¡Ú¥Þ¥¯¥¢¥±¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È798¡ó±ÛÃ£À®¡ª¡Û·Ú¤¤ÎÏ¤ÇÃå¤±¤¿½Ö´Ö¡Ö¥ª¥Ã¡ª¡×¤È¤Ê¤ë¶Ã¤­¤Î¥µ¥Ýー¥ÈÎÏ¡ª¥ï¥¤¥É¤Ë»Ù¤¨¤ÆÇØ¶Ú¥·¥ã¥­¥Ã¡ª

¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
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³ô¼°²ñ¼Ò¥Ëー¥º[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/75529/323/resize/d75529-323-a09da3e83e63a602bd41-0.jpg ]³ô¼°²ñ¼Ò¥Ëー¥º¡¿³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥Õ¥¡¥ß¥êー¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¼¸Ë¸©²Ã¸ÅÀî»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ËÜ²¬¾¡Â§¡Ë¤Ï¡¢±þ±ç¹ØÆþ¥µー¥Ó¥¹Makuake¡Ê¥Þ¥¯¥¢¥±¡Ë¤Ë¤Æ¡¢2024Ç¯11·î22Æü(¶â)～12·î30Æü(·î)¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡ÖDr.PRO ¥·¥ã¥¥Ã¥È¹ø¥Ù¥ë¥È ¥ï¥¤¥É¡×¤òÀè¹ÔÍ½ÌóÈÎÇä¤ò³«»ÏÃæ¤Ç¤¹¡£¥ï¥¤¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿·ÅÐ¾ì¡ª¡ÖDr.PRO ¥·¥ã¥¥Ã¥È¹ø¥Ù¥ë¥È ¥ï¥¤¥É¡×Á°ºî¤Ç¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¡ÖÇö·¿¡¦·ÚÎÌ¡×¡Ö¾ø¤ì¤Ë¤¯¤¤¡×¤Î»ÅÍÍ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¥ï¥¤¥É¥¿¥¤¥×¤Ë²þÎÉ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¹ø¤È¤ªÊ¢¤Þ¤ï¤ê¤ò¤·¤Ã¤«¤ê°ú¤Äù¤á¤ë¸ú²Ì¤¬¸þ¾å¡£¹ø¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÇØ¹ü¤òÀµ¤·¤¤°ÌÃÖ¤ËÊÝ¤Á¡¢Èþ¤·¤¤»ÑÀª¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤Î¤ËºÇÅ¬¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£[²èÁü2: https://prtimes.jp/i/75529/323/resize/d75529-323-83a04445ff126b1c3f3d-1.jpg ][²èÁü3: https://prtimes.jp/i/75529/323/resize/d75529-323-e9978dbe1b1005aa1649-2.jpg ]Á°²ó¤ÏÃ£À®Î¨5,373%¤Î¼ÂÀÓ¡ªÁ°²ó¤Î¡ÖDr.PRO¥·¥ã¥¥Ã¤È¹ø¥Ù¥ë¥È¡×¤Ï5,373%¤ÎÃ£À®Î¨¡¢1,449¿Í¤ÎÊý¤Ë±þ±ç¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª[²èÁü4: https://prtimes.jp/i/75529/323/resize/d75529-323-5c7276062b88fbf84e3a-3.jpg ]Âè°ìÃÆ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï°Ê²¼Æ°²è¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=YJJbDvQHldc ]¥ï¥¤¥É¥¿¥¤¥×¤Ï¤³¤³¤¬°ã¤¦¡ª¥Üー¥ó¤Î¥µ¥¤¥º¤È¥Ù¥ë¥ÈÉý¥ï¥¤¥É¥¿¥¤¥×¤ÏÁ°²ó¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢¹ø¤Ë¤¢¤¿¤ëÉôÊ¬¤Î¡Ö¥Üー¥ó¡×¤Ï¡¢Ìó+2.5cm¡¢¡Ö¥Ù¥ë¥ÈÉý¡×¤Ï¡¢Ìó+6.6cm¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª[²èÁü5: https://prtimes.jp/i/75529/323/resize/d75529-323-11403d827f9a9172335e-4.png ]¼ÂºÝ¤Ë´¬¤¯¤È¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡ª[²èÁü6: https://prtimes.jp/i/75529/323/resize/d75529-323-cdcf4485cb71de29f52a-5.png ]µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ªÊ¢¤Þ¤ï¤ê¤Î¤ªÆù¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¥¹¥Ã¥¥ê¸«¤»¤Þ¤¹¢ö ¤Ï¤ß½Ð¤ë¤ªÆù¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸å¤í»Ñ¤Þ¤ÇÈþ¤·¤¤¥é¥¤¥ó¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡ª[²èÁü7: https://prtimes.jp/i/75529/323/resize/d75529-323-c38a63b58c58766ee387-6.jpg ]¥ï¥¤¥É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÊ¢°µ¤Ë¤è¤ë»ÑÀª¥µ¥Ýー¥ÈÊ¢°µ¤È¤Ï¡¢²£³ÖËì¤Î²¼¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÆâÂ¡¤¬½¸¤Þ¤ë¶õ´Ö¤Ë¤«¤«¤ë°µÎÏ¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÊ¢°µ¤Ï¡¢ÂÎ´´¤Î°ÂÄê¤äÀµ¤·¤¤»ÑÀª¤Î°Ý»ý¤Ë½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£[²èÁü8: https://prtimes.jp/i/75529/323/resize/d75529-323-763ebf1b77bafac585ef-7.jpg ]¡ÖDr.PRO ¥·¥ã¥¥Ã¥È¹ø¥Ù¥ë¥È ¥ï¥¤¥É¡×¤Ï¡¢¤ªÊ¢¤«¤é¹ø¤Þ¤Ç¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥µ¥Ýー¥È¡£»ÑÀª¤Î°ÂÄê¤òÂ¥¤·¡¢¹ø¤â¤·¤Ã¤«¤ê¼é¤ê¤Þ¤¹¡ª¢¨ÃåÍÑÃæ¤ÎÊªÍýÅª¤Ê¸ú²Ì¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤·¤Æ¹ø¤Ï¤Ä¤é¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¡©£±.»ÑÀª¤Î°¤µ¹ø¤¬¤Ä¤é¤¯¤Ê¤ëÂç¤¤Ê¸¶°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡Ö»ÑÀª¤Î°¤µ¡×¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£[²èÁü9: https://prtimes.jp/i/75529/323/resize/d75529-323-4f8389d7871e12d7ca16-8.jpg ]Ä¹»þ´Ö¡¢Î©¤Á¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤ä¡¢ºÂ¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¤¤¤ë¤È»ÑÀª¤¬Êø¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢¹ø¤Ø¤ÎÉéÃ´¤âÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡££².Éé²Ù¤äÆ±¤¸Æ°ºî¤Î¤¯¤êÊÖ¤·½Å¤¤²ÙÊª¤ò»ý¤Á¾å¤²¤ë¤¿¤á¡¢¤«¤¬¤à¡¦Î©¤Ä¤ò¤¯¤êÊÖ¤·¤¿¤ê¡¢¹ø¤ò¤Ò¤Í¤Ã¤¿¤êÅù¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤ÊÆ°ºî¤ò¤¯¤êÊÖ¤¹¤È¡¢¹ø¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£[²èÁü10: https://prtimes.jp/i/75529/323/resize/d75529-323-f4b0398a40d1beb02238-9.jpg ]¤³¤Î¤è¤¦¤ËÆü¾ï¤ÎÆ°ºî¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¹ø¤¬¤Ä¤é¤¯¤Ê¤ë¸¶°ø¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¹ø¤òÆüº¢¤è¤ê¤·¤Ã¤«¤ê¥µ¥Ýー¥È¤Ç¤¤ë¡ÖDr.PRO ¥·¥ã¥¥Ã¥È¹ø¥Ù¥ë¥È ¥ï¥¤¥É¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª¹ø¤Þ¤ï¤ê¤Î¹ü¤ä¶ÚÆù¤ò¥µ¥Ýー¥È¡ª¹ø¤ÏÂ¿¤¯¤Î¹ü¤ä¶ÚÆù¤ÇÊ£»¨¤Ë¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£[²èÁü11: https://prtimes.jp/i/75529/323/resize/d75529-323-2f28c356ddbf0b7e2629-10.jpg ]¡ÖDr.PRO ¥·¥ã¥¥Ã¥È¹ø¥Ù¥ë¥È ¥ï¥¤¥É¡×¤òÉáÃÊ¤«¤é´¬¤¤¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤é¤Î¶ÚÆù¤ä¹ü¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥µ¥Ýー¥È¤·ÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡ª¢¨»ÈÍÑÃæ¤ÎÊªÍýÅª¤Ê¸ú²Ì¤Ç¤¹¡£[²èÁü12: https://prtimes.jp/i/75529/323/resize/d256b5c27ff3980492e4e943706d6e43.gif ]·Ú¤¤ÎÏ¤Ç¥¹ー¥Ã¤È°ú¤¯¤À¤±¡ªÆÈ¼«¹½Â¤¤Î5¡ß5¤ÎÊÔ¤ß¾å¤²¹½Â¤¡ª½¾Íè¤Î¹ø¥Ù¥ë¥È¤Ï¡¢´Ë¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÎÏ¤òÆþ¤ì¤ÆÄù¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¡ÖDr.PRO ¥·¥ã¥¥Ã¥È¹ø¥Ù¥ë¥È ¥ï¥¤¥É¡×¤Ê¤é¡¢Î¾¥µ¥¤¥É¤Î¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤ò·Ú¤¯°ú¤¯¤À¤±¤Ç¡¢¶Ã¤¯¤Û¤É¤Î¸ÇÄêÎÏ¤òÈ¯´ø¡ª»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ò¤â¤Ï1ËÜ¤¢¤¿¤êÌó22kg¤Î°ú¤ÃÄ¥¤ê¶¯ÅÙ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬10ËÜ¤âÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤ªÊ¢¤ËÎÏ¤¬Æþ¤Ã¤¿¤È¤¤Ç¤â½½Ê¬¤Ê¶¯ÅÙ¤òÊÝ¤Á¤Þ¤¹¡£[²èÁü13: https://prtimes.jp/i/75529/323/resize/d75529-323-41aa55fd69a34939dafb-11.jpg ]¥Æ¥ì¥ïー¥¯¤ä¥ª¥Õ¥£¥¹¥ïー¥¯¤Ê¤É¤ÎÉáÃÊ»È¤¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢·ã¤·¤¤±¿Æ°»þ¤Ç¤â¤´»ÈÍÑÄº¤±¤Þ¤¹¡ª¢¨¹ø¤¬°ÂÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈþ»ÑÀª¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£[²èÁü14: https://prtimes.jp/i/75529/323/resize/d75529-323-39da78798af21a22f09b-12.jpg ]·Ú¤¤ÎÏ¤Ç°ú¤±¤ë¤«¤é¥°¥¤¥Ã¤ÈÄù¤á¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£[²èÁü15: https://prtimes.jp/i/75529/323/resize/46fc0b2951487858d0dcaeae729df53d.gif ]¥«¥éー¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ç¡¢¥µ¥¤¥º¤â2¼ïÎà¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÀÊÌ¡¦ÂÎ·¿¤òÌä¤ï¤º¤´»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£[²èÁü16: https://prtimes.jp/i/75529/323/resize/d75529-323-1f9071ecd2cfb85b658a-13.jpg ]¹üÈ×¤Î°ÌÃÖ¤ò»Ù¤¨¤ÆÈþ»ÑÀª¤ò°Õ¼±[²èÁü17: https://prtimes.jp/i/75529/323/resize/d75529-323-a8df2b4247748c017735-14.jpg ]¹ø¤ä¹üÈ×¤¬°ÂÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈþ»ÑÀª¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¢¨ÃåÍÑ»þ¤ÎÊªÍýÅª¸ú²Ì¤Ç¤¹¡£2ËÜ¤Î¥Üー¥ó¤Ç¹ø¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»Ù¤¨¤ë¡ª[²èÁü18: https://prtimes.jp/i/75529/323/resize/4a873629279bcb014b32f68d4ca9e9de.gif ]¹øÉôÊ¬¤ËÊ¿¹Ô¤Ë2ËÜ¤Î¥Üー¥ó¤¬ÆâÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Äø¤è¤¤ÃÆÎÏ¤Ç¹ø¤Î¥é¥¤¥ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£¸ü¤ßÌó5mm¤ÎÇö·¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ª¸ü¤ß¤Ï¤¿¤Ã¤¿¤ÎÌó5mm¡ªÇö·¿¤À¤«¤é¤³¤½ÁõÃå¤â´ÊÃ±¡¢¥¢¥¦¥¿ー¤Ë¤â¶Á¤¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î²¼¤Ê¤É¤Ë¡¢¤³¤Ã¤½¤êÃåÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª[²èÁü19: https://prtimes.jp/i/75529/323/resize/d75529-323-f27dad0c36414a3f3316-15.png ]½ÅÎÌÌó85g¤Î·ÚÎÌ¥â¥Ç¥ë¡ªÁí½ÅÎÌ¤ÏÌó85g¤ÎÇö·¿¤Ç·ÚÎÌ¡ª»Å»ö¤ä²È»ö¤Ê¤É¤ÎºÝ¤â¡¢²÷Å¬¤Ë¤´»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Î¹¹Ô¤ä¤ª½Ð¤«¤±¤ÎºÝ¤Ë¤â¥Ð¥Ã¥°¤ËÆþ¤ì¤Æ»ý¤Á½Ð¤»¤Æ¡¢¤ª»È¤¤Äº¤±¤Þ¤¹¡£[²èÁü20: https://prtimes.jp/i/75529/323/resize/d75529-323-bcaee7c9650257b0f47f-16.jpg ]¥á¥Ã¥·¥åÀ¸ÃÏ¤Ç¾ø¤ì¤Ë¤¯¤¤¡ªÉ÷ÄÌ¤·¤¬ÎÉ¤¯¡¢¾ø¤ì¤Ë¤¯¤¤¥á¥Ã¥·¥åÀ¸ÃÏ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥´¥ë¥Õ¤Ê¤É¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¤ä¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤ò³Ú¤·¤à¤È¤¤Ë¤â²÷Å¬¤Ë¤´»ÈÍÑÄº¤±¤Þ¤¹¡£[²èÁü21: https://prtimes.jp/i/75529/323/resize/d75529-323-c02c90ca46445e6a12c5-17.png ]¡Ö¤Þ¤Ä¤â¤ÈÀ°¹ü±¡¡×±¡Ä¹¾¾ËÜ ½ßÀèÀ¸¤Ë¤´¶¨ÎÏÄº¤¤Þ¤·¤¿¡ª¹ø¤ÏÂÎ¤ÎÃæ¿´¤Ë°ÌÃÖ¤·¾åÈ¾¿È¤È²¼È¾¿È¤ò·Ò¤°½ÅÍ×¤ÊÉô°Ì¤Ç¤¹¡£¹ø¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ÇÂÎÁ´ÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò»Ù¤¨¤Þ¤¹¡£[²èÁü22: https://prtimes.jp/i/75529/323/resize/d75529-323-33b2931e5423150f7828-18.jpg ]¡Ö¤Þ¤Ä¤â¤ÈÀ°¹ü±¡¡×¾¾ËÜ±¡Ä¹¤Ë¤Ï¡¢ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³«È¯¤Ë¤¢¤¿¤êÍÍ¡¹¤Ê½õ¸À¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃåÍÑÊýË¡[²èÁü23: https://prtimes.jp/i/75529/323/resize/7424dc87e7c034a158bc11488b06f4e3.gif ]¥Ù¥ë¥È¤ò¹ø¤ËÁõÃå¥Ù¥ë¥È¤ÎÎ¾Ã¼¤ò»ý¤Á¡¢¹ø¤Î°ÌÃÖ¤ËÅö¤Æ¤Þ¤¹¡£º¸Â¦¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò¤ªÊ¢Â¦¤Ç²¡¤µ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢±¦Â¦¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê¡¢ÌÌ¥Õ¥¡¥¹¥Êー¤Ç¸ÇÄê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢¨ÃåÍÑÁ°¤Ë¡¢²¼¤Î¼Ì¿¿¤ò»²¹Í¤ËÄù¤á¾å¤²¥Ù¥ë¥È¤Î°ÌÃÖ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Äù¤á¾å¤²¥Ù¥ë¥È¤òÄ´À°Äù¤á¾å¤²¥Ù¥ë¥È¤òËÜÂÎ¤«¤é³°¤·¡¢Î¾¼ê¤Ç¶ÑÅù¤Ëº¸±¦¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£Äù¤áÉÕ¤±¤ò¸ÇÄê¤ª¹¥¤ß¤ÎÄù¤áÉÕ¤±¶ñ¹ç¤ËÄ´À°¤·¤¿¤é¡¢¤ªÊ¢Â¦¤ÇËÜÂÎ¥Ù¥ë¥È¤ËÌÌ¥Õ¥¡¥¹¥Êー¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¸ÇÄê¤·¤Þ¤¹¡£¢¨°ú¤Äù¤á¶ñ¹ç¤Ï¡¢²¼¤Î¼Ì¿¿¤ò»²¹Í¤ËÄ´À°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£[²èÁü24: https://prtimes.jp/i/75529/323/resize/d75529-323-6d2790d0aad8a4baccc0-19.png ]¢£»ÅÍÍ¡Ú¾¦ÉÊ¥µ¥¤¥º¡ÛM～L¡§(Ìó)Éý94¡ß¹â¤µ16.5cmL～LL¡§(Ìó)Éý114¡ß¹â¤µ16.5cm¡ÚÅ¬±þ¥µ¥¤¥º¡Û¡ÊÃË½÷·óÍÑ¡ËM～L¡§¹ø¤Þ¤ï¤ê¡§Ìó80cm～100cmL～LL¡§¹ø¤Þ¤ï¤ê¡§Ìó95cm～115cm¡Ú½ÅÎÌ¡ÛM～L¡§Ìó85gL～LL¡§Ìó95g¡Úºà¼Á¡ÛËÜÂÎ¡§¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¡¢¥Ý¥ê¥×¥í¥Ô¥ì¥óÌÌ¥Õ¥¡¥¹¥ÊーÉô¡§¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¡¢¥Ê¥¤¥í¥ó¡¢¥Ý¥ê¥¢¥ß¥É¼ù»é¥×¥ìー¥È¡§¥Ý¥ê¥×¥í¥Ô¥ì¥ó¼ù»é¤Ò¤â¡§¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë100%¡Ú¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡Û¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³«»Ï¡§11·î22Æü(¶â)¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È½ªÎ»¡§12·î30Æü(·î)È¯Á÷Í½Äê¡§2025Ç¯2·î²¼½Ü¤´¤í¤è¤êÈ¯Á÷³«»Ï¡üÌÜÉ¸¶â³Û¡§100,000±ß¡ü¾ÜºÙURL¡§https://www.makuake.com/project/drpro_belt/¢¨¾Ü¤·¤¤È¯Á÷»þ´ü¤Ï¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï³èÆ°¥ì¥Ýー¥È¤«¥áー¥ë¤Ë¤ÆÅ¬»þ¤´Ï¢Íí¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£