¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÏÃÂê¤ÎÆüËÜ¤Î¿¿¼î¡ªÌµÄ´¿§¥Ñー¥ë¥¸¥å¥¨¥êー¡ØERIS VELINA¡Ù¤¬¡¢¿À¸Í¥Þ¥ë¥¤¤Ë´ü´Ö¸ÂÄê¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥ªー¥×¥ó¡ª
Âç¿Í¤Î½÷À¤Î¤¿¤á¤Î¥»¥ß¥Õ¥©ー¥Þ¥ëÀìÍÑ¥·¥ó¥×¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¸¥å¥¨¥êー¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖERIS VELINA¡Ê¥¨¥ê¥¹¥ô¥§¥êー¥Ê¡Ë¡×¤Ï¡¢2024Ç¯11·î27Æü¡Ê¿å¡Ë～12·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¿À¸Í¥Þ¥ë¥¤1³¬¡ÊÀµÌÌ¸¼´ØÁ°¡Ë¤Ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡Ø¥Þ¥Ä¥³¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤³¦¡Ù¤Ç¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ö¥ëー¥Ñー¥ë¡Ù¤ä¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÊÖÎéÉÊ¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÌµÄ´¿§¥Ñー¥ë¥¸¥å¥¨¥êー¤¬Â¿¿ôÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÆÃÊÌ¤Êµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ERIS VELINA¤Ï¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
- »Ò¤É¤â¤Î³Ø¹»¹Ô»ö¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥¸¥å¥¨¥êー¤ò¤ªÃµ¤·¤Î¤ªÊìÍÍ
- ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·ー¥ó¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤Êý
- ½ÅÍ×¤Ê¥»¥ß¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¥·ー¥ó¤Ç¾åÉÊ¤ÊÎéÁõ¤ò¤ªÃµ¤·¤ÎÊý
- ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ä¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤ò¤ªÃµ¤·¤ÎÊý
¿À¸Í¥Þ¥ë¥¤½ÐÅ¹³µÍ×
- ´ü´Ö¡§2024Ç¯11·î27Æü¡Ê¿å¡Ë～12·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë
- ¾ì½ê¡§¿À¸Í¥Þ¥ë¥¤ 1³¬¡ÊÀµÌÌ¸¼´ØÁ°¡Ë
- »þ´Ö¡§¡ÊÊ¿Æü¡¦ÅÚÍË¡Ë11:00～20:00¡¿¡ÊÆüÍË¡Ë10:30～20:00
ERIS VELINA¤Î¤³¤À¤ï¤ê
¡ÖERIS VELINA¡×¤Ï¡¢ÌµÄ´¿§¿¿¼î¤Î¼«Á³¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¿§ºÌ¤È¸÷Âô¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤·¤¿¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤¬°Û¤Ê¤ë¿¿¼î¤Î¸ÄÀ¤Ï¡¢¿È¤ËÃå¤±¤ëÊý¤ËÆÃÊÌ¤Êµ±¤¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢¿Íµ¤¤Î¥Ú¥ó¥À¥ó¥È¤ä¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¥·ー¥º¥ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¿·ºî¤âÂ¿¿ô¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×Îã
- ¥Û¥ï¥¤¥È¥Ñー¥ë¡§¥¢¥³¥ä¿¿¼î¤äÇòÄ³¿¿¼î¤Î½À¤é¤«¤¯¾åÉÊ¤Êµ±¤
- ¥Ö¥ëー¥Ñー¥ë¡§¼«Á³¤¬À¸¤ß½Ð¤¹´ñÀ×¤Î¿§¡£ÁÖ¤ä¤«¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý
- ¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥Ñー¥ë¡§²«¶â¿§¤Ëµ±¤¯¿¿¼î¤Î¹âµé´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÌ¥ÎÏ
- ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ñー¥ë¡§¥¿¥Ò¥Á»º¹õÄ³¿¿¼î¤Î¿¼¤¤¸÷Âô¤ÈÆÈÆÃ¤Î¿§ºÌ
ÍèÅ¹¥á¥ê¥Ã¥È
¥êー¥º¥Ê¥Ö¥ë¡õ¹âÉÊ¼Á
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤´¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¥êー¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê²Á³Ê¤Î¥Ñー¥ë¥¸¥å¥¨¥êー¤ò¡¢¿À¸Í¥Þ¥ë¥¤¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥Ñー¥ë¥·¥Ë¥¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ーÁêÃÌ²ñ
¿¿¼î¤ÎÉÊ¼Á¤Î¸«¶Ë¤áÊý¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý¤ä¡¢¥Ñー¥ë¥¸¥å¥¨¥êー¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¡¦¥ê¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤´ÁêÃÌ¤ò¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨11·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ï½ü¤¯
¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÊÖÎéÉÊÁêÃÌ²ñ
¿À¸Í»Ô³°¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÊý¤Ç¡¢ERIS VELINA¤ÎÊÖÎéÉÊ¤ò¸¡Æ¤Ãæ¤ÎÊý¤Ï¡¢¼ÂÊª¤òÄ¾ÀÜ¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥¨¥Ý¥¹¥«ー¥ÉÍ¥ÂÔ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
2024Ç¯11·î22Æü¡Ê¶â¡Ë～12·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î¡Ö¥Þ¥ë¥³¤È¥Þ¥ë¥ª¤Î10Æü´Ö¡×´ü´ÖÃæ¡¢¥¨¥Ý¥¹¥«ー¥É¤Ç¤Î¤ª»ÙÊ§¤¤¤Ç10¡óOFF¡ª
º£²ó¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢ÌµÄ´¿§¿¿¼î¤Î¼«Á³¤ÊÈþ¤·¤µ¤òÄ¾ÀÜ¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·ー¥º¥ó¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ÆÃÊÌ¤Ê¾¦ÉÊ¤òÂ¿¤¯¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´Íè¾ì¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ERIS VELINA ¸ø¼°¥ê¥ó¥¯
¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×(https://erisvelina.jp/)
¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÆÃ½¸¥Úー¥¸(https://www.furusato-tax.jp/search?q=%E3%82%A8%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%B4%E3%82%A7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%8A&header=1&target=1)
¥Þ¥¯¥¢¥±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ê12/16¤Þ¤Ç¼Â»ÜÃæ¡Ë(https://www.makuake.com/project/eriliss_6/?fbclid=IwY2xjawGwsaVleHRuA2FlbQIxMQABHRdMlRhZHcXDdQZd0WrDMUt0chtoO1fhi2Pt_HvBloQzfsiow-WdKCxmYA_aem_wHUl800yryWqCo4_NHHEiw)
ÆüËÜ¤Î¥¢¥³¥ä¿¿¼î¡¦¹õÄ³¿¿¼î¡¦ÃÂÀ¸ÀÐ¥·¥êー¥º
¥·¥í¥Á¥ç¥¦¿¿¼î¡Ê¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥Ñー¥ë¡Ë
¥¯¥í¥Á¥ç¥¦¿¿¼î¡Ê¥¿¥Ò¥Á¥¢¥ó¥Ñー¥ë¡Ë
¥¢¥³¥ä¿¿¼î¡¢¥¯¥í¥Á¥ç¥¦¿¿¼î¤Î¥Ô¥¢¥¹