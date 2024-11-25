¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
»°É©£È£Ã¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡¢ÆüÎ©¡¢¥Ï¥Ô¥Í¥¹¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤¬¿·¤¿¤ÊÊ¡Íø¸üÀ¸¥µー¥Ó¥¹¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¸þ¤±¤¿¶¨ÁÏ¤ò³«»Ï
³ô¼°²ñ¼Ò ÆüÎ©À½ºî½ê[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/67590/412/resize/d67590-412-17fe4ee2cae37a42c5ef-0.png ]¡¡»°É©£È£Ã¥¥ã¥Ô¥¿¥ë³ô¼°²ñ¼Ò(ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§µ×°æ Âç¼ù¡¿°Ê²¼¡¢»°É©£È£Ã¥¥ã¥Ô¥¿¥ë)¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÆüÎ©À½ºî½ê (¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹·óCEO¡§¾®Åç ·¼Æó¡¿°Ê²¼¡¢ÆüÎ©)¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥Ô¥Í¥¹¥×¥é¥Í¥Ã¥È(ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§ÌðÌî ÏÂÃË¡¿°Ê²¼¡¢¥Ï¥Ô¥Í¥¹¥×¥é¥Í¥Ã¥È)¤Ï¡¢¿·¤¿¤ÊÊ¡Íø¸üÀ¸¥µー¥Ó¥¹¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¸þ¤±¤¿¶¨ÁÏ(°Ê²¼¡¢ËÜ¶¨ÁÏ)¤ò2024Ç¯11·î26Æü¤è¤ê³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¿¦¾ì¤Î¥Áー¥àÎÏ¶¯²½¤ä°ìÂÎ´¶¤ò¾úÀ®¤·¡Ö¹¬¤»¤Ê¿¦¾ì¤Å¤¯¤ê¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥Ï¥Ô¥Í¥¹¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤Î¡ÖHappiness Planet Connect¡×¤È¡¢¼ê¤Ö¤é¤ÇÇã¤¤Êª¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÆüÎ©¤ÎÌµ¿Í¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÅ¹ÊÞ¡ÖCO-URIBA¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢»°É©£È£Ã¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤Î¿¦¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó³èÀ²½¤ÎÂ¥¿Ê¤Î¸¡¾Ú¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¸¡¾Ú¤ÎÀ®²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢3¼Ò¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ç¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó³èÀ²½¤¬¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ç¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó³èÀ²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥ê¥¢¥ë¤ÊÇã¤¤Êª¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¡¢¿·¤¿¤ÊÊ¡Íø¸üÀ¸¥µー¥Ó¥¹¤ÎÁÏ½Ð¤ò¤á¤¶¤·¤Þ¤¹¡£¢£ÇØ·Ê¡¡´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¤ä·ò¹¯·Ð±Ä¤¬¹¤Þ¤ë¤Ê¤«¡¢¡Ö¹¬¤»¤Ê¿¦¾ì¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç½¾¶È°÷¤Î¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤ò¸þ¾å¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢¹¬Ê¡ÅÙ¤Î¹â¤¤½¾¶È°÷¤Ï¹¬Ê¡ÅÙ¤¬Äã¤¤½¾¶È°÷¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÁÏÂ¤À¤¬3ÇÜ¡¢À¸»ºÀ¤Ï31¡ó¹â¤¯¡¢Çä¾å¤Ï37¡ó¹â¤¤¤È¤¤¤¦¸¦µæ·ë²Ì*1¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ø¤Î½Ð¼Ò¤È¥Æ¥ì¥ïー¥¯¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥ïー¥¯¤Î¿»Æ©¤Ë¤è¤ê¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÉÔÂ¤ò²ÝÂê¤È¤¹¤ë´ë¶È¤¬Áý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢½¾¶È°÷Æ±»Î¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó³èÀ²½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Àº¿ÀÅª¡¢¼Ò²ñÅª¤ÊÌÌ¤Ç¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤ä¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Î¸þ¾å¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤ÏË¤«¤ÊÁÏÂ¤À¤ä¹â¤¤À¸»ºÀ¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£*1 Lyubomirsky, King, Diener¡ÖThe Benefits of Frequent Positive Affect : Does Happiness Lead to Success?¡×(https://www.apa.org/pubs/journals/releases/bul-1316803.pdf )¢£ÌÜÅª¡¡»°É©£È£Ã¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤Ï¡¢¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¤ä·ò¹¯·Ð±Ä¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢½¾¶È°÷¤¬ºÇÂç¸Â¤ËÇ½ÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2023～2025Ç¯ÅÙÃæ´ü·Ð±Ä·×²è(2025Ãæ·×)¤Î»ö¶ÈÀïÎ¬¤Î°ì¤Ä¤Ë¿·¤¿¤Ê¥Çー¥¿³èÍÑ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¥µー¥Ó¥¹¤ÎÁÏ½Ð¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡»°É©£È£Ã¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡¢ÆüÎ©¡¢¥Ï¥Ô¥Í¥¹¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤Ï¡¢ËÜ¶¨ÁÏ¤Ë¤è¤ê¡¢¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÍ¤¹¤ëÊ¡Íø¸üÀ¸¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¤Î¹½ÃÛ¤ò¤á¤¶¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»°É©£È£Ã¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤Î½¾¶È°÷Æ±»Î¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î³èÀ²½¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¢£³µÍ×¡¡¸¡¾Ú¤Ë»²²Ã¤¹¤ë»°É©£È£Ã¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤Î½¾¶È°÷¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¾å¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤ë¥¢¥×¥ê¡ÖHappiness Planet Connect¡×¤Ç¤ÎÅê¹Æ¤ä¡¢¤½¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤¹¤ë±þ±ç¡¢¤ª¤è¤Ó´¶¼Õ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ê¤É¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È(¥³¥Ï¥Ô¥Ý¥¤¥ó¥È)¤òÃù¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡¡¤Þ¤¿¡¢»°É©£È£Ã¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤ÎµòÅÀ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ëÀ¾¿·¶¶¥¹¥¯¥¨¥¢¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¥¨¥ê¥¢¤ËÀßÃÖ¤·¤¿¡¢¥µ¥¤¥Íー¥¸¡¢¥»¥ó¥µー¡¢À¸ÂÎÇ§¾Ú¡¢¤ª¤è¤Ó¼«Æ°·èºÑ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Ìµ¿Í¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÅ¹ÊÞ¡ÖCO-URIBA¡×¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¼ê¤Ö¤é¤ÇÇã¤¤Êª¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÍøÍÑ¼Ô¤Ï¡¢À¸ÂÎ¾ðÊó¤È¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¾ðÊó¤Ê¤É¤Î·èºÑ¾ðÊó¤ò¤¢¤é¤«¤¸¤áÅÐÏ¿¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖCO-URIBA¡×¤Ë´éÇ§¾Ú*2¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤¬¤Ç¤¡¢Ãª¤«¤é¾¦ÉÊ¤ò¼ê¤Ë¼è¤ë¤È¡¢¥»¥ó¥µー¤¬¾¦ÉÊ¤ò¼«Æ°¤ÇÇ§¼±¤··èºÑ¤¬´°Î»¤·¤Þ¤¹¡£¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖHappiness Planet Connect¡×¤Î³èÆ°ÎÌ¤Ë±þ¤¸¤ÆÃù¤Þ¤Ã¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¡¢¡ÖCO-URIBA¡×¤Î·èºÑ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¸ò´¹¤Ç¤¡¢½¾¶È°÷¤¬Æü¾ïÅª¤Ë¡ÖCO-URIBA¡×¤Ë½¸¤Þ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¶¯²½¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡ã¸¡¾Ú¤Î³µÍ×¡ä´ü¡¡¡¡´Ö¡¡¡¡¡§ 2024Ç¯11·î26Æü～2025Ç¯11·î25ÆüÆ³Æþ¾ì½ê¡¡¡¡¡§ À¾¿·¶¶¥¹¥¯¥¨¥¢12³¬¡¢13³¬(ÅìµþÅÔ¹Á¶è)ÂÐ¾ÝÉôÌç¡¡¡¡¡§ ±Ä¶ÈÅý³çËÜÉô¡¢¥»¥¯¥¿ー±Ä¶ÈËÜÉôÂÐ¾Ý¿Í¿ô¡¡¡¡¡§ Ìó400Ì¾¼è¤êÁÈ¤ßÆâÍÆ¡§¡¦¡ÖHappiness Planet Connect¡×¤È¡ÖCO-URIBA¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¥ê¥¢¥ë¡ß¥Ç¥¸¥¿¥ë¤òÍ»¹ç¤·¤¿¿·¤¿¤ÊÊ¡Íø¸üÀ¸¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¤Î»ö¶È²½¤Î¸¡¾Ú¡¦±þ±ç¤ä´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤¢¤¦¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤¿½¾¶È°÷´Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î³èÀ²½¤Î¸¡¾Ú¡¦ÍøÍÑ¼ÔËþÂÅÙ¡¢¡ÖHappiness Planet Connect¡×»ÈÍÑ·ÑÂ³¥Çー¥¿¡¢¹ØÇã¥Çー¥¿¤ÎÊ¬ÀÏ*2 ÆüÎ©¤ÎÀ¸ÂÎÇ§¾ÚÅý¹ç´ðÈ×¥µー¥Ó¥¹(https://www.hitachi.co.jp/products/it/finance/innovation/pbi/index.html )¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥»¥¥å¥¢¤ÊËÜ¿Í³ÎÇ§¤ò¼Â¸½¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±¥µー¥Ó¥¹¤Ï¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥³¥Í¥¯¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤Î´éÇ§¾Úµ»½Ñ¤Ë¡¢ÆüÎ©¤ÎÆÃµöµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¸ø³«·¿À¸ÂÎÇ§¾Ú´ðÈ×PBI¤òÍ»¹ç¤·¡¢°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ê´éÇ§¾Ú¤òÄó¶¡¡£¢£º£¸å¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡¡3¼Ò¤Ï¡¢¡ÖHappiness Planet Connect¡×¤È¡ÖCO-URIBA¡×¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤ê¡¢»°É©£È£Ã¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤Î¿¦¾ìÆâ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î³èÀ²½¤ä¡¢½¾¶È°÷Æ±»Î¤Î¶¦´¶¡¢½õ¤±¹ç¤¤¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¤Î¾úÀ®¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Î¹ØÇã¾ðÊó¤ä¹ÔÆ°¥í¥°¤Ê¤É¤Î¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¡¢Ê¡Íø¸üÀ¸¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¤Î¸ú²Ì¤ò¸¡¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£¢£¡ÖHappiness Planet Connect¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ[²èÁü2: https://prtimes.jp/i/67590/412/resize/d67590-412-30bbb9b4703d9a43d892-1.png ]²Ê³ØÅªº¬µò¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¸þ¾å»Ù±ç¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£1Æü1Ê¬ÄøÅÙ¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó¾å¤Ç¡¢¥æー¥¶ー¤¬¡ÖÅê¹Æ¡×¤È¡Ö±þ±ç¡×¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¤¤Ã¤«¤±ºî¤ê¡×¤È¡Ö¼Á¤Î¹â¤¤´Ø·¸À¤Î¹½ÃÛ¡×¤Ë¤è¤ê¡¢¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÁÈ¿¥¤ò¼«Á³¤Ëºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Connect | ¥Ï¥Ô¥Í¥¹¥×¥é¥Í¥Ã¥Èhttps://happiness-planet.org/service/connect/¢£¡ÖCO-URIBA¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ[²èÁü3: https://prtimes.jp/i/67590/412/resize/d67590-412-40d3d2ef27d4fb67c1ba-2.png ]¡¡ÍøÍÑ¼Ô¤Ï¡¢À¸ÂÎ¾ðÊó¤È¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¾ðÊó¤Ê¤É¤Î·èºÑ¾ðÊó¤ò¤¢¤é¤«¤¸¤áÅÐÏ¿¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢ÍøÍÑ»þ¤Ë´éÇ§¾Ú¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤·¡ÖCO-URIBA¡×¤ÎÃª¤«¤é¾¦ÉÊ¤ò¼ê¤Ë¼è¤ë¤È¡¢¥»¥ó¥µー¤¬¾¦ÉÊ¤ò¼«Æ°¤ÇÁªÄê¤··èºÑ¤¬´°Î»¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖCO-URIBA¡×¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¤¥Íー¥¸¤Ë¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¤Î¤ªÆÀ¾ðÊó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¤Î³èÍÑ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï²ñ¼Ò¤«¤é¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¤Ê¤É¡¢½¾¶È°÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ²ÁÃÍ¤¢¤ë¾ðÊó¤ò¥¿¥¤¥à¥êー¤ËÎ®¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡×¤òÁÏ½Ð¤¹¤ëÌµ¿Í¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÅ¹ÊÞ CO-URIBAhttps://www.hitachi.co.jp/products/it/finance/innovation/CO-URIBA/index.html¢£»°É©£È£Ã¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡»°É©£È£Ã¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¡ÈÌ¤Æ§¤ÎÌ¤Íè¤Ø¡¢¤È¤â¤ËÄ©¤à¥¤¥Î¥Ùー¥¿ー¡É¤ò¡Ö10Ç¯¸å¤Î¤¢¤ê¤¿¤¤»Ñ¡×¤Ë·Ç¤²¡¢¤½¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÁÄ¶È¤Î¥êー¥¹¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢Í·ÁÌµ·Á¤Î¥¢¥»¥Ã¥È¤ÎÀøºß²ÁÃÍ¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¤ä»ö¶È·Ð±Ä¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥«¥¹¥¿¥Þー¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡×¡Ö³¤³°ÃÏ°è¡×¡Ö´Ä¶¥¨¥Í¥ë¥®ー¡×¡Ö¹Ò¶õ¡×¡Ö¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹¡×¡ÖÉÔÆ°»º¡×¡Ö¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡×¤Î7¤Ä¤Î¥»¥°¥á¥ó¥È¤Î¤â¤È¡¢Ï¢·ëÁí»ñ»º¤ÏÌó11Ãû±ß¡¢Ï¢·ë½¾¶È°÷¤ÏÌó8,400¿Í¤òÍÊ¤·¡¢À¤³¦20¥«¹ñ°Ê¾å¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹(2024Ç¯3·îËö»þÅÀ)¡£¡¡¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Ï¡¢Àä¤¨¤ºÊÑ²½¤¹¤ë¼Ò²ñ¤ä»ö¶È´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤òÀè¼è¤ê¤·¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¡¦¥Ñー¥È¥Êー¤È¤È¤â¤Ë¿·¤¿¤Ê¼Ò²ñ²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼Ò²ñÅª²ÝÂê¤Î²ò·è¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤Ï»ýÂ³²ÄÇ½¤ÇË¤«¤ÊÌ¤Íè¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢»°É©£È£Ã¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡¡¡¡https://www.mitsubishi-hc-capital.com/¢£ÆüÎ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡ÆüÎ©¤Ï¡¢¥Çー¥¿¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ç¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¼Ò²ñ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¼Ò²ñ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó»ö¶È¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î DX ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥¹¥Æ¥à&¥µー¥Ó¥¹¡×¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¤äÅ´Æ»¤ÇÃ¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡Ö¥°¥êー¥ó¥¨¥Ê¥¸ー&¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡×¡¢Éý¹¤¤»º¶È¤Ç¥×¥í¥À¥¯¥È¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ç¤Ä¤Ê¤®¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡Ö¥³¥Í¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¤¥ó¥À¥¹¥È¥êー¥º¡×¤È¤¤¤¦3¥»¥¯¥¿ー¤Î»ö¶ÈÂÎÀ©¤Î¤â¤È¡¢IT ¤äOT(À©¸æ¡¦±¿ÍÑµ»½Ñ)¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È¤ò³èÍÑ¤¹¤ëLumada¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ä¼Ò²ñ¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¢¥°¥êー¥ó¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤È¤Î¶¨ÁÏ¤ÇÀ®Ä¹¤ò¤á¤¶¤·¤Þ¤¹¡£3 ¥»¥¯¥¿ー¤Î 2023 Ç¯ÅÙ(2024 Ç¯ 3 ·î´ü)Çä¾å¼ý±×¤Ï8Ãû5,643²¯±ß¡¢2024Ç¯3·îËö»þÅÀ¤ÇÏ¢·ë»Ò²ñ¼Ò¤Ï573¼Ò¡¢Á´À¤³¦¤ÇÌó27Ëü¿Í¤Î½¾¶È°÷¤òÍÊ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢ÆüÎ©¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È(https://www.hitachi.co.jp/ )¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¢£¥Ï¥Ô¥Í¥¹¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡¥Ï¥Ô¥Í¥¹¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤Ï¿Í¤äÁÈ¿¥¤Î¥Ï¥Ô¥Í¥¹¸þ¾å¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¦¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2020Ç¯7·î¤Ë¡¢¹¬¤»¤Î¸«¤¨¤ë²½µ»½Ñ¤Ç¿·¤¿¤Ê»º¶ÈÁÏÀ¸¤ò¤á¤¶¤¹¡Ö½ÐÅç¡×¤È¤·¤Æ³ô¼°²ñ¼ÒÆüÎ©À½ºî½êÂ¾¤ò¼çÍ×³ô¼ç¤È¤·¡¢»ñËÜ¶â9²¯9ÀéËü±ß¤ÇÀßÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡¡ÂçÎÌ¤Î¿Í´Ö¥Çー¥¿¤Î²òÀÏ¤ä¸¦µæÀ®²Ì¤ò¤â¤È¤Ë¡¢2020Ç¯7·î¤Ë¡¢¹¬¤»¤Î¸«¤¨¤ë²½µ»½Ñ¤Ç¿·¤¿¤Ê»º¶ÈÁÏÀ¸¤ò¤á¤¶¤¹ÌÜÅª¤ÇÀßÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡¡¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÅù¤«¤é¤Î¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿¦¾ì¤Î¹¬Ê¡´¶¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ë´Ø¤ï¤ë¸¦µæÀ®²Ì¤Ë´ð¤Å¤¡¢½¾¶È°÷¤¬¸ß¤¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤ÆÁ°¸þ¤¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ëÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¤ò»Ù±ç¤¹¤ëSaaS·¿¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È(https://happiness-planet.org/ )¤ò¤´Í÷²¼¤µ¤¤¡£¢£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡¡»°É©£È£Ã¥¥ã¥Ô¥¿¥ë³ô¼°²ñ¼Ò ¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÉô¡¡¢©100-6525 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ°ìÃúÌÜ5ÈÖ1¹æ¡¡TEL 03-6865-3002 (Ä¾ÄÌ)¡¡³ô¼°²ñ¼ÒÆüÎ©À½ºî½ê¡¡¢©100-8220 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ°ìÃúÌÜ6ÈÖ1¹æ¡¡Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡§https://www.hitachi.co.jp/products/it/finance/inquiry.html¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥Ô¥Í¥¹¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡¡¢©185-8601 ÅìµþÅÔ¹ñÊ¬»û»ÔÅìÎø¥ö·¦°ìÃúÌÜ280¹æ¡¡Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡§https://happiness-planet.org/inquiry/°Ê ¾å