¡Ú2024Ç¯12·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¡ÛÊ¿ÅÄ¸¬°ìÅÐ»³¥¬¥¤¥É¤Ë¤è¤ë¡Ö¤³¤ì¤«¤é»Ï¤á¤ëÅß¤Î»³ÅÐ¤ê¡×
À¾ÉÙ»Î¡¢Îµ¥ö³Ù¡Ê3·î¾å½Ü¡Ë¡¡photo by Ê¿ÅÄ¸¬°ì
³ô¼°²ñ¼Òfinetrack ¡ÊÂåÉ½¡¡¶â»³ÍÎÂÀÏº¡Ë¤Ï¡¢2024Ç¯12·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÄ¾±ÄÅ¹ finetrack TOKYO BASE¤Î1FÆÃÀß²ñ¾ì¤Ë¤Æ¡¢Ê¿ÅÄ¸¬°ì»á¤ò¤ª¾·¤¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é»Ï¤á¤ëÅß¤Î»³ÅÐ¤ê¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÀÅ²¬¡¢ÆüËÜÊ¿¥Ï¥¤¥¥ó¥°¡Ê3·î²¼½Ü¡Ë¡¡photo by Ê¿ÅÄ¸¬°ì
¹ÈÍÕ¥·ー¥º¥ó¤¬½ª¤ï¤ê¡¢Åß¤ÎË¬¤ì¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÅß¤Î»³Êâ¤¤ÏÆñ¤·¤½¤¦¡Ä¡×¤È´¶¤¸¤Æ°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤»¤Ê¤¤Êý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¼Â¤Ï¡¢Åß¤Î»³¤À¤«¤é¤³¤½Ì£¤ï¤¨¤ëÆÃÊÌ¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£À¡¤ß¤¤Ã¤¿Îä¤¿¤¤¶õµ¤¡¢¿¿¤ÃÀÄ¤Ê¶õ¡¢ÀÅ¼ä¤ÎÃæ¤Ë¶Á¤¯¼«Á³¤Î²»¤ä¹á¤ê-¤½¤ì¤é¤Ï¡¢Åß»³¤À¤«¤é¤³¤½ÂÎ¸³¤Ç¤¤ëÍ£°ìÌµÆó¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î¡ÖÅß»³ÆþÌç¹ÖºÂ¡×¤Ç¤Ï¡¢½é¤á¤ÆÅß¤Î»³¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤Êý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢´¨¤µ¤äÁõÈ÷¤Ë´Ø¤¹¤ë´ðÁÃÃÎ¼±¤«¤é°ÂÁ´¤ÊÊâ¤Êý¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤ÆâÍÆ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜ»³³Ù¥¬¥¤¥É¶¨²ñÇ§Äê¥¬¥¤¥É¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥¢¥ë¥Ñ¥¤¥ó¡¦¥¬¥¤¥ÉÁÈ¹ç¤Ë¤â½êÂ°¤¹¤ëÊ¿ÅÄ¸¬°ì¤µ¤ó¡£Ê¿ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢»³¤È¹â¸¶ÃÏ¿Þ¤Î¡ØÉÙ»Î»³ ¸æºä»³ÃÏ¡¦°¦Âë»³¡Ù¤ÎÃø¼Ô¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¡¢ËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤ÈÃÎ¼±¤ÇÅß»³¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤òÃúÇ«¤Ë²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
Åß¤Î»³Êâ¤¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤±¤ì¤ÉÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÊý¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾®Àõ´Ö»³¡Ê2·îÃæ½Ü¡Ë¡¡photo by Ê¿ÅÄ¸¬°ì
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
- ³«ºÅÆü»þ ¡§2024Ç¯12·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¡¡18¡§00 ～ 19¡§30
- ³«ºÅ¾ì½ê ¡§ finetrack TOKYO BASE¡¡1³¬ÆÃÀß²ñ¾ì
¡¡Google MAP¤Ç³«¤¯¡¡https://goo.gl/maps/ak4gcCxxMaNoWMbg8
- Äê°÷¿ô ¡§10Ì¾
- »²²ÃÈñ ¡§ÌµÎÁ
- ¹Ö»Õ ¡§Ê¿ÅÄ¸¬°ì¡Ê¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜ»³³Ù¥¬¥¤¥É¶¨²ñÇ§Äê»³³Ù¥¬¥¤¥É¡¿ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥¢¥ë¥Ñ¥¤¥ó¡¦¥¬¥¤¥ÉÁÈ¹ç½êÂ°¡Ë
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.finetrack.com/funtotrack/post-88861/
¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
https://coubic.com/finetrack/1539032
¢¨Í½Ìó¥µー¥Ó¥¹¡ÖSTORES¡×¤Î¥Õ¥©ー¥à¤¬³«¤¤Þ¤¹
Åß¤ÎË¼Áí¡¢¥¹¥¤¥»¥ó¡Ê1·î²¼½Ü¡Ë¡¡photo by Ê¿ÅÄ¸¬°ì
¹Ö½¬²ñÆâÍÆ¡Ê90Ê¬¡Ë
- µ¨Àá¤Î°Ü¤í¤¤¤ÈÅß»³¤ÎÆÃÄ§
- Åß¤ÎÅÐ¤êÊý¤¢¤ì¤³¤ì¡¢»³¹Ô·×²èÎ©°Æ»þ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢Àø¤à´í¸±¤È¹¤¬¤ë³Ú¤·¤ß
- ´ðËÜÁõÈ÷¡¢¥¦¥§¥¢¡Ê¡á¥ì¥¤¥äー¥É¡Ë¤Î½ÅÍ×À¡¢¥É¥é¥¤¥ì¥¤¥äー¤Ã¤Æ²¿¤À¡©
- ¤â¤·¤â¤ËÈ÷¤¨¤ëÁõÈ÷¤ÈÃÎ¼±¡Ê¥Ä¥§¥ë¥È¤ä¥Ðー¥Êー¤Û¤«¡Ë
- Àã»³¤Ø¤ÎÍ¶¤¤
¹Ö»Õ¾Ò²ð
Ê¿ÅÄ¸¬°ì
¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜ»³³Ù¥¬¥¤¥É¶¨²ñÇ§Äê»³³Ù¥¬¥¤¥É
¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥¢¥ë¥Ñ¥¤¥ó¡¦¥¬¥¤¥ÉÁÈ¹ç½êÂ°
finetrack TOKYO BASE
ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°6ÃúÌÜ13-8
03-6452-6084
11¡§00～20¡§00
https://www.finetrack.com/brandstore/#bs-access__tokyoBase
´ØÏ¢¾ðÊó
finetrackÄ¾±ÄÅ¹ TOKYO BASE¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤ò°ÂÁ´¡¦²÷Å¬¤Ë³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Î³Æ¼ï¹Ö½¬²ñ¤ä
¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅù¤Î¾ðÊó¤ÏWEB SITE¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- finetrack ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§¡¡https://www.finetrack.com/
- finetrack ¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¡Û¡§¡¡https://www.finetrack.com/funtotrack/cat-event/
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.finetrack.com/funtotrack/post-88861/
¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
https://coubic.com/finetrack/1539032
¢¨Í½Ìó¥µー¥Ó¥¹¡ÖSTORES¡×¤Î¥Õ¥©ー¥à¤¬³«¤¤Þ¤¹