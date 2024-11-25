¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤¯¤ó¤ÎÆü¾ï EXHIBITION
(C)Leejuyong
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥ë¥³¡ÊËÜÉô¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤Ï¡Ö¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤¯¤ó¤ÎÆü¾ï EXHIBITION～¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤¯¤ó¤È¥ª¥¯¥¸¤Î¥Çー¥È¤ÏÆñ¤·¤¤¡ª～¡×¤òÁ´¹ñ¤ÎPARCO7²ñ¾ì¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯12·î13Æü¡Ê¶â¡Ë ¤è¤êPARCO FACTORY¡ÊÃÓÂÞPARCO ËÜ´Û7F ¡Ë¡¢ 2025Ç¯1·î17Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êPARCO FACTORY¡Ê¹ÅçPARCO ËÜ´Û6F ¡Ë¡¢ 2025Ç¯2·î28Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êPARCO FACTORY¡ÊÊ¡²¬PARCO ËÜ´Û5F¡Ë¡¢ 2025Ç¯3·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤êÌ¾¸Å²°PARCO¡¢ 2025Ç¯4·î26Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤êSPACE7¡Ê»¥ËÚPARCO 7F¡Ë¡¢ 2025Ç¯5·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êSPACE6¡ÊÀçÂæPARCO ËÜ´Û6F¡Ë¡¢ 2025Ç¯6·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê PARCO GALLERY¡Ê¿´ºØ¶¶PARCO 14F¡Ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ÄÉ²Ã¾ÜºÙ¾ðÊó¤ÏÅ¸Í÷²ñ¸ø¼°HP:PARCO ART(https://art.parco.jp/)¤Ë¤Æ¿ï»þÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÅ¸¤Ï´Ú¹ñ¤ÇZÀ¤Âå¤òÃæ¿´¤Ë¿Íµ¤ÇúÈ¯Ãæ¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤¯¤ó¤ÎÆü¾ï¡×¤Î¹ñÆâ½é¤Î¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤¯¤ó¤ÎÆü¾ï¡×¤Ï2022Ç¯7·î¤ËYouTube¤Ç¸ø³«¤¹¤ë¤äÈÝ¤äÇúÈ¯Åª¤Ê¿Íµ¤¤È¤Ê¤ê¡¢¸½ºßYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤¬234Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¡¢ÁíºÆÀ¸²ó¿ô8.7²¯²óÄ¶¤Î´Ú¹ñÈ¯SNS¾å¥¢¥Ë¥á¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÜ¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢ºî¼Ô¤Î´°Á´ÉÁ¤¤ª¤í¤·¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤äÂÎ¸³·¿¤ÎÅ¸¼¨ÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤¯¤ó¤È¥ª¥¯¥¸¤Î¥Çー¥È¤ÏÆñ¤·¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥µ¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿°ÕÌ£¤ò¡¢Íè¾ì¼Ô¤Ï¡ÖÄ«¤ÎÍ·±àÃÏ¡×¡ÖÃë¤ÎÈþ½Ñ´Û¡×¡ÖÌë¤Î²°Âæ¡×¤ÈÂç¤¤¯Ê¬¤±¤Æ3¤Ä¤ÎÉñÂæ¤Ç´¬¤µ¯¤³¤ë´ñÁÛÅ·³°¤Ê½ÐÍè»ö¤È¤È¤â¤ËÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÆþ¾ì·ô¤È¤È¤â¤Ë¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡Ö¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤¯¤óÈô¤Ð¤·¡×¡ÖÎØÅê¤²¡×¤Î2¼ïÎà¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¡ÊÍÎÁ¡Ë¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ÊªÈÎ¥³ー¥Êー¤Ç¤ÏPARCOÅ¸Í÷²ñÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È»ÈÍÑ¾¦ÉÊ¤ò»Ï¤á¡¢¥Ñ¥ë¥³Àè¹ÔÈÎÇä¤Î¿·¾¦ÉÊ¤Ê¤É100¼ïÎà¤òÄ¶¤¨¤ëÂ¿¿ô¤Î¥°¥Ã¥º¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Å¸Í÷²ñ³«ºÅ³µÍ×
¡ü¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ö¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤¯¤ó¤ÎÆü¾ï EXHIBITION～¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤¯¤ó¤È¥ª¥¯¥¸¤Î¥Çー¥È¤ÏÆñ¤·¤¤¡ª～¡×
¡ü²ñ¾ì/²ñ´ü
¡ÒÅìµþÅÔ¡Ó2024Ç¯12·î13Æü¡Ê¶â¡Ë～ 2025Ç¯1·î6Æü¡Ê·î¡ËÃÓÂÞPARCO ËÜ´Û7F¡¦PARCO FACTORY
¡Ò¹Åç¸©¡Ó2025Ç¯1·î17Æü¡Ê¶â¡Ë～ 2·î11Æü¡Ê²Ð¡¦½Ë¡Ë¹ÅçPARCO ËÜ´Û6F¡¦PARCO FACTORY
¡ÒÊ¡²¬¸©¡Ó2025Ç¯2·î28Æü¡Ê¶â¡Ë～3·î16Æü¡ÊÆü¡ËÊ¡²¬PARCO ËÜ´Û5F¡¦PARCO FACTORY
¡Ò°¦ÃÎ¸©¡Ó2025Ç¯3·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë～4·î13Æü¡ÊÆü¡ËÌ¾¸Å²°PARCO¡Ê²ñ¾ì¤¬·èÄê¼¡Âè¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡Ë
¡ÒËÌ³¤Æ»¡Ó2025Ç¯4·î26Æü¡ÊÅÚ¡Ë～5·î6Æü¡Ê²Ð¡¦½Ë¡Ë»¥ËÚPARCO 7F¡¦SPACE7
¡ÒµÜ¾ë¸©¡Ó2025Ç¯5·î16Æü¡Ê¶â¡Ë～6·î1Æü¡ÊÆü¡ËÀçÂæPARCO ËÜ´Û6F PARCO¡¦SPACE6
¡ÒÂçºåÉÜ¡Ó2025Ç¯6·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë～7·î13Æü¡ÊÆü¡Ë¿´ºØ¶¶PARCO 14F¡¦PARCO GALLERY
¡¡
¡¡¢¨±Ä¶È»þ´Ö¤Ï³ÆPARCO¤Ë½à¤¸¤Þ¤¹¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ï±Ä¶È»þ´Ö¤¬ÄÌ¾ï¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¨Æþ¾ì¤ÏÊÄ¾ì¤Î30Ê¬Á°¤Þ¤Ç¡£¢¨ºÇ½ªÆü¤Ï18:00ÊÄ¾ì¡£
¡¡¢¨¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤»öÍ³¤Ç³«ºÅÆüÄø¡¦²ñ¾ìÅù¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üÆþ¾ìÎÁ¡§1,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¾®³ØÀ¸°Ê²¼ÌµÎÁ¡¡¢¨¤½¤ÎÂ¾¡¢³ô¼çÍ¥ÂÔ¤ò´Þ¤à³ä°úÂÐ¾Ý³°
¡¡¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¥Á¥±¥Ã¥ÈÉÕÆþ¾ì·ô
¡¡¡¡Æþ¾ì·ô+¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¥Á¥±¥Ã¥È2²óÊ¬¡§2,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡¡¡Æþ¾ì·ô+¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¥Á¥±¥Ã¥È4²óÊ¬¡§3,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡¡¡¢¨¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥¿ー¤Ë¤Æ¾å¸Â²ó¿ô4²óÊ¬¤Þ¤ÇÄÉ²Ã¹ØÆþ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡²ñ¾ìÆþ¾ì¸å¤ÏÄÉ²Ã¹ØÆþ¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡üÁ°Çä·ô¡§Æþ¾ì»þ´Ö»ØÄêÁ°Çä·ô¤ò²¼µÆüÄø¤Ë¤Æe+(¥¤ー¥×¥é¥¹¡Ë¤Ë¤ÆÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Á°Çä·ôÈÎÇä¥Úー¥¸¡§https://eplus.jp/b2ang/¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÚÃÓÂÞ²ñ¾ì¤ÎÁ°Çä·ôÈÎÇä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÈÎÇä´ü´Ö¡§2024Ç¯11·î25Æü¡Ê·î¡Ë12:00～¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨°ìÈÌÁ°Çä·ô¤ÏÆþ¾ìÁ°Æü¤Î23:59¤Þ¤Ç¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨Á°Çä·ôÂÐ¾ÝÆü¡§12·î13Æü¡¢14Æü¡¢15Æü¡¢21Æü¡¢22Æü¡¢28Æü¡¢29Æü ¡¢1·î4Æü¡¢5Æü
¡üÅöÆü·ô¡¡¡§ÅöÆüÆþ¾ìÏÈ¤Ë¶õ¤¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢²ñ¾ì¤Ë¤ÆÅöÆü·ô¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨Á°Çä·ô¤ÎÃÊ³¬¤Ç´°Çä¤ÎÆü»þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÅöÆü·ô¤Î¤´ÍÑ°Õ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨º®»¨»þ¤ÏÆþ¾ìµ¬À©Åù¹Ô¤¦¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ÅöÆü·ô¤ÎÍÌµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸ø¼°X¡Ê¡÷parco_factory¡Ë¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¹Åç²ñ¾ì°Ê¹ß¤Î¾ÜºÙ¾ðÊó¤Ï·èÄê¼¡Âè¡¢Å¸Í÷²ñ¸ø¼°HP¡§PARCO ART(https://art.parco.jp/)¤Ë¤Æ¤´°ÆÆâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü¼çºÅ¡§PARCO
¡ü´ë²èÀ©ºî¡§PARCO/³ô¼°²ñ¼Ò¥½¥Ëー¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥×¥í¥À¥¯¥Ä
¡üÀ©ºî¡§¥µ¥ó¥Üー¥É
¡ücopyright¡§(C) 2024 Leejuyong
¡üÃÓÂÞPARCO²ñ¾ìHP: https://art.parco.jp/parcomuseum/detail/?id=1589
¡¡¢¨±Ä¶ÈÆü»þ¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤ÏÃÓÂÞPARCO ¤ÎHP ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡ÃÓÂÞPARCO ¸ø¼°HP¡§https://ikebukuro.parco.jp/
¡¡¢¨´ë²èÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Æþ¾ìÆÃÅµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤´Æþ¾ì¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý(¢¨ÍÎÁÆþ¾ì¼Ô)Á´°÷¤Ë¡¢¡Ö¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«ー¥É(Á´8¼ï+¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥È2¼ï¡¦¥é¥ó¥À¥à)¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨³¨ÊÁ¤ò¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£»ÅÍÍ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
É½ÌÌ
Î¢ÌÌ
¢£¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Æþ¾ì·ô¤È¤È¤â¤Ë¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡Ö¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤¯¤óÈô¤Ð¤·¡×¡ÖÎØÅê¤²¡×¤Î2¼ïÎà¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¡ÊÍÎÁ¡Ë¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥²ー¥à¥¯¥ê¥¢¤µ¤ì¤¿Êý¤Ë¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê·ÊÉÊ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥²ー¥à¤¬¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢Æþ¾ìÆÃÅµ¤ÇÇÛÉÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«ー¥É(Á´8¼ï+¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥È2¼ï¡¦¥é¥ó¥À¥à)¡×¤òÄÉ²Ã¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ý¥±¥Ñ¥ëÊ§¤¤¡õPARCO¥á¥ó¥Ðー¥ºÆÃÅµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÊªÈÎ¥³ー¥Êー¤Ë¤Æ¥Ý¥±¥Ñ¥ëÊ§¤¤¤Ç¤ª»ÙÊ§Äº¤¤¤¿Êý¤Ë¡ÖSNS¥«ー¥É¡ÊÁ´10¼ï¡¦¥é¥ó¥À¥à¡Ë¡×¤ò2Ëç¡¢ PARCO¥á¥ó¥Ðー¥º¤ÎÊý¤Ë1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾¦ÉÊ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨³¨ÊÁ¤ò¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£»ÅÍÍ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤ª°ì¿ÍÍÍÇÛ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¿ô¤ÏºÇÂç2Ëç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨PARCO¥á¥ó¥Ðー¥º¤ÎÊý¤Ï¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡ÖPOCKET PARCO¡×¤Ë¤ÆPARCO¥á¥ó¥Ðー¥º²ñ°÷¾Ú¤ò¤´Äó¼¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ê¥¢¥×¥êµ¯Æ° > ¥Ý¥±¥Ñ¥ëÊ§¤¤¥¿¥Ö )
¡Ö¥Ý¥±¥Ñ¥ëÊ§¤¤¡×¤È¤Ï¡¢¥Ñ¥ë¥³´ÛÆâ¤ª¤è¤ÓONLINE PARCO¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ëQR¥³ー¥É·èºÑ¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£POCKET PARCO¡Ê¥¢¥×¥ê¡Ë¤ËÂÐ¾Ý¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤òÅÐÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢»öÁ°¤Ë¥¢¥×¥ê¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤È¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥ÉÅÐÏ¿¤ò¤·¤Æ¤´Íè¾ì¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡ÖPOCKET PARCO¡×DL¤Ï¤³¤Á¤é(https://go.onelink.me/wbHW/wuc0td7r)
¢¨¥Ý¥±¥Ñ¥ëÊ§¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤Á¤é(https://point.parco.jp/pay/)
¢£¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¡¡¢¨¾¦ÉÊ¤Ï°ìÎã¤Ç¤¹¡£
²ñ¾ìÆâ¤Ç¤ÏËÜÅ¸¤Î³«ºÅ¤òµÇ°¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿²áµî¤ËÈÎÇä¤·¤¿¿Íµ¤¥°¥Ã¥º¤ä¥Ñ¥ë¥³Àè¹ÔÈ¯Çä¥°¥Ã¥º¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¾¦ÉÊ²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨²¼µ°Ê³°¤Ë¤âÂ¿¿ô¤Î¥°¥Ã¥º¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨²Á³ÊÉ½µ¤ÏÀÇ¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Û¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤¯¤ó¤ÎÆü¾ï¡¡¥Õ¥é¥Ã¥È¥Ýー¥Á/¥é¥à¥ÍÆþ
¡Ú²Á³Ê¡Û770±ß
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Û¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤¯¤ó¤ÎÆü¾ï¡¡¥ß¥Ë¥Èー¥È²Û»ÒÆþ
¡Ú²Á³Ê¡Û1,430±ß
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Û2¥Á¥ãー¥à¥ー¥Û¥ë¥Àー
¡Ú²Á³Ê¡Û858±ß
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Û´Ì¥Ð¥Ã¥¸¥»¥Ã¥È
¡Ú²Á³Ê¡Û748±ß
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Û¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë
¡Ú²Á³Ê¡Û330±ß
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Û¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¥Ýー¥ÁSS
¡Ú²Á³Ê¡Û2,508±ß
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Û¥Þ¥ë¥Á¥ê¥ó¥°¥×¥é¥¹¡¡L¥µ¥¤¥º
¡Ú²Á³Ê¡Û1,848±ß
¢£¡Ö¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤¯¤ó¤ÎÆü¾ï¡×¤È¤Ï
2015Ç¯¡¢ºî²È¥¤¡¦¥¸¥å¥è¥ó¤¬Facebook¤ÇWebtoon¤È¤·¤ÆÏ¢ºÜ¤·¤¿¤Î¤¬ºîÉÊ¤ÎÃÂÀ¸¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤·¤¿¡£
Ï¢ºÜ¸å¡¢2017Ç¯¤Ë¥Õ¥©¥í¥ïー¤Î¿ô¤¬100Ëü¿Í¤òµÏ¿¡£2022Ç¯¡¢ºî¼Ô¤¬Ê¼Ìò¤ò½ª¤¨¤¿¤¢¤È¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤ËºîÉÊÅ¸³«¤·¡¢2022Ç¯7·î¤«¤éYouTube¤Ç¤ÎÇÛ¿®¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£2023Ç¯6·îËö¡¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô100Ëü¿Í¤òÆÍÇË¡£2024Ç¯7·î¸½ºß¤Ï230Ëü¤ÎÅÐÏ¿¼Ô¤òÃ£À®¤·¡¢´Ú¹ñ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤ºÁ´À¤³¦¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Webtoon(¥¦¥§¥Ö¥È¥¥ー¥ó)¤Ï´Ú¹ñÈ¯¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þ¥ó¥¬¤Ç¡¢¡Ö¥¦¥§¥Ö¡×¤È±Ñ¸ì¤Ç¥Þ¥ó¥¬¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Ö¥«ー¥È¥¥ー¥ó¡×¤ò¹çÀ®¤·¤¿¸ÀÍÕ¡£´ðËÜÅª¤Ë¥Õ¥ë¥«¥éー¤Ç²èÌÌ¤ò½Ä¤Ë¥¹¥¯¥íー¥ë¤·¤Ê¤¬¤éÆÉ¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç±ÜÍ÷¤·¤ä¤¹¤¤»ÅÁÈ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎºîÉÊ¤¬À¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤¯¤ó¤ÎÆü¾ï¡×´ØÏ¢URL
¡ÚÆüËÜ¡Û
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§http://b2ang.jp(https://www.b2ang.jp/index.html)
¸ø¼°Tiktok¡§@b2ang_jp(https://www.tiktok.com/@b2ang_jp)
¸ø¼°Instagram¡§@b2ang_official_jp(https://www.instagram.com/b2ang_offi%20cial_jp/)
¸ø¼°X¡§@b2ang_JP(https://x.com/b2ang_JP)
¡Ú´Ú¹ñ¡Û
¸ø¼°YouTube(https://www.youtube.com/@b2ang)
¸ø¼°TikTok¡§@b2ang(https://www.tiktok.com/@b2ang)
¸ø¼°Instagram¡§@b2_ang(https://www.instagram.com/b2_ang/)¡¡
¸ø¼°Facebook(https://facebook.com/LJYTOON)