¤¹¤È¤×¤ê ¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØStrawberry Prince Forever¡ÙDISC1 ¤¹¤È¤í¤Ù¤êー¤Ï¤Ã¤Ôー¼ýÏ¿¶ÊÈ¯É½¡ª

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³ô¼°²ñ¼ÒSTPR[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/59399/238/resize/d59399-238-c14eaae1516bb2876aee-2.jpg ]¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØStrawberry Prince Forever¡Ù¤Ï¡¢¤¹¤È¤×¤ê½é¤Î¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¡¢¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¡ÈStrawberry Prince Forever¡É¤«¤éºÇ¿·¶Ê¤Þ¤Ç¤Î¿Íµ¤³Ú¶Ê¤ò80¶Ê°Ê¾å¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¹ë²Ú4ËçÁÈ¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¤¹¡£¤½¤Î°ìËçÌÜ¤Î¥Ç¥£¥¹¥¯¤È¤Ê¤ë¡ÖDISC1 ¤¹¤È¤í¤Ù¤êー¤Ï¤Ã¤Ôー¡×¼ýÏ¿¶Ê¤¬2024Ç¯11·î24Æü(Æü)¤Î¤¹¤È¤×¤ê¸ø¼°À¸ÇÛ¿®¤Ë¤ª¤¤¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼ýÏ¿¶Ê¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£DISC1 ¤¹¤È¤í¤Ù¤êー¤Ï¤Ã¤Ôー¼ýÏ¿¶Ê[²èÁü2: https://prtimes.jp/i/59399/238/resize/d59399-238-c3d28b1300e1b54f829d-4.jpg ]01.Strawberry Prince Foreverºî»ì¡§¤ì¤ë¤ê¤ê¡¿ºî¶Ê¡§¤ì¤ë¤ê¤ê¡¿ÊÔ¶Ê¡§¤ì¤ë¤ê¤ê02.Streamerºî»ì¡§¤Ê¤Ê¤â¤ê¡£¡ßÃ«¸ý¾°µ×¡¿ºî¶Ê¡§¤ë¤¥¤È¡ß¾¾¡¿ÊÔ¶Ê¡§¾¾03.¥¹¥¥¹¥À±¿Íºî»ì¡§¥Ê¥æ¥¿¥óÀ±¿Í¡¿ºî¶Ê¡§¥Ê¥æ¥¿¥óÀ±¿Í¡¿ÊÔ¶Ê¡§¥Ê¥æ¥¿¥óÀ±¿Í04.¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¡ù¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡ªºî»ì¡§¥Ê¥æ¥¿¥óÀ±¿Í¡¿ºî¶Ê¡§¥Ê¥æ¥¿¥óÀ±¿Í¡¿ÊÔ¶Ê¡§¥Ê¥æ¥¿¥óÀ±¿Í05.¥®¥ó¥®¥é¶ä²Ïºî»ì¡§¥Ê¥æ¥¿¥óÀ±¿Í¡¿ºî¶Ê¡§¥Ê¥æ¥¿¥óÀ±¿Í¡¿ÊÔ¶Ê¡§¥Ê¥æ¥¿¥óÀ±¿Í06.¥Ù¥ê¥Ù¥ê¥é¥Öºî»ì¡§Chinozo¡¿ºî¶Ê¡§Chinozo¡¿ÊÔ¶Ê¡§Chinozo07.Strawberry Kissºî»ì¡§HoneyWorks¡¿ºî¶Ê¡§HoneyWorks¡¿ÊÔ¶Ê¡§HoneyWorks08.ÀÄ½Õ¥Á¥ç¥³¥ìー¥Èºî»ì¡§HoneyWorks¡¿ºî¶Ê¡§HoneyWorks¡¿ÊÔ¶Ê¡§¤á¤ó¤Þ09.çõ¿§²Æ²Ö²Ðºî»ì¡§TOKU¡ß¤Ê¤Ê¤â¤ê¡£¡¿ºî¶Ê¡§¤ë¤¥¤È¡ß¾¾¡¿ÊÔ¶Ê¡§¾¾10.¥Ñ¥ì¥Ã¥È¥À¥ó¥¹ºî»ì¡§¾¾°æÍÎÊ¿¡¿ºî¶Ê¡§EFFY¡ÊFirstCall¡Ë¡¿ÊÔ¶Ê¡§EFFY¡ÊFirstCall¡Ë11.¤¹¤È¤í¤Ù¤êー¤Ï¤Ã¤Ôー (Instrumental)ºî¶Ê¡§¾¾¡¿ÊÔ¶Ê¡§¾¾12.¥Þ¥Ö¥·¥¬¥ê¥äºî»ì¡§Ã«¸ý¾°µ×¡¿ºî¶Ê¡§¤ë¤¥¤È¡ß¾¾¡¿ÊÔ¶Ê¡§¾¾13.Feel Free!ºî»ì¡§kz¡¿ºî¶Ê¡§kz¡¿ÊÔ¶Ê¡§kz14.Jumper!ºî»ì¡§TeddyLoid¡¿ºî¶Ê¡§TeddyLoid¡¿ÊÔ¶Ê¡§TeddyLoid15.¥Ñ¥ìー¥É¤Ï¤³¤³¤µºî»ì¡§TOKU¡ß¤Ê¤Ê¤â¤ê¡£¡¿ºî¶Ê¡§¤ë¤¥¤È¡ß¾¾¡¿ÊÔ¶Ê¡§¾¾16.¤Ï¤êー¤Ï¤êー¤é¤Öºî»ì¡§¶âºê¿¿»Î¡¿ºî¶Ê¡§¶âºê¿¿»Î¡¿ÊÔ¶Ê¡§¶âºê¿¿»Î17.Princeºî»ì¡§HoneyWorks¡¿ºî¶Ê¡§HoneyWorks¡¿ÊÔ¶Ê¡§HoneyWorks18.¥×¥í¥Ýー¥ººî»ì¡§HoneyWorks¡¿ºî¶Ê¡§HoneyWorks¡¿ÊÔ¶Ê¡§HoneyWorks19.Âç¹¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©ºî»ì¡§HoneyWorks¡¿ºî¶Ê¡§HoneyWorks¡¿ÊÔ¶Ê¡§HoneyWorks20.¤ª¤«¤¨¤ê¤é¤Ö¤Ã¡ªºî»ì¡§HoneyWorks¡¿ºî¶Ê¡§HoneyWorks¡¿ÊÔ¶Ê¡§HoneyWorks21.Dreaming Paradeºî»ì¡§Funk Uchino¡¿ºî¶Ê¡§Funk Uchino¡¢MAMUSHI¡¿ÊÔ¶Ê¡§MAMUSHI¸ø¼°À¸ÇÛ¿®¤Ë¤ÆÈ¯É½¡ª¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¼ýÏ¿¶Ê¤ò·è¤á¤ë¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤ÇÁª¤Ö¡ª¤¹¤È¤×¤ê¿ä¤·¶ÊÅêÉ¼¡Ù¡ÊÅêÉ¼´ü´Ö¡§2024Ç¯10·î26Æü(ÅÚ)～2024Ç¯11·î3Æü(Æü)¡Ë¤Î·ë²Ì¤ò´ð¤Ë·è¤á¤é¤ì¤¿¼ýÏ¿¶Ê¤Ç¡¢°ìËçÌÜ¤Ï¡Ö¤Ï¤Ã¤Ôー¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¤¹¤È¤×¤ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿21¶Ê¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Íè½µ°Ê¹ß¡¢»Ä¤ê¤Î3Ëç¤Î¼ýÏ¿¶Ê¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ª¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª¡Ú¥ê¥êー¥¹¾ðÊó¡Û[²èÁü3: https://prtimes.jp/i/59399/238/resize/d59399-238-c307cf45b77ec42b36ef-4.jpg ]2025Ç¯1·î8Æü(¿å)È¯Çä¤¹¤È¤×¤ê BEST ALBUM¡ØStrawberry Prince Forever¡Ù¢§¤¹¤È¤×¤ê BEST ALBUM¡ØStrawberry Prince Forever¡Ù¾ÜºÙ¡õCD¤´Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤éhttps://strawberryprinceforever.stpr.com¡ÚÈ¯Çä·ÁÂÖ¡Û¡ü¤¹¤È¤Õ¤¡¤ß¸ÂÄêÈ×»ÅÍÍ¡§CD£´Ëç+Blu-ray£±Ëç¡¿¥Ïー¥É¥«¥Ðー¹ë²Ú¥Ü¥Ã¥¯¥¹»ÅÍÍÉõÆþ¡§48P¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È(Ì¤¸ø³«¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¼ýÏ¿)+¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈÉÕ¤¥ß¥Ë¥ì¥³ー¥ÉÉ÷¥«ー¥É(£¶¼ï¥»¥Ã¥È)ÉÊÈÖ¡§PROS-1939²Á³Ê¡§8,800±ß(ÀÇ¹þ)¡ü½é²ó¸ÂÄêÈ×»ÅÍÍ¡§CD£´Ëç+Blu-ray£±Ëç¡¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹»ÅÍÍÉõÆþ¡§88P¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È+¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È(Á´£±¼ï)ÉÊÈÖ¡§STPR-9050²Á³Ê¡§6,600±ß(ÀÇ¹þ)¡üÄÌ¾ïÈ×»ÅÍÍ¡§CD£´Ëç¡¿»°ÊýÇØ¥¹¥êー¥Ö¥±ー¥¹»ÅÍÍÉõÆþ¡§100P¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È+½é²ó¥×¥ì¥¹Ê¬¤Î¤ß¥×¥ê¥¯¥éÉ÷¥Õ¥©¥È¥·ー¥ë(Á´£¶¼ï¤Î¤¦¤Á£±¼ï)ÉÊÈÖ¡§STPR-1018/21²Á³Ê¡§4,400±ß(ÀÇ¹þ)¢¨¡Ú¤¹¤È¤Õ¤¡¤ß¸ÂÄêÈ×¡Û¤Ï¡¢¤¹¤È¤×¤ê¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡Ö¤¹¤È¤×¤ê ¤Õ¤¡¤ß¤êー¤¯¤é¤Ö¡×(°Ê²¼¡¢¤¹¤È¤Õ¤¡¤ß)²ñ°÷¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤´¹ØÆþ¤Ë¤Ï¤¹¤È¤×¤ê¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¢¨ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ç¤´°ÆÆâ¤·¤¿ÆÃÅµBlu-ray¡Ø¡Ú±ÇÁüºîÉÊ¡Û¤¹¤È¤×¤ê ¸ÂÄê¥Õ¥£¥ë¥à¥é¥¤¥Ö¡ÖDreaming Parade¡×¡Ù¤Ï¡¢¤¹¤È¤Õ¤¡¤ß¸ÂÄêÈ×¤ª¤è¤Ó½é²ó¸ÂÄêÈ×¤Î¤ß¤ÎÆÃÅµ¤È¤Ê¤ê¡¢ÄÌ¾ïÈ×¤Ë¤ÏÉÕÂ°¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤¹¤È¤í¤Ù¤êー¤á¤â¤êーVol.Forever!!¡Ø¤¹¤È¤×¤ê Best Album Release Party 2025¡Ù³«ºÅ³µÍ×[²èÁü4: https://prtimes.jp/i/59399/238/resize/d59399-238-4715a074593576d05b0e-5.jpg ]2025Ç¯1·î8Æü(¿å)È¯Çä¤Î¤¹¤È¤×¤ê¡È½é¡É¤Î¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤¹¤È¤×¤ê BEST ALBUM "Strawberry Prince Forever"¡×¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤¿¡¢¤¹¤È¤×¤ê¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¥êー¥¹µÇ°¥é¥¤¥Ö¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡ª¡üÆÃÀß¥µ¥¤¥Èhttps://strawberryprinceforever.stpr.com/best_live2025¡ü¸ø±é¥¿¥¤¥È¥ë¡Ö¤¹¤È¤í¤Ù¤êー¤á¤â¤êーVol.Forever!!¡Ø¤¹¤È¤×¤ê Best Album Release Party 2025¡Ù¡×¡ü³«ºÅÆü»þ2025Ç¯1·î11Æü(ÅÚ)Party Vol.1¡§³«¾ì10:30¡¿³«±é12:00Party Vol.2¡§³«¾ì16:30¡¿³«±é18:002025Ç¯1·î12Æü(Æü)Party Vol.Final¡§³«¾ì12:30¡¿³«±é14:00¡ü¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹ー¥Ñー¥¢¥êー¥Ê¢©330-0081 ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÃæ±û¶è¿·ÅÔ¿´£¸¡ü¥Á¥±¥Ã¥È²Á³Ê(¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ)¥¢¥êー¥ÊÀÊ¡§8,800±ß¥¹¥¿¥ó¥ÉÀÊ¡§7,700±ß¥Õ¥¡¥ß¥êーÀÊ¡ÊÃåÀÊ»ØÄêÀÊ)¡§6,600±ß¢¨£³ºÐ°Ê¾åÍÎÁ¢¨Á´ÀÊ»ØÄêÀÊ¢¨¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÁ´¤ÆÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¾ÜºÙ¤Ï¡¢¤¹¤È¤í¤Ù¤êー¤á¤â¤êーVol.Forever!!¡Ø¤¹¤È¤×¤ê Best Album Release Party 2025¡ÙÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢£¤¹¤È¤×¤ê Profile[²èÁü5: https://prtimes.jp/i/59399/238/resize/d59399-238-a38448a67e3c487ae2ac-0.jpg ]Æ°²èÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤òÃæ¿´¤ËÍÍ¡¹¤Ê³èÆ°¤ò¹Ô¤¦2.5¼¡¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡£2016Ç¯¤è¤ê¡¢¥êー¥Àー¤Î"¤Ê¤Ê¤â¤ê¡£"¤òÃæ¿´¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ä¥²ー¥à¼Â¶·¤Ê¤É¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÇÆ°²èÇÛ¿®¤ò¹Ô¤¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬½¸¤¤¡¢¡ØStrawberry Prince / ¤¹¤È¤×¤ê¡Ù¤ò·ëÀ®¡¢³èÆ°¤ò¥¹¥¿ー¥È¡ªYouTubeÆ°²èºÆÀ¸¿ô90²¯²óºÆÀ¸¡¢¤¹¤È¤×¤ê¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô340Ëü¿ÍÄ¶¡¢TikTok¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô84.5Ëü¿Í¡¢³Æ¥á¥ó¥Ðー´Þ¤àSNS¤ÎÁí¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô4217Ëü¿Í¤Ë¤Î¤Ü¤ë¡£(2024Ç¯11·î15Æü¸½ºß)2023Ç¯1·î¤«¤é¤ÎÁ´¹ñ11²Õ½êÁ´44¸ø±é¤Î¤¹¤È¤×¤êARENA TOUR 2023¡ÖHere We Go!!¡×¤Ç¤ÏÌó35Ëü¿Í¤òÆ°°÷¡£2023Ç¯Âç³¢Æü¤Ë¤ÏÂè74²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½Ð¾ì¡£2024Ç¯5·î¤«¤é¤ÏÃÏ¾åÇÈ´§ÈÖÁÈ(TBS·ÏÎó)¤¬¥¹¥¿ー¥È¡£2024Ç¯6·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿1st¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤ÎÊª¸ì¡Ù¤¬¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì(2024/6/17ÉÕ)¡¢Billboard JAPAN "Top Singles Sales"¤Ç1°Ì(2024/6/12ÉÕ)¤ò³ÍÆÀ¡£2024Ç¯7·î19Æü¤è¤ê¡¢¡Ö¤¹¤È¤×¤ê¡×½é¤È¤Ê¤ë¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ö·à¾ìÈÇ¤¹¤È¤×¤ê ¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤ÎÊª¸ì～Strawberry School 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