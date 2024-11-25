¥³¥ê¥¢ー¥º¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤ª¤è¤ÓÀ¤³¦¤Î¥Ù¥¹¥ÈÉÔÆ°»º¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤ËÁª½Ð
Âç¼êÁí¹çÉÔÆ°»º¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡¦Åê»ñ±¿ÍÑ²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥³¥ê¥¢ー¥º¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¡§¾®³Þ¸¶ ¹ÔÍÎ¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢NASDAQ¤ª¤è¤ÓTSX¡§CIGI¡¢°Ê²¼¥³¥ê¥¢ー¥º¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¤Ï¡¢±ÉÍÀ¤¢¤ë2024Ç¯ÅÙ¥æー¥í¥Þ¥Íー¡¦¥°¥íー¥Ð¥ëÉÔÆ°»º¥¢¥ïー¥É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤ª¤è¤ÓÀ¤³¦¤Î¥Ù¥¹¥ÈÉÔÆ°»º¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ºòÇ¯¤Î¥Ù¥¹¥È¡¦¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー¤È¥Ù¥¹¥È¡¦¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー¤Î¼õ¾Þ¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¥³¥ê¥¢ー¥º¤Ï2024Ç¯¤âÀ¤³¦Åª¤ËºÇ¤âÂ¿¤¯¤Î¾Þ»¿¤ò¼õ¤±¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤Î¥Ù¥¹¥ÈÉÔÆ°»º¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î¥Ù¥¹¥ÈÉÔÆ°»º¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î¥Ù¥¹¥ÈÉÔÆ°»º¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Î¥Ù¥¹¥ÈÉÔÆ°»º¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡¢¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ù¥¹¥ÈÉÔÆ°»º¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー¤ò´Þ¤à16ÉôÌç¤Ç¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥ê¥¢ー¥º¤¬¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤ª¤è¤ÓÀ¤³¦¤Î¥Ù¥¹¥ÈÉÔÆ°»º¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Âî±Û¤·¤¿ÉÔÆ°»º¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー¤È¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤ËÂÐ¤¹¤ëºÇÀèÃ¼¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿·ë²Ì¤Ç¤¹¡£ºÇ¤âµÞÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¥°¥íー¥Ð¥ëÉÔÆ°»º¥µー¥Ó¥¹²ñ¼Ò¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®¸ù¤òÆ³¤¯ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¶È³¦¤ò¥êー¥É¤·¤Æ¤¤¿ÍÇ½¤Ê¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤¿¤Á¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤È¡¢¥¯¥é¥¹ºÇ¹â¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤Ï¡¢¥³¥ê¥¢ー¥º¤¬ÉÔÆ°»º¶È³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿ÊÊâ¤ò¤â¤¿¤é¤·Â³¤±¤ë¸»Àô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥³¥ê¥¢ー¥º¤Ï¡¢À¤³¦¤ÇºÇ¤âµÞÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¿³ÑÅª¤Ê¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥µー¥Ó¥¹¤ª¤è¤ÓÅê»ñ±¿ÍÑ²ñ¼Ò¤Î£±¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¡¢½¾¶È°÷¡¢¥Ñー¥È¥Êー¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥ê¥¢ー¥º¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢³×¿·Åª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤ÈÀìÌçÀ¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î³§ÍÍ¤ËºÇ¹â¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£
¥æー¥í¥Þ¥Íー¤ÎÉÔÆ°»º¥¢¥ïー¥É¤Ï¡¢»Ô¾ì¤ÇºÇ¤âÍ¥¤ì¤¿ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤òÉ½¾´¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¾Þ¤Ï¡¢¾¦¶ÈÅª¤ÊÀ®¸ù¤ä¡¢¶È³¦¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ëµ»½ÑÅª¿ÊÊâ¤ä»ýÂ³²ÄÇ½À¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¶È³¦¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ëÁÈ¿¥¤òÉ½¾´¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥æー¥í¥Þ¥Íー2024¥¢¥ïー¥É¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ï¡¢euromoney.com¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥³¥ê¥¢ー¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥³¥ê¥¢ー¥º¤Ï¡¢¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤ª¤è¤Ó¥È¥í¥ó¥È¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Ë¾å¾ì¤¹¤ë¡¢À¤³¦Í¿ô¤ÎÂç¼êÁí¹çÉÔÆ°»º¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥µー¥Ó¥¹¡¦Åê»ñ±¿ÍÑ²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£À¤³¦70¤«¹ñ¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¡¢22,000¿Í¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥ºÀº¿À¤ËÉÙ¤ó¤À½¾¶È°÷¤¬¡¢¥Æ¥Ê¥ó¥È¡¢¥ªー¥Êー¡¢Åê»ñ²È¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÜµÒ´ë¶È¤ÎÉÔÆ°»º²ÁÃÍ¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÀìÌçÅª¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡¦¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Åö¼Ò³ô¼°¤òÊÝÍ¤¹¤ë·Ð¸³ËÉÙ¤Ê·Ð±Ä¿Ø¤Ï¡¢30Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Ç¯´ÖÌó20%¤ÎÅê»ñ¼ý±×Î¨¤ò³ô¼ç¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯´Ö¼ý±×¤Ï45²¯¥É¥ë¡¢±¿ÍÑ»ñ»º¤Ï990²¯¥É¥ë¤Ç¤¹¡£
¥³¥ê¥¢ー¥º¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥³¥ê¥¢ー¥º¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÏÅìµþ¡¦Âçºå¤ÎµòÅÀ¤Ë100¿Í°Ê¾å¤ÎÀìÌç²È¤òÍÊ¤·¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÅê»ñ²È¡¦¥ªー¥Êー¡¦¥Æ¥Ê¥ó¥È¸þ¤±¤Ë¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹ ¥êー¥·¥ó¥°¡¢¥¤¥ó¥À¥¹¥È¥ê¥¢¥ë ¥êー¥·¥ó¥°¡¢¥êー¥·¥ó¥°¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¢¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥Þー¥±¥Ã¥È¡¢¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó ¥Ó¥ë¥É¡¢¥ïー¥¯¥×¥ì¥¤¥¹ ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ª¤è¤ÓÉÔÆ°»º´ÕÄê¤ª¤è¤Ó¥Û¥Æ¥ë¥º¡õ¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー¶ÈÌ³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥ê¥¢ー¥º¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÊÀ¼Ò¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.colliers.com/ja-jp/about
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/colliers-international/
X(µìTwitter): https://twitter.com/Colliers
Instagram: https://www.instagram.com/colliers_japan/
Facebook: https://www.facebook.com/ColliersJP/
YouTube: https://www.youtube.com/user/ColliersIntlAsia