¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Þ¤Ç¤¢¤È1¤«·î¡ª²£ÉÍ¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡õ¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¾ðÊó¥¦¥§¥Ö¥Úー¥¸¸ø³«
¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í²£ÉÍ»Ô´Ñ¸÷¶¨²ñ(¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÃæ¶è)¤¬±¿±Ä¤¹¤ë²£ÉÍ»Ô´Ñ¸÷¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ö²£ÉÍ´Ñ¸÷¾ðÊó¡×¡Êhttps://www.welcome.city.yokohama.jp/¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤éËÜ³Ê²½¤¹¤ë¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·ー¥º¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ö²£ÉÍ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡õÇ¯ËöÇ¯»ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡×¤ò11·î¤Ë¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÃíÌÜ¤ÎÆÃ½¸¤È¤·¤Æ¡¢²£ÉÍ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤ä¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î¾ðÊó¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡¢¡Ö²£ÉÍ¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÆÃ½¸2024-2025¡×²£ÉÍ»ÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ä¾¦¶È»ÜÀß¤Ç¹ØÆþ¤¬¤Ç¤¤ë¥±ー¥¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ö²£ÉÍ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±ー¥ÆÃ½¸2024Ç¯ÈÇ¡×¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¡ÚÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡ÛÅß¤Î²£ÉÍÆÃ½¸¡Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡õÇ¯ËöÇ¯»Ï¡Ë
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·ー¥º¥ó¤äÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ë²£ÉÍ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ò¿ï»þ·ÇºÜ¡£
¥«¥ì¥ó¥Àー·Á¼°¤Ç¸¡º÷
¥«¥Æ¥´¥êー¤Ç¸¡º÷
¤ª½Ð¤«¤±¤ÎÆüÉÕ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅÆü¤«¤é¸¡º÷¤Ç¤¤ë¡Ö¥«¥ì¥ó¥Àー¤«¤éÃµ¤¹¡×¡¢¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¾ðÊó¤Ê¤É¥«¥Æ¥´¥êーÊÌ¤Ç¸¡º÷¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¥«¥Æ¥´¥êー¤«¤éÃµ¤¹¡×¡¢²£ÉÍ»ÔÆâ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥°¥ë¥á¤ò¥¸¥ã¥ó¥ëÊÌ¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¡Ö¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÆÃ½¸¡×¤Ê¤É¡¢¤³¤ÎÅß¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤Î¥Ò¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¾ðÊó¤òÍÍ¡¹¤ÊÀÚ¤ê¸ý¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡ÛÅß¤Î²£ÉÍÆÃ½¸URL
https://www.welcome.city.yokohama.jp/winter_special/
¢¡¡Ú¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÆÃ½¸¡Û¡Ö²£ÉÍ¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÆÃ½¸¡×¡Ö²£ÉÍ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±ー¥ÆÃ½¸¡×
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·ー¥º¥ó¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÆÃ½¸¤È¤·¤Æ¡Ö²£ÉÍ¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÆÃ½¸2024-2025¡×¡Ö²£ÉÍ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±ー¥ÆÃ½¸2024Ç¯ÅÙÈÇ¡×¤â¹ç¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö²£ÉÍ¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÆÃ½¸2024-2025¡×¤Ç¤Ï¡¢ËèÇ¯¿Íµ¤¤Î¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È
¡ÖÌë¤Ë¤¢¤é¤ï¤ì¤ë¸÷¤Î²£ÉÍ¡Ò¥è¥ë¥Î¥è2024¡Ó¡×¤ä¡ÖChristmas Market in ²£ÉÍÀÖ¥ì¥ó¥¬ÁÒ¸Ë¡×¤Ê¤É¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·ー¥º¥ó¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ä¾¦¶È»ÜÀß¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥êー¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¾ðÊó¤ò·ÇºÜ¡£
¡Ö²£ÉÍ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±ー¥ÆÃ½¸2024Ç¯ÅÙÈÇ¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ñー¥Æ¥£ー¤Î¿©Âî¤òºÌ¤ë¡¢²£ÉÍ»ÔÆâ¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±ー¥¤ò¾Ò²ð¡£ÄêÈÖ¤Î¥·¥çー¥È¥±ー¥¤ä¥Ö¥Ã¥·¥å¥É¥Î¥¨¥ë¤«¤é¡¢¥Ó¥¿ー¤Ê´Å¤µ¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥±ー¥¡¢¸«¤¿ÌÜ¤¬²Ä°¦¤é¤·¤¤¥±ー¥¤Þ¤Ç¡¢¸ÄÀ°î¤ì¤ë¥±ー¥¤¬Â·¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤º¤ì¤ÎÆÃ½¸¤â¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¡¢»³²¼¸ø±à¡¢²£ÉÍ±Ø¤Ê¤É¥¨¥ê¥¢ÊÌ¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆÃ½¸¥Úー¥¸¡Û²£ÉÍ¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÆÃ½¸ 2024-2025 URL
https://www.welcome.city.yokohama.jp/hottopics/illumination/
¡ÚÆÃ½¸¥Úー¥¸¡Û²£ÉÍ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±ー¥ÆÃ½¸2024Ç¯ÅÙÈÇ¡¡URL
https://www.welcome.city.yokohama.jp/hottopics/xmascake/
¢¡²£ÉÍ»Ô´Ñ¸÷¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ö²£ÉÍ´Ñ¸÷¾ðÊó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²£ÉÍ»ÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¤ä´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¾ðÊó¡¢³Æ¼ï¤ªÌòÎ©¤Á¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤¹¤ë´Ñ¸÷¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£²£ÉÍ»Ô´Ñ¸÷¶¨²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢Facebook¤äX¡Êµì¡§Twitter¡Ë¡¢Instagram¤Ê¤É¤Ç¤âµ¨Àá¤´¤È¤Ë¥¿¥¤¥à¥êー¤Ê¾ðÊó¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦²£ÉÍ´Ñ¸÷¾ðÊó¸ø¼°¥µ¥¤¥È
¡¡https://www.welcome.city.yokohama.jp/
¡¦³Æ¼ïSNS
¡ÚFacebook¡Ûhttps://www.facebook.com/welcome.city.yokohama
¡ÚX¡Ûhttps://twitter.com/hamako_yokohama
¡ÚInstagram¡Ûhttps://www.instagram.com/yokohama_visitors_guide/