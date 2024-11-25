°ÂÅÄÁÒ¸Ë¡¢½é¤Î¥ª¥Õ¥µ¥¤¥ÈPPA Æ³Æþ
¡¡°ÂÅÄÁÒ¸Ë³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®Àî°ìÀ®¡¢°Ê²¼¡Ö°ÂÅÄÁÒ¸Ë¡×¡Ë¡¢ÅìµÞÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§À±Ìî¹ÀÌÀ¡¢°Ê²¼ ¡ÖÅìµÞÉÔÆ°»º¡×¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥¨¥Í¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§º¬ÄÅÅÐ»ÖÇ·¡¢°Ê²¼ ¡Ö¥ê¥¨¥Í¡×¡Ë¤Ï¡¢°ÂÅÄÁÒ¸Ë¤ÎCO2ÇÓ½ÐÎÌ¤Îºï¸º¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥ª¥Õ¥µ¥¤¥È·¿¥³ー¥Ý¥ìー¥ÈPPA·ÀÌó¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖËÜPPA¡×¡Ë¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
£±¡¥ÇØ·Ê
¡¡°ÂÅÄÁÒ¸Ë¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¡ÖÄãÃºÁÇ¡¦½Û´Ä·¿¼Ò²ñ¤Ø¤Î¹×¸¥¡×¤ò·Ð±Ä¤ÎºÇ½ÅÍ×²ÝÂê¡Ê¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡Ë¤Î°ì¤Ä¤Ë¿ø¤¨¡¢¤½¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¥°¥ëー¥×¤ÎCO2ÇÓ½ÐÎÌ¤ò2022Ç¯ÅÙÈæ¤Ç30%ºï¸º¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê»Üºö¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢ËÜPPAÆ³Æþ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÅìµÞÉÔÆ°»º¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥°¥ëー¥×¤Ç¤ÏÄ¹´ü¥Ó¥¸¥ç¥ó¡ÖGROUP VISION 2030¡×¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö´Ä¶·Ð±Ä¡×¤òÁ´ÂÎÌÜÉ¸¤Î£±¤Ä¤Ë·Ç¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ³Ë²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëÅìµÞÉÔÆ°»º¤Ï¡¢£²£°£²£´Ç¯¤Ë¹ñÆâ¤ÎÊÝÍ»ÜÀß¢¨1¤ÎÅÅÎÏ¤ò100¡óºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ø¤ÈÀÚ¤êÂØ¤¨¤ëRE100¤ÎÃ£À®¤ò¡¢¹ñÆâ»ö¶È²ñ¼Ò¢¨£²¤Ç½é¤á¤ÆÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¹ñ¤Î¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ëÃ£À®¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÅìµÞÉÔÆ°»º¤ª¤è¤Ó¥ê¥¨¥Í¤ÏÏ¢·È¤·¤Æ´ë¶È¤ÎÃ¦ÃºÁÇ²½»Ù±ç¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÅÙ¡¢¥ê¥¨¥Í¤Ë¤è¤ëÅÅÎÏ¶¡µë¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥ê¥¨¥Í¤Ç¤ó¤¡×¤ÎÄó°Æ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¢¨1¡¡RE100 ¤ÎÂÐ¾ÝÈÏ°Ï¤È¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢ÇäµÑËô¤Ï¼è²õ¤·Í½Äê°Æ·ïµÚ¤ÓÅö¼Ò¤¬¥¨¥Í¥ë¥®ー´ÉÍý¸¢¸Â¤òÍ¤·¤Ê¤¤°ìÉô¤Î¶¦Æ±»ö¶È°Æ·ï¤Ï½ü¤¯
¡¡¢¨£²¡¡¶âÍ»µ¡´Ø¤ò½ü¤¯¡£
£²¡¥ËÜPPA¤Î³µÍ×
¡¡ËÜPPA¤Ï¡¢ÅìµÞÉÔÆ°»º¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë¥ê¥¨¥Í¹á¼èÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ½ê¤ÇÈ¯ÅÅ¤·¤¿ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ーÍ³Íè¤ÎÅÅÎÏ¤ò¡¢¾®ÇäÅÅµ¤»ö¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥ê¥¨¥Í¤òÄÌ¤¸¤Æ°ÂÅÄÁÒ¸Ë¤Î¼Ç±º±Ä¶È½ê¤Ø¶¡µë¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£2024Ç¯11·î1Æü¤è¤êÅÅÎÏ¶¡µë¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¯ÅÅ¤·¤¿ÅÅÎÏ¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç¯´ÖÌó144,582kg-CO2Ç¯¤ÎCO2ºï¸º¢¨2¤Ë¹×¸¥¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥ª¥Õ¥µ¥¤¥È·¿¥³ー¥Ý¥ìー¥ÈPPA¤ÎÆ³Æþ¤Ï°ÂÅÄÁÒ¸Ë¤È¤·¤Æ½é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¨3¡¡0.477kg-CO2/kwh ¡ß 303,105kWh/Ç¯¤Ç·×»»
¡Ê¼è¤êÁÈ¤ß³µÍ×¿Þ¡Ë
£³¡¥³Æ¼Ò¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
¡¡°ÂÅÄÁÒ¸Ë¤ÏËÜPPA¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤Æ¡¢Ã¦ÃºÁÇ²½¤Î»Üºö¤òº£¸å¤â·ÑÂ³¤·¤Æ¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£Á´¤Æ¤Î¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤Î³§¤µ¤Þ¤«¤é°ìÁØÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¡Ö¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±À¿¼Â¤Ë¤ª±þ¤¨¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡ÖYASDA Value¡×¤òÊÑ¤ï¤é¤º¤Ë¤´Äó¶¡¤¹¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢¼Ò²ñ¤Î·ã¤·¤¤ÊÑ²½¤Ë½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤·¼«¤é¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢º£¸å¤â»ýÂ³²ÄÇ½¤ÇË¤«¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅìµÞÉÔÆ°»º¤Ï¡¢ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤äÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¹ñÆâÁ´¹ñ¤Ç¡Ú114»ö¶È¡¦Äê³ÊÍÆÎÌ1,8GWÄ¶¡Ê2024Ç¯10·îËö´ð½à¡¢³«È¯Ãæ°Æ·ï¤ò´Þ¤à¡Ë¡Û¤ÎºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ーÈ¯ÅÅ»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥ê¥¨¥Í¤Ï2022Ç¯12·î¤ËÅÅµ¤»ö¶ÈË¡¤Ë´ð¤Å¤¯¾®ÇäÅÅµ¤»ö¶È¼Ô¤È¤·¤ÆÅÐÏ¿¤µ¤ì¡¢¼«¤éºî¤Ã¤¿ºÆ¥¨¥ÍÅÅµ¤¤ò¼«¤é¼ûÍ×²È¤Þ¤ÇÆÏ¤±¤ë°ì´ÓÂÎÀ©¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñÆâ³Æ´ë¶È¤¬Ã¦ÃºÁÇ¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤òËÜ³Ê²½¤¹¤ëº£ÈÌ¡¢ÅìµÞÉÔÆ°»º¤ª¤è¤Ó¥ê¥¨¥Í¤ÏÏ¢·È¤·¡¢ºÆ¥¨¥Í³«È¯Åù¤Ë¤è¤ë°ÂÄê¤·¤¿È¯ÅÅ¸»¤Î³ÎÊÝ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢¼ûÍ×²ÈÍÍ¤Î¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ºÆ¥¨¥ÍÆ³Æþ¤Î¤´Äó°Æ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¹ñ¤Î¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥ê¥¨¥Í¤Ç¤ó¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡¡¥ê¥¨¥Í¤¬Äó¶¡¤¹¤ë»Ô¾ìÏ¢Æ°·¿¤ÎÅÅÎÏ¶¡µë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¥ê¥¨¥Í¤Ç¤ó¤¤Ç¤Ï¡¢£³¤Ä¤Î¥×¥é¥ó¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥¹¥È½Å»ë¤Î¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥×¥é¥ó¤«¤é¡¢¥³ー¥Ý¥ìー¥ÈPPA¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤êÄÉ²ÃÀ¤Î¤¢¤ëºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¡ÊÀ¸¥°¥êー¥ó¡Ë¤ÎÄ¾ÀÜÄ´Ã£¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ëºÆ¥¨¥Í¥×¥é¥ó¤Ê¤É¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ëー¥º¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿¤´Äó°Æ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£