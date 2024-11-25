¡ÖTikTok TOHO Film Festival 2024¡×¤Î½Ä·¿±Ç²èºîÉÊ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È17ºîÉÊ¤¬·èÄê¡ª»°µÈºÌ²Ö¤é¤¬½ÐÀÊ¤¹¤ë12·î19Æü¤Î¼ø¾Þ¼°¤Ç³Æ¼õ¾ÞºîÉÊ¤òÈ¯É½
¥·¥çー¥È¥àー¥Óー¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖTikTok¡Ê¥Æ¥£¥Ã¥¯¥È¥Ã¥¯¡Ë¡×¤ÈÅìÊõ³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢º£Ç¯¤Ç4²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë½Ä·¿±Ç²èº×¡ÖTikTok TOHO Film Festival 2024¡×¤ò³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£2021Ç¯¤Ë³«ºÅ¤·¤¿Âè1²óÌÜ¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤òÌ³¤á¤¿ËÌÂ¼¾¢³¤¤«¤é¥Ð¥È¥ó¤¬°ú¤·Ñ¤¬¤ì¡¢Âè2²óÌÜ¤Ï°ëÂ¼Í¦ÅÍ¡¢Âè3²óÌÜ¤ÏÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¡¢¤½¤·¤ÆÂè4²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï»°µÈºÌ²Ö¤¬½¢Ç¤¤·¡¢2024Ç¯6·î26Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é10·î29Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç½Ä·¿±Ç²èºîÉÊ¤ò¸øÊç¤·¤Þ¤·¤¿¡£
11·î22Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤È¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤ë»°µÈºÌ²Ö¡ÊÇÐÍ¥¡¦¥â¥Ç¥ë¡Ë¡¢¿³ºº°÷¤ÎÇë¸¶·òÂÀÏº¡Ê±Ç²è´ÆÆÄ¡Ë¡¢²¬Â¼ÏÂ²ÂºÚ¡Ê¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡Ë¡¢MEGUMI¡Ê½÷Í¥¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡Ë¡¢¤·¤ó¤Î¤¹¤±¡Ê±Ç²è´¶ÁÛTikTok¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡Ë¤¬¿³ºº²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£½Ä·¿±Ç²èºîÉÊ¤ò¸·Àµ¤ËÉ¾²Á¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎºîÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ëÁÛ¤¤¤ä¡¢¤È¤¤ËÇ®¤¤°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤Ê¤¬¤é½Ä·¿±Ç²èºîÉÊ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È17ºîÉÊ¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£±Ç²è´ÆÆÄ¤äÇÐÍ¥¡¢¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ëÊ¬Ìî¤Ç³èÌö¤¹¤ë¿³ºº°÷¤¿¤Á¤Ë¤è¤ëÂ¿³ÑÅª¤Ê»ëÅÀ¤ÈÁÛ¤¤¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦¿³ºº²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºòÇ¯¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¡ã1ËÜ¤ÎÅê¹Æ¤Ç´°·ë¤µ¤ì¤¿1Ê¬～10Ê¬°ÊÆâ¤Î½Ä·¿±Ç²èºîÉÊ¤Î¤ß¡ä¤¬¿³ººÂÐ¾Ý¤Î¾ò·ï¤È¤Ê¤ê¡¢Ìó400¤ÎÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î±þÊçºîÉÊ¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ö#TT±Ç²èº×2024¡×¤ò¤Ä¤±¤ÆÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿±þÊçºîÉÊ¤ÎÁíºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï¡¢2024Ç¯11·î20Æü¡Ê¿å¡Ë»þÅÀ¤Ç1²¯7ÀéËü²ó°Ê¾å¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢½Ä·¿±Ç²èºîÉÊ¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë´Õ¾Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿³ºº²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤Î³èÌö¤¬¤á¤¶¤Þ¤·¤¯¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â¼¡¡¹¤ÈÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¤·³èÌö¤ÎÉý¤ò¹¤²Â³¤±¤Æ¤¤¤ë»°µÈºÌ²Ö¤Ï¡¢¡ÖÉáÃÊ»ä¤ÏTikTok¤Ç¡¢¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ä¤ª¤¹¤¹¤á¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤ò¤è¤¯¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢º£²ó¤Î½Ä·¿±Ç²è¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÁ´¤¯°ã¤¦ºîÉÊ¤Ë½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìò¼Ô¤µ¤ó¤Î¤ª¼Çµï¤âÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤¬Âô»³¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È½Ä·¿±Ç²è¤¬¿·¤¿¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ö¥ëー¥Ô¥ê¥ª¥É¡×¡ÖÐþËý¤ÈÁ±ÎÉ¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë±Ç²è´ÆÆÄ¤ÎÇë¸¶·òÂÀÏº¤Ï¡¢¡ÖÉáÃÊ¼«Ê¬¤Ï²£¤Ç±Ç²è¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀÎ¡¢½Ä¤Î²èÌÌ¤Ç¹Í¤¨¤ë¤È¤¤¤¦´ë²è¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Èó¾ï¤ËÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢¿§¡¹¤Ê²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò²þ¤á¤ÆÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À±Ç²è¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¡¢ÊÙ¶¯¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È´ÆÆÄ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌÜÀþ¤Ç²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹ÊÔ¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ö¤¤ß¤Î¿§¡×¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Î²¬Â¼ÏÂ²ÂºÚ¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤ÎÃæ¤Ç¸«¤ë¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥ë¤ÊÉôÊ¬¤äÆü¾ïÀ¸³è¤Ë¤è¤ê¶á¤¤¤È¤³¤í¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢1¥«¥Ã¥È1¥«¥Ã¥È¤Ë¤è¤êµ¤¤òÈ´¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¸«¤ë¿Í¤¬¾¯¤·¤Ç¤âÌýÃÇ¤·¤¿¤êÌÜ¤òÎ¥¤·¤¿¤é¡¢½¸ÃæÎÏ¤òÀÚ¤é¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢¡É¼æ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤â¤Î¡É¤Ï¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¿´¤Ë¥°¥Ã¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤ì¤¬½Ä·¿±Ç²è¤ÎÎÉ¤µ¤À¤È¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤âÈ¯¸«¤Ç¤·¤¿¡£¡×¤È¿·¤¿¤Êµ¤ÉÕ¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ®¤¯¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½÷Í¥¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤ÎMEGUMI¤Ï¡¢¡Ö½Ä·¿±Ç²è¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤Î²ÄÇ½À¤¬¤è¤ê¹¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤ÎºîÉÊ¤â²è¤¬ÁÇÅ¨¤Ç¤«¤Ã¤³¤è¤¯¡¢Èó¾ï¤ËË×Æþ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¡¢½Ä·¿±Ç²è¤Î²ÄÇ½À¤Ø´üÂÔ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÂè1²óÌÜ¤«¤é¿³ºº°÷¤È¤·¤Æ¤³¤Î±Ç²èº×¤Ë»²²Ã¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿±Ç²è´¶ÁÛTikTok¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¤·¤ó¤Î¤¹¤±¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¿ôÇ¯¡¢¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¤È¤¤¤¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÏÂç¤¤Ê¥È¥ì¥ó¥É¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢¤³¤ÎÊ¸Ì®¤ÎÎ®¤ì¤ò¼õ¤±¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¾å¤Ç¡¢‟±Ç²è¡É¤È¤¤¤¦Ê¸Ì®¤âÆ§¤Þ¤¨¤¿ºîÉÊ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Èó¾ï¤ËÎÉ¤¯¡¢º£¸å¤Ë¤ª¤±¤ëÎÉ¤¤Ê¬´ôÅÀ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¶áÇ¯¤Î±ÇÁüÉ½¸½¤ÎÎ®¤ì¤ò²òÀâ¤·¤Ä¤Ä¡¢±þÊçºî¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£
¿³ºº°÷Áí¤¸¤Æ¡¢Â¿ÍÍ¤Ê´ÑÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÈó¾ï¤Ë¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤¤ºîÉÊ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤È¸ì¤ê¡¢Ç®¤¤µÄÏÀ¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤¿¿³ºº²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ½ªÅª¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¥Î¥ß¥Íー¥È¤µ¤ì¤¿17ºîÉÊ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢º£²ó¤Î¿³ºº¤ò·Ð¤Æ¡Ö¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¡Ö½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¡Ö¥¢¥Ë¥á¡¦CG¾Þ¡×¡ÖÆÃÊÌ¾Þ¡×¡¢¤½¤·¤Æº£Ç¯¿·Àß¤µ¤ì¤¿¡Ö¤¤ß¤Î¿§¡×¾Þ¡Ê¢¨¡Ë¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨2024Ç¯11·î»þÅÀ¤Ç¸ø³«Ãæ¤ÎÄ¹ÊÔ¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ö¤¤ß¤Î¿§¡×¡Ê»³ÅÄ¾°»Ò´ÆÆÄºÇ¿·ºî¡Ë¤È¡ÖTikTok TOHO Film Festival 2024¡×¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢¾Þ¤ò¿·Àß¡£
¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ¼Ô¤Ë¤ÏÅìÊõ¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Ë¤è¤ë¿·ºî½Ä·¿±Ç²èºîÉÊ¤ÎÀ©ºî¸¢Íø¤¬Â£¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¼õ¾ÞºîÉÊ¤ÎÈ¯É½¤Ï¡¢2024Ç¯12·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¡ÖTikTok TOHO Film Festival 2024¡×¼ø¾Þ¼°¤Ç¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¼ø¾Þ¼°ÅöÆü¤ÏÁ°½Ò¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤È¿³ºº°÷¤Ë²Ã¤¨¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾ÞµÇ°¿·ºî¤Î¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëóîÆ£µþ»Ò¡ÊÇÐÍ¥¡Ë¤Î½ÐÀÊ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ø¾Þ¼°¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡¢12·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë17:00¤«¤é¡ÖTikTok TOHO Film Festival 2024¡×¸ø¼°TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤è¤ê¡¢TikTok LIVE¤Ë¤ÆÀ¸ÇÛ¿®Í½Äê¤Ç¤¹¡£
Âè4²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Ï¡¢°ìÂÎ¤É¤ÎºîÉÊ¤¬¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿³Æ¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Éý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÇÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ë¡¢¸«¤ë¿Í¡¹¤Î¿´¤Î¶×Àþ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¡È½Ä·¿¤Ç¤·¤«ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤Êª¸ì¡É¤ÎÃÂÀ¸¤Ë¡¢¤¼¤Ò¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¥Î¥ß¥Íー¥È17ºîÉÊ¡Ê50²»½ç¡Ë
±§Ãè¿Í¤Ï¥Ï¥Ã¥Ôー¥¿ー¥ó¤¬¹¥¤
https://www.tiktok.com/@yuyawatanabe_movie/video/7425126922360769799
Alien in The Smartphone
https://www.tiktok.com/@hk9i3/video/7431140947016158482
AIº§³è¥¢¥×¥ê
https://www.tiktok.com/@doramamiru3/video/7428513575221693713
¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¥³ー¥É
https://www.tiktok.com/@doramamiru3/video/7409215125351173377
¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Î¿ä¤·³è
https://www.tiktok.com/@momoko_ishida/video/7431155079106858248
The Last Day
https://www.tiktok.com/@yuta_uchida/video/7431197217987349767
¼º´é - Lost Face
https://www.tiktok.com/@kouhei0319/video/7430986134349417746
ÀäÌÇ¥á¥·
https://www.tiktok.com/@i_am_yossiy/video/7431135613207842056
¤½¤³¤ËÉÔ»×µÄ¤ÊÅÅÏÃ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦
https://www.tiktok.com/@user9676795301193/video/7431183720654130439
Å¾¿¦
https://www.tiktok.com/@axebomber_film/video/7426640315311754503
ÅôÂæ¼é¤ÈÌÂ»Ò¤ÎÍ©Îî
https://www.tiktok.com/@user9676795301193/video/7431199589824220424
¥Í¥¶ー
https://www.tiktok.com/@mdayhbvyvzk/video/7431190068569623816
ÇòÀþ¥²ー¥à
https://www.tiktok.com/@mr.sho_film/video/7429694352613575953
¤Ò¤Þ¤ï¤ê¤Îµ²±
https://www.tiktok.com/@koko_r019/video/7421156409531731218
ËÍ¤Î½Õ¤Ï²¿¿§
https://www.tiktok.com/@monto12341234/video/7430739859569937682
¥â¥Ö¥é¥¤¥Õ
https://www.tiktok.com/@doramamiru3/video/7417687745109298450
Í·±à¿Í
https://www.tiktok.com/@isuoji/video/7431170619305217296
¢£¼ø¾Þ¼°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖTikTok TOHO Film Festival 2024¡×¼ø¾Þ¼° ³«ºÅ³µÍ×
- Æü»þ¡§2024Ç¯12·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë17:00³«»ÏÍ½Äê
- ÇÛ¿®¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://www.tiktok.com/@ttff_ttff
¢¨ÌµÎÁ¤Ç»ëÄ°²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¨¼ø¾Þ¼°¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú´ØÏ¢¥Úー¥¸¡¦¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Û
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¦²áµî¼õ¾Þºî¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡§https://tiktoktohofilmfestival.com/
¸ø¼°TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://www.tiktok.com/@ttff_ttff
¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://x.com/tiktoktohoff
¡Ú±Ç²è¡Ö¤¤ß¤Î¿§¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¹â¹»À¸¤Î¥È¥Ä»Ò¤Ï¡¢¿Í¤¬¡Ö¿§¡×¤Ç¸«¤¨¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥È¥Ä»Ò¤Ï¡¢Æ±¤¸³Ø¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Èþ¤·¤¤¿§¤òÊü¤Ä¾¯½÷¡¦¤¤ß¤È¡¢³¹¤ÎÊÒ¶ù¤Ë¤¢¤ë¸Å½ñÅ¹¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿²»³Ú¹¥¤¤Î¾¯Ç¯¡¦¥ë¥¤¤È¥Ð¥ó¥É¤òÁÈ¤à¤³¤È¤Ë¡£¥È¥Ä»Ò¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Ã¯¤Ë¤â¸À¤¨¤Ê¤¤Çº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£²»³Ú¤Ç¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯»°¿Í¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë¡¢Í§¾ð¤È¤Û¤Î¤«¤ÊÎø¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¾ð¤¬À¸¤Þ¤ì»Ï¤á¤ë¡£¼þ¤ê¤Ë¹ç¤ï¤»²á¤®¤¿¤ê¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç½ý¤Ä¤¤¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤òµ¶¤Ã¤¿¤ê―¡£¤ä¤¬¤ÆË¬¤ì¤ë½é¤á¤Æ¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¸«¤»¤¿»°¿Í¤Î¡Ö¿§¡×¤È¤Ï¡£
¡Ê¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://kiminoiro.jp/ (https://kiminoiro.jp/)¡Ë
¡ÚGEMSTONE¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
ÅìÊõ³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÄ©ÀïÅª¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¥ìー¥Ù¥ë¤Ç¤¹¡£¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¡¢¤½¤·¤Æ¼ÂÀÓ¤ÎÍÌµ¤òÌä¤ï¤º¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î³§ÍÍ¤¬¼«Í³¤ËºÍÇ½¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¾ì¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
¡ÚTikTok¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
TikTok¤Ï¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¸þ¤±¤Î¥·¥çー¥È¥àー¥Óー¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ÁÏÂ¤À¤ò»É·ã¤·¡¢´î¤Ó¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤Ç¤¹¡£TikTok¤Î¥°¥íー¥Ð¥ëËÜ¼Ò¤Ï¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤È¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤Ë¤¢¤ê¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¢¥í¥ó¥É¥ó¡¢¥À¥Ö¥ê¥ó¡¢¥Ñ¥ê¡¢¥Ù¥ë¥ê¥ó¡¢¥É¥Ð¥¤¡¢¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¡¢¥½¥¦¥ë¡¢Åìµþ¤Ê¤É¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥ª¥Õ¥£¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£