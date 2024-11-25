¡ÖMo3¡Ê¥â¥¹¥êー¡Ë¥ê¥Ý¥Ð¥é¥ó¥¹¥ª¥¤¥ë¡×¤¬¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¥Õー¥ÉÇ§Äê¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿
¡ÖÈþ¤È·ò¹¯¤ò³Ú¤·¤â¤¦¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¿©ÉÊÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼ÒÌ£¤È¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Æ£ËÜÈôÏ¤¡Ë¤Ï¡¢¸·Áª¤·¤¿µ¡Ç½À¥ª¥¤¥ë¤ò¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¡ØMo3 ¡Ê¥â¥¹¥êー¡Ë¥ê¥Ý¥Ð¥é¥ó¥¹¥ª¥¤¥ë¡Ù¤¬¤³¤ÎÅÙ¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¥Õー¥É¶¨²ñ¤¬È¯¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¥Õー¥ÉÇ§Äê¤ò¼èÆÀ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¥Õー¥É¶¨²ñ¤È¤Ï
ÆüËÜ¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¥Õー¥É¶¨²ñ¤Ï¡¢¿©¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÇ¥»ºÉØ¤µ¤ó¤¬°Â¿´¤Ç¤¤ë½Ð»º°é»ù´Ä¶¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¶¨²ñ¤Ç¤¹¡£¾ðÊó¤¬°î¤ì¡¢²¿¤¬Àµ¤·¤¤¤Î¤«¤ÎÈ½ÃÇ¤·¤Å¤é¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëº£¤Î»þÂå¤Ë¡¢Æ±¶¨²ñ¤Ç¤Ï¡Ö¿©¤ÎÁªÂò¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¥¿±Ãæ¤ÎÊý¤¬¡Ö¿©¤Ù¤ÆÎÉ¤¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡×¡¢¡ÖÈò¤±¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡×¤ÎÈ½ÊÌ¤òÍÆ°×¤Ë¤¹¤ë¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¥Õー¥ÉÇ§Äê¡Ê¥Þー¥¯¡Ë¤ÎÉáµÚ¤ÎÂ¾¡¢Â¿ÍÍ¤Ê´ë¶È¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢¸òÎ®²ñ¤ä¾¦ÉÊ³«È¯¤Î¥µ¥Ýー¥È¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://maternity-food.org/¡Ë
»ä¤É¤â¤â¤½¤ÎÍýÇ°¤Ë¶¦´¶¤·¡¢¡ØMo3¡Ê¥â¥¹¥êー¡Ë¥ê¥Ý¥Ð¥é¥ó¥¹¥ª¥¤¥ë¡Ù¤¬Ç¥»ºÉØ¤ÎÊý¡¹¤Ë¤ªÌòÎ©¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤â¤Î¤È»×¤¤¡¢º£²ó¡¢¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¥Õー¥ÉÇ§Äê¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¢¨¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¥Õー¥É¤È¤Ï¡¢Ç¥¿±¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ´ü¤ª¤è¤ÓÇ¥¿±´ü¤«¤é¼øÆý´ü¤Ë¤¢¤ëÊìÂÎ¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¿©ÉÊ
¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¥Õー¥ÉÇ§Äê¡Ê¥Þー¥¯¡Ë
¶¨²ñ¤¬ÀßÄê¤·¤¿Ç§Äê´ð½à¤òËþ¤¿¤·¡¢Ç¥¿±´ü¤«¤é¼øÆý´ü¤ÎÊý¡¹¤Ë°Â¿´¤·¤Æ¡Ö¿©¤Ù¤ÆÎÉ¤¤¿©ÉÊ¡×¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤¿¿©ÉÊ¤ËÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÖMo£³¥ê¥Ý¥Ð¥é¥ó¥¹¥ª¥¤¥ë¡×¤¬Ç¥ÉØ¤µ¤ó¤Ë¤ª¥¹¥¹¥á¤ÊÍýÍ³
Mo3¥ê¥Ý¥Ð¥é¥ó¥¹¥ª¥¤¥ë¤Ï¡¢ÁôÎàÍ³Íè¤Î¥ª¥á¥¬3¤ÈMCT¥ª¥¤¥ë¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿¼¡À¤Âå¥ª¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£
Ç¥¿±Ãæ¤ÏÂÛ»ù¤Î´ï´±À¸À®¤Î¤¿¤á¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥ª¥á¥¬3·Ï»éËÃ»À¡ÊDHA¡¢EPA¡¢¦Á-¥ê¥Î¥ì¥ó»À¡Ë¤ÎÀÝ¼è¤¬É¬Í×¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¥¿±Ãæ¤Ë¤ªÊì¤µ¤ó¤¬ÀÝ¼è¤·¤¿»é¼Á¤Ï¡¢ÂÛÈ×¤òÄÌ¤·¤ÆÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£Ç¾¤ä¿À·Ð·Ï¤¬È¯Ã£¤¹¤ëÇ¥¿±¸å´ü¤ÏÆÃ¤ËDHA¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ç¥¿±Ãæ¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤ÎEPA¤ÎÀÝ¼è¤Ë¤è¤ê¡¢ÆýÍÄ»ù¥¢¥ì¥ë¥®ー¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤ÎÊó¹ð¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÆüËÜ¿Í¤Î¿©»öÀÝ¼è´ð½à¡Ê2025Ç¯ÈÇ¡Ë¡×ºöÄê¸¡Æ¤²ñÊó¹ð½ñ¤Ç¤Ï¡¢1Æü¤Î£î-£³·Ï»éËÃ»À¡Ê¦Á¥ê¥Î¥ì¥ó»À¤äDHA¡¢EPA¤Î¹ç·×¡Ë¤ÎÌÜ°ÂÎÌ¤È¤·¤Æ¡¢Ç¥ÉØ¡¦¼øÆýÉØ¤Ï1.7£ç/Æü¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¿å¶ä¤Î±Æ¶Á¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¡¢Ç¥¿±Ãæ¤Ïµû¤ò¹µ¤¨¤ëÊý¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎÅÀ¡¢Mo3¤Ï°Ê²¼¤ÎÍýÍ³¤«¤é¡¢Ç¥ÉØ¤µ¤ó¤ä»º¸å¥Þ¥Þ¤Ë¤â°Â¿´¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
£±¡¥ÁôÎàÍ³Íè
Mo3¤ÎDHA¡¦EPA¤Ïµû¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÁôÎàÍ³Íè¤Î¤¿¤á¡¢¿å¶ä¤ä¥Þ¥¤¥¯¥í¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Î¿´ÇÛ¤ÏÌµÍÑ¡£µû¤òÈò¤±¤¬¤Á¤ÊÇ¥ÉØ¤µ¤ó¤Ë¤â°Â¿´¤Ç¤¹¡£
£²¡¥°ÂÄê·¿DHA¡¦EPA
»À²½¤·¤ä¤¹¤¤DHA¡¦EPA¤òÆÃ¼ìµ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ÂÄêÅª¤Ê¥Ö¥ì¥ó¥É¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤ò¹¥¤Þ¤Ê¤¤Êý¤Ë¤â¡¢¤è¤ê¼«Á³¤Ë¡¢ËèÆü¤Î¿©»ö¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
£³¡¥1Æü¥¹¥×ー¥ó1ÇÕ¤Ç¤ª¼ê·Ú
¤´»ÈÍÑ¤ÎÌÜ°Â¤Ï¡¢1Æü¥¹¥×ー¥óÂç¤µ¤¸1ÇÕ¡ÊÌó13g¡Ë¡£¤Û¤ÜÌµÌ£Ìµ½¤Î¤¿¤á¡¢¤ª¹¥¤ß¤Î¿©ºà¤äÎÁÍý¡Ê¥èー¥°¥ë¥È¡¦¥¹¥àー¥¸ー¡¦¥µ¥é¥À¡¦ÏÂ¤¨¤â¤ÎÅù¡Ë¤Ëº®¤¼¤ë¤À¤±¤È¤¤¤¦¤ª¼ê·Ú¤µ¤Ç¤¹¡£ Âç¤µ¤¸1ÇÕ¼å(Ìó12g)¤Ç¡¢DHA540mg¡¢EPA324mg¤Û¤ÉÀÝ¼è½ÐÍè¤Þ¤¹¡£
Ãí¡Ë²ÃÇ®Ä´Íý¤Ë¤Ï¤à¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¹ー¥×¤ä¤ªÌ£Á¹½Á¤Ê¤É¤Ë»È¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢²Ð¤ò»ß¤á¤Æ¡¢À¹¤êÉÕ¤±¤ÎºÝ¤Ë¤ª»È¤¤¤¯¤À¤µ¤¤
¡ã³«È¯¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¡ä
ÃÏ±ÈÄ¾»Ò¤µ¤ó¡Ê°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥ê¥Ý¥Ë¥åー¥È¥ê¥·¥ç¥ó¶¨²ñÂåÉ½Íý»ö/°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¹ñºÝ¿©³Ø¶¨²ñÍý»ö/°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥ª¥¤¥ëÈþÍÆ¶¨²ñ¸ÜÌä/°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥¤¥ó¥Êー¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¶¨²ñ¸ÜÌä¡Ë
¶áÇ¯¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎµûÎàÀÝ¼èÎÌ¤Ï¸º¾¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤ËÊÀ²ñ¤Ç¤Î¿©»öÄ´ºº¤äÂÎÆâ»éËÃ»À¸¡ºº¤Î·ë²Ì¤«¤é¤â¡¢µû¤ÎÀÝ¼è¤Î¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤ä¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤ÂÎÆâ¤Î¥ª¥á¥¬3¤È¥ª¥á¥¬6¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»éËÃ»À¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÊø¤ì¤Ï¡¢¿´·ì´É·Ï¼À´µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥¢¥ì¥ë¥®ー¤ä´â¤Ê¤É±ê¾É¤Î´Ø¤ï¤ëÂ¿¤¯¤Î¼À´µ¤Ë´ØÍ¿¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÎ¤ÎÆüËÜ¿Í¤Î¤è¤¦¤Ëµû¤¬ËÉÙ¤Ç¿©ÍÑÌý»é¤Î»ÈÍÑ¤Î¾¯¤Ê¤¤¿©Âî¤Ê¤é¤Ð¼«¤º¤È»éËÃ»À¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÏÀ°¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½Âå¤Î¿©´Ä¶¤Ç¤ÏÀ°¤¨¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡£
µû¤¬¶ì¼ê¤ÊÊý¤Ë¤Ï¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤ÇÊä¤¦¤³¤È¤ò¤ª´«¤á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤â¼«Á³¤Ë¡¢½ÐÍè¤ì¤Ð¿©»ö¤ÎÃæ¤ÇÈþÌ£¤·¤¯DHA¤äEPA¤¬ÀÝ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥ª¥¤¥ë¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢Mo3¤Î³«È¯¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤ªµû¤¬¶ì¼ê¤ÊÊý¤Ë¤â¡¢¥ô¥£ー¥¬¥ó¤ÎÊý¤Ë¤â¡¢¥«¥×¥»¥ë¤¬¶ì¼ê¤ÊÊý¤Ë¤âËèÆü¤Î¤ª¿©»ö¤ÇÈþÌ£¤·¤¯DHA¡¦EPA¤òÀÝ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£
¡Ú¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û
¢¡¾¦ÉÊÌ¾¡§Mo£³¥ê¥Ý¥Ð¥é¥ó¥¹¥ª¥¤¥ë
¢¡¸¶ºàÎÁ»ºÃÏ¡§¥¹¥ê¥é¥ó¥«¡¦ÆüËÜ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¢¡À½Â¤¹ñ¡§ÆüËÜ
¢¡ÆâÍÆ¡§1ËÜ184g
¢¡²Á³Ê¡§4,104±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡
¢¡¥¢¥ì¥ë¥®ーÊª¼Á7ÉÊÌÜ¡ÊÆÃÄê¸¶ºàÎÁ¡Ë¡§Ìµ¤·
¢¡»È¤¤Êý¡§²ÃÇ®¤»¤º¤Ë¤ª»È¤¤²¼¤µ¤¤¡£¥µ¥é¥À¡¢¥¹¥àー¥¸ー¡¢¥èー¥°¥ë¥È¡¢ÏÂ¤¨¤â¤Î¤Ë²Ã¤¨¤¿¤ê¡¢¥¹ー¥×¤ä¤ªÌ£Á¹½Á¤Ê¤É²¹¤«¤¤¤ªÎÁÍý¤Ë¤«¤±¤Æ¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://ajitoscience.com/lp?u=mo3k8
¡ãËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Àè¡ä
³ô¼°²ñ¼ÒÌ£¤È¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡¡ Ã´Åö¡§Àîµ×ÊÝ
104-0061 ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ8-9-15 JEWEL BOX GINZA 9F
TEL¡§03-3425-2111¡¡ FAX¡§03-3425-6111
£Å-£Íail¡§info@ajitoscience.com