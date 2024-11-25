¡Ö³ÎÄê¿½¹ð for ¥¹¥­¥Þ¥Ð¥¤¥È Powerd by FinFin¥íー¥ó¥Á¤ËÈ¼¤¦»ö¶ÈÀïÎ¬È¯É½²ñ¡×¥¤¥Ù¥ó¥È¥ì¥Ýー¥È

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²ñ·×¥Ð¥ó¥¯³ô¼°²ñ¼Ò[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/101759/39/resize/d101759-39-13f2d29eed91f673c9a7-0.jpg ]2024Ç¯11·î14Æü¡¢²ñ·×¥Ð¥ó¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢²ñ·×¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤ÏÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¤Ë¤¢¤ë¡ÖTHE FINTECH CENTER of TOKYO, FINOLAB¡×¤Ë¤Æ¡Ö³ÎÄê¿½¹ð for ¥¹¥¥Þ¥Ð¥¤¥È Powerd by FinFin¥íー¥ó¥Á¤ËÈ¼¤¦»ö¶ÈÀïÎ¬È¯É½²ñ¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶áÇ¯¡¢¥¹¥¥Þ»þ´Ö¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¹¥Ý¥Ã¥È¥ïー¥¯¤¬µÞÂ®¤ËÉáµÚ¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢²ñ·×¥Ð¥ó¥¯¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Ý¥Ã¥È¥ïー¥«ー¤Î³ÎÄê¿½¹ð¤ÎÉÔ°Â¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥¹¥Ý¥Ã¥È¥ïー¥«ーÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¡Ö³ÎÄê¿½¹ð for ¥¹¥¥Þ¥Ð¥¤¥È¡×¤ò¥íー¥ó¥Á¤·¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢Âç¼ê¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¥ïー¥¯¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥¤¥ßー¡Ê°Ê²¼¡¢¥¿¥¤¥ßー¡Ë¤È¶ÈÌ³Äó·È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Ý¥Ã¥È¥ïー¥«ー¤Î³ÎÄê¿½¹ð¤ÎÉÔ°Â¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë²ñ·×¥Ð¥ó¥¯¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥ì¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£¡ã¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡ä²ñ·×¥Ð¥ó¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ CEO¡§È¿Ä® ½¨¼ù¡Ë¤Ï¡¢¥¹¥Ý¥Ã¥È¥ïー¥«ーÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¡Ö³ÎÄê¿½¹ð for ¥¹¥¥Þ¥Ð¥¤¥È Powerd by FinFin 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https://prtimes.jp/i/101759/39/resize/d101759-39-51b9b1c7825699a48990-2.jpg ]¼¡¤Ë²ñ·×¥Ð¥ó¥¯ Marketing Manager ²ÃÆ£ µü»Ò»á¤«¤é¡¢¥¹¥¥Þ¥Ð¥¤¥È¤Î³ÎÄê¿½¹ð¤ËÂÐ¤¹¤ë¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥¹¥¥Þ»þ´Ö¤ËÆ¯¤¯¥¹¥Ý¥Ã¥È¥ïー¥¯»Ô¾ì¤¬µÞÂ®¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯9·î»þÅÀ¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¥ïー¥«ー¤ÎÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï2,500Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¢¨2¡Ë¥¿¥¤¥ßー¤Î23Ç¯Ëö»þÅÀ¤ÎÅÐÏ¿¾ðÊó¡Ê¢¨3¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÌóÈ¾¿ô¤Î52%¤¬¡¢²ñ¼Ò°÷¡¢¥Ñー¥È¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¡¢¼«±Ä¶È¡¦¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Éû¶È¤È¤·¤Æ¥¹¥Ý¥Ã¥È¥ïー¥«ー¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¤³¤¦¤·¤¿¿·¤·¤¤Æ¯¤Êý¤ÎÃÂÀ¸¤Ç¡¢³ÎÄê¿½¹ð¤¬É¬Í×¤ÊÊý¤âÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥¹¥¥Þ¥Ð¥¤¥È¤ÇÇ¯´Ö¤ÎµëÍ¿½êÆÀ¤¬20Ëü±ß°Ê¾å¤È¤Ê¤ë¤È³ÎÄê¿½¹ð¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿ËÜ¶È¤ò»ý¤ÁÇ¯ËöÄ´À°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¤Ï¡¢ËÜ¶È¤È¥¹¥¥Þ¥Ð¥¤¥È¤ÎµëÍ¿½êÆÀ¤¬103Ëü±ß ¤òÄ¶¤¨¤ë¤È³ÎÄê¿½¹ð¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Î¤Ê¤«¡¢¥¹¥Ý¥Ã¥È¥ïー¥«ー¤Î³ÎÄê¿½¹ð¤ËÂÐ¤¹¤ë²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³ÎÄê¿½¹ð¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢7,965Ì¾¤Î²óÅú¤òÆÀ¤¿¤È¤³¤í¡¢ 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https://prtimes.jp/i/101759/39/resize/d101759-39-717466ae76ec55d22058-5.jpg ]¶ÈÌ³Äó·È¹ç°Õ¤ÎÈ¯É½¸å¡¢²ñ·×¥Ð¥ó¥¯ ¾®ÎÓ »á¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥¤¥ßー ¼¹¹ÔÌò°÷ ¥¹¥Ý¥Ã¥È¥ïー¥¯¸¦µæ½ê½êÄ¹ ÀÐ¶¶ ¹§µ¹»á¡Ê°Ê²¼¡¢·É¾ÎÎ¬¡Ë¡¢Æ± ¥¹¥Ý¥Ã¥È¥ïー¥¯¸¦µæ½ê ¸ø¶¦À¯ºöG¥µー¥Ó¥¹¥êー¥¬¥ë¥¨¥¥¹¥Ñー¥È¥Áー¥àTLÀÇÍý»Î ÅÏî´ Î¼»á¡Ê°Ê²¼¡¢·É¾ÎÎ¬¡Ë¤Î3»á¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢¥¹¥¥Þ¥Ð¥¤¥È¤Î³ÎÄê¿½¹ð¤Îº£¸å¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¡¢¥¿¥¤¥ßー¤ÎÀÐ¶¶»á¤«¤éº£²ó¤Î¶ÈÌ³Äó·È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¡Ø³ÎÄê¿½¹ð for 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