª¤ÎÆ¯¤¤Ë¤è¤êºÇ½ªÅª¤ËCO2¤È¿å¤Ë´°Á´¤ËÊ¬²ò¤¹¤ë¡£¡Ë¤Ïº¤Æñ¤Ç¡¢´Ä¶Ãæ¤ËÇÑ´þ¤µ¤ì¤¿¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÃßÀÑ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÍÑ¸ì£´¡Ë¶ÝÁÑ¡Ê¤¤ó¤½¤¦¡Ë
ºÙ¶Ý°Ê³°¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤¢¤ë°ìÄê¤Î´Ä¶¤ËÂ¸ºß¤¹¤ëÈùÀ¸Êª·²¡£¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ð¥¤¥ªー¥à¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¸¦µæÆâÍÆ¤Î¾ÜºÙ¤Ë´Ø¤·¤Æ
·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÍý¹©³ØÉôÀ¸Ì¿¾ðÊó³Ø²Ê ¶µ¼ø¡¡µÜËÜ·ûÆó¡Ê¤ß¤ä¤â¤È ¤±¤ó¤¸¡Ë
TEL¡§045-566-1786¡¡E-mail¡§kmiyamoto@bio.keio.ac.jp
ËÜ¥ê¥êー¥¹Á´ÈÌ¤Ë´Ø¤·¤Æ
¥Ôー¥é¥¤¥Õ¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥¤¥ó¥¯³ô¼°²ñ¼Ò
TEL¡§03¡¾3705¡¾7284¡¡E-mail¡§info@p-lifejapan.com
https://www.p-lifejapan.com/ja/contact