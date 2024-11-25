Âç¿Í¤â»Ò¶¡¤âÌ´Ãæ¤Ê¥¹¥·¥íー¸ø¼°¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¤À¤Ã¤³¤º¤·¡×¤Î³¨ËÜÂè2ÃÆ¡ª¡Ø¤À¤Ã¤³¤º¤· ¤Þ¤°¤í¤Ï¤É¤³¤À¡©¡Ù´©¹Ô·èÄê¡ª¡ã11·î25Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¤Î½ñÅ¹¤Ë¤ÆÈÎÇä³«»Ï¡ä

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³ô¼°²ñ¼ÒFOOD & LIFE COMPANIES[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/49164/608/resize/d49164-608-5955823304fe4417b68c-0.jpg ]¡¡²óÅ¾¤¹¤·¥¹¥·¥íー¤Ï¡¢Âçºå»Ô°¤ÇÜÌî¶è¤Î¤¹¤·²°¡ÖÂä¤¹¤·¡×¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£°Ê¹ß¡¢¤¹¤·¥Í¥¿¡¢¤·¤ã¤ê¡¢²Á³Ê¡¢Å¹ÊÞ¤Ç¤ÎÂÎ¸³¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç40Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Å°Äì¤·¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢Âç¹¥¤¤Ê¤ª¤¹¤·¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤¦¤Þ¤¤¤¹¤·¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¡¢¶òÄ¾¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÀ¿¼Â¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡¥¹¥·¥íー¸ø¼°¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¤À¤Ã¤³¤º¤·¡×¤Ï¡¢¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¿·Á¯¤Ê¼÷»Ê¥Í¥¿¤¬Âç¹¥¤¤¹¤®¤Æ¡¢¥®¥å¥Ã¤ÈÊú¤¤·¤á¤Æ¤¤¤ë¥Ê¥¾¤ÎÆ°Êª¤¿¤Á¡£²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÀäÂÐ¤Ë¥Í¥¿¤òÎ¥¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÆÃÀ¤¬¤¢¤ê¡¢ÊÒ»þ¤âÂç»ö¤ÊÂç»ö¤Ê¥Í¥¿¤òÎ¥¤¹¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£¤Î¤È¤³¤í¡¢ËÌ¤Î¤Û¤¦¤Î³¤¤ËÉâ¤«¤ÖÅç¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦±½¤È¡¢Êú¤¨¤Æ¤¤¤ë¥Í¥¿¤Ï¥¹¥·¥íー¤Î¥Í¥¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤·¤«¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÀ¸ÂÖ¤Ï¥Ê¥¾¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡¤½¤ó¤Ê¤À¤Ã¤³¤º¤·Ã£¤ÎÀ¸¤À¸¤¤È¤·¤¿Ì¥ÎÏ¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿³¨ËÜ¡Ø¤À¤Ã¤³¤º¤·¤Î ¤¹¤·¥Í¥¿¤»¤ó¤·¤å¤±¤ó¡Ù¤ËÂ³¤¯Âè2ÃÆ¤È¤·¤Æ¡Ø¤À¤Ã¤³¤º¤· ¤Þ¤°¤í¤Ï¤É¤³¤À¡©¡Ù¤ò¶â¤ÎÀ±¼Ò¤«¤é½ÐÈÇ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤µ¤«¤ÎÂç¹¥¤¤Ê¥Í¥¿¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤È¤¤¤¦Êª¸ì¤Ç¤¹¡£¡¡ºî¤È³¨¤ÏÂè1ÃÆ¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¡È¤À¤Ã¤³¤º¤·¡É¤Îºî¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡ÖÀÄÌøÍÈþ»Ò¡×¤¬Ã´Åö¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¤Î¡È¤À¤Ã¤³¤º¤·¡É¤È¤Ï°ìÌ£°ã¤Ã¤¿²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¼ê½ñ¤¤Î¡È¤À¤Ã¤³¤º¤·¡É¤¿¤Á¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â´¶¾ðË¤«¤ÇÌöÆ°´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¿·¤·¤¤Ì¥ÎÏ¤Ç°î¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡³¨ËÜÂè2ÃÆ¤Î´©¹Ô¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ÃêÁª¤Ç¤À¤Ã¤³¤º¤·¤Î¥µ¥¤¥³¥í¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥¥Ã¥º¿²ÂÞ¤¬Åö¤¿¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥Õ¥§¥¢¤â¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£½ñ»ï¾ðÊó[²èÁü2: https://prtimes.jp/i/49164/608/resize/d49164-608-5955823304fe4417b68c-0.jpg ]¢£½ñÌ¾¡§¡Ø¤À¤Ã¤³¤º¤· ¤Þ¤°¤í¤Ï¤É¤³¤À¡©¡Ù¢£ºî¡¦³¨¡§ÀÄÌøÍÈþ»Ò¢£È½·¿¡§24.6¡ß21.5cm¢£¥Úー¥¸¿ô¡§32¥Úー¥¸¢£½éÈÇ¡§2024Ç¯11·î¢£ISBN¡§978-4-323-07571-6¢£Äê²Á¡§1,540±ß¡ÊËÜÂÎ1,400±ß¡ÜÀÇ¡Ë¢£½ÐÈÇ¼Ò¡§³ô¼°²ñ¼Ò¶â¤ÎÀ±¼Ò¡¡¤¹¤·¥Í¥¿¤¬¹¥¤¤Ç¹¥¤¤Ç¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢¤À¤Ã¤³¤º¤·¡ª¤¢¤ëÆü¡¢¥íー¥éー¥¹¥±ー¥È¤ÎÎý½¬Ãæ¤Ë¡¢¤Þ¤°¤í¥é¥Ã¥³¤¬¥Í¥¿¤Î¤Þ¤°¤í¤ò¥Ô¥åー¥ó¤È±ó¤¯¤Ø¤È¤Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤·¤è¤¦¡Ä¡£¤½¤Î¤È¤¡¢Ãç´Ö¤¬À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤À¤¤¤¸¤ç¤¦¤Ö¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤µ¤¬¤·¤Ë¤¤¤³¤¦¤è¡ª¡×³Ú¤·¤¤Ãç´Ö¤¿¤Á¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤Ø¤ó¤Æ¤³¤Ç¤æ¤«¤¤¤Ê¤Þ¤°¤í¤µ¤¬¤·¤ÎÎ¹¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡ª[²èÁü3: https://prtimes.jp/i/49164/608/resize/d49164-608-5db01d55d8c96265881c-1.jpg ][²èÁü4: https://prtimes.jp/i/49164/608/resize/d49164-608-42fab8a8721c387db313-2.jpg ]¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥Õ¥§¥¢³µÍ×¡¡¤À¤Ã¤³¤º¤·³¨ËÜÂè2ÃÆ´©¹ÔµÇ°¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥Õ¥§¥¢¤â¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤È¤Ã¤Æ¤â¥¥åー¥È¤Ê¡Ö¤À¤Ã¤³¤º¤·¥µ¥¤¥³¥í¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¡¢¡Ö¤À¤Ã¤³¤º¤·¥¥Ã¥º¿²ÂÞ¡×¤òÃêÁª¤Ç³Æ20Ì¾¤µ¤Þ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£[²èÁü5: https://prtimes.jp/i/49164/608/resize/d49164-608-5ebd61fd888f7f4f8e16-1.jpg ][É½: https://prtimes.jp/data/corp/49164/table/608_1_fee121d4c95d1b27b7b797031f233052.jpg ]