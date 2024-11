インバースネット株式会社■製品の概要このたび販売を開始する製品は、「Call of Duty」シリーズ最新作『Call of Duty: Black Ops 6』(2024年10月25日発売)の動作確認済みゲーミングPCです。ケースには高負荷のゲームプレイでも安定した動作を可能にする、冷却性能に優れたGHLシリーズを採用しました。最新AMD Ryzen(TM) プロセッサとAMD Radeon(TM) グラフィックスを搭載し、高いフレームレートと滑らかな描画を実現し、没入感のあるゲーミング体験を提供します。ダイナミックな『Call of Duty: Black Ops 6』の世界を、ぜひ快適なスペックでお楽しみください。こちらの製品は、FRONTIERダイレクトストア( https://www.frontier-direct.jp/ )にて、2024年11月25日(月)より販売を開始しています。▼『Call of Duty: Black Ops 6』動作確認済みPCはこちらhttps://www.frontier-direct.jp/direct/e/ejCoD/?utm_source=press_release&utm_medium=email&utm_campaign=P01[画像1: https://prtimes.jp/i/8196/583/resize/d8196-583-a84592866c580b738181-0.jpg ]■製品の特長<『Call of Duty: Black Ops 6』動作確認済みPC>本モデルは動作検証基準を満たしており、『Call of Duty: Black Ops 6』を快適にプレイすることができるBTO パソコンです。CPUにはゲームプレイにおいて高い安定性とパフォーマンスを発揮するAMD Ryzen プロセッサ、グラフィックスは鮮やかで高精細なビジュアルを実現し、リアルなゲーム映像を楽しめるAMD Radeon RX 7000 シリーズを採用しました。AMD Ryzen プロセッサとAMD Radeon RX 7000 シリーズは『Call of Duty: Black Ops 6』に優先的に最適化されており、この2つの組み合わせにより、高いパフォーマンスと快適な操作性を実現します。<卓越したゲーミング性能を提供するAMD Ryzen プロセッサ搭載>●AMD Ryzen 7 9700XZen 5アーキテクチャを採用し、Socket AM5向けに設計されたこのプロセッサは、前世代のZen 4アーキテクチャと比べて、IPCが約16%向上しています。PCI-Express 5.0に対応し、最新の接続規格をサポートしています。また電力効率も改善されており、CPUの熱設計電力(TDP)が前モデルの105Wから65Wに低下、より効率的な電力管理が可能です。●AMD Ryzen 7 7800X3DZen 4アーキテクチャをベースにしたCPUは、AMD 3D V-Cacheテクノロジーを搭載。通常版と比べてL3キャッシュが3倍へ増加し、マルチスレッド処理やゲーミングにおいて優れたパフォーマンスを発揮します。また、AMDソケットAM5マザーボードを使用することで、DDR5メモリの高速性、AMD EXPOテクノロジー、PCIe 5.0の卓越した帯域幅などが活用され、コンシューマ向けCPUとして最高水準のゲーミング性能を実現します。<圧倒的な美しさと驚異の性能を誇るAMD Radeon RX 7000シリーズ グラフィックス搭載>最先端のAMD RDNA 3 演算ユニットと第2世代のレイトレーシング アクセラレータを搭載し、驚異的なパフォーマンスを提供すると同時にグラフィックス忠実度を最大限に高めます。さらに、AMD FidelityFX Super Resolution (FSR)やAMD Fluid Motion Frames 2 (AFMF 2)といったアップスケーリング、あるいはフレーム生成技術を利用することで、フレーム レートを大幅に高め、驚くほど高品質かつ高性能なゲーミングを実現します。<高い性能と品質を誇るASRock B650 Pro RS 搭載>マザーボードはASRock製ATX『B650 Pro RS』を採用しました。14+2+1電源フェーズ設計を採用で、CPUへのスムーズかつ安定的な電力供給機能を備えており、ゲーマーに最適なパフォーマンスを提供します。Blazing M.2 ソケットは、PCI Express 5.0対応で、前世代の2倍となる128 Gb/秒の転送速度に対応し、最新のSSD性能を最大限に引き出します。またネットワークは2.5ギガビットLAN(Realtek 2.5GbE)搭載で標準的なGbEと比較して、最大 2.5 倍の帯域幅による高速伝送が可能です。<効率的なエアフローが特徴のGHLシリーズ採用>洗練されたデザインと高い拡張性を持つケースで、強化ガラスパネル越しに映えるRGB-LED照明が、ゲーミング環境を美しく演出します。大型の水冷クーラーも搭載でき、高性能パーツでも安心して使用可能。USB Type-AやType-Cポートを備え、機能性も抜群です。カラーは白と黒の2色からお選びいただけます。 [幅約230mm×高さ約500mm×奥行約465mm] ■ 『Call of Duty: Black Ops 6』[画像2: https://prtimes.jp/i/8196/583/resize/d8196-583-2763d520fdf789c57dd6-1.jpg ]手段は選べない 内通者がいる湾岸戦争が世界からの注目を集めるなか、謎多き極秘部隊がCIAの最高部門に潜入し、抵抗する者に裏切り者の罪を着せている。かつては彼らを英雄と崇めた所属機関と国から追放され、Black Opsベテランのフランク・ウッズとそのチームは、彼らを作り上げた軍からも追われることになる。■ゲームモード『Call of Duty: Black Ops 6』では、映画さながらのシングルプレイヤーの「キャンペーンモード」、最高クラスの「マルチプレイヤーモード」、復活した待望のラウンドベースの「ゾンビモード」で、Black Opsならではのプレイが楽しめます。(C) 2024 Activision Publishing, Inc.ACTIVISION、CALL OF DUTY、CALL OF DUTY BLACK OPS は Activision Publishing, Inc. の商標です。 その他の商標や製品名はその所有者に帰属します。●インバースネット株式会社 概要■本社所在地 : 神奈川県横浜市神奈川区新浦島町1-1-25 テクノウェイブ100ビル 8階■設立 : 昭和26年12月14日■資本金 : 10,000万円■代表者 : 山本 慶次郎(代表取締役社長)■事業内容 : 自社製パーソナル・コンピュータ開発、製造及び販売、他■取扱商品 : 自社製パーソナル・コンピュータ(FRONTIERシリーズ)、パーソナル・コンピュータ用周辺機器、各種情報機器