¤¹¤È¤×¤ê ¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØStrawberry Prince Forever¡ÙDISC1 ¤¹¤È¤í¤Ù¤êー¤Ï¤Ã¤Ôー¼ýÏ¿¶ÊÈ¯É½¡ª

株式会社STPR[画像1: https://prtimes.jp/i/59399/238/resize/d59399-238-c14eaae1516bb2876aee-2.jpg ]ベストアルバム『Strawberry Prince Forever』は、すとぷり初のベストアルバムで、デビュー曲“Strawberry Prince Forever”から最新曲までの人気楽曲を80曲以上を収録した豪華4枚組アルバムです。その一枚目のディスクとなる「DISC1 すとろべりーはっぴー」収録曲が2024年11月24日(日)のすとぷり公式生配信において発表されました。収録曲は以下の通りです。DISC1 すとろべりーはっぴー収録曲[画像2: https://prtimes.jp/i/59399/238/resize/d59399-238-c3d28b1300e1b54f829d-4.jpg ]01.Strawberry Prince Forever作詞:れるりり/作曲:れるりり/編曲:れるりり02.Streamer作詞:ななもり。×谷口尚久/作曲:るぅと×松/編曲:松03.スキスキ星人作詞:ナユタン星人/作曲:ナユタン星人/編曲:ナユタン星人04.ストロベリー☆プラネット!作詞:ナユタン星人/作曲:ナユタン星人/編曲:ナユタン星人05.ギンギラ銀河作詞:ナユタン星人/作曲:ナユタン星人/編曲:ナユタン星人06.ベリベリラブ作詞:Chinozo/作曲:Chinozo/編曲:Chinozo07.Strawberry Kiss作詞:HoneyWorks/作曲:HoneyWorks/編曲:HoneyWorks08.青春チョコレート作詞:HoneyWorks/作曲:HoneyWorks/編曲:めんま09.苺色夏花火作詞:TOKU×ななもり。/作曲:るぅと×松/編曲:松10.パレットダンス作詞:松井洋平/作曲:EFFY(FirstCall)/編曲:EFFY(FirstCall)11.すとろべりーはっぴー (Instrumental)作曲:松/編曲:松12.マブシガリヤ作詞:谷口尚久/作曲:るぅと×松/編曲:松13.Feel Free!作詞:kz/作曲:kz/編曲:kz14.Jumper!作詞:TeddyLoid/作曲:TeddyLoid/編曲:TeddyLoid15.パレードはここさ作詞:TOKU×ななもり。/作曲:るぅと×松/編曲:松16.はりーはりーらぶ作詞:金崎真士/作曲:金崎真士/編曲:金崎真士17.Prince作詞:HoneyWorks/作曲:HoneyWorks/編曲:HoneyWorks18.プロポーズ作詞:HoneyWorks/作曲:HoneyWorks/編曲:HoneyWorks19.大好きになればいいんじゃない?作詞:HoneyWorks/作曲:HoneyWorks/編曲:HoneyWorks20.おかえりらぶっ!作詞:HoneyWorks/作曲:HoneyWorks/編曲:HoneyWorks21.Dreaming Parade作詞:Funk Uchino/作曲:Funk Uchino、MAMUSHI/編曲:MAMUSHI公式生配信にて発表!ベストアルバム収録曲を決める『みんなで選ぶ!すとぷり推し曲投票』(投票期間:2024年10月26日(土)~2024年11月3日(日))の結果を基に決められた収録曲で、一枚目は「はっぴー」をコンセプトに、すとぷりの魅力がぎゅっと詰まった21曲が発表されました。来週以降、残りの3枚の収録曲も発表されます!お楽しみに!【リリース情報】[画像3: https://prtimes.jp/i/59399/238/resize/d59399-238-c307cf45b77ec42b36ef-4.jpg ]2025年1月8日(水)発売すとぷり BEST ALBUM『Strawberry Prince Forever』▼すとぷり BEST ALBUM『Strawberry Prince Forever』詳細&CDご予約はこちらhttps://strawberryprinceforever.stpr.com【発売形態】●すとふぁみ限定盤仕様:CD4枚+Blu-ray1枚/ハードカバー豪華ボックス仕様封入:48Pブックレット(未公開ライブ写真収録)+ジャケット付きミニレコード風カード(6種セット)品番:PROS-1939価格:8,800円(税込)●初回限定盤仕様:CD4枚+Blu-ray1枚/スペシャルボックス仕様封入:88Pブックレット+ステッカーブックレット(全1種)品番:STPR-9050価格:6,600円(税込)●通常盤仕様:CD4枚/三方背スリーブケース仕様封入:100Pブックレット+初回プレス分のみプリクラ風フォトシール(全6種のうち1種)品番:STPR-1018/21価格:4,400円(税込)※【すとふぁみ限定盤】は、すとぷり公式ファンクラブ「すとぷり ふぁみりーくらぶ」(以下、すとふぁみ)会員限定商品となります。ご購入にはすとぷり公式ファンクラブへの会員登録が必要です。※本リリースでご案内した特典Blu-ray『【映像作品】すとぷり 限定フィルムライブ「Dreaming Parade」』は、すとふぁみ限定盤および初回限定盤のみの特典となり、通常盤には付属しません。すとろべりーめもりーVol.Forever!!『すとぷり Best Album Release Party 2025』開催概要[画像4: https://prtimes.jp/i/59399/238/resize/d59399-238-4715a074593576d05b0e-5.jpg ]2025年1月8日(水)発売のすとぷり“初”のベストアルバムである「すとぷり BEST ALBUM "Strawberry Prince Forever"」の発売を記念した、すとぷりベストアルバムリリース記念ライブの開催が決定!●特設サイトhttps://strawberryprinceforever.stpr.com/best_live2025●公演タイトル「すとろべりーめもりーVol.Forever!!『すとぷり Best Album Release Party 2025』」●開催日時2025年1月11日(土)Party Vol.1:開場10:30/開演12:00Party Vol.2:開場16:30/開演18:002025年1月12日(日)Party Vol.Final:開場12:30/開演14:00●イベント会場さいたまスーパーアリーナ〒330-0081 埼玉県さいたま市中央区新都心8●チケット価格(すべて税込)アリーナ席:8,800円スタンド席:7,700円ファミリー席(着席指定席):6,600円※3歳以上有料※全席指定席※チケットは全て電子チケットとなります。その他詳細は、すとろべりーめもりーVol.Forever!!『すとぷり Best Album Release Party 2025』特設サイトをご確認ください。■すとぷり Profile[画像5: https://prtimes.jp/i/59399/238/resize/d59399-238-a38448a67e3c487ae2ac-0.jpg ]動画配信サイトを中心に様々な活動を行う2.5次元アイドルグループ。2016年より、リーダーの"ななもり。"を中心に歌ってみたやゲーム実況などの様々なジャンルで動画配信を行うクリエイターが集い、『Strawberry Prince / すとぷり』を結成、活動をスタート!YouTube動画再生数90億回再生、すとぷり公式YouTubeチャンネル登録者数340万人超、TikTokフォロワー数84.5万人、各メンバー含むSNSの総フォロワー数4217万人にのぼる。(2024年11月15日現在)2023年1月からの全国11箇所全44公演のすとぷりARENA TOUR 2023「Here We Go!!」では約35万人を動員。2023年大晦日には第74回NHK紅白歌合戦に出場。2024年5月からは地上波冠番組(TBS系列)がスタート。2024年6月に発売された1stシングル『はじまりの物語』がオリコン週間シングルランキング1位(2024/6/17付)、Billboard JAPAN "Top Singles Sales"で1位(2024/6/12付)を獲得。2024年7月19日より、「すとぷり」初となるアニメ映画「劇場版すとぷり はじまりの物語~Strawberry School Festival!!!~」が公開中。リスナーさんに"楽しい"を届けるため、活動の幅を増やし続ける。●オフィシャルリンクすとぷり 公式サイト:https://strawberryprince.stpr.com/すとぷり 公式LINE:https://page.line.me/600lwgdbすとぷり 公式X:https://twitter.com/StPri_infoすとぷり 公式YouTube:https://www.youtube.com/@StrawberryPrince/すとぷり 公式TikTok:https://www.tiktok.com/@stprinfoすとぷり 公式Instagram:https://www.instagram.com/strawberryprince.info/■株式会社STPRについて[画像6: https://prtimes.jp/i/59399/238/resize/d59399-238-6f2af01872e45b284ca2-0.jpg ]「クリエイティビティと情熱で、世界をもっと楽しくする」というPurpose(パーパス:目的)に向かって、次元を超えた魅力的なコンテンツを創り出し、エンターテインメントの可能性拡張を目指す【総合エンタメプロデュースカンパニー】です。2018年6月15日に創業し、2.5次元アイドルグループ「すとぷり」の活動をプロデュース&サポート、自主音楽レーベル「STPR Records」の運営や、ライブやイベントの企画制作、クリエイターのキャラクタービジュアルをプロデュース、グッズの企画制作販売を行うMD(マーチャンダイジング)事業を展開。現在は、YouTubeやTikTokなどのプラットフォームと提携し、音楽原盤や映像コンテンツを軸としたライセンス管理や収益化サポート、プロモーション等を含めたソリューション提供を行う『MCN事業』等も拡大中。2022年、事業拡大に伴い、新オフィスを「渋谷ヒカリエ」最上階へと移転。オフィス内には音楽スタジオ&モーションキャプチャースタジオが併設されており、コンテンツスタジオ【STPR Studio】を設立。XRコンテンツの企画制作を行うSTPR Studio事業を開始。2023年にはシンガポール法人を設立し、クリエイターやコンテンツのアジア展開も実施。2024年からは、M&AやCVCなどの投資事業を本格的に開始。会社名:株式会社STPR所在地:東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ34F設立:2018年6月代表者:柏原 真人URL:https://stprcorp.com/