¥Ý¥¤¥ó¥È¥µ¥¤¥È¡Ö¥â¥Ã¥Ôー¡×¡¢StockPoint for CHEER¾Ú·ô¤ÈÏ¢·È³«»Ï
³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥ì¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅÔÌÚ Áï¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§3696¡¢°Ê²¼Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢STOCK POINT³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò: ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹: Èþ¹¥ ÂöËá¡¢°Ê²¼STOCK POINT¡Ë¤È»ö¶ÈÄó·È¤·¡¢Åö¼Ò±¿±Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¥µ¥¤¥È¡Ö¥â¥Ã¥Ôー¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢STOCK POINT¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥¢¥×¥ê¡ÖStockPoint for CHEER¾Ú·ô¡×¢¨£±Æâ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡Ö¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤È¤Î¸ò´¹¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥â¥Ã¥Ôー¤ÇÃù¤á¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¸ÄÊÌ³ô¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È±¿ÍÑ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¥â¥Ã¥Ôー¡×¤Ï¡¢Îß·× 1,200 Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎÊý¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£¹¹ðÍøÍÑ¡¦¥²ー¥à¡¦¥¢¥ó¥±ー¥È¡¦Æ°²è»ëÄ°¤Ê¤ÉËÉÙ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÍøÍÑ¤Ë¤è¤ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Ãù¤Þ¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î²ñ°÷¤Î³§ÍÍ¤Ë¤´»Ù»ý¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Î¡Ö¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤Ï¡¢STOCK POINT¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È±¿ÍÑ¥¢¥×¥ê¡ÖStockPoint for CHEER¾Ú·ô¡×Æâ¤Ç±¿ÍÑ¤Ç¤¤ëÀìÍÑ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¡ÖStockPoint for CHEER¾Ú·ô¡×¤Ç¤ÏÊÝÍ¤¹¤ë¡Ö¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¤ª¹¥¤¤ÊÆüËÜ³ô¼°/ETF¡¢ÊÆ¹ñ³ô¼°/ETF¢¨£²¤òÁªÂò¤·¡¢¼ÂºÝ¤ÎÌÃÊÁ¤ÎÃÍÆ°¤¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È±¿ÍÑ¤¬ÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¢¥×¥êÆâ¤Ç±¿ÍÑ¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬500¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê500±ßÊ¬¡Ë°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¼ÂºÝ¤Î³ô¼°¤Ë¸ò´¹¢¨£³¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢¡ÖStockPoint for CHEER¾Ú·ô¡×¤Ç¤Ï¥¢¥×¥ê¤ò¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¡¢ÊÆ¹ñ³ô¤Ë²Ã¤¨¡¢ÆüËÜ³ô¤â¿·¤¿¤ËÂÐ¾ÝÌÃÊÁ¤È¤Ê¤ê¡¢³ô²Á¿å½à¤Î¹â¤¤¸ÄÊÌÌÃÊÁ¤Ç¤Îµ¿»÷Åê»ñ¤âÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç50¼ï°Ê¾å¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¸ò´¹Àè¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¤¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¥µ¥¤¥È¡Ö¥â¥Ã¥Ôー¡×¤Ï¡¢²ñ°÷¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È±¿ÍÑ¤Îµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖStockPoint for CHEER¾Ú·ô¡×¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê²ñ°÷¤Ï¡¢Ãù¤á¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÆü¾ï¤ÎÇã¤¤Êª¤Ç»È¤¦¤È¤¤¤Ã¤¿ÏÈ¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢±¿ÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È³èÍÑ¤ÎÁªÂò»è¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤òÄÌ¤¸¤ÆË¤«¤ÊÀ¤³¦¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡×¤ò·Ç¤²¤ëÅö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤â¡¢¤è¤êÍøÍÑ²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¸ò´¹¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ý¥¤¥ó¥ÈÍøÍÑ¤Î³èÀ²½¤òÂ¥¿Ê¤·²ñ°÷¤Î³§ÍÍ¤ÎË¤«¤ÊÀ¸³è¤Î¼Â¸½¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨£±¡§ÊÌÅÓ¡ÖStockPoint for CHEER¾Ú·ô¡×¥¢¥×¥ê¤ò¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¤ª¤è¤Ó²ñ°÷ÅÐÏ¿¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨£²¡§±¿ÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¥¢¥×¥êÆâ¤ÇÄó¶¡¤¹¤ëÆüËÜ³ô¼°/ETF¡¢ÊÆ¹ñ³ô¼°/ETF¤ÎÊ£¿ôÌÃÊÁ¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨£³¡§¥Ý¥¤¥ó¥È¤«¤é¸½Êª³ô¼°¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤Ë¤ÏCHEER¾Ú·ô¤Î¸ýºÂ³«Àß¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡ã¥Ý¥¤¥ó¥È¸ò´¹³µÍ×¡ä
¡¦¸ò´¹³«»ÏÆü ¡¡¡¡¡¡¡§2024Ç¯11·î25Æü¡Ê·î¡Ë
¡¦ºÇÄã¸ò´¹¥Ý¥¤¥ó¥È ¡§100P
¡¦ºÇÂç¸ò´¹¥Ý¥¤¥ó¥È ¡§100,000P
¡¦¸ò´¹ÈæÎ¨ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¥â¥Ã¥Ôー¥Ý¥¤¥ó¥È£±P¡á¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ý¥¤¥ó¥È£±P
¡¦¸ò´¹´°Î»Æü ¡¡¡¡¡¡¡§£±Æü¸å
¡¦¸ò´¹¼ê¿ôÎÁ¡¡¡¡¡¡ ¡§ÌµÎÁ
¢¨¡Ö¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤«¤é¡Ö¥â¥Ã¥Ôー¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤Ø¤Î¸ò´¹¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡ã¥Ý¥¤¥ó¥È¸ò´¹ÊýË¡¡ä
¡¡¥â¥Ã¥ÔーÆâ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¸ò´¹¥Úー¥¸¤Ç¡¢¡Ö¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤Ø¸ò´¹²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ý¥¤¥ó¥È¸ò´¹URL¡§https://pc.moppy.jp/cashback/detail.php?c_id=86
¡ãSTOCK POINT¤Ä¤¤¤Æ¡ä
¡¡¡ÈÀ¸³è¤ÈÅê»ñ¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¿Í¤È¼Ò²ñ¤¬·ë¤ÓÉÕ¤È¯Å¸¤¹¤ëÀ¤³¦¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Ê¤ë¡É ¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¶âÍ»¾¦ÉÊ¤Î»Ô¾ì²Á³Ê¤ÈÏ¢Æ°¤·¤Æ¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Áý¸º¤¹¤ë¡Ø³ô²ÁÏ¢Æ°·¿¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ù¤ÎÆÃµöµ»½Ñ¤ò³è¤«¤·¤¿¡¢¡ÖÅê»ñÂÎ¸³¡×¤ä¡Ö³ô¼çÂÎ¸³¡×¤¬¤Ç¤¤ë¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡¢¶âÍ»¾¦ÉÊ¤Î³ô²Á¤ËÏ¢Æ°¤·¤Æ¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Áý¸º¤¹¤ë¡ÖStockPoint¡×¤Ï¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤Ë¸ýºÂ¤ò³«¤¯¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Çµ¿»÷Åê»ñ¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡ã¥â¥Ã¥Ôー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
¡¡¥»¥ì¥¹¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¥â¥Ã¥Ôー¡×¤Ï¡¢Îß·× 1,200 Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎÊý¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£¹¹ðÍøÍÑ¡¦¥²ー¥à¡¦¥¢¥ó¥±ー¥È¡¦Æ°²è»ëÄ°¤Ê¤ÉËÉÙ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÍøÍÑ¤Ë¤è¤ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Ãù¤Þ¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î²ñ°÷¤Î³§ÍÍ¤Ë¤´»Ù»ý¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥µ¥¤¥ÈÆâ¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï£±P(¥Ý¥¤¥ó¥È)=£±±ßÁêÅö¤Ç¡¢WAON¤änanaco¤Ê¤É¤Î³Æ¼ïÅÅ»Ò¥Þ¥Íー¡¢Apple Gift Card¤Ê¤É¤Î³Æ¼ï¥®¥Õ¥È·ô¡¢¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤Ê¤É¤Î³Æ¼ï°Å¹æ»ñ»º¡¢JAL¥Þ¥¤¥ë¤Ê¤É¤Î¹Ò¶õ¥Þ¥¤¥ë¡¢¶ä¹Ô¿¶¹þ¤òÄÌ¤·¤¿¸½¶â¤Ê¤ÉÌó50¼ïÎà¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ë¸ò´¹¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¥µー¥Ó¥¹URL¡§https://pc.moppy.jp/
¢£STOCK POINT¡¡²ñ¼Ò³µÍ×
¡¡²ñ¼ÒÌ¾¡§STOCK POINT ³ô¼°²ñ¼Ò
¡¡ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Èþ¹¥¡¡ÂöËá
¡¡½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀ¾¿·¶¶1-1-1 ÆüÈæÃ«¥Õ¥©ー¥È¥¿¥ïー10F WeWork
¡¡£Õ£Ò£Ì¡§https://www.stockpoint.co.jp/
¢£¥»¥ì¥¹¡¡²ñ¼Ò³µÍ×
¡¡²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥ì¥¹
¡¡ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÅÔÌÚ¡¡Áï
¡¡½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èºùµÖÄ®£±ÈÖ£±¹æ¡¡½ÂÃ«¥µ¥¯¥é¥¹¥Æー¥¸¡¡SHIBUYA¥¿¥ïー¡¡21³¬
¡¡£Õ£Ò£Ì¡§https://ceres-inc.jp/