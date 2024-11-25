¥¨¥³¥×¥í2024¡Ö¿å¤ò¤á¤°¤ëÂçËÁ¸±¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡×¥Öー¥¹¤Ë¶¨»¿
¥á¥¿¥¦¥©ー¥¿ー³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¼ÒÄ¹¡§»³¸ý ¸Æó¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤Ï¡¢12·î4Æü¡Ê¿å¡Ë～6Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¡ÊÅìµþÅÔ¹¾Åì¶èÍÌÀ¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¹ñÆâºÇÂçµé¤Î´Ä¶Å¸¼¨²ñ¡Ö¥¨¥³¥×¥í2024¡×¤Ë½ÐÅ¸¤Î¡¢¡Ö¿å¤ò¤á¤°¤ëÂçËÁ¸±¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢～¿åÆ»¿å¤Ï¤É¤³¤«¤éÍè¤ë¡©»È¤Ã¤¿¿å¤Ï¤É¤³¤Ø¹Ô¤¯¡©¡×¤Ë¶¨»¿* ¤·¤Þ¤¹¡£
* Æ±¼Â¹Ô°Ñ°÷¤Î´ë²è¡¦±¿±Ä¤òÃ´Åö¤¹¤ë²¼¿åÆ»¹Êó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÊÎ¬¾Î GKP¡Ë¤Î²ñ°÷´ë¶È¤È¤·¤Æ¶¨»¿¡¦»²²è
GKP Web¥µ¥¤¥È¡§ ¡Ö¥¨¥³¥×¥í 2024¡×¤Ç¿å½Û´Ä¤È¾å²¼¿åÆ»¤ÎÌò³ä¤ò£Ð£Ò¤·¤Þ¤¹(https://www.gk-p.jp/2024/11/22/8713/)
ËÜ¥Öー¥¹¤Ï¡¢¡Ö¿åÆ»¿å¤Ï¤É¤³¤«¤éÍè¤ë?»È¤Ã¤¿¿å¤Ï¤É¤³¤Ø¹Ô¤¯?¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç¡¢¸«¤Æ¡¦¿¨¤ì¤Æ¡¢¿·¤¿¤Êµ¤¤Å¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡ÖÂÎ¸³·¿¡×¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿å¤Î½Û´Ä¤ËÉ¬Í×¤Êµ¡Ç½¤ò7¤Ä¤Î¥Á¥«¥é¤Ç¾Ò²ð¤·¡¢¾å²¼¿åÆ»¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀÚ¤ê³«¤¯Ì¤Íè¤òÁÊµá¤·¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¤ªÍ¶¤¤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´Íè¾ì¤¯¤À¤µ¤¤¡£
❏ ¥¨¥³¥×¥í2024³µÍ×
³«ºÅÆü»þ¡¡2024Ç¯12·î4Æü¡Ê¿å¡Ë～6Æü¡Ê¶â¡Ë 10:00～17:00
¾ì½ê¡¡¡¡¡¡Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È
Æþ¾ìÎÁ¡¡¡¡ÌµÎÁ¡ÊÅÐÏ¿À©¡Ë
¼çºÅ¡¡¡¡¡¡¡Ê°ì¼Ò¡Ë¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë·Ð±Ä¿ä¿Êµ¡¹½¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¼Ò
¸ø¼°HP¡¡¡¡https://messe.nikkei.co.jp/ep/
❏¡Ö¿å¤ò¤á¤°¤ëÂçËÁ¸±¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡×¥Öー¥¹¡¡¡¡¡¡¥Öー¥¹ÈÖ¹æ¡§Åì6¥Ûー¥ë¡¡6-063¡¡¡¡
Å¸¼¨¥Öー¥¹Ì¾¾Î¡§¡Ö¿å¤ò¤á¤°¤ëÂçËÁ¸±～¿åÆ»¿å¤Ï¤É¤³¤«¤éÍè¤ë¡©»È¤Ã¤¿¿å¤Ï¤É¤³¤Ø¹Ô¤¯¡©¡ª¡×
* ¥Öー¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£