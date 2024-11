12/2からGLAY×JAY(ENHYPEN)/BMSG POSSEが追加決定!TM NETWORK / THE YELLOW MONKEY/nævisのコンテンツも入れ替えに

森ビル株式会社 追加コラボアーティストとして、デビュー30周年を記念したライブにJAY(ENHYPEN)がサプライズ登場したことで話題を呼んだGLAY×JAY(ENHYPEN)に加え、ラッパーやプロデューサーとしても活動しているSKY-HIをはじめ、Novel Core、Aile The Shota、edhiii boi、REIKOのBMSG所属の5人のアーティストからなるBMSG POSSEが新たに参加します。また、すでに参加しているTM NETWORK、THE YELLOW MONKEY、nævis(ナイビス)の3組は展示コンテンツを変更し、これまでとはまた違う魅力を堪能いただけます。 これらのコンテンツは第2期である12月2日から公開します。第2期の入場チケットは本日11月25日から販売を開始いたします。また、好評につき12月17日(火)以降、閉館時間を22時まで延長し、10時から22時までの営業が決定いたしました。[画像1: https://prtimes.jp/i/48109/228/resize/d48109-228-51888864b49852d3b20f-0.jpg ] 12月2日より、GLAY×JAY(ENHYPEN)および BMSG POSSEの2組のアーティストがコラボレーションに参加し、「MUUUSE」のコラボレーションアーティストは全8組となります。また、すでに参加済みの6組中TM NETWORK、THE YELLOW MONKEY、nævis(ナイビス)の3組は楽曲と演出を変更し、これにより開催期間中、横24m高さ4.5mの巨大LEDディスプレイとライブさながらの音響照明環境を備えたGALLERY B「歌と感情」では計12曲をお楽しみいただけます。追加コラボレーションアーティストGLAY×JAY(ENHYPEN)[画像2: https://prtimes.jp/i/48109/228/resize/d48109-228-2ca030f2248a0281ae70-1.jpg ]プロフィールTAKURO(Gt.)とTERU(Vo.)を中心に1988年に結成。1989年にHISASHI(Gt.)、1992年にJIRO(Ba.) が加入し現在の体制となり、1994年にメジャー・デビュー。30周年を迎える2024~25年にかけては「GLAY EXPO」というテーマを掲げ、様々な活動を展開中。伝説的ロックバンド「QUEEN」との対バンライブ、そして、ベルーナドームで行われたライブや様々なフェスへの出演など、アニバーサリーにふさわしく多種多様で豪華な共演も話題を呼んだ。GLAY×JAY(ENHYPEN)「whodunit」(12月2日~12月15日)/「誘惑」(12月16日~12月27日)ベルーナドームで30周年を記念して開催された『GLAY 30th Anniversary GLAY EXPO 2024-2025』より、ファイナルでのサプライズ登場が話題を呼んだJAY(ENHYPEN)とのパフォーマンス「whodunit」「誘惑」の2曲をお届け。ドローンカメラを含む全39のカメラ映像で再構成された迫力のステージを、MUUUSEの大型LEDで存分にお楽しみください。※会期により鑑賞いただける楽曲が変更になります。BMSG POSSE[画像3: https://prtimes.jp/i/48109/228/resize/d48109-228-898a5f803a2ba022223b-2.jpg ]プロフィール"BMSG POSSE"は、SKY-HIが主宰するマネジメント/レーベル「BMSG」に所属するソロアーティスト、SKY-HI、Novel Core、Aile The Shota、edhiii boi、REIKOによる総称。HIP HOP、R&B、ROCKをベースに様々音楽カルチャーをルーツに持つ彼らは、ジャンル、スタイルに囚われる事無く、あらゆるカルチャー、クリエイティビティにリスペクトを持ち、「TYOISM (トウキョウイズム)」を掲げる”BMSG”を体現していくクリエイティブ集団。BMSG POSSE「OVERDRIVE」2024年9月に開催されたBMSG FES'24 で披露されたライブ映像から「OVERDERIVE」をお届けします。この楽曲は、トップアーティストを数多く手掛けるプロデューサーALYSA との共作で、スピーディーかつメロウに展開するビートの上に、各メンバーの個性が光るフロウと自由なリリックが疾走感を生み出しています。ここでしか見られない、厳選されたマルチアングル映像をMUUUSE の巨大LEDでお楽しみください。展示コンテンツの変更(入れ替え)TM NETWORK「Get Wild Continual」→「Self Control」日本の音楽シーンに革命的な影響を与えてきた彼らが、メジャーシーンへの飛躍を遂げるきっかけとなった楽曲のひとつ「Self Control」のスペシャルライブ映像をお届けします。デビュー40周年を記念したアリーナ公演の映像を中心に、2023年3回目の無観客ライブ配信そして、2022年から2024年の間に行われた2公演からの映像を再編集し、新たな視点でその魅力を引き出す特別版です。THE YELLOW MONKEY「SPARK」→「楽園」今年春に行われた東京ドーム公演より「楽園」スペシャルライブ映像をお届けします。ライブの模様を収めた39のカメラ映像から、厳選したシーンを再編集。普段のライブでは観ることのできない、初出しアングルでメンバーをお楽しみいただけます。nævis(ナイビス)「Done」→「Done (IMLAY & 2Spade Remix)」SM ENTERTAINMENT初のバーチャルアーティストnævis(ナイビス)は、デジタルワールドとリアルワールドを自由に移動し、多彩な活動をするアーティストです。第2期では彼女の第一歩を象徴するデビュー曲「Done」をEDMレーベルScreaM RecordsがRemix。新しい「Done」をMUUUSEで初公開。・コラボレーションアーティスト(50音順)UVERworld / GLAY×JAY(ENHYPEN) / THE YELLOW MONKEY / 角野隼斗 / TM NETWORK / nævis(ナイビス) / 蓮沼執太 / BMSG POSSE / YOASOBI開催概要 イベント名:「MUUUSE:MUSIC MUSEUM~音に触れる、光を聞く。身体が反射する。~」期間:2024年11月1日(金)~2024年12月27日(金)営業時間:10:00-20:00 ただし、12月17日(火)以降は10:00-22:00(入場は閉館の30分前まで)※イベントなどにより、変更になることがあります。会場:TOKYO NODE GALLERY A/B/C (東京都港区虎ノ門2-6-2 虎ノ門ヒルズ ステーションタワー 45F)主催:TOKYO NODE (森ビル株式会社) / 株式会社 J-WAVE企画:TOKYO NODE LAB /INNOVATION WORLD FESTA / シンユニティグループ特別協賛:Audi Japan協力:KAST / 株式会社ヤマハミュージックジャパン / ACTUS / Yogibo特設ページ:https://www.tokyonode.jp/sp/muuuse/index.html チケット情報:※価格は全て税込●通常チケット(日時指定予約制)【平 日】一般/2,500円 大学生・専門学生/2,200円 高校生/1,800円 中学生・小学生/800円【土日祝】一般/2,800円 大学生・専門学生/2,500円 高校生/2,000円 中学生・小学生/1,000円