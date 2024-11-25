AMD Versal Premium Adaptive SoCÅëºÜFPGA¥×¥í¥È¥¿¥¤¥Ô¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à 2µ¡¼ïÈÎÇä³«»Ï

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VP1902 SOLO Platform
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¡¦AMD Versal Premium VP1802 Adaptive SoC
- Dual-Core Arm Cortex-A72¡¢Dual-Core Arm Cortex-R5FÅëºÜ
- 7,352k¥í¥¸¥Ã¥¯¥»¥ë¡¢14,352 DSP¥¨¥ó¥¸¥ó
- 174Mb Block RAM¡¢717Mb UltraRAM
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