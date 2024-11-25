MikaLÂÔË¾¤Î¥½¥í¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÚWake Up¡Û¥ê¥êー¥¹¡ª
K-POP¥Üー¥¤¥º¥°¥ëー¥×Âç¹ñÃË»ù½Ð¿È¤ÎMikaL¤¬ÂÔË¾¤Î¥½¥í¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÚWake Up¡Û¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¡¢12/20¡Ê¶â¡Ë¤ËÉ½»²Æ»¥é¥Ñ¥ó¡¦¥¨¡¦¥¢¥í¤Ë¤Æ¥ê¥êー¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡ª
Âç¹ñÃË»ù¤Î¥êー¥Àー¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥åー¤·¡¢Âî±Û¤·¤¿²Î¾§ÎÏ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¿MikaL¤¬Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¤Î¥½¥í¶Ê¤Î¥ê¥êー¥¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢£Í¥«ー¥É¡Ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É¥«ー¥É¡Ë¤ÎÈÎÇä¤È¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ²ñ¡¢¤½¤·¤Æ¥ß¥ËLIVE¤â¡ª
¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¤½¤·¤ÆMikaL¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¥½¥í¤Ç¤Î¥ê¥êー¥¹¤È¤Ê¤ë¤³¤Î¡ÚWakeUp¡Û¤Ï¡¢MikaL¤Î¼«ºî¶Ê¤Ç¡¢MikaL¤é¤·¤¤¥í¥Ã¥¯¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿º£²ó¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¶Ê¤Î¡ÚYou&Me Made Art¡Û¤Ï¡¢MikaL¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥½¥ó¥°¤Ç¤¹¡£MikaL¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ÈÂçÀÚ¤Ê¥Õ¥¡¥ó¡¢Ãç´Ö¡¢²ÈÂ²¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤ØÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¶Ê¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¥Õ¥êー¤Ç¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¤´´ÑÍ÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£³§ÍÍ¤Î¤´Íè¾ì¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
À§Èó¡¢¤³¤Î¥ê¥êー¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¡¢Ç÷ÎÏ¤¢¤ëMikaL¤Î²Î¾§ÎÏ¤È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÀ¸¤ÇÂÎ´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤Î¤Ç°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËMikaL¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¤³¤Î¥ê¥êー¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍâÆü12/21¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¤â¡¢LIVE¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢1Éô¤ÎLIVE¡õTALK¤Ï¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó´ë²è¡Ú1plus1¡Û¤È¤·¤Æ¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤È°ì½ï¤Ë¤´Æþ¾ì¤µ¤ì¤ëMikaL¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½é¤á¤Æ»²²Ã¤¹¤ëÊý1Ì¾¤òÌµÎÁ¤Ç¤´¾·ÂÔ¡ª°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËMikaL¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
2Éô¤Ï¡¢ChristmasLIVE¡ªMikaL¤Î²ÎÀ¼¤È¤È¤â¤ËÁÇÅ¨¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò²á¤´¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
12/20¡Ê¶â¡Ë¤Î¥ê¥êー¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢12/21¡ÊÅÚ¡Ë¤Î¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó´ë²è¤Î£Ô£Á£Ì£Ë¡õLIVE¡¢ChristmasLIVE¤È¡¢MikaL¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤â½é¤á¤Æ²ñ¤¦¿Í¤â¡¢¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÁ´°÷¤¬³Ú¤·¤á¤ë2Æü´Ö¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
À§Èó¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤ËMikaL¤Î²ÎÀ¼¤Ë¤Õ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
―MikaL¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ëM¥«ー¥É¡¡¡ÚWake Up¡Û―
¡üType£Á¡§1,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡¼ýÏ¿¡§¡ÚWake Up¡Û+¡ÚYou¡õMe Made Art¡Û
¡üType£Â¡§2,400±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡¼ýÏ¿¡§¡ÚWake Up¡Û+¡ÚYou¡õMe Made Art¡Û ¡Ü¡ÚWake Up¡Û£Í£Ö¡¡
¢¨³ÆType³¨ÊÁ2¼ï
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆüM¥«ー¥É¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¡¢Type£Á1Ëç¤Ë¤Ä¤ÆÃÅµ²ñ»²²Ã·ô1Ëç¡¢Type£Â1Ëç¤Ë¤Ä¤ÆÃÅµ²ñ»²²Ã·ô2Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È
―¥ê¥êー¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¸ø±é³µÍ×―
¡Ú¸ø±éÆü¡Û¡¡2024Ç¯12·î20Æü(¶â)
¡Ú²ñ¾ì¡Û¡¡LAPIN ET HAL OT¡Ê¥é¥Ñ¥ó¡¦¥¨¡¦¥¢¥í¡Ë¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°5-44-2 B1F
¡Ú³«¾ì/³«±é¡Û ¡ã1Éô¡äSTART / 13:15
¡ã2Éô¡äSTART / 16:30
¡ã3Éô¡äSTART / 20:00
¢¨M¥«ー¥ÉÈÎÇä»þ´Ö¤ÏSTART»þ´Ö¤Î30Ê¬Á°¤«¤é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¸ø±é»þ´Ö¤ÏÌó25Ê¬¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¤´Æþ¾ì¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
¡ÚÆÃÅµ²ñÆâÍÆ¡Û
¢¡»²²Ã·ô 1Ëç¡¦¡¦¡¦°®¼ê²ñ
¢¡»²²Ã·ô 2Ëç¡¦¡¦¡¦MikaL1¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê»²²Ã¼Ô»£±Æ¡Ë
¢¡»²²Ã·ô 3Ëç¡¦¡¦¡¦¥³¥á¥ó¥ÈÆ°²è£²£°ÉÃ¡Ê»²²Ã¼Ô»£±Æ¡Ë
¢¡»²²Ã·ô 4Ëç¡¦¡¦¡¦¥µ¥¤¥ó²ñ 30ÉÃ¡ÊM¥«ー¥É¤Ë¥µ¥¤¥ó¡Ë
¢¡»²²Ã·ô £µËç¡¦¡¦¡¦£²¥·¥ç¥Ã¥È»£±Æ¡Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬»£±Æ¡Ë
¢¡»²²Ã·ô £¶Ëç¡¦¡¦¡¦¥µ¥¤¥ó²ñ 30ÉÃ¡Ê»äÊª¡Ëor 2¥·¥ç¥Ã¥È¥»¥ë¥«»£±Æ
¡Ú»²²ÃÊýË¡¡Û
³Æ²óSTART¤Î30Ê¬Á°¤è¤êM¥«ー¥É¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿Êý¤Ø¡¢¡ØÆÃÅµ²ñ»²²Ã·ô¡Ù¤ò¤ªÅÏ¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ØÆÃÅµ²ñ»²²Ã·ô¡Ù¤ÏÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ÎËç¿ôÊ¬¤ò¤ªÅÏ¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤ª»ÙÊ§¤¤¤Ï¡¢¸½¶â¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£³Æ¼ï¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¡¦ÅÅ»Ò¥Þ¥Íー¡¦³Æ¼ï¥Ý¥¤¥ó¥È¥«ー¥É¡¦¶â·ôÎàÅù¤Ï¤´ÍøÍÑÄº¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¡ØÆÃÅµ²ñ»²²Ã·ô¡Ù¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¸Â¤êÍ¸ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¹ØÆþ¸å¤ÎÊÑ¹¹¡¢¥¥ã¥ó¥»¥ë¡¢ÊÖ¶â¤Ï°ìÀÚ¤ª¼õ¤±¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡Ûhttps://ticketstage.jp/mikal-release/
¡Ú¤ªÌä¹ç¤ï¤»¡Û¡¡mikal@risecom.jp
―12/21¡ÊÅÚ¡Ë¸ø±é³µÍ×―
¡Ú¸ø±éÆü¡Û¡¡¡¡2024Ç¯12·î21Æü(ÅÚ)
¡Ú²ñ¾ì¡Û¡¡¡¡¡¡LAPIN ET HAL OT¡Ê¥é¥Ñ¥ó¡¦¥¨¡¦¥¢¥í¡Ë¡¡
¡Ú³«¾ì/³«±é»þ´Ö¡Û¡¡¡¡¡ã1Éô¡äMikaL¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó´ë²è¡Ú1 plus 1 ¡Û
³«¾ì 11:15/³«±é 11:45
¡ã2Éô¡äMikaL¡¡Christmas¡¡Live
³«¾ì 14:30/³«±é 15:00
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¡Û ¡ã1Éô¡ä¼«Í³ÀÊ¡¡\8,800¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡
¡¡¡¡¡¡ ¡¡¢¨1Éô¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤È¤´°ì½ï¤Ë¤´Æþ¾ì¤µ¤ì¤ë¡ãMikaL¸ø±é¤Ë½é¤á¤Æ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤´Íè¾ì¤ÎÊý¡ä1Ì¾ÍÍ¤Þ¤ÇÆþ¾ìÌµÎÁ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡ã2Éô¡ä¼«Í³ÀÊ¡¡\8,800¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡ChristmasPresentÉÕ¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¶¦ÄÌ¡Ë¢¨4ºÐ°Ê¾åÍÎÁ,3ºÐ°Ê²¼Æþ¾ìÉÔ²Ä
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û¡¡mikal@risecom.jp
¡ÚÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡Û¡¡¡¡https://ticketstage.jp/mikal1221/
―MikaL¡¡Profile―
1990Ç¯6·î28ÆüÀ¸¤Þ¤ì
K-POP¥Üー¥¤¥º¥°¥ëー¥×Âç¹ñÃË»ù¤Î¥êー¥Àー¡Ø¥ß¥«¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢2010Ç¯´Ú¹ñ¥Ç¥Ó¥åー¡¢Íâ2011Ç¯4·î¤Ë¡ØLove Power¡Ù¤Ç¥½¥Ëー¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¤è¤êÆüËÜ¥Ç¥Ó¥åー¡£¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¥·¥ó¥°¥ë¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡¢¥ª¥ê¥³¥óTOP10Æþ¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë¡£
¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¥á¥¤¥ó¥Üー¥«¥ë¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢È´·²¤Î²Î¾§ÎÏ¤È¸ÄÀÅª¤Ê²ÎÀ¼¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤ë¡£¥½¥í¤Ç¤Ï¡¢2014Ç¯¤Ë´Ú¹ñ¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡ØËÍ¤é¤Î¥¤¥±¥á¥óÀÄ²ÌÅ¹¡Ù¤Ë½Ð±é¡£
¥°¥ëー¥×³èÆ°¤ò½ª¤¨Ê¼Ìò¤Ë½¢¤¡¢º£Ç¯1·î¤Ë½üÂâ¸å½é6Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëLIVE¡ÚRe¡§£÷£ò£é£ô£å¡Û¤òÆüËÜ¤Ç³«ºÅ¤·ÊÑ¤ï¤é¤Ì²Î¾§ÎÏ¤Ç´¶Æ°¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
º£Ç¯¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£ー¥¯¤Ë¾å±é¤µ¤ì¤¿¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡Ø¥Þ¥¤¡¦¥Ð¥±¥Ã¥È¥ê¥¹¥ÈーSeason£¸-¡Ù¤Ç¤Ï10Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢¤½¤Î²Î¾§ÎÏ¤ÈÉ½¸½ÎÏ¤ò¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£
º£¸å¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë²Î¡¢ÉñÂæ¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
¡úMikaL Official¡¡X¡ÊTwitter¡Ë¡¡¡¡https://twitter.com/MikaL_official
¡úMikaL Official Instagram https://instagram.com/mikal_japan_official¡¡
¡úMikaL¡¡Instagram https://www.instagram.com/2mika.l/