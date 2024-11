¥Ý¥¤¥ó¥È¥µ¥¤¥È¡Ö¥â¥Ã¥Ôー¡×¡¢StockPoint for CHEER¾Ú·ô¤ÈÏ¢·È³«»Ï

株式会社セレス

株式会社セレス(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:都木 聡、証券コード:3696、以下当社)は、STOCK POINT株式会社(本社: 東京都港区、代表取締役社長: 美好 琢磨、以下STOCK POINT)と事業提携し、当社運営のポイントサイト「モッピー」において、STOCK POINTが運営するアプリ「StockPoint for CHEER証券」※1内で利用できる「キャッシュポイント」との交換を開始することをお知らせいたします。これにより、モッピーで貯めたポイントを活用して個別株と連動したポイント運用ができるようになります。

当社が運営する「モッピー」は、累計 1,200 万人以上の方にご利用いただいている国内最大級のポイントサイトです。広告利用・ゲーム・アンケート・動画視聴など豊富なコンテンツ利用によりポイントが貯まり、多くの会員の皆様にご支持いただいております。

一方の「キャッシュポイント」は、STOCK POINTが運営するポイント運用アプリ「StockPoint for CHEER証券」内で運用できる専用のポイントです。「StockPoint for CHEER証券」では保有する「キャッシュポイント」を使ってお好きな日本株式/ETF、米国株式/ETF※2を選択し、実際の銘柄の値動きと連動したポイント運用が体験できます。本アプリ内で運用したポイントが500ポイント(500円分)以上になると、実際の株式に交換※3することが可能です。この度、「StockPoint for CHEER証券」ではアプリをリニューアルし、米国株に加え、日本株も新たに対象銘柄となり、株価水準の高い個別銘柄での疑似投資も体験いただけるようになりました。

これまで50種以上のポイント交換先と連携してきたポイントサイト「モッピー」は、会員にポイント運用の機会を提供するため、「StockPoint for CHEER証券」と連携する運びとなりました。これにより会員は、貯めたポイントを日常の買い物で使うといった枠を超えて、運用するという新たなポイント活用の選択肢を持つことができるようになります。

「インターネットマーケティングを通じて豊かな世界を実現する」を掲げる当社では、今後も、より利用価値の高いポイント交換サービスを提供することで、ポイント利用の活性化を促進し会員の皆様の豊かな生活の実現を図ります。

※1:別途「StockPoint for CHEER証券」アプリをインストールおよび会員登録をする必要があります。

※2:運用できるのはアプリ内で提供する日本株式/ETF、米国株式/ETFの複数銘柄のみとなります。

※3:ポイントから現物株式を取得するにはCHEER証券の口座開設が必要です。

<ポイント交換概要>

・交換開始日 :2024年11月25日(月)

・最低交換ポイント :100P

・最大交換ポイント :100,000P

・交換比率 :モッピーポイント1P=キャッシュポイント1P

・交換完了日 :1日後

・交換手数料 :無料

※「キャッシュポイント」から「モッピーポイント」への交換はできません。

<ポイント交換方法>

モッピー内のポイント交換ページで、「キャッシュポイント」へ交換可能です。

ポイント交換URL:https://pc.moppy.jp/cashback/detail.php?c_id=86

<STOCK POINTついて>

“生活と投資がつながり、人と社会が結び付き発展する世界のインフラサービスになる” をミッションに掲げ、あらゆる金融商品の市場価格と連動してポイントが増減する『株価連動型ポイント』の特許技術を活かした、「投資体験」や「株主体験」ができるユニークなサービスを提供しています。ポイントのままで、金融商品の株価に連動してポイントが増減する「StockPoint」は、金融機関に口座を開くことなく、どなたでも気軽にポイントで疑似投資を体験することが可能です。

<モッピーについて>

セレスが運営する「モッピー」は、累計 1,200 万人以上の方にご利用いただいている国内最大級のポイントサイトです。広告利用・ゲーム・アンケート・動画視聴など豊富なコンテンツ利用によりポイントが貯まり、多くの会員の皆様にご支持いただいております。サイト内で獲得したポイントは1P(ポイント)=1円相当で、WAONやnanacoなどの各種電子マネー、Apple Gift Cardなどの各種ギフト券、ビットコインなどの各種暗号資産、JALマイルなどの航空マイル、銀行振込を通した現金など約50種類のサービスに交換が可能です。

サービスURL:https://pc.moppy.jp/

■STOCK POINT 会社概要

会社名:STOCK POINT 株式会社

代表者:代表取締役社長 美好 琢磨

所在地:東京都港区西新橋1-1-1 日比谷フォートタワー10F WeWork

URL:https://www.stockpoint.co.jp/

■セレス 会社概要

会社名:株式会社セレス

代表者:代表取締役社長 都木 聡

所在地:東京都渋谷区桜丘町1番1号 渋谷サクラステージ SHIBUYAタワー 21階

URL:https://ceres-inc.jp/