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¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¤¥ó¥¥å¥Ùー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/107560/287/resize/d107560-287-0818a88e65539b96ba71-2.jpg ][²èÁü2: https://prtimes.jp/i/107560/287/resize/d107560-287-5200025d4cf6e1edaa34-1.jpg ]¾®¤µ¤Ê¤ª»ÒÍÍ¤«¤é¤´¹âÎð¤ÎÊý¤Þ¤Ç¡Ö¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤é¤ì¤ë±·ÀìÌçÅ¹¡×ÆüËÜ¿Í¤¬ÀÎ¤«¤é¿Æ¤·¤ó¤Ç¤¤¿¤¦¤Ê½Å¤ò¤â¤Ã¤Èµ¤·Ú¤Ë¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡Ö±·¤ÎÀ®À¥¡×¤ò2022Ç¯9·î¤Ë¥¹¥¿ー¥È¡£2023Ç¯2·î¤è¤êÂ¿Å¹ÊÞ·Ð±Ä¤ò»Ï¤á¡¢Àè·î¤Ë¤Ï290Å¹ÊÞ¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ºò²Æ¤è¤ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤âÂ¿¤¯¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¶á¤Ç¤ÏµÞ³ÈÂç¥Á¥§ー¥ó¤È¤·¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£±·¤Î¾Æ¤Êý¤ÏÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢À®À¥¤Ï´ØÅìÉ÷¤Î¤Õ¤Ã¤¯¤é¾ø¤·¤¢¤²¤Ê¤¬¤é´ØÀ¾É÷¤Î¥«¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¹á¤Ð¤·¤µ¤ò¼Â¸½¡£¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥¿¥ì¤Ï³äË£ÎÁÍý¤ËÀºÄÌ¤·¤¿¿¦¿Í¤¬´Æ½¤¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏ°è¤òÁª¤Ð¤ºÏ·¼ãÃË½÷¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÀ¼Ò¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ç¤Ï65%¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬¡Ö¤¦¤Ê¤®¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¡×¤ÈÍèÅ¹ÍýÍ³¤ò²óÅú¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ä¤Ï¤ê±·¤ÏÆüËÜ¤Î¹ñÌ±¿©¤Ç¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¤¦¤Ê½Å¤ò¤´¾ÞÌ£¤¯¤À¤µ¤¤¡£[²èÁü3: https://prtimes.jp/i/107560/287/resize/d107560-287-f234b11f05c875571be7-0.jpg ]¡ãÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡äÅ¹¡¡¡¡Ì¾ ±·¤ÎÀ®À¥¡¡ÊõÄÍÅ¹½»¡¡¡¡½ê¡¡¡¡¡¡ Ê¼¸Ë¸©ÊõÄÍ»Ô±ÉÄ®2-1-1 ¥½¥ê¥ªÊõÄÍ1F¸ò¡¡¡¡ÄÌ¡¡¡¡¡¡ ºåµÞº£ÄÅÀþ ÊõÄÍ±Ø ÅÌÊâ1Ê¬ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡¡¡¡ 090-6318-8785±Ä¶È»þ´Ö 11:00～14:00 / 17:00～20:00ºÂ ÀÊ ¿ô¡¡¡¡¡¡16ÀÊ¡Ê¥«¥¦¥ó¥¿ー4ÀÊ¡¢¥Æー¥Ö¥ë8Âæ¡Ë¡¡¡¡Ãó ¼Ö ¾ì¡¡¡¡¡¡ÍH¡¡ ¡¡P¡¡¡¡¡¡ https://www.unagi-naruse.com/¡ã±·¤ÎÀ®À¥¡¡ÆÃÄ§¡ä1 ¸·Áª¤µ¤ì¤¿¿å¡¦´Ä¶¤Ç°é¤Ã¤¿¥¦¥Ê¥®¤ò»ÈÍÑ¤½¤Î»þ´ü¤Ç¤â¤Ã¤È¤âÈþÌ£¤·¤¤±·¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¤ËISO¤Ë½àµò¤·¡¢HACCP¤ËÂ§¤Ã¤¿ÍÜ±·¾ì¤«¤é»ÅÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥µ¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¡¢¸½Âå¤ÎÆüËÜ¿Í¤Î¸ý¤Ë¹ç¤¦±·¤ò¸·Áª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£[²èÁü4: https://prtimes.jp/i/107560/287/resize/d107560-287-d45d849fc9589da33e9c-2.jpg ]2 ¿¦¿Í¤Îµ»½Ñ¤ò´°Á´ºÆ¸½¤«¤ÄÄó¶¡¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤òÂçÉý¤ËÃ»½ÌÏ·ÊÞÅ¹¤Ç¤ÏÄó¶¡¤Þ¤Ç20～30Ê¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÂÔ¤Á»þ´Ö¤ò10Ê¬ÄøÅÙ¤Ë¤Þ¤ÇÃ»½Ì¡£Å¹Æâ°û¿©¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯µ¤·Ú¤Ë¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£[²èÁü5: https://prtimes.jp/i/107560/287/resize/d107560-287-3ee99773049f73b756f5-2.jpg ]3 ¥Ü¥ê¥åー¥àËþÅÀ¤Ê¤Î¤Ë¥êー¥º¥Ê¥Ö¥ë²Á³Ê¤ÏÏ·ÊÞ±·ÀìÌçÅ¹¤ÎÈ¾³ÛÄøÅÙ¡¢ÎÌ¤Ï 1.5 ÇÜ¡ö(g ¿ôÈæ³Ó)¤ò¼Â¸½¡ª°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤ËÈþÌ£¤·¤¯±·¤ò¾¤¤·¾å¤¬¤Ã¤ÆÄº¤±¤ë¤è¤¦ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡¡¡¡¡¡öÊÀ¼ÒÄ´¤Ù¡ã¼ç¤Ê¥á¥Ë¥åー¡ä¤¦¤Ê½Å ¡ãÊÂ¡ä1,600±ß～ ¡ã¾å¡ä1,900±ß～¡¡¡¡¡ãÆÃ¾å¡ä3,400±ß～¡¡¡ã¥á¥Ç¥£¥¢Êü±Ç¾ðÊó¡ä2024Ç¯7·î13Æü¡¡¡¡ËèÆüÊüÁ÷¡Ö¤»¤ä¤Í¤ó¡×2024Ç¯7·î14Æü¡¡¡¡¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ö¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¥«¥ì¥ó¥Àー¡×2024Ç¯7·î14Æü¡¡¡¡¥Æ¥ì¥ÓËÌ³¤Æ»¡Ö¤·¤ó¤ä°ìÂ²¡×2024Ç¯7·î18Æü¡¡¡¡·§ËÜÊüÁ÷¡ÖÍ¼Êý¥é¥¤¥Ö¡¡¥²¥Ä¥¥ó¡ª¡×2024Ç¯7·î18Æü¡¡¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¥¹ー¥ÑーJ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×2024Ç¯7·î19Æü¡¡¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥âー¥Ë¥ó¥°¥·¥çー¡×2024Ç¯7·î22Æü¡¡¡¡ËÌ³¤Æ»¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥¤¥Á¥ª¥·¡ª¡ª¡×2024Ç¯7·î22Æü¡¡¡¡¥Á¥åー¥ê¥Ã¥×¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥Ë¥åー¥¹6¡×2024Ç¯7·î23Æü¡¡¡¡»¥ËÚ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤É¤µ¤ó¤³¥ï¥¤¥É179¡×2024Ç¯7·î23Æü¡¡¡¡¥Æ¥ì¥Ó¿·³ã¡Ö¿·³ã°ìÈÖ¡×2024Ç¯7·î24Æü¡¡¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ÖÂç²¼ÍÆ»Ò¥ï¥¤¥É¡ª¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¡×2024Ç¯7·î24Æü¡¡¡¡»°½Å¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥Ë¥åー¥¹¾ðÊóÈÖÁÈMie¥é¥¤¥Ö¡×2024Ç¯7·î24Æü¡¡¡¡NHKÁ°¶¶¡Ö¤Û¤Ã¤È¤°¤ó¤Þ630¡×2024Ç¯7·î24Æü¡¡¡¡ÀÅ²¬ÊüÁ÷¡ÖLIVE¤·¤º¤ª¤«¡×2024Ç¯7·î24Æü¡¡¡¡¥Æ¥ì¥ÓÀÅ²¬¡Ö¤¿¤À¤¤¤Þ¡ª¡×2024Ç¯7·î24Æü¡¡¡¡¥Æ¥ì¥Ó·§ËÜ¡ÖTKU Live News¡×2024Ç¯9·î19Æü¡¡¡¡¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ö¥«¥ó¥Ö¥ê¥¢µÜÅÂ¡×[²èÁü6: https://prtimes.jp/i/107560/287/resize/d107560-287-1e6b9beb32cf3aae6db2-2.jpg ]¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡ä²ñ¡¡¼Ò¡¡Ì¾¡¡¡¡¡¡ ¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¤¥ó¥¥å¥Ùー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼ÒÂå¡¡¡¡¡¡É½¡¡¡¡¡¡¡¡»³ËÜ¾»¹°ËÜ¡¡¡¡¡¡¼Ò ¼¢²ì¸©¹âÅç»Ôº£ÄÅÄ®ºùÄ®2-1-3Åìµþ»Ù¼Ò¡¡¡¡¡¡ ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³3ÃúÌÜ1ÈÖ36¹æÀÄ»³´ÝÃÝ¥Ó¥ë6FÀß¡¡¡¡¡¡Î©¡¡¡¡¡¡¡¡2020Ç¯9·î20Æü¼Ò¡¡¡¡¡¡°÷¡¡¡¡¡¡¡¡100Ì¾¡Ê¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È´Þ¤à¡ËH¡¡¡¡¡¡¡¡P¡¡¡¡¡¡¡¡https://fbi-consulting.jp/»ö¶ÈÆâÍÆ ¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥ºËÜÉô»Ù±ç¡¢FC¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¡¢FC¥Ö¥é¥ó¥ÉÎ©¤Á¾å¤²¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡¢ ²ÃÌÁÅ¹»ñ¶âÄ´Ã£»Ù±ç¤Ê¤É