¥¸ー¥ë¡¢ThoughtSpot¼Ò¼çºÅ¡ÖThoughtSpot Day in Tokyo 2024¡×¤Ë¶¨»¿¤·¡¢¥Öー¥¹Å¸¼¨¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹

株式会社アバントグループ

アバントグループで、デジタルトランスフォーメーション(以下「DX」)推進事業を展開する株式会社ジール(本社:東京都品川区、代表取締役社長:沼田 善之、以下「ジール」)は、2024年12月4日(水)に神田明神ホールで開催されるThoughtSpot合同会社主催の「ThoughtSpot Day in Tokyo 2024」に協賛し、ブース展示を行います。

■ThoughtSpot Day in Tokyo 2024開催概要

ThoughtSpot Day in Tokyo 2024は、データ活用に携わるリーダー、ビジネスユーザー、経営者の皆様を対象に、AI技術と自然言語検索による革新的なデータ分析ソリューションを紹介する一大イベントです。「Spotlighting on the Future of Your Data」をテーマに掲げ、AI技術を活用した次世代のデータ活用法を学ぶ機会を提供します。参加者は、革新的なデータ分析プラットフォーム「ThoughtSpot」を活用することで、データ駆動型の意思決定を促進し、競争力を強化する方法を見出すことができます。

<開催概要>

[表: https://prtimes.jp/data/corp/16467/table/415_1_86dbd2d6a58987c87c7bf73324395f56.jpg ]

<ジールのブース展示>

ThoughtSpotの生成AI技術とデータ分析基盤を組み合わせたモダンデータアーキテクチャーの構築について革新的な事例を交えてご紹介いたします。

今後もジールは、データ活用領域における30年以上の実績と知見を生かし、企業のDX実現を伴走するパートナーとしてお客様の企業価値向上に貢献するとともに、すべての人々がデータを活用でき、そのデータから恩恵を受けられる社会の実現を目指してまいります。

【株式会社ジールについて】

株式会社ジールは、DX構想策定のコンサルティングやデータ基盤構築、AIを主軸としたデータ高度利用支援や内製化の伴走型支援など、プロジェクトの全工程にわたって、最先端のテクノロジーと専門性による一気通貫のサービスを提供し、企業のデジタルトランスフォーメーションやデータドリブン経営の推進を支援しています。自社製品として、クラウド型データ分析基盤「ZEUSCloud」、DX人材育成を支援する「ZEAL DX-Learning Room」、オープンデータ活用サービス「CO-ODE」、AI系SaaS「STORYAI」なども展開しています。東証プライム市場上場の株式会社アバントグループの 100%子会社です。

社 名:株式会社ジール

設 立: 2012 年 7 月

代表者:代表取締役社長 沼田 善之

URL: https://www.zdh.co.jp/

主要業務:ビジネスソリューションパッケージの開発・ライセンス販売・コンサルティングサービス・サポートサービス など

本社所在地:東京都品川区上大崎 2 丁目 13 番 17 号 目黒東急ビル 6 階

大阪支社:大阪府大阪市中央区伏見町二丁目 1 番 1 号 三井住友銀行高麗橋ビル 7F

札幌オフィス:札幌市中央区北5条西11丁目15-4

【アバントグループについて】

株式会社アバントグループ(本社:東京都港区、代表取締役社長:森川 徹治、東証プライム市場上場、証券コード:3836)を持株会社として展開するアバントグループは、「企業価値向上に役立つソフトウエア会社になる」とのマテリアリティの実現に向けて、2022年10月1日に新たなガバナンス体制とグループ体制でスタートしました。

アバントグループでは、財務情報・非財務情報を問わず様々な情報に基づき、お客様が適時・適切な経営判断を行い、経営改革を推進するためのソフトウエア開発・販売・保守や、ソフトウエアベースのコンサルティング・BPOサービスをご提供し、「経営のDX」に貢献してまいります。

株式会社アバントグループURL:https://www.avantgroup.com/ja/index.html

主要なグループ事業子会社(いずれも100%所有)は以下の通りです。

<アバントグループ>

○株式会社アバント:https://www.avantcorp.com/

○株式会社インターネットディスクロージャー :https://internet-disclosure.com/

○株式会社ジール:https://www.zdh.co.jp/

○株式会社ディーバ:https://www.diva.co.jp/

※本リリースに掲載する社名または製品名は、各社の商標または登録商標です。

以上