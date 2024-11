¥²ー¥ß¥ó¥°¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¡ØMinecraft¡Ê¥Þ¥¤¥ó¥¯¥é¥Õ¥È¡Ë¡Ù¥·¥êー¥º¤ËTNT¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥³¥ó¥È¥íー¥éー¥¹¥¿¥ó¥É¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡ª¡ª

株式会社ハピネット 株式会社ハピネット(本社:東京都台東区、代表取締役社長:榎本誠一、証券コード:7552)の子会社である株式会社マックスゲームズ(本社:東京都台東区、代表取締役社長:野々山正孝)は、世界中で大人気のゲーム『Minecraft(マインクラフト)』のゲーミングアクセサリー(全1種)を2024年12月下旬より全国の小売店様、オンラインショップ様等にて発売を予定しています。[画像1: https://prtimes.jp/i/31422/1894/resize/d31422-1894-8d67f27607503b1b167f-0.jpg ]コントローラースタンド マインクラフト TNT \2,200円(税込)コントローラースタンド マインクラフト TNT[画像2: https://prtimes.jp/i/31422/1894/resize/d31422-1894-092891dd325603830286-1.jpg ][画像3: https://prtimes.jp/i/31422/1894/resize/d31422-1894-27ebdf5b717f85851b0d-2.jpg ]製品概要[画像4: https://prtimes.jp/i/31422/1894/resize/d31422-1894-9075c78c4fa5ab2e2b91-3.jpg ](C) 2024 Mojang AB. All Rights Reserved. Minecraft, the Minecraft logo, the Mojang Studios logo and the Creeper logo are trademarks of the Microsoft group of companies.※商品デザイン等は実物と異なる場合があります。 この商品は監修中につき、仕様・価格等の変更が生じる場合があります。マックスゲームズの商品について株式会社マックスゲームズは、任天堂製品との適合性が確認された正式ライセンス商品を中心に幅広いキャラクターライセンス商品の企画・製造・販売を行っています。その他製品詳細についてはこちらよりご確認ください。マックスゲームズ公式HP:https://www.maxgames.co.jp/マックスゲームズ公式X(旧Twitter):https://x.com/MAXGAMES_GAMEマックスゲームズ公式Instagram:https://www.instagram.com/maxgames_game/注)本プレスリリースは、2024年11月25日時点のものであり、予告なく変更する場合があります。